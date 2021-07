Vakio: Kotivarmat Veikkausliigasta, kääntyykö TPS:n kurssi?

Haastavat Kakkosen kohteet aiheuttavat jälleen päänvaivaa vedonlyöjille.

1 HJK–Haka (1)

Veikkausliiga: HJK kärsi kauden ensimmäisen tappionsa Veikkausliigassa, kun vierasottelu vahvistunutta Oulua vastaan päättyi 1–2-tappioon. Europelien väliin asettunut ottelu pakotti HJK:n kierrättämään avauskokoonpanoaan. Haka kärsi edeltävällä kierroksella kärsittiin niukan 0–1-tappion kotikentällään KuPSia vastaan. Tasoero on rasituksesta huolimatta HJK:n hyväksi selkeä ja isännät ansaitsevat noin 70 prosentin suosikkiaseman.

2 SJK–AC Oulu (1)

Veikkausliiga: SJK jatkoi vakuuttavia otteitaan ja haki 1–0-voiton Ilveksen vieraana. AC Oulu esitteli uudet pelaajahankintansa tyylillä, kun kotiottelu europeleistään rasittunutta HJK:ta vastaan päättyi 2–1-voittoon. Hankitut vahvistukset nostavat eittämättä Oulun pelivoimaa, mutta yhden pelin otannan ei sovi antaa sokaista. SJK on joukkueista kiistatta laadukkaampi, ja kotivoitto toteutuu noin kuusi kertaa kymmenestä.

3 FF Jaro–TPS (2)

Ykkönen: Jaro taisteli itselleen Helsingissä Klubi 04:n vieraana 1–0-voiton alivoimaisenakin. TPS:n tutut ongelmat saivat jatkoa, kun kotiottelu KPV:tä vastaan päättyi hallinnasta huolimatta maalittomana. Jaro urakoi keskiviikkona rästiottelussa ja kärsi jo viime kierroksella useista poissaoloista. Laadukkaampi TPS hyötyy isäntien rasituksesta ja ansaitsee vieraissakin hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman.

4 PK–35–RoPS (X2)

Ykkönen: PK–35 palasi koronakaranteenin pakottaman tauon jälkeen tositoimiin, kun pisteet tasattiin MuSan vieraana 1–1. RoPS taas jatkoi tappioitta jo viidennessä perättäisessä ottelussaan, kun kotiottelu Jippoa vastaan hoitui ansaitusti 2–0. RoPS on joukkueista laadukkaampi, mutta kotietu pitää PK:n kiinni hieman alle 40 prosentin suosikkiasemassa.

5 JIPPO–EIF (2)

Ykkönen: Jippo kärsi kauden kuudennen tappionsa, kun vierasottelu RoPSia vastaan päättyi 0–2-tappioon. EIF palasi pitkän tauon jälkeen voittokantaan, kun kotiottelu MP:tä vastaan hoitui 2–1. Jippo esiintyy usein kotikentällään hyvin, mutta ero perustasossa on vieraiden hyväksi merkittävä. EIF on kärsinyt viime aikoina poissaoloista, mutta hieman alle 50 prosentin suosikkiasema on silti perustelu.

6 KPV–VPS (1X)

Ykkönen: KPV ei ole hävinnyt kahteen peliin, mutta peliesitykset ovat olleet vaatimattomia. Viimeksi TPS:n vieraana päädyttiin maalittomaan tasapeliin. VPS kärsi 0–2-tappion Gnistanin vieraana, mutta ottelu oli loppulukemia tasaväkisempi. Kumpikin joukkue alisuorittaa pelaajamateriaaliinsa nähden. Vieraat ovat rankingissa sekä sarjataulukossa korkeammalla, mutta kotietu pitää KPV:n kiinni niukassa suosikkiasemassa.

7 MuSa–Gnistan (2)

Ykkönen: MuSa joutui tyytymään pistejakoon kolmannessa perättäisessä ottelussaan, kun pisteet tasattiin kotona PK–35:tä vastaan 1–1. Gnistan siirtyi sarjataulukossa piikkipaikalle voitettuaan kotikentällään VPS:n 2–0. Gnistan on joukkueista laadukkaampi, mutta kotietu pitää isännät kiinni tasoerosta ja rasituksesta riippumatta marginaalisessa suosikkiasemassa.

8 Atlantis FC–NJS (1)

Kakkonen: Atlantiksen paluu tauolta viivästyi, kun ottelu MyPaa vastaan siirtyi. Kausi on alkanut väkevästi ja alla on neljä perättäistä voittoa. NJS joutui taipumaan kotikentällään 3–4-tappioon JäPSiä vastaan. Hyökkäysvoimainen Atlantis on osoittanut viime kauden jälkeen tehtyjen muutosten onnistuneen. Isännät ovat rankingissa selvästi vieraita edellä ja ansaitsevat hieman alle 60 prosentin suosikkiaseman.

9 JäPS–Reipas (1)

Kakkonen: JäPS haki täydet pisteet NJS:n vieraana 4–3-voitollaan ja paransi asemiaan lohkon kärkikamppailussa. Reippaan peliesitys jäi jälleen odotettua vaatimattomammaksi, kun se tasasi pisteet kotikentällään PeKaa vastaan 1–1. Tasoero on lohkon kärkijoukkueisiin lukeutuvan JäPSin hyväksi selkeä ja isännät ansaitsevatkin noin kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman.

10 KäPa–PKKU (12)

Kakkonen: KäPa joutui taipumaan toiseen perättäiseen tappioon, kun maalin johto kääntyi PEPO:n vieraana rangaistuspotkujen myötä 1–2-tappioksi. PKKU tasasi pisteet kotikentällään KuFua vastaan 1–1 ja esiintyi odotettua laadukkaammin. KäPan otteet ovat olleet sarjanousijan statuksesta huolimatta kelvollisia, ja paikka löytyy rankingissa vieraaksi saapuvaa Pallokerhoa korkeammalta. Isännät ansaitsevat hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

11 KuFu 98–MYPA (12)

Kakkonen: KuFu tasasi pisteet PK Keski–Uusimaan vieraana 1–1. Pistejakoa voi pitää perusteltuna, mutta suosikkina otteluun lähteneen kuopiolaisryhmän esitys jäi jälkeen odotuksista. MyPa kärsi juhannusviikolla 0–2-tappion PEPO:n vieraana ja on ollut sen jälkeiset kierrokset koronakaranteenissa. Ero perustasossa puhuu kotijoukkueen puolesta ja noin 60 prosentin suosikkiasema on perusteltu.

12 PeKa–MiPK (1X)

Kakkonen: PeKa pelasi kolmannen perättäisen tasapelinsä, kun Reipasta vastaan pisteet jaettiin 1–1. Peliesitys oli PeKa:lta odotettua laadukkaampi. MiPK:n peliesitys jäi viimeksi vaisuksi, kun kotiottelu Kiffeniä vastaan päättyi 1–2-tappioon. Sarjanousija PeKan kokoonpanotilanne on parantunut alkukauteen nähden. Isännät ansaitsevat 45 prosentin suosikkiaseman.

13 Honka Akatemia–PIF (12)

Kakkonen: Honka Akatemian viimeinen ottelu ennen taukoa peruuntui vastustajan koronakaranteenin takia. Edellisessä ottelussa se kaatoi Ilves 2:sen vieraissa 4–2. Myös PIF kohtasi edellisessä ottelussaan Ilveksen reservit, löylyttäen kotikentällään tamperelaisia peräti 6–0. Hongan reservit ovat rankingissa vain niukasti vieraita edellä, mutta kotietu nostaa isännät hieman alle 50 prosentin suosikkiasemaan.