39-vuotias ex-tähti julkaisi kuvaparin hämmästyttävästä muodonmuutoksestaan – pudotti 22 kiloa neljässä kuukaudessa

Tobias Hysén pudotti painoaan 16 weeks of hell -nimisen valmennus- ja ruokavalio-ohjelman avulla.

Entinen Ruotsin jalkapallomaajoukkueen pelaaja Tobias Hysén on tehnyt sen, mistä moni haaveilee – hän onnistui täydellisessä elämäntapa- ja muodonmuutoksessa.

Hysén julkaisi Instagramissa kuvaparin itsestään 16 viikkoa sitten ja sunnuntaina.

– 29. maaliskuuta painoin 105 kiloa ja olin surkeassa kunnossa. En jaksanut edes leikkiä lasteni kanssa lasteni kanssa väsymättä. Pelkäsin, että minulle on käynyt juuri niin kuin olin luvannut itselleni, ettei minulle koskaan kävisi.

– 18. heinäkuuta painan 83 kiloa ja leikkiminen lasten kanssa on erittäin kivaa. Liikkuminen on kevyttä, kroppani on taas hyvässä kunnossa ja olen paremmassa kunnossa kuin silloin, kun lopetin urani, kauden 2018 jälkeen ammattilaisuransa lopettanut Hysén kirjoitti.

Hysen onnistui muutoksessa 16 weeks of hell -nimisen valmennus- ja ruokavalio-ohjelman avulla. Hän kertoo ryhtyneensä elämäntapamuutokseen vaimonsa houkuttelemana. Pariskunta myös toteutti annettua ohjelmaa yhdessä.

– En olisi selviytynyt tästä ilman vaimoani. Hän on henkisesti minua vahvempi. Kun on tässä koitoksessa kahdestaan, se ei ehkä ole helpompaa, mutta vähemmän vaikeaa, Hysén muotoili ruotsalaislehti Aftonbladetissa.

Hysén rakennutti kotinsa autotalliin kuntosalin, jotta treenaaminen olisi helpompaa. Hän kertoo Aftonbladetissa, että pariskunta treenasi useasti päivässä.

– Tärkeintä onnistumisen kannalta on, että on aikaa treenata. Minulla ei ole päivätyötä, mutta vaimollani on. Olen todella vaikuttunut siitä, miten ihmiset löytävät aikaa treenaamiselle, Hysén sanoi.

Tobias Hysén tuuletti Saksan verkkoon tekemäänsä osumaa MM-karsintaottelussa lokakuussa 2013.

Hysenin mukaan suurin osa 16 viikosta sujui hienosti, mutta välillä oli hetkiä, jolloin hänen teki mieli luovuttaa ja ”haistattaa kaikille”.

Hän oli kuitenkin pitänyt huolta, ettei voisi luovuttaa.

– Kerroin kaikille jo etukäteen. Ystäville, perheenjäsenille, medialle. Silloin ei voi luovuttaa. Jos luovuttaisi, joutuisi myöntämään kaikille, ettei onnistunut, Hysén sanoi Aftonbladetille.

Hysen pelasi Ruotsin maajoukkueessa 34 ottelua, joissa viimeisteli 10 maalia. Hän kuului Ruotsin EM-kisajoukkueeseen kesällä 2012.