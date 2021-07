Vakio: HJK jyrää voitosta voittoon, Kakkosessa Oulun paikallinen

EIF ja RoPS ovat kotonaan vahvoilla, lisämerkkejä kannattaa säästää Kakkosen kohteisiin.

1 AC Oulu–HJK (2)

Veikkausliiga: AC Oulu kärsi viimeksi Hongan vieraana niukan, mutta pelitapahtumien kulkuun nähden ansaitun 0–1-tappion. Oulu on laihoista tuloksistaan huolimatta petrannut peliesityksiään viimeisen kuukauden aikana. Kohentuneiden otteiden lisäksi siirtoikkunassa hankitut vahvistukset antavat syyn uskoa, että Oulu pystyy taistelemaan sarjapaikkansa puolesta tähän mennessä nähtyä paremmin. Uudet vahvistukset ovat joukkueen käytettävissä lauantaina sarjakärki HJK:ta vastaan.

HJK jatkoi väkeviä otteitaan, kun Mestarien liigan karsintaottelu montenegrolaista Buducnostia vastaan hoitui tyylikkäästi 4–0. Voitosta voittoon edenneen HJK:n urakka jatkuu europelien osalta ensi viikolla vierasottelulla Malmötä vastaan. Siihen valmistautuminen vaikuttaa luonnollisesti myös lauantaina pelattavaan vieraspeliin Oulua vastaan.

Joukkueiden välinen tasoero on sarjan suurimpia. HJK:n täytyy säästellä avainpelaajiaan otteluruuhkassa, mutta se on osoittanut jo aiemmin tällä kaudella materiaalinsa laadun ja leveyden. Vieraat ansaitsevat hieman yli 70 prosentin suosikkiaseman silläkin oletuksella, että avauskokoonpano on hieman normaalista poikkeava. Vakiossa oikein pelattu HJK kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

2 EIF–MP (1)

Ykkönen: EIF joutui taipumaan edellisessä ottelussaan 1–2-tappioon VPS:n vieraana, vaikka pelitapahtumien selkeä hallinta olisi oikeuttanut voittoon asti. Tätä edeltäneellä kierroksella TPS:n vieraana pisteet jaettiin 1–1, ja myös tuolloin EIF:n peliesitys oli odotettua laadukkaampi.

MP tasasi pisteet toisessa perättäisessä ottelussaan, kun kotiottelu RoPSia vastaan päättyi mikkeliläisten hallinnasta huolimatta maalittomana. Edeltävän kierroksen vierasottelussa MuSaa vastaan pisteet jaettiin 2–2, mutta tuolloin niukka tappio olisi kuvannut pelitapahtumien kulkua pistejakoa paremmin.

EIF on arvostettava joukkueista laadukkaammaksi, vaikka edellinen voitto on toukokuun lopulta. Isäntien hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema on perusteltu. Vakiossa niukasti alipelatuksi jäänyt kotivoitto kelpuutetaan kohteessa varmaksi asti.

3 RoPS–JIPPO (1X)

Ykkönen: Loukkaantumisista kärsinyt RoPS tasasi viime viikonloppuna pisteet Mikkelissä MP:tä vastaan maalittomana päättyneessä ottelussa. Niukka tappio olisi ollut pistejakoa tarkempi kuvaus pelitapahtumista. RoPS tiedotti viikolla hankkineensa viime kaudella AC Kajaanissa esiintyneen Geoffrey Acheampongin, joka tuo lisää hyökkäysuhkaa rovaniemeläisten keskikentälle.

JIPPO tasasi viimeksi pisteet MuSan kanssa 1–1 ja esiintyi kotikentällään jälleen hieman odotettua laadukkaammin. JIPPO on onnistunut alkukaudesta maksimoimaan kilpailijoihinsa nähden vaatimattomamman pelaajamateriaalinsa potentiaalin hyvällä kollektiivisella tekemisellä, mutta paikka rankingissa sarjan heikoimpana on edelleen perusteltu.

RoPS lähtee otteluun lievistä loukkaantumishuolistaan huolimatta hieman alle 60 prosentin ennakkosuosikkina. Vakiossa isännät on merkitty lähes 70 prosentin kannatukseen, joten ennakkosuosikki on syytä varmistaa vaihtomerkillä.

4 HJK Klubi 04–FF Jaro (X2)

Ykkönen: Klubi 04 tasasi viimeksi pisteet alavireisesti esiintyneen KPV:n vieraana 2–2. Pistejakoa voi pitää myös tasaisina edenneisiin pelitapahtumiin nähden loogisena. Vahvistukset edustusjoukkueesta jäävät vähiin, kun HJK pelaa samana päivänä Oulussa.

Jaro joutui taipumaan edellisessä ottelussaan 1–3-tappioon RoPSin vieraana, mutta pelasi ottelun viimeisellä puolituntisella jopa kahden miehen alivoimalla. RoPSia vastaan ulosajetuksi joutuneet Samuel Uusitalo ja Guillermo Sotelo ovat pelikieltoisina sivussa lauantaina 04:ää vastaan.

Ero perustasossa menee selvästi vieraiden hyväksi, mutta pelikiellot tasoittavat hieman ennakkoasetelmia. Jaro ansaitsee pelikielloistaan huolimatta noin 45 prosentin suosikkiaseman. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu. Kohde rastitetaan varman päälle ja vieraiden menestykseen nojaten.

5 NJS–JäPS (X2)

Kakkonen: NJS joutui viimeksi tyytymään 2–2-pistejakoon isännöidessään sarjanousija PeKaa, kun johtoasema karkasi viime hetkien takaiskumaalin myötä. Alkukausi on kuitenkin sujunut Palokärjiltä jopa odotettua vahvemmin, ja se on pystynyt haastamaan myös itseään laadukkaammat joukkueet taisteluun pisteistä.

JäPS kampesi itsensä kahden pistemenetyksen jälkeen voittokantaan, kun paikallisottelu PKKU:ta vastaan hoitui lukemin 2–0. JäPS kuuluu kiistatta lohkon laadukkaimpiin kokonaisuuksiin, ja nousun tavoittelu on alkukauden otteiden perusteella vielä viime kauttakin realistisempaa.

Joukkueiden kohdatessa kesäkuun alussa JäPS oli parempi 3–0. Vaikkei kentällä nähty tasoero täysin vastannutkaan kolmen maalin marginaalia, oli voitto pelillisesti ansaittu. Isännät janoavat revanssia paikallisvastustajastaan, mutta ero perustasossa nostaa JäPSin noin 45 prosentin suosikkiasemaan. Kohde on vakion alustavan pelijakauman perusteella tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

6 PEPO–KäPa (1)

Kakkonen: Tauko peleistä tuli PEPOn kannalta sopivaan saumaan, sillä alla oli kaksi ennakko-odotuksiin nähden yllättävää pistemenetystä. Viimeksi kotikentällä pisteet jaettiin Reippaan kanssa luvuin 1–1. Pistejako on linjassa myös pelitapahtumien kulun kanssa. Tauko toi myös PEPOn kannalta huonoja uutisia, sillä se menetti siirtoikkunan auettua joukkueen avainpelaajiin lukeutuneet Leon Aguston ja Milos Josimovin.

KäPa kaatoi ennen taukoa kotikentällään MiPKin 5–0 ja esiintyi myös pelillisesti murskalukemat oikeuttavalla tavalla. Sarjanousija KäPa on esiintynyt alkukaudesta hieman odotettua laadukkaammin, ja keskikastin sijoitukseen oikeuttavat pisteet ovat toistaiseksi pelillisesti ansaittuja.

Ero perustasossa puhuu selvästi laadukkaamman PEPOn puolesta, vaikkakin siirtoikkunassa koetut menetykset ovat antaneet syyn laskea joukkueen pelivoimaa. Heikentynyt kotijoukkue ansaitse kuitenkin selkeän 65 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa niukasti alipelattu kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

7 Reipas–PeKa (1)

Kakkonen: Reipas pelasi taukoa edeltäneellä kierroksella PEPO:n vieraana odotettua laadukkaammin, kun pisteet tasattiin pelitapahtumiin nähden reilusti 1–1. Isossa kuvassa Reippaan alkukauden otteet ovat jääneet hieman asetetuista odotuksista, mutta paikka rankingissa löytyy edelleen lohkon suurimpien ennakkosuosikkien taakse jäävästä ryhmästä.

PeKan viimeisin peliesitys ylitti ennakko-odotukset, kun se tasasi pisteet NJS:n vieraana 2–2. Peli-Karhut on kerännyt alkukaudesta pisteitä odotettua runsaammin, mutta peliesitykset eivät ole antaneet aihetta nostaa sarjanousijan pelivoimaa merkittävästi.

Reippaan peliesitykset ovat isossa kuvassa jääneet hieman jälkeen odotuksista, kun taas sarjanousija PeKa on esiintynyt melko tarkasti sille ennakkoon kaavaillulla tasolla. Ero perustasossa puhuu Reippaan puolesta, ja isännät ansaitsevatkin lähes kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa melko tarkasti oikein pelattu Reipas kelpuutetaan kohteessa varmaksi.

8 PKKU–KuFu 98 (1X)

Kakkonen: PKKU jäi viimeksi kotikentällään Atlantiksen jalkoihin 0–4. Myös peliesitys oli selkeät loppulukemat oikeuttavalla tasolla. Pallokerholla on toistaiseksi tilillään ainoastaan yksi voitto, mutta otteet ovat olleet isossa kuvassa toteutuneita tuloksia laadukkaampia.

KuFu palasi kotikentällään voittojen tielle, kun KäPa kaatui ryhdikkäällä peliesityksellä 2–0. Tätä edelsi tyly 0–4-tappio Atlantiksen vieraana, jossa myös peliesitys jäi selvästi odotettua heikommaksi. KuFu pääsi nauttimaan avauskierroksilla KuPSista saaduista vahvistuksista, mutta kuuluu myös oman pelaajamateriaalinsa puolesta lohkon terävimmän kärjen taakse rankingissa jäävään ryhmään.

KuFu on arvostettava joukkueista laadukkaammaksi, vaikka sen parhaat peliesitykset ovat tulleet, kun kokoonpanoa on vahvistettu liigapelaajilla. Vieraat ansaitsevat ilman vahvistuksiakin niukan 40 prosentin vierassuosikkiaseman. Vakiossa vieraiden kannatus on noussut yli 50 pinnan, joten alipelatuksi jäämässä olevan kotijoukkueen varaan rakentuva peli-idea tarjoaa etua.

9 OLS–JS Hercules (2)

Kakkonen: OLS pelasi toisen perättäisen tasapelin, kun pisteet jaettiin Vaajakoskella FCV:n vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Edeltävän kierroksen kotiottelussa GBK:ta vastaan OLS joutui tyytymään 1–1-tasapeliin, vaikka lähtikin otteluun selkeänä ennakkosuosikkina.

Hercules palasi pistemenetysten jälkeen voittokantaan, kun edellisen kierroksen kotiottelu OTP:tä vastaan päättyi 1–0-voittoon. Voitto lohkon kärkijoukkueisiin lukeutuvan paikallisvastustajan kustannuksella tuli tarpeeseen, sillä alla olivat tappiot niin ikään lohkon kärkijoukkueisiin lukeutuvia JJK:ta ja SJK Akatemiaa vastaan.

Oulun paikalliskamppailu. Vieraat ovat rankingissa selvästi korkeammin rankattu, ja ero perustasossa nostaa vieraat noin 55 prosentin suosikkiasemaan. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja selkeänä ennakkosuosikkina peliin lähtevä Hercules merkitään varmaksi asti.

10 MiPK–Kiffen (X2)

Kakkonen: MiPK suoritti jälleen rajusti alle odotusten, kun se hävisi taukoa edeltäneen vierasottelun sarjanousija KäPaa vastaan tylysti 0–5. Merkittävästi viime kauteen nähden muuttuneen Pallo-Kissojen alkukauden otteet ovat olleet varsin ailahtelevia, ja suoritustaso on jäänyt selvästi viime kauden vastaavaa vaatimattomammaksi.

Kiffen sai tappioputkensa poikki, kun vierasottelu PEPOa vastaan päättyi 1–0-voittoon. Peliesitys ei kuitenkaan ollut vierasvoittoon oikeuttava. Kiffen on kärsinyt alkukaudesta runsaasti loukkaantumisista, mutta tilanne on parantumaan päin ja myös peliesitysten laatuun on odotettavissa nostetta kauden edetessä.

Kumpikaan joukkue ei ole alkukaudesta yltänyt viime kauden tasolleen, mutta Kiffenin tilanne näyttää paremmalta. Kiffen on joukkueista laadukkaampi ja ansaitsee vieraissa noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa isännät on merkitty yli 50 prosentin suosikkiasemaan, joten vieraiden menestykseen nojaava pelivalinta tarjoaa merkittävää etua.

11 GBK–FCV (2)

Kakkonen: GBK onnistui viimeksi pelisuunnitelmassaan JJK:n vieraana ja nappasi pelitapahtumiin nähden ansaitun vieraspisteen 1–1 päättyneestä ottelusta. Myös edeltävällä kierroksella OLSia vastaan 1–1 päättyneessä ottelussa peliesitys oli odotettua laadukkaampi.

FCV joutui viimeksi tyytymään kotikentällään maalittomaan tasapeliin OLSin kanssa. Pistejakoa voi pitää myös pelitapahtumiin nähden loogisena lopputulemana. FCV:n alkukausi on ollut toteutuneiden tulosten valossa vahva, mutta myös otteluohjelma on ollut toistaiseksi verrattain helppo.

GBK on parantanut otteitaan viime viikkoina, mutta ero perustasossa nostaa vaajakoskelaiset hieman alle 60 prosentin suosikkiasemaan. Vakiossa vieraiden kannatus on jäänyt selvästi todennäköisyyttään maltillisemmaksi ja alipelattu vierassuosikki kelpaa riveihin varmaksi asti.

12 Kemi City FC–JJK Jyväskylä (2)

Kakkonen: Kemi kärsi jo kauden seitsemännen tappionsa, kun vierasottelu JBK:ta vastaan päättyi niukkaan 1–2-tappioon. Kemi on esiintynyt kauden ensimmäisellä kolmanneksella melko tarkasti odotusten mukaan, vaikka pisteitä voisi olla kasassa runsaamminkin.

JJK kärsi puolestaan kauden ensimmäisen pistemenetyksen kotikentällään, kun pisteet tasattiin GBK:n kanssa 1–1. Myös JJK:n peliesitys jäi selvästi odotettua vaatimattomammaksi, eikä tasapeliä voi pitää pelitapahtumiin nähden kohtuuttomana.

JJK:lla on alla kaksi heikompaa esitystä, mutta tasoero on Kemiin matkaavaan vierasjoukkueen eduksi selkeä. JJK ansaitsee vieraissakin yli 60 prosentin suosikkiaseman. Vakion alustavassa pelijakaumassa vieraiden kannatus on jäänyt selvästi todennäköisyysarviota maltillisemmaksi ja vierasvoitossa on alipelattuna jopa varmavalinnan aineksia.

13 VIFK–Närpes Kraft (1X)

Kakkonen: VIFK onnistui viimeksi yllättämään RFA:n vieraissa peräti 3–0. Selkeänä altavastaajana otteluun lähteneen vaasalaisryhmän esitys oli odotettua laadukkaampi. VIFK on pelivoimansa puolesta lohkon vaatimattomimpia kokonaisuuksia, vaikka pisteitä onkin kertynyt alkukaudesta odotettua tiheämmin.

Närpes Kraft kärsi viimeksi kotikentällään väistämättömän 1–2-tappion SJK Akatemiaa vastaan, vaikka pystyikin pitämään pelin tasoissa pitkälle toista puoliaikaa. Isossa kuvassa sarjanousija on muun muassa tulevan viikonlopun vastustajaansa selvästi jäljessä pelivoimansa puolesta.

Ero perustasossa menee edellisessä ottelussa otteitaan petranneen VIFK:n hyväksi, ja kotivoitto toteutuukin lähes kuusi kertaa kymmenestä. Isäntien kannatus on vakion alustavassa pelijakaumassa hieman todennäköisyyttään korkeammalla ja ennakkosuosikki kaipaa rinnalle vähintään vaihtomerkin.