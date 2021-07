Ääninauhat julki: Real Madridin puheenjohtaja haukkui Cristiano Ronaldoa imbesilliksi ja Jose Mourinhoa epänormaaliksi

Florentino Perez on vuosien mittaan haukkunut useita seuran pelaajia ja valmentajia.

Real Madridin puheenjohtajan Florentino Perezin halveksuvia kommentteja seuran pelaajista ja valmentajista on vuodettu julkisuuteen tällä viikolla.

Espanjalainen El Confidencial julkaisi keskiviikkona kaksi ääninauhaa vuodelta 2012, joissa Perez puhuu alentavaan sävyyn supertähti Cristiano Ronaldosta ja valmentaja Jose Mourinhosta. Ronaldo ja Mourinho olivat tuolloin Realissa.

Varsinkin Ronaldo saa lokaa niskaansa.

– Hän on hullu. Tämä jätkä on imbesilli, hän on sairas. Luuletko, että tämä jätkä on normaali? Hän ei ole normaali, muuten hän ei tekisi asioita niin kuin tekee, Perez sanoo espanjalaislehti Marcan mukaan.

Myöskään Mourinho ei pääse helpolla. Perez kutsuu valmentajaa ”epänormaaliksi”, jolla on Ronaldon tapaan ”massiivinen ego”.

Perez latelee suorat sanat myös jalkapalloagentista Jorge Mendesistä.

– Hänellä ei ole kontrollia Ronaldoon tai Mourinhoon. Ei yhtään. He eivät kuuntele Mendesiä edes haastatteluissa. Näillä tyypeillä on karmeat egot, he molemmat ovat hemmoteltuja, Perez lausuu.

El Confidencial paljasti Perezin haukkuja myös tiistaina. Nauhalla vuodelta 2006 Perez kritisoi Raul Gonzalezia ja Iker Casillasta, kutsuen heitä seuran historian suurimmiksi huijareiksi. Omistajan mielestä pelaajat ovat itsekkäitä ja epäluotettavia.

Real Madridin sivuilla julkaistussa lausunnossa sanottiin, että Perezin mukaan kommentit on irrotettu kontekstista. Puheenjohtaja epäilee, että nauhat julkaistiin epäonnistuneen Superliiga-hankkeen takia.

Perezin on kerrottu nostavan syytteen El Confidencialia vastaan yksityisten nauhoitusten julkaisemisesta.

Perez valittiin Real Madridin puheenjohtajaksi vuonna 2000. Hän erosi pestistä vuonna 2006, mutta palasi takaisin vuonna 2009, jolloin myös Ronaldo liittyi seuraan. Mourinho valmensi joukkuetta vuosina 2010–2013, jolloin kuljetti seuran muun muassa La Ligan mestaruuteen.