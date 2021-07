FC Hongan lentokone jäi jumiin Osloon – sääolosuhteet pysäyttivät matkan huipputärkeään europeliin

Honka kohtaa torstai-iltana färsaarelaisen Runavikin Konferenssiliigan ensimmäisen karsintakierroksen toisessa osaottelussa.

Espoon Hongalla on mutkia matkassaan Färsaarille Konferenssiliigan karsintaotteluun. Espoolaisten charter-lentokone on joutunut pysähtymään Osloon, koska sääolosuhteet estävät lentämisen perille.

Hongan päävalmentaja Vesa Vasara kertoi tilanteesta Ilta-Sanomille puhelimitse.

– Meidän piti käydä Oslossa vain tankkaamassa, mutta sitten tuli sääennuste, joka kertoi ettei kannata lähteä, Vasara kommentoi Oslosta keskiviikkoiltapäivänä.

Joukkueen piti saapua alunperin Färsaarille kahdelta iltapäivällä Suomen aikaan. Näillä näkyminen joukkue pääsee perille vasta myöhään keskiviikkoiltana. Välilasku sekoittaa joukkueen valmistautumisen torstai-illan otteluun.

– Meidän pitää tehdä vielä koronatestit kun saavumme ja ajella bussilla hotellille. Ei päästä tekemään normaalia valmistavaa harjoitusta eli käytännössä perillä vähän jumppaillaan, syödään ja mennään nukkumaan, Vasara harmittelee.

Runavikin pelaajat kiittivät katsojia ensimmäisen osaottelun jälkeen Töölön jalkapallostadionilla.

OtteluA ei pelata vastustaja NSI Runavikin kotistadionilla, vaan naapurikylässä Toftirissa. Stadionin alusta on tekonurmi ja ilman lämpötilan odotetaan asettuvan 10 ja 13 asteen välille.

Ensimmäinen osaottelu Töölön jalkapallostadionilla päättyi maalittomaan tasapeliin. Honka hallitsi ottelua, mutta ei pystynyt hyödyntämään varsinkaan toisen puoliajan hyviä maalipaikkoja. Vasaran mukaan joukkueen on syytä olla tehokkaampi torstaina.

– Pystyimme puolustamaan vastustajan hyvin pois maalipaikoilta, eikä heillä ollut yhtään laukausta maalia kohtia. Meillä oli tarpeeksi maalipaikkoja, mutta niistä pitää osua, jos haluaa voittaa. Se on yksinkertaista.

Vasara nostaa esille nuoren keskikenttätaiturin Niklas Pyyhtiän, jonka vaihtaminen kentälle piristi joukkueen peliä ensimmäisen osaottelun toisella puoliajalla.

– Pelattiin se toinen puoliaika sen verran hyvin, että siitä olisi pitänyt voitto saada aikaiseksi.

Tosiasia on kuitenkin se, että vieraissa on pakko onnistua, jos espoolaiset haluavat jatkaa europelejä. Vierasmaalisääntö ei ole enää voimassa Uefan otteluissa.

Vesa Vasara harmittelee ensimmäisen osaottelun menetettyjä maalipaikkoja.

Vasara kuvaa Runavikia hyvin valmennetuksi joukkueeksi ja kovaksi haasteeksi.

Kun suomalaisjoukkueiden eurovastustajat arvottiin, Hongan arvioitiin saaneen suomalaisjoukkueista helpoimman vastustajan.

Kuinka isot ovat paineet päästä otteluparista jatkoon?

– Se on ihan selvä, että me ollaan ennakkosuosikkeja, vaikka arvonnassa vastustaja oli sijoitettu ja me oltiin sijoittamattomia. Meidän pitäisi pystyä voittamaan.

Hongan alkukausi Veikkausliigassa on ollut haastava. Mitalisijojen tuntumaan veikattu joukkue majailee tällä hetkellä kahdeksannella sijalla.

Vasara uskoo, että europelit voivat tiivistää joukkuetta ja auttaa myös parantamaan otteita kotimaan kentillä.

– Toki fiilikset ovat paremmat kun voittaa, mutta nämä ovat isoja pelejä meille; Honka ei pelaa niin usein Euroopassa. Europelit ovat isoja ja tärkeitä tapahtumia, jotka ruokkivat joukkuetta.

Honka pääsee lähtemään ratkaisevaan osaotteluun lähes ehjällä pelaajaryhmällä. Vasaran mukaan Duarte Tammilehdon tilanne on ”kysymysmerkki” ja Jerry Voutilainen palaa kokoonpanoon.