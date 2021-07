Vakio: HJK jyrää voitosta voittoon, yllättääkö reservijoukkue Jaron?

EIF ja RoPS ovat kotonaan vahvoilla, lisämerkkejä kannattaa säästää Kakkosen kohteisiin.

1 AC Oulu–HJK (2)

Veikkausliiga: AC Oulu kärsi Hongan vieraana niukan, mutta pelitapahtumien kulkuun nähden ansaitun 0–1-tappion. HJK on edennyt voitosta voittoon sitten toukokuun. Alla on 1–0-voitto Stadin derbystä, ja myös Mestarien liigan karsintojen avausosasta Buducnostia vastaan tuli vakuuttava 3–1-voitto. Joukkueiden välinen tasoero on sarjan suurimpia, ja HJK ansaitsee vieraskentälläkin selkeän 75 prosentin suosikkiaseman.

2 EIF–MP (1)

Ykkönen: EIF joutui taipumaan edellisessä ottelussaan 1–2-tappioon VPS:n vieraana, vaikka selkeä hallinta olisi oikeuttanut jopa voittoon asti. MP tasasi pisteet toisessa perättäisessä ottelussaan, kun kotiottelu RoPSia vastaan päättyi maalittomana. EIF on arvostettava joukkueista laadukkaammaksi, vaikka edellisestä voitosta on vierähtänyt tovi. Isäntien useammin kuin kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema on perusteltu.

3 RoPS–JIPPO (1)

Ykkönen: Loukkaantumisista kärsivä RoPS tasasi viime viikonloppuna pisteet Mikkelissä MP:tä vastaan maalittomana päättyneessä ottelussa. JIPPO tasasi pisteet MuSan kanssa 1–1, ja esiintyi kotikentällään jälleen hieman odotettua laadukkaammin. RoPS lähtee otteluun lievistä loukkaantumishuolistaan huolimatta selkeänä 60 prosentin ennakkosuosikkina.

4 HJK Klubi 04–FF Jaro (12)

Ykkönen: Klubi 04 tasasi pisteet alavireisesti esiintyneen KPV:n vieraana 2–2. Pistejakoa voi pitää pelitapahtumiin nähden loogisena. Jaro joutui taipumaan 1–3-tappioon RoPSin vieraana, mutta pelasi viimeisen puolituntisen jopa kahden miehen alivoimalla. Tasoero menee selvästi vieraiden hyväksi, mutta pelikiellot sekä 04:n mahdolliset liiga-avut tasoittavat puntteja. Jaro ansaitsee noin 40 prosentin vierassuosikkiaseman.

5 NJS–JäPS (X2)

Kakkonen: NJS joutui tyytymään 2–2-pistejakoon isännöidessään sarjanousija PeKaa. JäPS kampesi itsensä kahden pistemenetyksen jälkeen voittokantaan, kun kotiottelu PKKU:ta vastaan päättyi 2–0. Joukkueiden kohdatessa kesäkuun alussa oli JäPS parempi 3–0, ja voitto oli pelillisesti ansaittu. Isännät janoavat revanssia, mutta ero perustasossa nostaa JäPSin niukkaan 40 prosentin suosikkiasemaan.

6 PEPO–KäPa (1)

Kakkonen: Tauko peleistä tuli PEPO:n kannalta sopivaan saumaan, sillä alla oli kaksi yllättävää pistemenetystä. Viimeksi kotikentällä pisteet jaettiin Reippaan kanssa 1–1. KäPa puolestaan kaatoi ennen taukoa kotikentällään MiPK:n ansaitusti 5–0. PEPO on joukkueista useamman luokan laadukkaampi kokonaisuus ja ansaitsee kotikentällään selkeän seitsemän kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman.

7 Reipas–PeKa (1)

Kakkonen: Reipas esiintyi PEPO:n vieraana odotettua laadukkaammin, kun pisteet tasattiin pelitapahtumiin nähden reilusti 1–1. Myös PeKa:n viimeisin peliesitys ylitti ennakko-odotukset, kun se tasasi pisteet NJS:n vieraana 2–2. Reippaan peliesitykset ovat olleet lievä pettymys, kun taas sarjanousija PeKa on esiintynyt tasollaan. Ero perustasossa puhuu Reippaan puolesta ja isännät ansaitsevatkin lähes kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman.

8 PKKU–KuFu 98 (12)

Kakkonen: PKKU jäi kotikentällään Atlantiksen jalkoihin ansaitusti 0–4. KuFu palasi kotikentällään voittojen tielle, kun KäPa kaatui ryhdikkäällä peliesityksellä 2–0. KuFu on arvostettava joukkueista laadukkaammaksi, vaikka sen parhaat peliesitykset ovat tulleet KuPS-apujen kanssa. Vieraat ansaitsevat ilman vahvistuksiakin niukan vierassuosikkiaseman.

9 MyPa–Atlantis FC (2)

Kakkonen: MyPa kärsi viimeksi ansaitun 0–2-tappion PEPO:n vieraana. Atlantis nappasi jo viidennen perättäisen voittonsa, kun PKKU kaatui vieraissa 4–0. Täksi kaudeksi takaisin Kakkoseen pudonneen MyPan otteet ovat alkukaudesta olleet vaatimattomia, siinä missä Atlantis on esiintynyt lohkon kärkijoukkueiden tasolla. Atlantis lähtee otteluun selkeästä yli 50 prosentin vierassuosikkiasemasta.

10 MiPK–Kiffen (X2)

Kakkonen: MiPK suoritti jälleen rajusti alle odotusten, kun vierasottelu sarjanousija KäPaa vastaan päättyi tylyyn 0–5-tappioon. Kiffen sai tappioputkensa poikki, kun PEPO kaatui vieraissa 1–0. MiPK on esiintynyt alkukaudesta varsin ailahtelevasti. Loukkaantumisista kärsinyt Kiffen ei ole sekään yltänyt viime kauden tasolleen. Kiffen on joukkueista laadukkaampi ja ansaitsee vieraissa noin 45 prosentin suosikkiaseman.

11 GBK–FCV (12)

Kakkonen: GBK onnistui pelisuunnitelmassaan JJK:n vieraana ja nappasi ansaitun vieraspisteen 1–1 päättyneestä ottelusta. FCV joutui tyytymään kotikentällään maalittomaan tasapeliin OLS:n kanssa. Pistejakoa voi pitää myös pelitapahtumiin nähden loogisena lopputulemana. GBK on parantanut otteitaan viime viikkoina, mutta ero perustasossa nostaa vaajakoskelaiset lähes 60 prosentin suosikkiasemaan.

12 Kemi City FC–JJK Jyväskylä (X2)

Kakkonen: Kemi kärsi jo kauden seitsemännen tappionsa, kun vierasottelu JBK:ta vastaan päättyi niukkaan 1–2-tappioon. JJK kärsi puolestaan kauden ensimmäisen pistemenetyksensä kotona, kun pisteet tasattiin GBK:n kanssa 1–1. JJK:n peliesitys jäi odotettua vaatimattomammaksi, eikä tasapeliä voi pitää pelitapahtumiin nähden kohtuuttomana. JJK:lla on alla kaksi heikompaa esitystä, mutta tasoero on selkeä. JJK ansaitsee vieraissakin yli 60 prosentin suosikkiaseman.

13 VIFK–Närpes Kraft (1)

Kakkonen: VIFK onnistui yllättämään RFA:n vieraissa peräti 3–0. Selkeänä altavastaajana otteluun lähteneen vaasalaisryhmän esitys oli selvästi odotettua laadukkaampi. Närpes Kraft kärsi viimeksi kotikentällään väistämättömän 1–2-tappion, vaikka pystyikin pitämään pelin tasoissa pitkälle toista puoliaikaa. Ero perustasossa menee edellisessä ottelussa otteitaan petranneen VIFK:n hyväksi ja kotivoitto toteutuukin lähes kuusi kertaa kymmenestä.