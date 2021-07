Suomessa asuva englantilainen Steven Polack sai pahan aavistuksen heti, kun EM-finaali ratkesi – järkyttyi maanmiestensä törkeyksistä

Steven Polack kokee, etteivät Englannin jalkapallokulttuurin ongelmat ole muuttuneet muutamassa vuosikymmenessä mihinkään.

Steven Polack on tehnyt Suomessa pitkän uran sekä pelaajana että valmentajana.

Englannin unelmien jalkapallokesä päättyi lopulta musertavaan pettymykseen kentällä ja valtavaan kohuun sen ulkopuolella.

Vaikka Englanti pelasi jalkapallon arvokisojen loppuottelussa ensimmäistä kertaa 55 vuoteen, ottelun jälkeen suurimman huomion ovat saaneet Englannin fanien väkivaltaiset yhteenotot Wembleyn järjestyksenvalvojien kanssa, ja joukkueen tummaihoisten pelaajien saama rasististen someviestien tulva.

– On uskomatonta, että pelasimme juuri arvokisafinaalissa, ja nyt joudumme puhumaan vain rasismista. Tuntuu, ettei koko finaalia tapahtunutkaan, kun puhumme vain tästä. Ja keskustelu jatkuu varmasti Englannissa viikkoja, sanoo Steven Polack, 60.

Suomessa vuosikymmenten ajan asunut entinen veikkausliigapelaaja ja nykyinen jalkapallovalmentaja kertoo tienneensä, mitä on luvassa heti sillä hetkellä, kun 19-vuotias Bukayo Saka epäonnistui ratkaisevassa rangaistuspotkussa.

– Tiesin sen heti. Sillä hetkellä kun Saka epäonnistui, ajattelin, että tässä sitä mennään. Ja se tapahtui saman tien, minuuteissa.

Polack kertoo järkyttyneensä myös Wembleyn sisällä koetuista kaoottisista hetkistä kuvatuista videoista. Niissä iso joukkue ihmisiä tunkeutui väkipakolla ilman pääsylippuja sisälle stadionille, jossa syntyi useita väkivaltaisia yhteenottoja.

– Se järkytti minua. Videot Wembleylle tunkeutuneista ihmisistä olivat minulle englantilaisena hävettävää nähtävää, Polack toteaa.

Vaikka Englannin nuorekas joukkue rikkoikin monia lasikattoja matkallaan EM-finaaliin, loppujen lopuksi puheenaiheet ovat kisojen päätteeksi tutut. Englanti hävisi rankkareilla, ja joukkueen fanit käyttäytyivät törkeästi. Huliganismi ja rasismi ovat olleet jalkapallon synnyinmaassa kitkeriä ongelmia jo vuosikymmenten ajan, ja viikonloppu osoitti, ettei niitä ole vieläkään ratkaistu – ei lähellekään.

Englantilaisen jalkapallokulttuurin syvyyttä ja intohimoisuutta on Suomesta käsin vaikea täysin ymmärtää. Jalkapallo on monille englantilaiselle valtavan iso osa elämää – välillä ongelmaksi asti.

– Englantilaisen jalkapallokulttuurin ydin on ollut aina sama. Maanantaista perjantaihin ollaan töissä, ja viikonloppuna katsotaan jalkapalloa. Mennään pubiin juomaan muutama olut, käydään ottelussa ja sen jälkeen palataan pubiin. Jalkapallo on iso asia suurimalle osalle englantilaisia, Polack kuvailee.

Turussa tätä nykyä asuva Polack siirtyi Rovaniemelle RoPSin riveihin vuonna 1984 ja pelasi Veikkausliigassa RoPSissa ja Interissä uransa päätökseen saakka vuonna 1998. Sen jälkeen hän on toiminut valmentajana monissa seuroissa Suomessa ja Afrikassa, mutta kertoo seuraavansa silti tarkasti englantilaista jalkapalloa.

Steven Polack pelasi Interissä vuosina 1995–1998.

Ottelun aikaiset ja sen jälkeiset tapahtumat ovat olleet raskasta seurattavaa monille, niin myös Polackin 16-vuotiaalle tyttärelle.

– Tyttäreni soitti minulle eilen surullisena kaikesta tapahtuneesta. Hän on Suomessa syntynyt, mutta oli silti kovin surullinen, ja yritin selittää hänelle, että kyseessä on vain pieni vähemmistö, Polack sanoo, mutta kyseenalaistaa heti perään omat lohdun sanansa.

– Me sanomme aina, että kyseessä on pieni vähemmistö, mutta olemmeko siitä aivan varmoja? On tietenkin fakta, että enemmistö ihmisistä vastustaa rasismia. Rasistit ovat vähemmistössä, mutta siitä vaikuttaa tulleen merkittävä vähemmistö, Polack pohtii.

Polack ei itse ole asunut Englannissa vuosikymmeniin, mutta ehti silti kokea osansa fanien törkeyksistä ennen muuttoaan Suomeen.

– Sitä tapahtui minulle 50 vuotta sitten, joten mikään ei ole muuttunut. Kun pelasin jalkapalloa Englannissa, sain kuulla rasistisia heittoja usein Joskus sitä tapahtui myös koulussa, mutta yleisimmin rasismi liittyi jalkapalloon, hän kertoo.

Polack muistuttaa, että Englannin rasismiongelman juuret ovat aivan muualla kuin jalkapallossa, vaikka laji tarjoaakin niille harvinaisen julkisen reitin tulla ison yleisön nähtäväksi.

– Emme voi olettaa, että jalkapallo voi muuttaa ihmisten mielipiteitä. Muutoksen täytyy lähteä yhteiskunnasta, kasvatuksesta ja kouluista. Kukaan ei synny rasistiksi, vaan siihen opitaan.

– On outoa, miksi rasismi on niin yleistä juuri Englannissa – ja minusta tuntuu, että tilanne vain pahenee. Ehkä se johtuu sosiaalisesta median alustoista, joissa on helppo piilotella anonyyminä.

Steven Polack AC Oulun valmentajana vuonna 2005.

Erityisen absurdilta Polackin mielestä tuntuu Marcus Rashfordin höykyttäminen. Manchester Unitedin 23-vuotias tähti on tukenut maansa vähävaraisia lapsia koronapandemian aikana kampanjoimalla ilmaisen kouluruoan puolesta ja perustamalla lasten lukemista edistävän kirjakerhon.

Nyt valtavasti hyvää tehnyt sankarikin on joutunut raivostuneiden fanien karmeiden sanojen kohteeksi.

– Kuinkakohan moni vanhempi, jonka lapsi on saanut Rashfordin ansiosta ilmaista kouluruokaa, on nyt kirjoittanut hänelle rasistisesti? Väkisin sellaisia ihmisiä on, Polack toteaa.

Vastapainoksi synkkyydelle iso osa sosiaalisen median kommentoijista asettui pilkkukisassa epäonnistuneiden pelaajien tueksi ja tuomitsi törkyviestit. Rasistiset kommentit tyrmäsivät monien muiden julkimoiden ohessa muun muassa Britannian pääministeri Boris Johnson ja prinssi William.

Rashfordin seinämaalaus Manchesterin Withingtonissa töhrittiin heti viikonlopun jälkeen, mutta nyt töhryt on peitetty tuhansilla kannustavilla ja ihailevilla sanoilla.

Polack on seurannut ilolla viikonlopun tapahtumien aiheuttamia vastareaktioita.

– Tämän viikonlopun jälkeen olen nähnyt todella monien julkisuuden henkilöiden olevan todella ärsyyntyneitä. Monet ihmiset ovat ottaneet nyt asiaan kantaa, ja se on hyvä asia, Polack toteaa.

Suomessa Polack ei ole juuri joutunut kertomansa mukaan kohtaamaan rasismia. Vuosikymmenten saatossa hän on törmännyt törkykäytökseen vain harvoja satunnaisia kertoja.

– Jalkapallon puolella olen kohdannut Suomessa vain yhden kerran rasismia, eikä hänkään oikeastaan tarkoittanut sanomaansa. Joskus kadulla ihmiset sanovat asioita, kun luulevat etten englantilaisena ymmärrä, mitä he sanovat, hän toteaa.

Hyvin suomalaisen jalkapallokentän tunteva konkarivalmentaja uskoo, että Suomi on ulkomaalaisille jalkapalloilijoille hyvä paikka pelata ja elää.

– En usko, että kovin monet ulkomaalaiset pelaajat kohtaavat ongelmia täällä Suomessa. Vielä minun peliaikoinani Veikkausliigassa ei ollut kovin monia mustaihoisia pelaajia, mutta käytännössä jokaisessa joukkueessa pelaa ulkomaalaisia nykyään, Polack toteaa.

Viikonlopun synkistä uutisista huolimatta Polack vaikuttaa kuitenkin varovaisen optimistiselta pohtiessaan jalkapallon tulevaisuutta Englannissa. Hän uskoo, että pitkällä tähtäimellä kehitys menee oikeaan suuntaan, vaikka se tuntuukin välillä tuskallisen hitaalta.

– Toivon todellakin, että se osa jalkapallokulttuuristamme muuttuu, ja jalkapallo voi tuoda jatkossa kaikki yhteen. Siihen menee kuitenkin todella todella pitkä aika.