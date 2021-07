Tästä syystä monet brasilialaiset toivovat, että Argentiina ja Lionel Messi voittavat ensi yönä – Neymar raivoissaan: ”Painukaa ...”

Copa American finaali pelataan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suomen aikaa Rio de Janeirossa.

Rakkaat viholliset Argentiina ja Brasilia kohtaavat Suomen aikaa kello 03 sunnuntain vastaisena yönä jalkapallon Etelä-Amerikan mestaruusturnauksen eli Copa American finaalissa.

Yksi kaikkien aikojen parhaista futaajista, Lionel Messi, ei ole koskaan voittanut Argentiinan paidassa arvoturnausta. Nyt 34-vuotiaalla taiturilla on siihen jälleen yksi mahdollisuus.

Argentiina pelaa finaalissa paljolti Messin ansiosta. ”Leo” johtaa Copa American maalipörssiä iskettyään Argentiinalle neljä maalia kuudessa turnausottelussa. Lisäksi hän on syöttänyt viisi Argentiinan osumista. Hän on siis tehnyt tai syöttänyt yhdeksän Argentiinan yhdestätoista turnausmaalista.

Jopa osa brasilialaisista toivoo nyt Argentiinalle ja Messille menestystä. Brasilian tähtihyökkääjälle Neymarille hänen maanmiestensä Messi-sympatiat eivät uppoa.

Urheilumedia ESPN kertoo, että yksi Argentiinaa julkisesti symppaavista on brasilialaisen SporTV:n journalisti Fabiola Andrade.

– Ennen julkista kivitystä antakaa minun selittää. Rakastan Brasiliaa ja Brasilian futista. Minulla on paljon argentiinalaisia ystäviä, mutta en tue Argentiinaa heidän takiaan. Hurraan heille, koska rakastan jalkapalloa ja Messiä. Tämä mies ansaitsee voittaa mestaruuden maajoukkuepaidassa! Se olisi oikeus, Andrade kirjoitti Instagramissa.

Andrade kertoi näkemyksensä Instagramissa.

Neymar oli ladannut oman näkemyksensä Instagramin Stories-osiossa.

– Unelmani on aina ollut pelata Brasilian joukkueessa ja kuulla fanien laulavan. En ikinä olisi brasilialaisia vastaan, olisi mikä tahansa laji kyseessä.

– Ok, kunnioitan sitä, mutta painukaa vittuun, Neymar meuhkasi toisin toimiville.

Neymar kuitenkin korosti, ettei hänellä ole mitään Messiä vastaan.

– Kuten olen aina sanonut, Messi on paras pelaaja, jonka pelaamista olen nähnyt ja hän on hieno ystävä. Mutta nyt olemme finaalissa, olemme kilpailijoita. Haluan todella voittaa ensimmäisen Copa American mestaruuteni, Neymar selitti Goal-sivuston mukaan.

Brasilian toppari Marquinhos voivotteli ESPN:n mukaan samaa kuin Neymar, tosin maltillisemmin sanankääntein.

– Vaikea tilanne, kun näemme niin monia brasilialaisia, jotka ovat meitä vastaan, eivätkä tue Brasilian joukkuetta – ihmisiä, jotka eivät saa iloa tai ylpeyttä nähdessään joukkueemme.

Kuusi kertaa maailman parhaaksi pelaajaksi valitun Messin finaalihistoria Argentiinan paidassa on synkkä. Hän oli häviämässä 2014 Brasilian MM-kisoissa finaalia Saksalle. Copa American finaalin Messi on hävinnyt kolmesti.

2016 Copa American finaalitappion – ja epäonnistuneen rangaistuspotkun – jälkeen Messi jopa vannoi lopettavansa maajoukkuepelit.

Brasilia on voittanut Etelä-Amerikan mestaruuden yhdeksän kertaa, Argentiina 14 kertaa. Argentiinan edellinen mestaruus on kuitenkin niin kaukaa kuin vuodelta 1993. Sen jälkeen Brasilia on voittanut viidesti: 1997, 1999, 2004, 2007 ja 2019.

Brasilia on siis hallitseva mestari, kun se 2019 kotikisoissaan kaatoi finaalissa Perun 3–1 Evertonin, Gabriel Jesusin ja Richarlisonin maaleilla. Neymar ei pelannut kisoissa nilkkavamman takia.

Myös kesän 2021 Copa America on järjestetty Brasiliassa. Alun perin kisat piti järjestää Kolumbiassa ja Argentiinassa, mutta ne siirrettiin Kolumbian poliittisen epävakauden ja Argentiinan koronatilanteen vuoksi.