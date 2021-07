Vakio: MuSa liitää kohti Ykkösen sarjakärkeä

KPV yrittää päättää pitkää voitotonta putkeaan HJK:n reservijoukkueen kustannuksella.

1 JIPPO-MuSa (X2)

Ykkönen: JIPPO kärsi kolmannen tappionsa perätysten, kun kotiottelu Gnistania vastaan päättyi 1–4-tappioon. Myös peliesitys oli selkeään tappioon oikeuttava, ja heikko puolustuspelaaminen teki vieraiden tehtävästä tasaisen alun jälkeen helpon.

MuSa joutui tyytymään viimeksi kotikentällään 2–2-tasapeliin, vaikka hallitsikin pelitapahtumien kulkua. MuSan niukka voitto olisi ollut pelitapahtumiin nähden tasapeliä perustellumpi. Kovaa jälkeä siirtomarkkinoilla tehnyt MuSa menetti avainpelaajiinsa lukeutuneen John Frederiksenin hyökkääjän siirryttyä Itävaltaan. Porilaisilla on jo kiikarissaan Frederiksenin korvaaja, ja kesäkuussa MuSan vahvuuteen liittynyt Jyri Kiuru on esittänyt viime otteluissa väkeviä otteita.

JIPPO on ollut odotetusti sarjan heikoin kokonaisuus, kun taas MuSan alkukauden otteet ovat olleet viime kauden tapaan odotettua laadukkaampia. Vierailijat ovat lähes kaksi luokkaa laadukkaampi kokonaisuus ja noin 40 prosentin vierassuosikkiasema on perusteltu. Vieraiden kannatus on nousemassa vakiossa viitisen pinnaa todennäköisyyttään korkeammaksi, joten vähintään vaihtomerkki on syytä asettaa vierasvoiton suojaksi.

2 KPV-HJK Klubi 04 (1X)

Ykkönen: KPV sai viimeksi viiden ottelun mittaiseksi venyneen tappioputkensa poikki, kun se tasasi pisteet kotikentällään RoPSia vastaan 1–1. Peliesitys jäi tuolloinkin jälkeen odotuksista, eikä niukka tappiokaan olisi ollut pelitapahtumiin nähden vääryys.

Klubi 04 onnistui viimeksi nappaamaan 1–0-voiton TPS:n vieraana vaikkei esiintynytkään isäntiä laadukkaammin. Klubi 04:n avauskokoonpano on elänyt läpi alkukauden riippuen edustusjoukkueesta saatujen vahvistuksien saatavuudesta. Runsaat muutokset eivät tuo jatkuvuutta, ja peliesitykset ovat usein jääneet vahvistuksista huolimatta vaisuiksi.

Ero perustasossa menee selvästi KPV:n hyväksi, vaikka peliesitysten taso onkin ollut useita viikkoja odotettua vaatimattomampi. Isännät ansaitsevat hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. KPV on jäänyt vakiossa odotetusti vaille riittävää kannatusta. Kotivoitto on merkeistä edullisin, mutta vieraiden mahdolliset vahvistukset on syytä huomioida lauantaina ennen rivien jättämistä.

3 Närpes Kraft-SJK Akatemia (2)

Kakkonen: Närpes Kraft nappasi viimeksi kotikentällään tärkeän 3–2-voiton samoista sijoista taistelevaa Kemiä vastaan. Voittoa voi pitää kuitenkin hieman onnekkaana tasaisissa merkeissä edenneisiin pelitapahtumiin nähden.

SJK Akatemia jatkoi voittojen tiellä, kun vierasottelu RFA:ta vastaan hoitui 4–3. Edellisellä kierroksella kotiottelu Herculesta päättyi 5–4-voittoon. SJK puolustuksen tekemistä ei missään nimessä ole voinut pitää vakuuttavana, vaikka vahva hyökkäyspelaamisen puolesta pistemenetyksiltä onkin toistaiseksi vältytty melko hyvin.

Isännät kuuluvat sarjan vaatimattomin kokonaisuuksiin, mutta ovat onnistuneet alkukaudesta tärkeissä lohkon tyvipään otteluissa. Tasoero on vierailevan SJK Akatemian hyväksi merkittävä, ja vieraat ansaitsevatkin noin 80 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa vieraat on merkitty vaatimattomaan 60 prosentin kannatukseen, joten lähes kaksikymmentä pinnaa alipelattu SJK Akatemia kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

4 RFA-VIFK (1)

Kakkonen: RFA kärsi jo kolmannen perättäisen tappionsa, kun kotiottelu SJK Akatemiaa päättyi vaiheikkaiden tapahtumien päätteeksi 3–4-tappioon. Peliesitys oli kuitenkin odotuksiin nähden kelvollinen, eikä tappiota voinut pitää täysin ansaittuna. Edeltävillä kierroksilla rovaniemeläisiltä on nähty myös selvästi odotettua vaatimattomampaa peliä, kuten Kemin vieraana kärsityssä 0–3-tappiossa.

VIFK esiintyi viimeksi odotettua laadukkaammin sen tasatessa pisteet Herculeksen vieraana 2–2. Vaasalaisten otteissa on riittänyt viime kauden tapaan vaihtelua. Lähes kolme maalia per peli alkukaudesta päästänyt puolustus ei lupaa hyvää pitkällä tähtäimellä, vaikka alkukaudesta voittoja onkin kertynyt tilille jo kolme.

RFA on viimeaikaista otteistaan huolimatta arvostettava selvästi VIFK:ta laadukkaammaksi kokonaisuudeksi. Isännät nousevat kotikentällään hieman yli kuusi kertaa kymmenestä toteutuvaan suosikkiasemaan. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on jäämässä selvästi todennäköisyyttään maltillisemmaksi, joten kotivoitto on looginen pelivalinta varmaksi asti.

5 JBK-Kemi City FC (1)

Kakkonen: JBK esiintyi viimeksi selvästi odotettua laadukkaammin sen voitettua kotikentällään JJK:n 1–0. Voittoa on vaikea pitää ansaittuna JJK:n hallinnassa edenneisiin pelitapahtumiin nähden. JBK:n alkukausi on sujunut tuloksellisesti vahvasti, mutta pelivoimaltaan se jää vielä melko selvästi jälkeen vertailussa lohkon terävimpään kärkeen.

Kemi joutui viimeksi taipumaan samoista sijoista taistelevan Närpes Kraftin vieraana 2–3-tappioon. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisia pelitapahtumia kotivoittoa tarkemmin. Edeltävän kierroksen 3–0-kotivoitto RFA:n kustannuksella oli osoitus kemiläisten iskukyvystä.

Kummankin joukkueen otteet ovat vastanneet melko tarkasti ennen kauden alkua asetettuja odotuksia. JBK on useamman luokan laadukkaampi kokonaisuus ja se ansaitsee kotikentällään lähes 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa isäntien kannatus on melko tarkasti kohdallaan ja selkeä ennakkosuosikki merkitään kohteessa varmaksi.

6 FCV-OLS (12)

Kakkonen: FCV kärsi vasta kauden toisen tappionsa, kun kotiottelu OTP:tä vastaan hävittiin pelitapahtumiin nähden reilusti 0–2. FCV:n alkukauden hyvissä otteissa on kuitenkin syytä huomioida verrattain kevyt otteluohjelma. Sarjan kärkikastin joukkueista se on kohdannut OTP:n lisäksi vasta Herculeksen.

OLS joutui tyytymään kotikentällään 1–1-pistejakoon GBK:ta vastaan, vaikka hallitsikin pelitapahtumia hienokseltaan. OLS:n alkukauden otteet ovat melko tarkasti linjassa odotusten kanssa, vaikka tällä hetkellä kaulaa putoamisviivaan ei olekaan kuin kaksi pistettä.

Vahvan alkukauden pelannut FCV on joukkueista laadukkaampi. OLS:n parhaat otteet on nähty Veikkausliigasta saatujen vahvistuksien avulla ja OLS:n avauskokoonpano on syytä tarkistaa vielä lauantaina ennen rivien jättämistä. FCV ansaitsee kotikentällään noin 55 prosentin suosikkiaseman. Alustavassa pelijakaumassa isäntien kannatus on todennäköisyyttään korkeammalla, joten vähintään vaihtomerkki on kohteessa tarpeen.

7 GrIFK-HJS (2)

Kakkonen: GrIFK hävisi viimeksi kotikentällään Jazzille 2–4, ansaiten selkeän tappionsa myös pelitapahtumien valossa. Kokonaisuutena GrIFK on esiintynyt hyvin, mutta mukaan on mahtunut muutama suurilukuisempi tappio, joita sen heikko puolustaminen luovutti vastustajille myös viime kaudella lukuisia.

HJS tasasi pisteet toisessa perättäisessä ottelussaan, kun se nappasi haastavasta vierasottelusta PIF:n vieraana pisteen 2–2-tasapelillä. HJS on aloittanut kauden melko tarkasti odotusten mukaan ja kuuluu lohkon tasaiseen kärkijoukkueiden ryhmään.

Joukkueiden välinen tasoero on ainoastaan marginaalinen. Kotietu pitää GrIFK:n kiinni noin 45 prosentin suosikkiasemassa. Vakiossa isäntien kannatus on nousemassa todennäköisyyttään korkeammaksi, kun alustavassa pelijakaumassa kannatus on päälle 50 prosenttia. Alipelattu vierasvoitto on näillä peliprosenteilla edullisin pelivalinta.

8 KaaPo-Honka Akatemia (1)

Kakkonen: Ottelu on siirretty vierasjoukkueen koronakaranteenin takia. Vakiossa kohde arvotaan. Pelijakauman mukaan painotettavassa arvonnassa merkeistä todennäköisin on kelpo varmavalinta. Ykkönen on kerännyt alustavasti päälle 40 prosentin kannatuksen, mutta nousee todennäköisesti merkeistä selvästi parhaaksi valinnaksi.

9 EPS-TPV (1)

Kakkonen: EPS on ottanut kaksi kovaa päänahkaa perätysten, kun alla on voitot niin KaaPosta kuin SalPastakin. Viimeksi kotikentällä kaatui SalPa pelitapahtumiin nähden reilusti 2–1. Perättäiset voitot laadukkaammista vastustajista nostavat itseluottamusta, mutta lauantain kotiottelussa TPV:tä vastaan joukkue joutuu todennäköisesti aloitteellisemmaksi osapuoleksi.

TPV voitti viimeksi VJS:n vieraissa peräti 5–2, vaikka lähti otteluun selkeänä altavastaajana. Viime kauteen nähden merkittävästi heikentynyt TPV on onnistunut viime viikkoina raapimaan voittoja, mutta rankingissa nuori tamperelaisryhmä on edelleen lohkon vaatimattomin kokonaisuus.

EPS on arvostettava joukkueista laadukkaammaksi. Kotietu ja ero perustasossa nostaa isännät hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvaksi ennakkosuosikiksi. Vakiossa isäntien kannatus on jäämässä alle 50 prosentin, joten edullinen kotivoitto nousee varmaksi asti.

10 PIF-Ilves 2 (X2)

Kakkonen: PIF joutui tyytymään viimeksi pistejakoon sen tasattua pisteet kotikentällään HJS:ää vastaan 2–2. Viime kaudella Kakkoseen noussut PIF esiintyi jo viime kaudella edukseen, ja myös alkanut kausi on sujunut vahvasti. Nousua Ykköseen voi pitää Paraisilla tasaisen lohkon ansiosta realistisena tavoitteena.

Ilveksen reservijoukkueen otteet ovat olleet odotetusti edelliskautta heikompia. Maanantaina kotikentällä Honka Akatemiaa vastaan kärsitty 2–4-tappio oli jo neljäs, kun pelattuna on kuusi kierrosta.

PIF on ansaitusti lohkon piikkipaikalla ja rankingissa yli luokkaa Ilveksen reserviryhmää edellä. Isännät ansaitsevat hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakion pelaajat ovat tehneet sarjataulukosta suoraviivaiset päätelmät ja merkanneet isännät yli 60 prosentin suosikkiasemaan. Vieraiden otteet eivät ole vakuuttaneet, mutta lähes parikymmentä pinnaa liian korkeaksi karannut kotivoitto on ohitettava.

11 FC Jazz-VJS (1X)

Kakkonen: Jazz esiintyi viimeksi selvästi odotettua laadukkaammin kaataessaan vieraissa GrIFK:n 4–2. Jazzin peliesitysten laadussa on nähty alkukaudesta runsaasti vaihtelua, mutta myös otteluohjelma on ollut poikkeuksellisen haastava. Runsaasti viime kauteen nähden muuttuneen Jazzin pisteodottama näyttää tulevien kierrosten osalta alkukautta paremmalta, kun vastustajat löytyvät pääasiassa rankingin tyvipäästä.

VJS kärsi kotikentällään ruman 2–5-tappion samoista sijoista taistelevaa TPV:tä vastaan, vaikka lähti otteluun selkeänä ennakkosuosikkina. VJS on pystynyt pitämään monia otteluita tasaväkisenä itseään laadukkaampia joukkueita vastaan, mutta edelliskierroksen rumaa tappiota TPV:tä vastaan voi pitää huolestuttavana.

Kummankin joukkueen alkukauden otteissa on nähty suurta hajontaa, mutta isännät ovat yli kaksi luokkaa laadukkaampi kokonaisuus. Kotivoitto toteutuu noin 60 prosentin todennäköisyydellä. Isännät ovat keränneet vakiossa hieman todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, joten vaihtomerkki asetetaan niukasti ylipelatun kotisuosikin rinnalle.

12 ÅU N-Ilves N (1)

Kansallinen Liiga: Åland United jatkoi voittojen tiellä, kun viikolla pelatusta kärkikamppailusta tuli täydet pisteet KuPSia vastaan vieraissa 3–2-voitolla. Edellisellä kierroksella kotiottelu PK-35 Vantaata vastaan hoitui pelitapahtumiin nähden loogisesti 3–1.

Ilves on onnistunut välttämään tappion kahdessa perättäisessä kotiottelussaan. Viimeksi se tasasi pisteet kotikentällään Honkaa vastaan 1–1. Edeltävällä kierroksella kaatui ainut Ilvestä itseään heikommin alkukaudesta esiintynyt joukkue, JyPK, maalein 2-1.

Tasoero puhuu sarjan laadukkaimpiin kokonaisuuksiin kuuluvan Åland Unitedin puolesta. Viikolla pelattu rästiottelu rasittaa kotijoukkuetta, mutta noin 85 prosentin todennäköisyydellä toteutuva suursuosikkiasema on rasituksesta huolimatta perusteltu. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on jäämässä selvästi todennäköisyyttään maltillisemmaksi, ja ykkönen kuuluukin alipelattuna kierroksen runkomerkkeihin.

13 AIK-Varbergs BoIS (1X)

Allsvenskan: AIK palasi tositoimiin kärsien niukan 1–2-tappion Häckenin vieraana. Myös pelitapahtumat puolsivat AIK:n niukkaa tappiota. Allsvenskanin kärkisijoilla näkemään totuttu AIK ei ole kuluvalla kaudella yltänyt sarjan terävimmän kärjen tasolle. Edelliskausi päätettiin rajusti odotukset alittaneeseen yhdeksänteen sijaan.

Putoamisviivan alapuolelle jumittunut Varberg tasasi pisteet viimeksi kotikentällään Kalmarin kanssa 1–1, vaikka pelitapahtumat etenivätkin sen hallinnassa. Varbergin otteet ovat olleet kauden ensimmäisellä kolmanneksella linjassa odotusten kanssa, eikä viime kauden päättäneeseen sijoitukseen yhdeksäntenä ole luvassa ainakaan merkittävää nostetta.

Ero perustasossa menee selvästi AIK:n eduksi. Joukkue ansaitsee kotikentällään lähes kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa nimekäs kotijoukkue on kerännyt pelikansalta todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen. Selkeää ennakkosuosikkia ei tohdi jättää pois riveistä, mutta alipelatuksi jäämässä oleva tasapeli kelpaa mukaan.