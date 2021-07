PSG pestasi Real Madridin legendan – ”Iso muutos elämässäni”

Sergio Ramos on tottunut voittamaan.

Jalkapallon ranskalaisjätti Paris Saint-Germain teki kaksivuotisen sopimuksen espanjalaistoppari Sergio Ramosin kanssa.

Ramos, 35, aloitti ammattilaisuransa Sevillassa ja siirtyi vuonna 2005 Real Madridiin. Häntä on pidetty yhtenä maailman parhaista puolustajista.

– Tämä on iso muutos elämässäni ja uusi haaste. Tämä on päivä, jota en tule unohtamaan. Olen erittäin ylpeä, että olen osa tätä kunnianhimoista projektia ja kokoonpanoa, jossa on niin paljon hienoja pelaajia, 35-vuotias Ramos tuumi PSG:n verkkosivuilla.

Ramos voitti Real Madridissa neljästi Mestarien liigan. Espanjan maajoukkueessa hän voitti maailmanmestaruuden 2010 sekä Euroopan mestaruudet 2008 ja 2012.

– PSG on todistanut olevansa korkeimman tason joukkue. Haluan jatkaa PSG:n kasvua ja kehittymistä ja auttaa joukkuetta voittamaan niin monta mestaruutta kuin mahdollisuutta, Ramos paalutti.