Vakio: MuSa liitää kohti Ykkösen sarjakärkeä

KPV yrittää päättää pitkää voitotonta putkeaan HJK:n reservijoukkueen kustannuksella.

1 JIPPO–MuSa (X2)

Ykkönen: JIPPO kärsi kolmannen tappionsa perätysten, kun kotiottelu Gnistania vastaan päätty 1–4-tappioon. MuSa joutui tyytymään kotikentällään 2–2-tasapeliin, vaikka hallitsikin pelitapahtumien kulkua. JIPPO on ollut odotetusti sarjan heikoin kokonaisuus, mutta MuSan alkukauden otteet ovat olleet selvästi odotettua laadukkaampia. Vierailijat ovat lähes kaksi luokkaa laadukkaampi kokonaisuus ja noin 40 prosentin suosikkiasema on perusteltu.

2 KPV–HJK Klubi 04 (1X)

Ykkönen: KPV sai viiden ottelun mittaiseksi venyneen tappioputkensa poikki, kun pisteet tasattiin kotikentällä RoPSia vastaan 1–1. Niukka tappiokaan ei olisi ollut pelitapahtumiin nähden vääryys. Klubi 04 onnistui nappaamaan 1–0-voiton TPS:n vieraana, vaikkei esiintynytkään isäntiä laadukkaammin. Ero perustasossa menee edelleen KPV:n hyväksi, vaikka peliesitysten taso onkin ollut odotettua vaatimattomampi. Isännät ansaitsevat hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

3 Närpes Kraft–SJK Akatemia (2)

Kakkonen: Närpes Kraft nappasi viimeksi kotikentällään tärkeän 3–2-voiton samoista sijoista taistelevaa Kemiä vastaan. SJK Akatemia puolestaan kaatoi viimeksi kotikentällään lohkon kärkisijoista taistelevan Herculeksen 5–4. Isännät kuuluvat sarjan vaatimattomin kokonaisuuksiin. Tasoero on vierailevan SJK Akatemian hyväksi merkittävä ja joukkue ansaitseekin yli 80 prosentin suosikkiaseman.

4 RFA–VIFK (1)

Kakkonen: RFA kärsi toisen suurinumeroisen tappion perätysten, kun vierasottelu Kemiä vastaan päättyi ansaitusti 0–3-tappioon. VIFK esiintyi viimeksi odotettua laadukkaammin tasatessaan pisteet Herculeksen vieraana 2–2. RFA on viimeaikaista otteistaan huolimatta arvostettava selvästi VIFK:ta laadukkaammaksi kokonaisuudeksi ja nostettava kotikentällään yli kuusi kertaa kymmenestä toteutuvaan suosikkiasemaan.

5 JBK–Kemi City FC (1)

Kakkonen: JBK esiintyi odotettua laadukkaammin voittaessaan kotikentällään JJK:n 1–0. Kemi joutui taipumaan Närpes Kraftin vieraana 2–3-tappioon. Kummankin joukkueen otteet ovat vastanneet melko tarkasti odotuksia, ja suoritustaso on ollut viime kaudelta tutulla tasolla. JBK on useamman luokan laadukkaampi kokonaisuus ja ansaitsee kotikentällään lähes 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman.

6 FCV–OLS (1)

Kakkonen: FCV kärsi vasta kauden toisen tappionsa, kun kotiottelu OTP:tä vastaan päättyi 0–2-tappioon. OLS joutui tyytymään kotikentällään 1–1-pistejakoon GBK:ta vastaan, vaikka hallitsikin pelitapahtumia hienokseltaan. Vahvan alkukauden pelannut FCV on joukkueista laadukkaampi. OLS:n parhaat otteet on nähty Veikkausliigasta saatujen vahvistuksien avulla, mutta sunnuntaina avut jäänevät vähiin. FCV ansaitsee kotikentällään lähes 55 prosentin suosikkiaseman.

7 GrIFK–HJS (X2)

Kakkonen: GrIFK hävisi kotikentällään Jazzille 2–4 ja ansaitsi selkeän tappionsa myös pelitapahtumien valossa. HJS tasasi pisteet toisessa perättäisessä ottelussaan, kun vierasottelusta PIFiä vastaan tarttui piste matkaan 2–2-tasapelillä. Joukkueiden välinen tasoero on ainoastaan marginaalinen. Kotietu pitää GrIFK:n kiinni noin 45 prosentin suosikkiasemassa.

8 KaaPo–Honka Akatemia (12)

Kakkonen: KaaPo joutui taipumaan yllättävään 0–2-tappioon kotikentällään EPS:ää vastaan, ja myös peliesitys oli vaatimaton. Honka Akatemia kärsi toisen tappion perätysten, kun kotiottelu sarjanousija Ilves-Kissoja vastaan päättyi 2–3. Kumpikin joukkue on kärsinyt viime viikkoina yllättäviä pistemenetyksiä. KaaPo ansaitsee tasaisessa kärkikamppailussa noin 45 prosentin suosikkiaseman.

9 EPS–TPV (1)

Kakkonen: EPS on ottanut kaksi kovaa päänahkaa perätysten, kun alla on voitot KaaPosta ja SalPasta. Viimeksi kotikentällä kaatui SalPa lukemin 2–1. TPV voitti VJS:n vieraissa peräti 5–2, vaikka lähti otteluun altavastaajana. EPS on arvostettava joukkueista laadukkaammaksi kokonaisuudeksi. Kotietu ja ero perustasossa nostavat isännät hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvaksi ennakkosuosikiksi.

10 PIF–Ilves 2 (12)

Kakkonen: PIF joutui tyytymään pistejakoon kotikentällään HJS:ää vastaan lukemin 2–2. Ilves päättää edellisen kierroksen vasta tiistaina kotiottelulla Honkaa vastaan, mutta edeltävässä ottelussaan se tasasi pisteet numeroin 2–2 HJS:ää vastaan. PIF on ansaitusti lohkon piikkipaikalla ja rankingissa yli luokkaa Ilveksen reserviryhmää edellä. Isännät ansaitsevat hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

11 FC Jazz–VJS (1X)

Kakkonen: Jazz esiintyi odotettua laadukkaammin kaataessaan vieraissa GrIFK:n 4–2. VJS sen sijaan kärsi kotikentällään ruman 2–5-tappion TPV:tä vastaan, vaikka lähti otteluun ennakkosuosikkina. Kummankin joukkueen alkukauden otteissa on nähty suurta hajontaa, mutta isännät ovat lähes kaksi luokkaa laadukkaampi kokonaisuus. Kotivoitto toteutuu noin 60 prosentin todennäköisyydellä.

12 ÅU N–Ilves N (1)

Kansallinen Liiga: Åland United palasi voittojen tielle kaatamalla PK-35 Vantaan 3–1. Ilves on onnistunut välttämään tappion kahdessa perättäisessä kotiottelussaan. Viimeksi se tasasi pisteet kotikentällään Honkaa vastaan 1–1. Tasoero puhuu sarjan laadukkaimpiin kokonaisuuksiin kuuluvan Åland Unitedin puolesta ja suursuosikkiasema on kotikentällä perusteltu.

13 AIK–Varbergs BoIS (1)

Allsvenskan: AIK kärsi niukan 1–2-tappion Häckenin vieraana ja myös pelitapahtumat puolsivat tulosta. Sarjan tyvipäähän jumittunut Varberg tasasi pisteet kotikentällään Kalmarin kanssa 1–1, vaikka pelitapahtumat etenivätkin sen hallinnassa. Ero perustasossa menee selvästi AIK:n eduksi, joka ansaitsee kotikentällään lähes kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman.