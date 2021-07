TiPSissä vuodesta 2019 pelannut Roosa Ariyo teki maajoukkuedebyyttinsä kesäkuussa.

Vuosi 2018 oli käänteentekevä Roosa Ariyolle. Sinä vuonna hän tajusi taitojensa riittävän huipulle asti.

Jalkapalloilija pelasi tuolloin toista kauttaan Yhdysvalloissa. Maalitäyteisen kauden päätyttyä hänet valittiin yliopistosarjan vuoden parhaaksi pelaajaksi.

– Se lisäsi motivaatiota ja uskoa siihen, etten ole mikään turha pelaaja, 27-vuotias Ariyo kertoo naurahtaen.

Nyt Ariyolla on selvä tavoite. Hän haluaa päästä puolen vuoden sisällä maajoukkueen vakiokasvoksi. Vaihtoehtoja hänellä on kaksi: päästä edustamaan Helmareita tai Nigerian Superfalconeita.

Suomessa syntyneellä ja varttuneella Ariyolla on nimittäin molempien maiden kansalaisuus isänsä ollessa kotoisin Nigeriasta.

Kirkkonummen FCK:ssa jalkapallon 7-vuotiaana aloittanut Ariyo on unelmoinut maajoukkueurasta pitkään, mutta paikkaa kummassakaan joukkueessa ei ole auennut.

Nuorten maaotteluita Ariyolle kertyi aikoinaan Suomen paidassa yksi. Hyökkääjä on tiennyt olevansa myös Nigerian maajoukkueen seurannassa, mutta kutsua joukkueeseen on saanut odotella.

Odotus kuitenkin päättyi viime kuussa, kun Ariyo kutsuttiin Nigerian joukkueen mukaan harjoitusturnaukseen Texasiin, Yhdysvaltoihin. Hyökkääjää ei ollut nimetty alkuperäiseen pelaajalistaan ja hänet pyydettiinkin mukaan vain muutama päivä ennen lähtöä.

– Tiesin turnauksesta ja olin miettinyt, kuinka uskomatonta olisi olla mukana. En kuitenkaan osannut odottaa kutsua ollenkaan. Ei ollut lopulta vaikea päätös lähteä huikeaan tilaisuuteen mukaan.

Ariyo on pelannut urallaan niin Suomessa, Ruotsissa kuin Yhdysvalloissa. Seuraava haaste löytyy Espanjasta.

Kesäkuussa pelatussa Summer Seriesissä Nigeria kohtasi jalkapallon parhaimmistoa. Vastaan asettui Fifan rankingin ykkössijalta löytyvä Yhdysvallat sekä 50 parhaan joukkoon yltävät Jamaika ja Portugali.

Vaikka Ariyo pelasi vain yhden puoliajan verran ja käteen jäi pelkästään tasapeli ja kaksi häviötä, oli kokemus hänen mielestään korvaamaton.

– Tosi siisti ja opettavainen kokemus. Pääsin näkemään, millä tasolla olen kansainväliseen huippuun verrattuna. En ole sieltä kovin kaukana, Ariyo toteaa.

Koska kyseessä oli harjoitusturnaus, Ariyo ei vielä sinetöinyt maajoukkuetulevaisuuttaan. Vasta pelaajan otettua A-maajoukkuekutsun vastaan ei hän voi enää vaihtaa edustamaansa maata.

Ariyo onkin joutunut pohtimaan maajoukkuekuvioita nyt enemmän kuin koskaan turnauskutsun sekä lähestyvien MM-kisojen takia.

Hän uskoo antaneensa turnauksessa näytön, jolla voisi saada uuden kutsun Nigerian joukkueeseen, mutta haluaisi päästä kokeilemaan myös Helmareihin, koska on asunut lähes koko ikänsä Suomessa.

Ariyo näkee molemmissa joukkueissa potentiaalia, eikä kumpikaan ole ylitse toisen.

– Minulla ei ole ykkösvalintaa. Haluan vain pelata joukkueessa, jossa voin olla hyödyksi. Pitäisi päästä kokeilemaan molemmissa, jotta tietäisin kumpaan joukkueeseen omat vahvuuteni sopivat paremmin. Uskon, että voisin auttaa molempia joukkueita taidoillani.

Ariyo pitääkin lopulliset mietteensä maajoukkuekuvioista salassa.

– Olen toki miettinyt kumpaa joukkuetta haluaisin ennemmin edustaa, mutta se on päätös, jonka voi oikeasti tietää vasta tosi paikan tullen.

Yksi asia on kuitenkin varma.

TiPSille vuodesta 2019 maaleja takonut Ariyo suuntaa heinäkuussa uusiin haasteisiin Espanjaan UDG Tenerifen riveihin. Kansallisen liigan maalitykki lähtee Espanjan pääsarjatasolla melko hyvin menestyvään joukkueeseen odottavaisin mielin.

– Tämä on sopiva haaste. Kuten TiPS, Tenerifekään ei ole suurseura, joten uskon, että voin saada siellä vastuuta ja sitä kautta kehittyä pelaajana.

Ariyo edusti Nigerian maajoukkuetta kesäkuussa Texasissa.

Vaikka hyökkääjä on innoissaan uudesta seurasta, kertoo hän myös jännittävänsä lähtöä. Ariyo on kerryttänyt jalkapallokokemusta niin Suomessa, Ruotsissa kuin Yhdysvalloissa, mutta silti uusi maa ja seura aiheuttavat epävarmuuden tunteita.

– Espanjassa jalkapallo on todella teknistä ja minä en ole taitopelaaja. Uskon, että fyysikastani on kuitenkin hyötyä, jolla pystyn jossain määrin korvaamaan tekniikan puutetta, Ariyo pohtii.

Paikka joukkueeseen avautui pelaaja-agentin avulla, jonka kanssa Ariyo on tehnyt yhteistyötä keväästä lähtien. Vaikka Ariyo on viihtynyt TiPSissä, ei hänen tarvinnut miettiä tarjoukseen tarttumista kahdesti. 27-vuotias Ariyo on innoissaan uudesta luvusta urallaan.

– Tämä on ensimmäinen ammattilaissopimukseni. Ihanaa, ettei nyt tarvitse miettiä, mistä saan toimeentulon. Pystyn vihdoin keskittymään pelkästään futikseen, Ariyo ilakoi.

Hyökkääjä uskoo kasvattavansa uuden joukkueen henkeä sekä maalitilastoja. Hänen tavoitteenaan on päästä avauskokoonpanoon mahdollisimman nopeasti.

Ariyo, joka kuvailee uraansa ennemmin maratoniksi kuin sprintiksi, keskittyy siihen, että sarjan alkaessa hän on toipunut nivusvammastaan ja pystyy antamaan uusia näyttöjä joka viikko maajoukkueitakin ajatellen.

Kysyttäessä, uskooko Ariyo mahdollisuuksiinsa päästä maajoukkuekokoonpanojen vakiokasvoksi, vastaus tulee empimättä.

– Uskon, ilman muuta! Kyllä itseensä pitää uskoa.