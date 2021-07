Vakio: Joko IFK Mariehamnin kurssi kääntyisi?

RoPSin voitoton putki kasvaa kasvamistaan ja Klubi 04 jatkaa isojen kiusaamista. SJK on yltynyt kovaan iskuun.

1 FC Lahti–SJK (2)

Veikkausliiga: Lahti tasasi pisteet toisessa perättäisessä ottelussaan, kun keskiviikon vierasottelu Interiä vastaan päättyi 1–1. Pelillisesti Lahti jäi kuitenkin selvästi heikommaksi osapuoleksi, eikä niukkaa tappiotakaan olisi voinut pitää pelitapahtumiin nähden vääryytenä.

SJK kaatoi IFK Mariehamnin toisen kerran viikon sisään, kun jälkimmäinen kohtaaminen hoitui kotikentällä 3–0. Myös ottelun pelitapahtumat etenivät SJK:n selkeässä komennossa ensi minuuteista asti, ja loppulukemia voikin pitää varsin hyvänä kuvauksena kentällä nähdystä tasoerosta.

SJK:n kauden edetessä kohentuneet otteet ovat nostaneet sen rankingissa samassa suhteessa heikentyneen Lahden ohi. Kotietu pitää isännät joka tapauksessa marginaalisessa suosikkiasemassa. Vakion alustavassa pelijakaumassa isännät ovat keränneet yli 50 pinnan kannatuksen. Hyvässä iskussa olevan SJK:n alipelattu voitto kelpaa varmaksi asti.

2 IFK Mariehamn–HIFK (1X)

Veikkausliiga: IFK Mariehamnin tilanne on synkkä. Keskiviikkona kärsitty 0–3-tappio SJK:n vieraana oli jo seitsemäs perätysten. Myös peliesitys oli selkeään tappioon oikeuttava. Seitsemän perättäistä tappiota ilman tehtyä maalia alkaa piirtää uhkaavia ennusmerkkejä jopa sarjapaikan säilyttämistä ajatellen.

HIFK joutui taipumaan viikolla niukkaan, mutta odotettuun 0–1-tappioon derbyssä HJK:ta vastaan. HIFK jäi myös pelillisesti paikallisvastustajaansa jälkeen, mutta se ei ole häpeä HJK:n kenelle tahansa sarjassa asettamaan vaatimustasoon nähden. Jo HJK:ta vastaan pelikieltoa kärsineen Pipe Saezin seuraan liittyy Macario Hing-Glover. Loukkaantumisten takia sivussa ovat Matej Hradecky sekä Sakari Tukiainen.

HIFK on joukkueista laadukkaampi, mutta kotietu sekä vieraiden runsaat poissaolot tasoittavat asetelmia isäntien eduksi. Todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti isäntien vaatimattomista otteista huolimatta. Vakion alustavassa pelijakaumassa HIFK on merkitty lähes kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi. Selvästi ylipelattu sekä poissaoloista kärsivä HIFK on pakko jättää ulos riveistä.

3 RoPS–FF Jaro (2)

Ykkönen: RoPS joutui jälleen tyytymään hyvästä peliesityksestään huolimatta pistejakoon, kun viikolla vierasottelussa KPV:tä vastaan pisteet tasattiin 1–1. Myös edeltävän kierroksen 2–2-tasapeli VPS:n vieraana oli peliesitykseltään odotettua laadukkaampi. RoPSin kokoonpanosta keskiviikkona yllättäen puuttuneiden Nino Roffelsenin sekä Jonathan Veervoortin osallistumista sunnuntain kotiotteluun on syytä pitää epävarmana jo ennestään tiedossa olevien pitkäaikaispotilaiden lisäksi.

Jaro sai huilata viikolla ja pääsee sunnuntaina RoPSin kimppuun tuoreilla jaloilla. Viimeksi pietarsaarelaiset tasasivat pisteet kotikentällään PK-35:ta vastaan 1–1, eivätkä maalipaikat olisi voineet juuri tasaisemmin joukkueiden välillä jakautua. Jaro on esiintynyt alkukaudesta edukseen ja puolustaa väkevästi paikkaansa sarjan kärjessä.

Joukkueiden välinen tasoero menee niukasti Jaron eduksi. Isännät kärsivät loukkaantumishuolista sekä viikkokierroksen aiheuttamasta rasituksesta. Jaro ansaitsee ottelussa marginaalisen vierassuosikkiaseman. Vieraiden menestykseen nojaava pelivalinta tarjoaa kohteessa parhaan edun.

4 PK-35–JIPPO (1)

Ykkönen: Ottelu on siirretty kotijoukkueen koronakaranteenin takia. Vakiossa kohde arvotaan. Alustavassa pelijakaumassa 60 prosenttia peliä kerännyt ykkönen on syytä asettaa pelijakauman mukaan painottuvassa arvonnassa varmaksi.

5 EIF–KPV (12)

Ykkönen: EIF joutui taipumaan viimeksi 1–2-tappioon VPS:n vieraana, vaikka esiintyi maalipaikkojen valossa isäntiä etevämmin. Myös edeltävän kierroksen 1–1-tasapeli TPS:n vieraana oli peliesitykseltään odotettua laadukkaampi. Viime kierroksilla loukkaantumishuolista kärsineen EIFin avainpelaajista Zacharias Ekström ja Xhevdet Gela ovat epävarmoja osallistujia.

KPV:n vaatimattomat otteet saivat viikolla jatkoa, kun se tasasi pisteet kotiottelussaan RoPSia vastaan 1–1. KPV:n peliesitys jäi jälleen odotettua vaatimattomammaksi, eikä kuudes perättäinen tappiokaan olisi ollut pelitapahtumiin nähden vääryys.

Isäntiä on syytä pitää tällä hetkellä joukkueista laadukkaampana, mutta kysymysmerkit loukkaantumisista kärsineiden pelaajien kohdalla on huomioitava miinuksena. Kotietu nostaa mahdollisista poissa olijoista huolimatta isännät hieman alle 50 prosentin suosikeiksi. Vakion pelaajat ovat ottaneet ymmärrettävästi kantaa KPV:tä vastaan. Kotivoitto on rankasti ylipelattu, mutta KPV:n heikot otteet pakottavat pitämään sen mukana riveissä.

6 HJK Klubi 04–VPS (1X)

Ykkönen: Klubi 04 palasi voittojen tielle haettuaan 1–0-voiton Turusta TPS:n kustannuksella. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisina edenneitä pelitapahtumia Klubi 04:n täyttä pistepottia tarkemmin. TPS:ää vastaan nähdyt vahvistukset edustusjoukkueen ringistä esiintynevät myös sunnuntaina VPS:ää vastaan, vaikka HJK valmistautuukin jo ensi viikon Mestarien liigan karsintaotteluun.

VPS:n valmentajavaihdos ei ole tuonut peliesityksiin kaivattua nostetta, vaikka viimeksi kotiottelu EIFiä vastaan tuottikin kaivatun 2–1-voiton. Pelillisesti vierasjoukkue oli askeleen edellä, vaikka laadukkaat maalipaikat eivät tulostaululle realisoituneet. Myös edeltävän kierroksen 2–2-tasapeli RoPSia vastaan oli selvästi odotettua heikompi esitys.

Ottelun todennäköisyydet riippuvat paljon kotijoukkueen kokoonpanon laadusta. TPS:ää vastaan nähdyllä avauskokoonpanolla VPS jää vain marginaaliseksi suosikiksi. Vakion alustavassa pelijakaumassa VPS on merkattu lähes kerran kahdesta toteutuvaksi suosikiksi, mikä ei vastaa todennäköisyyksiä isäntien vaatimattomallakaan kokoonpanolla. Klubi 04:n suuntaan nojaava pelivalinta jäänee edulliseksi.

7 KuFu 98–KäPa (1X)

Ykkönen: KuFu kärsi viikolla tylyn 0–4-tappion Atlantiksen vieraana, vaikka pääsi pelaamaan lähes koko toisen puoliajan ylivoimalla. Selkeää tappiota voi pitää myös peliesitykseen nähden ansaittuna, vaikka mukana oli myös vahvistuksia KuPSista Usman Salen muodossa.

KäPa jatkoi voittojen tiellä löylytettyään viikolla kotikentällään MiPKiä 5–0. Ennakkosuosikkina otteluun lähteneen KäPan peliesitys oli odotettua vahvempi. Sarjanousijan otteet ovatkin olleet nousujohteisia, kun edeltävällä kierroksella se haki 1–0-voitto Reippaan vieraana.

KuFun palautumisaika jää viikkokierroksen jäljiltä päivää lyhyemmäksi, mutta vahvistuksia Veikkausliigasta lienee tähän otteluun luvassa. Isännät ansaitsevat lähtökohtaisesti hieman harvemmin kuin kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman. Vakion alustavassa pelijakaumassa kohde on tarkasti oikein merkitty ja runsas rastitus suositeltavaa.

8 NJS–PeKa (1X)

Kakkonen: NJS romahti viimeksi kotikentällään 0–3-tappioon Atlantista vastaan eikä peliesityksellään juuri enempää ansainnutkaan. NJS on esiintynyt alkukaudesta edukseen erityisesti otteluissa, joissa vastustajat ovat olleet sitä perustasoltaan heikompia. Kuuden pelatun kierroksen jälkeen 10 kerättyä pistettä ei ole lainkaan hassumpi suoritus.

PeKa piti viimeksi pintansa kotikentällään KuFua vastaan ja nousi kahden maalin takaa pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–2-tasapeliin. Sarjanousijan alkukausi on vastannut melko tarkasti ennen kauden alkua asetettuja odotuksia. PeKa on rankingissa lohkon viimeisenä, mutta sen onneksi tasoerot lohkon tyvipäässä ovat marginaalisia.

Sarjanousija PeKa on lohkon vaatimattomin kokonaisuus, mutta lohkon tyvipäässä tasoerot ovat marginaalisia. NJS ansaitsee kotikentällään hieman alle kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman. Isäntien kannatus on vakion alustavassa pelijakaumassa kymmenisen prosenttia yli todennäköisyytensä. Kotisuosikki kaipaa näillä peliprosenteilla vaihtomerkin rinnalleen.

9 MiPK–PEPO (2)

Kakkonen: Ottelu on siirretty koronatartunnan takia. Vakiossa kohde arvotaan. Alustavassa pelijakaumassa 50 prosenttia peliä kerännyt kakkonen on syytä asettaa pelijakauman mukaan painottuvassa arvonnassa varmaksi.

10 I-Kissat–KaaPo (1)

Kakkonen: Ottelu on siirretty kotijoukkueen koronakaranteenin takia. Vakiossa kohde arvotaan. Ykkönen on kerännyt alustavassa pelijakaumassa 40 prosentin kannatuksen, mutta nousee todennäköisesti merkeistä järkevimmäksi valinnaksi pelijakauman perusteella painottuvassa arvonnassa.

11 GrIFK–FC Jazz (X2)

Kakkonen: GrIFK:n vahvat otteet saivat viikkokierroksella jatkoa sen kaadettua TPV:n vieraskentällä tylyin 5–0-lukemin. Myös peliesitys oli odotettua laadukkaampi ja murskalukemat oikeuttava. Voitto nosti ”Granin” myös lohkon jaetulle kärkisijalle.

Jazz joutui taipumaan viikolla 1–2-tappioon kotikentällään PIF:ää vastaan. Niukkana ennakkosuosikkina otteluun lähteneen Jazzin peliesitys oli selvästi odotettua heikompi, eikä kärsittyä tappiota voi pitää pelitapahtumiin nähden ansaitsemattomana.

Isännät ovat aloittaneet kautensa odotettua vahvemmin, kun taas tälle kaudelle paperilla vahvistuneen Jazzin kone ei ole ottanut vielä käynnistyäkseen. GrIFK ansaitsee kotikentällään hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakion alustavassa pelijakaumassa isännät on merkitty päälle 70 prosentin kannatukseen. Rankasti ylipelattu ykkönen on ohitettava, vaikka se sotiikin joukkueiden alkukauden virettä vastaan.

12 JBK–JJK Jyväskylä (2)

Kakkonen: JBK joutui tyytymään torstaina pistejakoon GBK:n vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Suurena ennakkosuosikkina paikallisotteluun lähteneen JBK:n peliesitys jäi selvästi jälkeen vedonlyöntimarkkinan asettamista odotuksista.

JJK jatkoi vahvoja esityksiään, kun keskiviikon kotiottelu Närpes Kraftia vastaan päättyi komeasti 5–0. Suursuosikkina otteluun lähteneen JJK:n peliesitys oli odotetun laadukas. Kotikentällään kaikki neljä ottelua voittanut JJK on onnistunut pitämään myös maalinsa Harjulla toistaiseksi koskemattomana.

Kumpikin joukkue on esiintynyt alkukaudesta melko tarkasti odotetulla tasolla. Reilua luokkaa laadukkaampi JJK pääsee vierasotteluun myös päivän pidemmällä palautumisajalla viikkokierroksen jäljiltä. JJK ansaitsee vieraissakin hieman harvemmin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakion alustavassa pelijakaumassa niukasti alipelatuksi jäänyt JJK kelpuutetaan varmaksi.

13 FCV–OTP (2)

Kakkonen: FCV jatkoi vahvoja otteita hakemalla viikolla täydet pisteet Vaasasta VIFK:n kustannuksella 2–1. Myös peliesitys oli niukkaan voittoon oikeuttava. Paikallisvastustajan JJK:n riveistä Vaajakoskelle siirtynyt Antoine Lemarie kiitti valmennusta avauskokoonpanon paikasta iskemällä kummatkin FCV:n maalit.

OTP palasi viikkokierroksella voittokantaan, kun paikallisottelu OLS:aa vastaan päättyi pelitapahtumiin nähden reilusti 2–0-voittoon. Sarjanousijan statuksella operoivan OTP:n vahvasta preesensistä kertoo se, että sen edeltävällä kierroksella kärsimä 2–3-tappio VIFK:n vieraana on toistaiseksi kauden ainoa, eivätkä oululaiset tuolloinkaan jääneet pelillisesti heikommaksi osapuoleksi.

Kumpikin joukkue on esiintynyt alkukaudesta edukseen. OTP on sarjanousija, mutta nimekkäät vahvistukset ovat nostaneet sen suoraan lohkon kärkijoukkueiden tuntumaan. Kotietu suosii isäntiä, mutta vieraiden korkeampi perustaso perustelee lähes kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. OTP:n kannatus on jäämässä vakion alustavan pelijakauman perusteella selvästi todennäköisyyttään maltillisemmaksi, ja vieraiden menestys tarjoaa kohteessa parhaan edun.