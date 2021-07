Jalkapallo-ottelussa joukkoaltistuminen koronalle – vierasjoukkueessa kolme Pietarin EM-kävijää: "Tartunnanlähde ei tiedossa"

Kolmosen ottelu Warkauden Jalkapalloklubin ja iisalmelaisen PAVE:n välillä johti molempien joukkueiden koronakaranteeniin, kun yhdellä vierasjoukkueen pelaajalla todettiin koronavirustartunta.

Maanantaina Varkauden keskuskentällä pelattu Kolmosen ottelu WJK–PAVE on aiheuttanut kymmeniä koronakaranteeneja Pohjois-Savossa.

Yksi vierasjoukkueen pelaajista kävi flunssaoireiden vuoksi tiistaina koronatestissä, josta tuli keskiviikkona positiivinen tulos. Sen seurauksena noin 25 PAVE:n pelaajaa ja valmennus- sekä taustaryhmän jäsentä on joukkueenjohtaja Tommi Röntysen mukaan asetettu karanteeniin.

Warkauden lehti uutisoi keskiviikkona, että kotijoukkueen pelaajista ja toimihenkilöistä karanteeniin on joutunut parisenkymmentä henkeä.

Varkaudessa kiertävän tiedon mukaan PAVE:n riveissä pelasi Pietarissa Huuhkajien pelejä katsomassa käyneitä jalkapalloturisteja.

Röntynen vahvisti asian Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa kolme PAVE:n Varkaudessa ollutta pelaajaa oli käynyt Pietarissa. Suoraa yhtäläisyysmerkkiä positiivisen koronatestin ja pelaajien matkan välille ei kuitenkaan voi vetää.

– Tartunnanlähde ei ole meillä tiedossa tässä kohtaa, Röntynen sanoi.

Venäjän ohella tauti on saattanut tarttua matkaan myös kotimaasta.

– Mahdollisuuksia on, sillä tässä on juhannuskin ollut välissä. Odotamme mielenkiinnolla, selviääkö asia jossain vaiheessa.

Röntysen mukaan Pietarissa käyneet pelaajat olivat toimineen asianmukaisesti. He olivat saaneet kaksi negatiivista koronatestitulosta ennen paluutaan joukkueen pariin.

Röntynen kuvaili tilannetta erittäin hankalaksi ja surulliseksi.

– Tässä on seuratyökin ollut hankalaa puolitoista vuotta, kun on pyritty menemään kaikkien ohjeiden mukaisesti, jotta on saatu harrastaa. Tämä on se, mitä on pelätty. Näin voi pahimmillaan käydä.