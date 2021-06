Vakio: IFK Mariehamnin vaikeudet jatkuvat

RoPS ja EIF pyrkivät kääntämään kurssiaan kohti tasaisen Ykkösen kärkeä. Viikon varmat löytyvät Kakkosesta.

1 FC Lahti–SJK (1X)

Veikkausliiga: Lahti joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin kotikentällään HIFK:ta vastaan. SJK palasi voittojen tielle Maarianhaminassa, kun vierasreissu tuotti niukan mutta ansaitun 1–0-voiton. Lahti on pelannut viisi perättäistä otteluaan tappioitta, mutta jäänyt kahdesti perättäin maaleitta. SJK menetti avainpelaajiinsa lukeutuneen Emmanuel Ledesman, mutta on silti niukasti isäntien edellä rankingissa. Kotietu pitää isännät kiinni marginaalisessa suosikkiasemassa.

2 IFK Mariehamn–HIFK (X2)

Veikkausliiga: IFK Mariehamnin tilanne on synkkä. Juhannuksen aatonaattona kärsitty 0–1-tappio SJK:lle oli jo kuudes perättäinen. HIFK tasasi pisteet Lahden vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa, ja pistejakoa voi pitää loogisena. HIFK on joukkueista laadukkaampi, mutta kotietu tasoittaa asetelmia isäntien eduksi. Todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välillä tasaisesti.

3 RoPS–FF Jaro (1)

Ykkönen: RoPS joutui viimeksi tyytymään 2–2-tasapeliin VPS:n vieraana, vaikka olisi toisen jakson maalipaikoillaan ansainnut voittaa. Jaro tasasi pisteet kotikentällään PK-35:ta vastaan 1–1, eivätkä maalipaikat olisi voineet juuri tasaisemmin jakautua. Jaro on joukkueista laadukkaampi, mutta tasoero on maltillisempi kuin mitä sarjataulukko osoittaa. Kotietu pitää isännät kiinni jopa marginaalisessa suosikkiasemassa.

4 PK-35–JIPPO (1X)

Ykkönen: PK-35 tasasi pisteet Jaron vieraana 1–1. Tasapeliä voi pitää tarkkana kuvauksena tasaisista pelitapahtumista. Jippo kärsi ruman 1–4-tappion MP:n vieraana, vaikka todellisuudessa kentällä nähty tasoero olikin maltillisempi. Kumpikin sarjanousija on esiintynyt melko tarkasti ennakko-odotusten mukaan. PK on joukkueita selvästi laadukkaampi ja ansaitsee kotikentällään noin 55 prosentin suosikkiaseman.

5 EIF–KPV (1)

Ykkönen: Ekenäs tasasi viimeksi pisteet TPS:n vieraana 1–1. Pistejakoa voi pitää loogisena lopputulemana niukasti maalipaikkoja sisältäneestä ottelusta. KPV kärsi jo viidennen perättäisen tappion, kun rästiottelu Gnistania vastaan päättyi kotikentällä 0–2. Tappio oli ansaittu. Vieraiden heikoista otteista huolimatta EIF:n suosikkiasema jää 50 prosentin tuntumaan.

6 HJK Klubi 04–VPS (12)

Ykkönen: Klubi 04 taipui 0–3-tappioon paikallisottelussa Gnistania vastaan, vaikka pääsi pelaamaan koko toisen puoliajan yhden miehen ylivoimalla. VPS tasasi viimeksi pisteet kotikentällään RoPSia vastaan 2–2, mutta jäi pelillisesti selvästi heikommaksi osapuoleksi. Klubi voi saada vahvistuksia edustusjoukkueen ringistä, mutta lähtökohtaisesti laadukkaampi VPS ansaitsee vieraissakin hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman.

7 KuFu-98–KäPa (1X)

Ykkönen: KuFu tasasi viimeksi pisteet sarjanousija PeKa:n vieraana 2–2. Apujen KuPSin ringistä jäätyä uupumaan, jäi myös KuFun peliesitys odotuksista. KäPa nappasi kauden ensimmäisen voittonsa, kun vierasottelu Reipasta vastaan hoitui 1–0. Kuopiolaisten palautumisaika jää lyhyemmäksi, mutta ero perustasossa nostaa isännät lähes kuusi kertaa kymmenestä toteutuvaan suosikkiasemaan.

8 NJS–PeKa (1)

Kakkonen: NJS romahti viimeksi kotikentällään 0–3-tappioon Atlantista vastaan, eikä juuri enempää ansainnutkaan. PeKa piti pintansa kotikentällä KuFua vastaan ja nousi kahden maalin takaa ansaitusti 2–2-tasapeliin. NJS on esiintynyt alkukauden odotettua laadukkaammin ja aiheuttanut pelivoimaan nostetta. Sarjanousija PeKa on lohkon vaatimattomin kokonaisuus. NJS ansaitsee kotikentällään useammin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

9 MiPK–PEPO (2)

Kakkonen: MiPK onnistui altavastaajan asemastaan huolimatta tasaamaan pisteet JäPSin vieraana 2–2. PEPO:n orastava voittoputki päättyi kotikentällä 0–1-tappioon Kiffeniä vastaan, vaikka pisteitä oli tarjolla. Mikkeliläisten otteissa on nähty alkukaudesta runsaasti vaihtelua, mutta pisteitä on kertynyt odotuksiin nähden hyvin. PEPO on lohkon kärkijoukkue ja ansaitsee vieraskentälläkin hieman alle kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman.

10 I-Kissat–KaaPo (2)

Kakkonen: I-Kissat voitti jo toisen perättäisen ottelunsa, kun toinen sarjanousija VJS kaatui 2–1. Voitto oli ansaittu, vaikka peliesitys jäikin hieman odotuksista. KaaPo on aloittanut kautensa tappioitta, mutta joutui kotikentällään tyytymään 1–1-pistejakoon GrIFK:n kanssa. Isännät ovat osoittaneet olevansa keskimääräistä sarjanousijaa valmiimpia, mutta KaaPo asettaa vaatimustasoa aikaisempia vastustajia korkeammaksi.

11 GrIFK–FC Jazz (1)

Kakkonen: GrIFK onnistui viimeksi tasaamaan pisteet sarjakärki KaaPon vieraana 1–1. Myös peliesitys oli odotettua laadukkaampi. Jazz otti kauden ensimmäisen voittonsa yllätettyään ennakkosuosikki HJS:n peräti 5–2. Isännät ovat aloittaneet kautensa odotettua vahvemmin, kun Jazzin kausi taas ei ole vastannut odotuksia. GrIFK ansaitsee kotikentällään kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

12 JBK–JJK Jyväskylä (2)

Kakkonen: JBK:n vahvat esitykset kotikentällä saivat jakoa sen kaadettua RFA:n 4–1. Samaa voi sanoa JJK:sta, joka kaatoi kärkikamppailussa Herculeksen 2–0. Kumpikin joukkue on esiintynyt alkukaudesta odotusten mukaan. Sarjataulukkoa on tässä vaiheessa turha tuijottaa, kun jyväskyläläisillä on kaksi peliä vähemmän pelattuna. Reilua luokkaa laadukkaampi JJK ansaitsee vieraskentälläkin niukan suosikkiaseman.

13 FCV–OTP (X2)

Kakkonen: FCV pelasi kolmannen perättäisen ottelunsa tappioitta, kun tiukka taistelu vieraskentällä Kemiä vastaan tuotti 1–0-voiton. OTP joutui viimeksi taipumaan kauden ensimmäiseen tappioonsa hävittyään yllättäen VIFK:n vieraana 2–3. OTP on sarjanousija, mutta nimekkäät vahvistukset ovat nostaneet sen suoraan lohkon kärkijoukkueiden tuntumaan. Vieraiden korkeampi perustaso perustelee suosikkiaseman.