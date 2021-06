Ruotsi hävisi Ukrainalle 1–2 dramaattisen ottelun jälkeen.

Ruotsin taipaleen jalkapallon EM-kisoissa päättänyt "sokkimaali”, kuten Aftonbladet päätöstä kuvaili, sai tunteet kuohumaan niin kentällä kuin kotikatsomoissakin.

Ruotsi hävisi varhain keskiviikkona Glasgow’ssa pelatussa neljännesvälierässä Ukrainalle 1–2.

Ottelu ratkesi vasta aivan jatkoajan lopussa, kun vaihtopelaaja Artem Dovbyk puski Oleksandr Zintshenkon keskityksen Ruotsin toppareiden välistä maaliin.

Ruotsi hallitsi ottelun varsinaista peliaikaa, mutta osat vaihtuivat jatkoajalla, kun toppari Marcus Danielsson ajettiin ulos holtittoman taklauksen vuoksi. Danielsson teloi pahasti Ukrainan Artem Bjesjedinin.

– Tämä on surullisin asia, jonka olen kokenut jalkapallon kontekstissa, että kaadumme näin lopussa. Olen hävinnyt monta kertaa aiemminkin, mutta kun näin paljon on pelissä, on se kaikista kamalinta. Mielestäni olimme parempi joukkue, ja kaatua sitten ulosajon jälkeen. On kamalaa ja brutaalia lähteä lopulta näin, avautui Ruotsin päävalmentaja Janne Andersson TV4:ssä Aftonbladetin mukaan.

Ruotsin päävalmentaja Janne Andersson.

Expressenin mukaan Andersson kehui joukkueen turnausta, mutta myönsi tunnelman olevan tällä hetkellä luonnollisesti ”hapan”.

Joukkueen kapteeni Sebastian Larsson kuvaili ottelun lopputulosta ”surullisimmaksi hetkeksi jalkapallourallaan”.

Yhtä lailla kentän ulkopuolella järkytyttiin EM-unelman julmasta särkymistavasta.

– Mikä antikliimaksi, pettynyt fani tilitti Expressenin videohaastattelussa.

– Valitettavasti minun on sanottava tämä, mutta tyypillistä Ruotsille, toinen fani tuumasi synkkänä.

Dagens Nyheterin toimittaja Johan Esk keksi kansan tunnelmille surkuhupaisan metaforan: Ruotsin ottelu loppui kuin Monty Pythonin sketsi konsanaan.

– Ruotsin mestaruuskesä on ohi ja se tuntuu yhtä hämmentävältä kuin Monty Pythonin hahmosta, joka saa tietää, että hänen elämänsä on vain pyyhältänyt ohi eikä hän voi saada enää uutta tilalle.

Jo ratkaisua edeltänyt punainen kortti herätti kisakatsomoissa suuria tunteita. Englantilainen urheiluselostaja ja entinen ammattilaisjalkapalloilija Gary Lineker kutsui Twitterissä ratkaisua Danielssonin ulosajosta ”naurettavaksi”.

Päivä paistaa onneksi risukasaankin, sillä fanit onnistuivat keksimään harmituksen keskeltä jotain positiivistakin tappion sävyttämästä illasta. Expressenin haastattelema fani iloitsi sitä, miten kaikenikäiset ruotsalaiset kokoontuivat tiistai-iltana yhteen jännittämään ottelua.

– Siinä olemme voittaneet. Mutta tuntuuhan se hemmetin surulliselta, että olemme ulkona EM-kisoista.