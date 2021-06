Vakio: HJK selkeä suosikki kauden ensimmäisessä Stadin derbyssä

IFK Mariehamn yrittää katkaista tappioputkeaan Seinäjoella.

1 HIFK-HJK (2)

Veikkausliiga: HIFK tasasi viimeksi pisteet FC Lahden vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Maalittomat loppulukemat kuvaavat melko tarkasti niukasti maalipaikkoja sisältäneen ottelun kulkua. HIFK:n runkopelaajiin tällä kaudella lukeutunut Pipe on Lahtea vastaan saamansa ulosajon myötä pelikiellossa keskiviikon derbyssä.

HJK jatkoi vakuuttavia otteitaan, kun edelliskierroksen kotiottelu KTP:tä vastaan päättyi 2–0-voittoon. Loppulukemia voi pitää tarkkana kuvauksena HJK:n suvereenissa hallinnassa edenneistä pelitapahtumista, vaikka joukkue ei laadukkailla maalipaikoilla varsinaisesti juhlinutkaan.

HIFK on esiintynyt alkukaudesta odotettua vahvemmin, mutta toteutuneisiin tuloksiin on mahtunut myös suotuisaa onnea. HJK on edennyt voitosta voittoon, vaikka senkään peliesitykset eivät aina ole yltäneet korkealle asetettuihin odotuksiin. Tasoero on HJK:n hyväksi selkeä, vaikka paikallisotteluasetelma sitä hieman kaventaakin. HJK ansaitsee hieman alle 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa vieraiden kannatus on jäämässä turhan maltilliseksi, joten avauskohde merkitään edullisen suosikkivarman kautta.

2 FC Inter-FC Lahti (1X)

Veikkausliiga: Inter kärsi jälleen epäonnisen pistemenetyksen menetettyään viime kierroksella Ilveksen vieraana aikaisen johtoasemansa häviten lopulta 1–2. Interin voitto vastaavilla lukemilla olisi kuvannut pelitapahtumia tappiota tarkemmin.

Lahti joutui tyytymään pistejakoon toisessa ottelussa perätysten sen tasattua pisteet kotikentällään HIFK:ta vastaan maalittomana päättyneessä ottelussa. Pistejakoa voi pitää tarkkana kuvauksena niukasti laadukkaita maalipaikkoja sisältäneestä ottelusta.

Inter on kärsinyt loukkaantumishuolista läpi kauden ja näyttänyt muutamissa peleissään fyysisesti väsyneeltä. Se on kuitenkin joukkueista selvästi laadukkaampi ja ansaitsee kotikentällään noin 55 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Interin kannatus on vakiossa lievästi todennäköisyyttään korkeammalla, joten vaihtomerkki on syytä asettaa kotivoiton rinnalle.

3 KuPS-AC Oulu (1)

Veikkausliiga: Joukkueet kohtasivat toisensa vajaa viikko sitten, jolloin KuPS haki odotetusti pisteet Oulusta 2–0-voitollaan. KuPS oli läpi ottelun isäntiä askeleen edellä ja pääsi pelaamaan johtoasemassa valtaosan ottelusta. Isännillä oli suuria haasteita oman pallollisen pelinsä kanssa, kuten useissa tämän kauden aikaisemmissakin otteluissa, joissa vastustaja on ollut selvästi oululaisia laadukkaampi. AC Oulun ehdottomiin runkopelaajiin lukeutuva Rafinha ajettiin ottelun lisäajalla ulos, ja hän on sivussa keskiviikon vierasottelusta.

KuPS on voittanut lyhyen suvantovaiheensa jälkeen neljästi perätysten, ja myös peliesitykset ovat olleet viime viikkoina odotusten mukaisella tasolla. Oulu pääsi nostattamaan itseluottamustaan ottamalla pelillisesti ansaitun vierasvoiton KTP:stä, mutta viime viikon kotiottelu KuPSia vastaan oli jälleen totutun haasteellinen. Tasoero on KuPSin hyväksi merkittävä, ja isännät ansaitsevat kotiyleisönsä edessä hieman yli 80 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

4 SJK-IFK Mariehamn (1)

Veikkausliiga: Joukkueet kohtasivat toisensa vajaa viikko sitten Maarianhaminassa, jolloin SJK haki pisteet mukaansa 1–0-voitolla. Avausjakso eteni SJK:n selvässä hallinnassa ja tauolle siirryttiin seinäjokisten ansaitussa johdossa. IFK Mariehamn sai oman pallollisen pelinsä käyntiin paremmin toisella jaksolla, mutta vaaralliset maalipaikat jäivät hallinnasta huolimatta uupumaan. SJK:n voittoa maalin erolla voi pitää tarkkana kuvauksena kentällä nähdystä tasoerosta.

SJK:n otteet ovat olleet nousujohteisia tahmean kauden aloituksen jälkeen. Viime viikolla tiedotettu Emmanuel Ledesman lähtö joukkueesta on kolaus, ja korvaaja lienee haussa pian aukeavassa siirtoikkunassa. IFK Mariehamnin otteet ovat heikentyneet terävän alun jälkeen, ja alla on pelillisesti melko ansaitut kuusi perättäistä tappiota. SJK on joukkueista laadukkaampi ja ansaitsee kotikentällään lähes kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa tarkasti oikein pelattu SJK merkitään varmaksi.

5 KTP-Ilves (2)

Veikkausliiga: KTP oli odotetusti vaikeuksissa HJK:n vieraana häviten pelitapahtumiin nähden loogisesti 0–2. HJK-tappiota kriittisempi oli edeltävän kierroksen 1–3-tappio AC Oulua vastaan ottelussa, jossa kotkalaiset jäivät kotikentällään selvästi suoraa kilpakumppaniaan heikommaksi osapuoleksi.

Ilves onnistui katkaisemaan kolmen perättäisen tappion sarjansa, kun viime viikon kotiottelu FC Interiä vastaan päättyi 2–1-voittoon. Tappioasemasta voittoon nouseminen villitsi kotiyleisön, mutta maalipaikkojen valossa Ilves jäi selvästi heikommaksi osapuoleksi, eikä tappio olisi ollut pelitapahtumiin nähden vääryys.

KTP on sarjan heikoin kokonaisuus, eikä se ole saanut viimeisimmissä otteluissaan lisätehoja katsomoihin saapuneesta kotiyleisöstä. Useamman luokan laadukkaampi Ilves ansaitsee vieraissakin kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa hieman alipelattu vierassuosikki on looginen varmavalinta.

6 FC Haka-FC Honka (X2)

Veikkausliiga: Joukkueet kohtasivat toisensa vajaa viikko sitten Tapiolassa, jolloin Honka oli vaiheikkaiden tapahtumien jälkeen parempi 2–1. Haka hallitsi peliä odotettua vahvemmin ensimmäisellä puoliajalla, mutta menetti hyvän otteensa toisen jakson alussa syntyneen Hongan tasoitusmaalin myötä. Hongan niukkaa voittoa voi pitää pelitapahtumiin nähden reiluna, ja peli vastasi kokonaisuutena melko tarkasti ennakko-odotuksia.

Haka on petrannut otteitaan kauden edetessä, kun taas Hongan peliesitykset ovat jääneet useissa oteluissa jälkeen odotuksista. Rutinoitunut puolustus on sortunut useisiin pelejä ratkoneisiin virheisiin, ja myös sarjataulukossa Honka on ansaitusti keskiviivan alapuolella. Honka on joukkueista luokkaa laadukkaampi, mutta kotietu tasoittaa puntteja Hakan hyväksi. Honka on vieraissa ainoastaan marginaalinen ennakkosuosikki. Vakiossa Haka on merkattu suosikiksi, joten kotivoiton ohitus on looginen pelivalinta.

7 VPS-EIF (X2)

Ykkönen: VPS:n ensimmäinen ottelu päävalmentajaksi nimitetyn Jussi Nuorelan alaisuudessa jäi selvästi jälkeen odotuksista. Joukkue tasasi pisteet kotikentällään RoPSia vastaan 2–2, mutta maalipaikkojen valossa vieraiden maalin voitto olisi ollut pistejakoa reilumpi tulos.

Ekenäs tasasi viimeksi pisteet TPS:n vieraana 1–1. Vaikka laadukkaat maalipaikat menivätkin niukasti kotijoukkueen eduksi, ei pistejakoa voi pitää pelitapahtumiin nähden suurena vääryytenä. TPS:ää vastaan sivussa olleet Riku Selander ja joukkueen kapteeni Zacharias Ekström ovat epävarmoja osallistujia myös keskiviikon vierasottelussa.

VPS:ää on syytä pitää joukkueista hieman laadukkaampana, vaikka peliesitykset eivät viime viikkoina ole vakuuttaneet. VPS ansaitsee kotikentällään hieman yli 40 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Isännät ovat keräämässä vakiossa todennäköisyyttään runsaammin peliä, joten ylipelatun kotivoiton ohitus tarjoaa kohteessa parhaan edun.

8 MP-PK-35 (2)

Ykkönen: MP esiintyi jälleen kotikentällä edukseen kaadettuaan Jippon ansaitusti 4–1. Vaikka voittoa voikin pitää pelitapahtumiin nähden reiluna, ei tasoero ollut MP:n hyväksi ihan loppulukemia vastaavalla tasolla.

PK-35 jatkoi vahvoja otteitaan tasaamalla pisteet viimeksi Jaron vieraana 1–1. Pistejakoa voi pitää tarkkana kuvauksena tasaväkisinä edenneistä pelitapahtumista. PK on osoittanut pysyvänsä hyvin kyydissä Ykkösen vauhdissa ja on myös pystynyt haastamaan useimmat itseään laadukkaammatkin vastustajat tasaväkiseen taisteluun pisteistä.

Kumpikin joukkue etenee vahvassa tuloskunnossa, mutta PK-35 on kohonnut rankingissa mikkeliläisiä korkeammalle. Kotietu tasoittaa asetelmia MP:n hyväksi, ja otteluun lähdetäänkin varsin tasaisista asetelmista myös todennäköisyyksien osalta. Vakiossa MP on merkattu kerran kahdesta toteutuvaan suosikkiasemaan, mikä on rankasti yli todennäköisyyden. PK:n alipelattua voittoa voi harkita jopa varmaksi asti.

9 KPV-RoPS (12)

Ykkönen: KPV:n tilanne synkkenee kierros kierrokselta. Viime viikolla rästiottelussa Gnistania vastaan kärsitty 0–2-kotitappio oli jo viides perättäinen. KPV jäi myös pelitapahtumien valossa heikommaksi osapuoleksi. Huhut päävalmentaja Niko Kalliokosken siirtymisestä syrjään käyvät kuumana jo ennen keskiviikon kotiottelua.

Myös RoPS on tahkonnut viisi viimeisintä otteluaan voitoitta. Viimeksi VPS:n vieraana pisteet tasattiin 2–2, vaikka maalipaikkojen valossa RoPS:in voitto olisi ollut oikeutettu. Epäonnea on ollut pistemenetysten takana aikaisemminkin, eikä RoPSin tilanne ole läheskään niin heikko kuin sarjataulukko antaa ymmärtää.

KPV:n tappioputki ja ennen kaikkea heikot peliesitykset tulosten takana ovat tiputtaneet sen pelivoimaa viime viikkoina tuntuvasti. RoPSin otteetkaan eivät ole aina vastanneet odotuksia, mutta edelliskierroksen päivitys nosti sen jo ohuesti KPV:n edelle. Tasoero ei kuitenkaan ole lähtökohtaisesti merkittävä, ja isännät ansaitsevat kotiedun turvin hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman. KPV:n alipelattu voitto on merkittävä kupongille, mutta sekavassa tilanteessa olevaa joukkuetta ei merkitä varmaksi.

10 Jippo-Gnistan (X2)

Ykkönen: Jippo kärsi toisen perättäisen tappionsa, kun viimeksi vierasottelu MP:tä päättyi tylyyn 1–4-tappioon. Kentällä nähty tasoero ei kuitenkaan ollut isäntien eduksi läheskään loppulukemia vastaavalla tasolla, ja Jippo esitti ajoittain siltä harvemmin tällä kaudella nähtyä laadukasta pallollista peliä.

Gnistan jatkoi hyviä otteitaan hakemalla viimeksi täydet pisteet KPV:n vieraana 2–0-voitollaan. Niukkaa voittoa voi pitää myös ottelun pelitapahtumiin nähden perusteltuna. Alkukaudesta loukkaantumisten takia Gnistanin ongelmakohdaksi muodostuneelle oikean laitapuolustajan tontille on kahdessa edellisessä ottelussa löytänyt aiemmin pääasiassa vasempana laiturina pelannut Lucas Morais. Brassitaituri onkin onnistunut uudessa roolissaan varsin vakuuttavasti.

Jippo on esiintynyt tällä kaudella usein kotikentällään odotettua laadukkaammin, mutta ero perustasossa pitää Helsingistä susirajalle saapuvan vierasjoukkueen kiinni hieman yli 40 prosentin suosikkiasemassa. Vakion alustavassa pelijakaumassa ei suurempia vääristymiä ole, ja runsas rastitus on kohteessa paikallaan.

11 PEPO-Reipas (1X)

Kakkonen: PEPO kärsi kauden ensimmäisen tappionsa, kun kotiottelu Kiffeniä vastaan päättyi lukemiin 0–1. Tappiota ei kuitenkaan voi pitää isäntien hallitsemiin pelitapahtumiin nähden oikeutettuna. PEPO on esiintynyt kokonaisuudessaan A-lohkon kärkijoukkueen statuksen oikeuttamalla tavalla.

Reipas kärsi toisen perättäisen tappionsa jouduttuaan taipumaan kotikentällään 0–1-tappioon sarjanousija KäPaa vastaan. Kuten viimeksi vieraissa kärsityssä 1–2-tappiossa NJS:ää vastaan, olisi Reipas ansainnut peliesityksellään enemmän.

PEPO on startannut kauden viimeisimmästä tappiosta huolimatta vahvasti, kun taas Reippaan alkukauden peliesitykset ovat jääneet hieman jälkeen odotuksista. Ero perustasossa puhuu PEPO:n puolesta, ja se ansaitsee kotikentällään kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on alustavasti karkaamassa todennäköisyyttään korkeammaksi. Selkeää ennakkosuosikkia ei sovi jättää pois riveistä, mutta vaihtomerkki asetetaan rivien mahdollista arvoa kasvattamaan.

12 Honka Akatemia-I-Kissat (1)

Kakkonen: Honka Akatemia joutui viimeksi taipumaan kauden ensimmäiseen tappioonsa hävittyään HJS:n vieraana 1–3. Pelitapahtumat etenivät loppulukemia tasaväkisemmissä merkeissä, vaikkakin ennakkosuosikkina otteluun lähteneen Akatemian peliesitys oli odotettua vaatimattomampi.

Ilves-Kissat nappasi toisen perättäisen voittonsa, kun toinen sarjanousija VJS kaatui kotiottelussa pelitapahtumiin nähden reilusti 2–1. Ilves-Kissojen kausi on käynnistynyt kokonaisuutenakin odotettua paremmin. Kakkosen tasoon nähden laadukkaat hankinnat, kuten kaksi maalia VJS:ää vastaan tehnyt Mauro Severino, ovat osoittaneet tasonsa kauden ensimmäisillä kierroksilla.

Honka Akatemia on joukkueista laadukkaampi, vaikka vieraat ovatkin aloittaneet kautensa odotettua vahvemmin. Ero perustasossa perustelee isäntien selkeän ja yli kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa alustavasti oikein pelattu kotisuosikki kelpuutetaan varmaksi.

13 OTP-OLS (1)

Kakkonen: OTP kärsi kauden ensimmäisen tappionsa, kun se taipui viime kierroksen vierasottelussa VIFK:ta vastaan 2–3-tappioon. Pelitapahtumiin nähden täyden pistesaaliin menetys oli kuitenkin oululaisten kannalta epäonninen.

OLS onnistui hyödyntämään AC Oululta saadut vahvistukset tasatessaan SJK Akatemian vieraana pisteet 3–3. Muutamissa edellisissä OLS:n otteluissa nähdyn David Popan lisäksi Akatemiaa vastaan joukkueen avauskokoonpanossa nähtiin maalivahti Yann Fillion sekä hyökkääjä Fareed Sadat.

OTP hätyyttelee sarjanousijan statuksestaan huolimatta lohkon terävintä kärkeä ja on paikallisvastustaja OLS:saa laadukkaampi kokonaisuus. Vieraiden Veikkausliiga-avut jäänevät uupumaan, sillä AC Oulu pelaa myös keskiviikkona. OTP lähtee otteluun lähes 70 prosentin suosikkiasemasta, vaikka paikallisotteluasetelma sitä hieman kaventaakin. Vakiossa alustavasti alipelatuksi jäänyt ennakkosuosikki kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.