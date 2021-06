Uefa poistaa vierasmaalisäännön – ”Monet ovat kyseenalaistaneet oikeudenmukaisuuden”

Euroopan jalkapalloliitto Uefa luopuu kiistellystä vierasmaalisäännöstä.

Järjestö kertoi torstaina, että uudistus tulee voimaan heti ja on käytössä jo kesällä järjestettävissä Euroopan seurajoukkuekilpailujen karsinnoissa.

Vierasmaalisääntö on ollut voimassa vuodesta 1965 lähtien. Säännön mukaan tasatilanteessa olleen kaksiosaisen otteluparin voittajaksi on määrätty se joukkue, joka on tehnyt otteluparissa enemmän vierasmaaleja.

Kaudesta 2021–2022 lähtien tasatilanteessa olevan otteluparin voittaja ratkaistaan 30 minuutin jatko-ottelulla ja mahdollisella rangaistuspotkukilpailulla.

– Vierasmaalisäännön poistamisesta on keskusteltu useissa Uefan kokouksissa viime vuosina. Vaikka mielipiteet eivät ole olleet yksimielisiä, monet valmentajat, kannattajat ja muut jalkapallon sidosryhmät ovat kyseenalaistaneet säännön oikeudenmukaisuuden ja ilmaisseet, että sääntö olisi parempi poistaa, Uefan puheenjohtaja Aleksander Ceferin sanoi liiton verkkosivuilla.

Ceferin kertoi, että vierasmaalisääntö on ongelmallinen, sillä kotijoukkueet varovat sen takia päästämästä maaleja, etenkin ensimmäisessä kotiottelussa. Ceferin perusteli lisäksi, että kotiedun merkitys on vähentynyt vuosien saatossa.

– Säännön vaikutus on nyt ristiriidassa sen alkuperäisen tarkoituksen kanssa.

Viime vuosina kritiikkiä on herättänyt myös skenaario, jossa vierasmaali tehdään jatko-ottelun aikana. Sen jälkeen kotijoukkueen on pitänyt lyhyessä ajassa tehdä kaksi maalia voittaakseen otteluparin.