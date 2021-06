Vakio: HJK selkeä suosikki kauden ensimmäisessä Stadin derbyssä

Vakiokierroksen ottelut pelataan poikkeuksellisesti vasta ensi viikon keskiviikkona.

1 HIFK–HJK (2)

Veikkausliiga: Kauden ensimmäinen Stadin derby. HIFK on esiintynyt hieman odotettua vahvemmin, vaikka tuloksiin on mahtunut hyvää onneakin. HJK on edennyt voitosta voittoon, vaikka peliesitykset eivät aina ole yltäneet odotusten mukaiselle tasolle. Ero perustasossa menee luonnollisesti HJK:n eduksi, mutta paikallisotteluasetelma kaventaa hieman suosikin mahdollisuuksia. HJK on noin seitsemän kertaa kymmenestä voittava suosikki.

2 FC Inter–FC Lahti (1X)

Veikkausliiga: Inter palasi KuPSin vieraana nähdyn vaatimattoman peliesityksen jälkeen voittokantaan, kun kotiottelu SJK:ta vastaan hoidettiin ansaitusti 2–0. Lahti tasasi pisteet Hakan vieraana 1–1, ja tasapeli kuvasi hyvin kentällä nähtyä tasoeroa. Kumpikin joukkue on suorittanut melko odotetusti läpi kauden. Inter on joukkueista laadukkaampi ja kotikentällään noin 55 prosentin suosikki.

3 KuPS–AC Oulu (1)

Veikkausliiga: KuPS jatkoi voittojen tiellä toisessa peräkkäisessä ottelussaan kaadettuaan kotikentällään Hongan 2–1. Loppulukemia voi pitää tarkkana kuvauksena pelitapahtumien kulusta. AC Oulu pelasi kauden parhaan ottelunsa ja nappasi samalla ensimmäisen voittonsa, kun KTP kaatui vieraissa peräti 3–1. Ero perustasossa puhuu KuPSin puolesta. Vaikka vieraat saivat ensimmäisestä voitosta itseluottamusta, ovat isännät kotiyleisönsä edessä noin 80 prosentin suosikkeja.

4 SJK–IFK Mariehamn (1)

Veikkausliiga: SJK:n nousujohteiset otteet tyssäsivät Interin vieraana kärsittyyn 0–2-tappioon. Kokoonpanosta puuttui kuitenkin useampi avainpelaaja. IFK Mariehamn esiintyi odotettua laadukkaammin isännöidessään HJK:ta, mutta joutui silti taipumaan 0–1-tappioon. Joukkueet kohtaavat toisensa peräkkäisillä kierroksilla, joten lähestymistavat ovat edellisviikolta tutut. SJK on joukkueista laadukkaampi ja kotikentällään lähes kuusi kertaa kymmenestä voittava suosikki.

5 KTP–Ilves (2)

Veikkausliiga: KTP romahti kotikentällään AC Oulua vastaan 1–3-tappioon ja jäi myös pelillisesti suoraa kilpakumppaniaan heikommaksi. Ilves joutui taipumaan kolmanteen perättäiseen tappioonsa, kun vierasottelu HJK:ta vastaan hävittiin niukasti 1–2. KTP on sarjan heikoin joukkue, eikä se ole saanut viime otteluissa irti lisätehoja paikalle saapuneesta kotiyleisöstä. Ilves palaa Kotkassa voittokantaa yli 60 prosentin todennäköisyydellä.

6 FC Haka–FC Honka (1X)

Veikkausliiga: Haka tasasi pisteet kotiyleisön edessä Lahtea vastaan 1–1. Pistejakoa voi pitää tarkkana kuvauksena niukasti maalipaikkoja sisältäneestä ottelusta. Honka kärsi jälleen tappion menetettyään aikaisen johtoasemansa KuPSin vieraana ja hävittyään lopulta ansaitusti 1–2. Haka on petrannut otteitaan, kun taas Hongan peliesitykset ovat jääneet lähes poikkeuksetta odotuksista. Honka on joukkueista laadukkaampi, mutta kotietu tasoittaa puntteja Hakan hyväksi.

7 VPS–EIF (1X)

Ykkönen: VPS kärsi kauden ensimmäisen tappionsa hävittyään poissaolojen rasittamana MuSan vieraana 0–3. Tappio oli maalipaikkoihin nähden ansaittu, vaikkei tasoero vastannut täysin kolmen maalin eroa. EIF joutui taipumaan kotikentällään Klubi 04:ää vastaan 1–2-tappioon, vaikka pistejako olisi kuvannut tasaista ottelua paremmin. VPS on laadukkaampi ja kotona hieman alle kerran kahdesta voittava suosikki.

8 MP–PK-35 (12)

Ykkönen: MP esiintyi jälleen kotikentällä edukseen kaadettuaan Jippon ansaitusti 4–1. Myös PK-35 jatkoi vahvoja otteitaan tasattuaan pisteet Jaron vieraana 1–1. Pistejakoa voi pitää tarkkana kuvauksena pelitapahtumista. Kumpikin on vahvassa tuloskunnossa, mutta PK-35 on kohonnut rankingissa mikkeliläisiä korkeammalle. MP:n kotietu tasoittaa puntteja ja todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti.

9 KPV–RoPS (12)

Ykkönen: KPV:n vaisut otteet saivat jatkoa, ja 1–2-tappio kotikentällä MuSaa vastaan oli jo neljäs peräkkäinen. Myös RoPS on tahkonnut neljä ottelua voitoitta. Viimeksi kotikentällä TPS:ää vastaan tuli niukka, mutta maalipaikkoihin nähden ansaittu 0–1-tappio. Kummankaan viimeaikaiset otteet eivät ole vakuuttaneet. KPV on tappioputkestaan huolimatta rankingissa niukasti edellä ja kotikentällään noin 45 prosentin suosikki.

10 JIPPO–Gnistan (X2)

Ykkönen: Jippo kärsi toisen perättäisen tappion, kun vierasottelu MP:tä vastaan hävittiin tylysti 1–4. Gnistan onnistui yllättämään paikallisottelussa Klubi 04:n 3–0, vaikka joutui pelaamaan toisen puoliajan vajaamiehisenä. Jippo on esiintynyt usein kotikentällään odotettua laadukkaammin, mutta ero perustasossa pitää Helsingistä susirajalle saapuvan vierasjoukkueen noin 40 prosentin suosikkina.

11 PEPO–Reipas (1)

Kakkonen: PEPO jatkoi vakuuttavia otteitaan voitettuaan kotikentällään MyPan ansaitusti 2–0. Reipas joutui taipumaan kotona 0–1-tappioon sarjanousija KäPaa vastaan, vaikka pistejako olisi kuvannut pelitapahtumia tarkemmin. Isäntäjoukkue on reilua luokkaa laadukkaampi ja kotikentällään hieman alle kuusi kertaa kymmenestä voittava suosikki.

12 Honka Akatemia–I-Kissat (1)

Kakkonen: Honka Akatemia joutui tyytymään paikallisottelussa EPS:aa vastaan maalittomaan tasapeliin hallinnasta huolimatta. Ilves-Kissat nappasi toisen peräkkäisen voittonsa, kun toinen sarjanousija VJS kaatui kotikentällä ansaitusti 2–1. Honka Akatemia on joukkueista laadukkaampi, vaikka vieraat ovatkin aloittaneet kautensa odotettua vahvemmin. Ero perustasossa perustelee isäntien selkeän suosikkiaseman.

13 OTP–OLS (1)

Kakkonen: OTP:n kausi on alkanut vahvasti, kun alla on kuusi tappiotonta ottelua ja kaksi perättäistä voittoa. OLS onnistui hyödyntämään edustusjoukkueen vahvistukset tasattuaan SJK Akatemian vieraana pisteet 3–3. OTP hätyyttelee sarjanousijan statuksestaan huolimatta lohkon terävintä kärkeä ja on paikallisvastustajaansa laadukkaampi. OTP lähtee otteluun selkeänä suosikkina, vaikka paikallisotteluasetelma sitä hieman kaventaakin.