Vaarallinen loukkaantuminen säikäytti Jyväskylässä – näin toimit vastaavissa tilanteissa

Fakta Tajuttoman ensiapu

Lähde: terveyskirjasto.fi

Tajuton henkilö on tukehtumisvaarassa, koska nielun lihakset ovat veltot ja kieli pyrkii painumaan nieluun. Erityisen suuri tukehtumisvaara on, jos tajuton makaa selällään tai pää on etukenossa.

Henkilö on tajuton, jos häntä ei saada hereille puhuttelemalla ja ravistelemalla, mutta hän hengittää. Tajuton on aina käännettävä kylkiasentoon.

Toimi näin, kun autettava on tajuton