Tv-kuviin tallentunut skandaali toi Ilveksen valmentajalle kolmen ottelun toimitsijakiellon

Palloliiton kurinpitovaliokunta on määrännyt Ilveksen valmentaja Mika Lahtiselle kolmen ottelun toimitsijakiellon

Suomen Palloliitto tiedotti perjantaina, että liiton kurinpitovaliokunta on määrännyt Ilveksen valmentajalle Mika Lahtiselle kolmen ottelun toimitsijakiellon rangaistusmääräysten rikkomisesta.

Lahtinen käytti epäasiallista kieltä 29. toukokuuta pelatussa Ilveksen ja HJK:n välisessä Kansallisen liigan ottelussa.

Kommentit kuuluivat myös Ruutu+:n lähetyksessä.

– Ilveksen valmentaja Mika Lahtinen on käyttäytynyt ottelussa epäurheilijamaisesti. Ottelutallenteen pohjalta hänen on voitu todeta käyttävän ottelussa Ilveksen pallonmenetyksen jälkeen alatyylistä kieltä, Palloliiton tiedotteessa kirjoitettiin.

Lähetyksessä näkyi, miten Ilveksen 17-vuotias pelaaja epäonnistui pallon haltuunotossa. Sen jälkeen lähetyksessä kuuluivat seuraavat kommentit:

– Vittu, mikä huora sentään, Ilves-valmentaja sanoi ja jatkoi:

– Vittu näitä meidän kosketuksia.

Tiedotteen mukaan Lahtinen on omassa vastineessaan pyytänyt käytöstään anteeksi ja ymmärtänyt, että asia tulee käsitellä Palloliiton kurinpitovaliokunnassa ja myös sen, että hän saa kielenkäytöstään rangaistuksen.

Hän totesi vastineessaan muun muassa, ettei ole kohdistanut sopimatonta kielenkäyttöään yksittäiseen pelaajaan tai pelaajiin.

– Hän sanoo purkaneensa turhautumistaan sanallisesti joukkueen peliin ja siten myös itseensä. Kielenkäyttö ei Lahtisen mukaan sisällä yksittäiseen pelaajaan kohdistuvaa pelillistä kritiikkiä, vaan kyse on yleisen turhautumisen seurauksena tapahtuvasta tunteenpurkauksesta ja ennen kaikkea valmennuksen voimakkaasta itsekritiikistä, tiedotteessa taustoitetaan.

– Lahtinen myöntää rangaistusmääräysten 2 §:n 1 momentin c-kohdan mukaisen epäasiallisen ja epäurheilijamaisen käyttäytymisen, mutta kiistää rangaistusmääräysten 2 §:n 1 momentin i-kohdan mukaisen seksuaalisen häirinnän taikka sukupuolista suuntautuneisuutta koskevan loukkaamisen, tiedote jatkuu.

Tiedotteen mukaan Lahtinen on vastineessaan kertonut, että tapaus on käsitelty joukkueen kesken tapausta seuranneissa harjoituksissa ja että Lahtinen on pahoitellut tekoaan joukkueelle.

Tiedotteessa rangaistusta perusteltiin näin:

Kurinpitovaliokunnan mukaan Lahtinen on kommentoinut pelitilannetta ja esittänyt poikkeuksellisen halventavan ja loukkaavan alatyylisen ilmaisun. Lahtisen on täytynyt ymmärtää ilmaisunsa olleen täysin asiaton ja loukkaava. Kurinpitovaliokunta pitää raskauttavana, että Lahtisen asiaton ja loukkaava solvaus on kohdistettu, tai ainakin kyseinen pelaaja on voinut perustellusti kokea sen olleen kohdistettu yksittäiseen ottelun pelaajaan, joka on voinut kokea solvauksen ja sen myötä koko pelitilanteen äärimmäisen loukkaavana, nöyryyttävänä ja uhkaavana. Solvauksen kohteena ollut pelaaja on alaikäinen, samoin kuin monet muista ottelun pelaajista. Alaikäisen tai nuoren pelaajan ja aikuisen valmentajan välillä vallitsevan valta-aseman käyttämiseen liittyy suuri vastuu, jonka rikkomista käsittelyssä olevan asian tavalla kurinpitovaliokunta pitää erittäin moitittavana. Palloliiton toiminnassa ei hyväksytä loukkaavaa ja turvattomuuden tunnetta aiheuttavaa käyttäytymistä. Ilmi tulleisiin tapauksiin tai niiden epäilyihin on aina suhtauduttava vakavasti. Palloliiton toiminnassa mukana olevilla on oikeus luottaa siihen, etteivät he kohtaa asiatonta ja halventavaa käyttäytymistä.

Lieventävänä seikkana pidettiin sitä, että Lahtinen on pahoitellut asiaa. Valmentajan menettelyä ei myöskään pidetty jatkuvana moitittavana toimintana vaan ”yksittäisestä epäasiallisesta pikaistuksissa esitetystä ilmauksesta”.

Kurinpitovaliokunnan enemmistö toteaa, ettei Lahtisen menettelyssä alatyylisestä, asiattomasta ja loukkaavasta ilmaisusta huolimatta ole ollut kyse seksuaalisesta häirinnästä taikka sukupuolista suuntautuneisuutta koskevasta loukkaamisesta. Kurinpitovaliokunnan enemmistö toteaa, että seksuaalisen häirinnän olemassaolon arviointi edellyttää tapauskohtaista ja kokonaisvaltaista arviointia.

Tiedotteen mukaan Ilves on kertonut ryhtyneensä toimenpiteisiin tapauksen johdosta.

– Lahtiselle on annettu tapauksen johdosta varoitus, Lahtisen valmentaman joukkueen pelaajille on tarjottu keskusteluapua urheilupsykologin kanssa ja Lahtinen on ohjattu asiattoman käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn tähtäävälle kurssille, tiedotteessa kerrotaan.

Voit lukea koko kurinpitovaliokunnan tiedotteen Palloliiton sivuilta.