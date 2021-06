Vakio: Italia lepuuttanee Walesia vastaan avainpelaajiaan

Roimasti alipelattujen KPV:n ja PEPOn kotivoitot kuuluvat rivin ehdottomiin runkomerkkeihin.

1 Italia–Wales (1X)

EM-kisat: Italia jatkoi vahvoja esityksiään kaadettuaan kotiyleisönsä edessä Sveitsin 3–0. Peliesitys oli avauspelin tapaan odotettua laadukkaampi ja pelisuunnitelma onnistui kaikilla osa-alueilla. Kaksi voittoa varmisti jo paikan pudotuspeleissä, mutta päätöskierroksella pelataan vielä lohkovoitosta, jolla on merkitystä pudotuspelikaavion kannalta.

Wales nosti tasoaan toisella kierroksella voitettuaan Turkin 2–0, vaikka Bakuun oli saapunut merkittävä määrä turkkilaiskannattajia tukemaan omiaan. Walesin hyökkäyspään avainpelaajat Gareth Bale ja Aaron Ramsey nousivat ottelussa tasolle, jonka kaltaisia otteita Wales tähtipelaajiltaan on tottunut parhaimmillaan näkemään. Wales on neljän pisteen turvin hyvissä asemissa pudotuspelipaikkaa ajatellen, mutta päätöskierroksellekin lähdetään motivoituneena.

Tasoero on Italian hyväksi merkittävä ja sitä lisää entisestään Roomaan paikan päälle saapuvan kotiyleisön tuki. Paikan pudotuspeleissä varmistuttua Italia saattaa lepuuttaa osaa avainpelaajistaan, mutta rosterissa riittää laajuutta sekä näyttöhaluja kotiyleisölle. Italia on ottelussa 70 prosenttinen suosikki. Vakiossa kotijoukkue on keräämässä selvästi todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, joten hyvää arvoa riveihin tuova tasapeli on syytä mahduttaa mukaan.

2 Sveitsi–Turkki (1)

EM-kisat: Sveitsi ei pystynyt keskiviikkona vastaamaan Italian asettamaan vaatimustasoon ja tuloksena oli täysin ansaittu 0–3-tappio. Avausottelussa Walesia vastaan Sveitsi esiintyi jopa odotettua paremmin ja peliesitys olisi oikeuttanut täyteen pistesaaliiseen 1–1-tasapelin sijaan. Walesin voitettua toisella kierroksella Turkin on Sveitsin käytännössä pakko selättää itsekin Turkki, mikäli se mielii jatkopeleihin.

Turkin pelillisesti sekavat otteet saivat jatkoa sen hävittyä toisella kierroksella pienestä kotiedustaan huolimatta Walesille 0–2. Toinen tappio oli ansaittu ja lukemat olisivat voineet olla Walesin hyväksi selvemmätkin. Päätöskierros tarjoaa Turkillekin ohuet saumat jatkopeleihin parhaiden lohkokolmosten kastista, mutta se vaatii runsasmaalista voittoa Sveitsistä.

Sveitsi oli ennen turnauksen alkua ja on edelleen selvästi Turkkia korkeammalle rankattu. Turkin pelaajamateriaalissa on potentiaalia, mutta mikään kahdella ensimmäisellä kierroksella nähty ei puolla sitä, että merkittävä tasonnosto nähtäisiin päätöskierroksella laadukkaampaa vastustajaa vastaan. Sveitsi ansaitsee ottelussa hieman alle 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman ja vakiossa hieman alipelatuksi jäänyt Sveitsi merkitään kohteessa varmaksi.

3 Suomi–Belgia (2)

EM-kisat: Suomi joutui taipumaan keskiviikkona Pietarissa 0–1-tappioon Venäjää vastaan. Tappio oli pelillisesti ansaittu ja kentällä nähty tasoero selvästi odotettua suurempi kotijoukkueen hyväksi. Asetelmat jatkopaikan suhteen ovat kinkkiset, vaikka avauskierrokselta plakkarissa onkin dramaattisten tapahtumien jälkeen napatut kolme pistettä.

Belgia varmisti jatkopaikkansa voitettuaan torstaina Tanskan 2–1. Peliesitys jätti voitosta huolimatta kysymysmerkkejä Belgian tason riittävyydestä, sillä Tanska oli ottelussa niskan päällä, eikä Belgian voittoa voinut pitää maalipaikkoihin nähden ansaittuna. Romelu Lukakun sekä ensimmäiset minuutit turnauksessa pelanneen Kevin de Bruynen yksilötaito oli kuitenkin jotain, mitä harvalla turnauksessa olevalla joukkueella on tarjota.

Tasoero puhuu sunnuntaina pelattavassa viimeisen kierroksen ottelussa luonnollisesti Belgian puolesta omaa kieltään. Jatkopaikan varmistuminen tulee kuitenkin todennäköisesti näkymään joidenkin kahdessa avauspelissä esiintyneiden pelaajien lepuutuksina. Huuhkajien jatkopaikan näkökulmasta ottelusta on lähdettävä hakemaan pistettä, mutta myös maaliero on huomioitava mahdollisessa tappioasemassa. Belgia lähtee otteluun noin 70 prosentin ennakkosuosikkina ja vieraiden voitto jäänee vakiossa alipelatuksi.

4 HJK Klubi 04–Gnistan (12)

Ykkönen: Klubi 04 maksimoi edustusjoukkueesta saadut avut ja haki Tammisaaresta EIF:n kustannuksella 2–1-voiton. Ilman edustusjoukkueen apuja Klubi 04:n otteet ovat olleet lähes poikkeuksetta vaatimattomia. Sunnuntain paikallisottelussa avut jäänevät vähiin, sillä myös Veikkausliigassa pelataan kovalla ottelutahdilla.

Gnistan kärsi kotiyleisönsä edessä 0–2-tappion MP:tä vastaan, vaikka pelitapahtumat etenivätkin loppulukemia tasaväkisemmissä merkeissä. Gnistan on pelannut ottelusiirtojen takia muita jengejä vähemmän, mutta ei ole vielä päässyt talvikauden esitystensä tasolle. Myös loukkaantumiset ovat asettaneet Kipinälle haasteita optimaalisen avauskokoonpanon löytämiseen.

Gnistan on joukkueista laadukkaampi ja paikallisottelussa noin 40 prosentin suosikki, mikäli 04:n kokoonpanossa ei nähdä merkittäviä vahvistuksia edustusjoukkueen rinkiin kuuluvista pelaajista. Isäntien kokoonpanoon on syytä luoda sunnuntaina silmäys ennen rivien jättämistä.

5 KPV–MuSa (1)

Ykkönen: KPV joutui taipumaan viimeksi yllättävään 0–3-tappioon Helsingissä PK-35:den vieraana. Ottelu oli kokonaisuutena loppulukemiaan tasaväkisempi, mutta pelitapahtumiin nähden KPV:n tappiota ei voi pitää ansaitsemattomana. Kaksi perättäistä tappiota otteluista, johon KPV on lähtenyt suosikkina, ei missään nimessä näytä hyvältä kokkolalaisten kannalta.

MuSa jatkoi tappioitta viidennessä peräkkäisessä ottelussaan, kun kotiottelu VPS:ää vastaan voitettiin peräti 3–0. MuSa ansaitsi voittonsa myös pelitapahtumien valossa, vaikka kentällä nähty tasoero ei täysin kolmen maalin voittomarginaalia vastannutkaan. MuSa on jälleen onnistunut alkukaudesta olemaan joukkueena enemmän kuin osiensa summa, eikä seitsemästä ottelusta kerättyjä kymmentä pistettä voi pitää ansaitsemattomana.

KPV on vieraiden kelvollisista otteista huolimatta rankingissa edellä ja ansaitsee hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakion pelaajat ovat tulkinneet edellisten kierrosten tuloksia siinä määrin, että MuSa on merkitty peräti suosikiksi! KPV:n voitto kuuluu tällä pelijakaumalla kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

6 FF Jaro–PK-35 (X2)

Ykkönen: Jaro jatkoi vähintäänkin tuloksellisesti kelvollisia otteitaan, kun pitkän vieraspelimatkan takaa Joensuusta haettiin täydet pisteet JIPPOlta 2–0. Jarolla on yksi sarjan laadukkaimmista materiaaleista ja alkukautta voi pitää runsaat muutokset viime kauteen nähden huomioiden varsin onnistuneena.

PK-35 yllätti viimeksi kotikentällään KPV:n peräti 3–0. Ottelu oli kokonaisuutena loppulukemiaan tasaväkisempi, vaikka PK:n voittoa ei lopulta voinutkaan pitää ansaitsemattomana. PK on pystynyt jatkamaan jo talvikaudella nähtyjä vahvoja otteitaan ja se hätyyttelee ansaitusti sarjan kärkisijoja.

Kumpikin joukkue on kelpo vireessä ja ero perustasossa menee niukasti isäntien hyväksi. Jaron suosikkiasema säilyy ottelussa maltillisessa 45 prosentin tuntumassa. Vakion alustavan pelijakauman perusteella voimasuhteita liioitellaan isäntien hyväksi, kun ykkönen on kerännyt päälle 60 pinnan kannatuksen. Rohkea ohitus rajusti ylipelatusta kotijoukkueesta on ainoa looginen pelivalinta.

7 MP–JIPPO (1)

Ykkönen: MP onnistui yllättämään altavastaajana toisessa ottelussa perätysten, kun vierasottelu Gnistania vastaan voitettiin 2–0. Ottelu eteni kuitenkin mikkeliläisiä suosineita loppulukemia tasaväkisemmissä merkeissä.

JIPPO joutui taipumaan pitkästä aikaa tappioon, kun kotiottelu Jaroa vastaan hävittiin pelitapahtumiin nähden reilusti 0–2. JIPPO pystyi kuitenkin pitämään selkeänä ennakkosuosikkina vieraaksi saapuneen Jaron poissa laadukkailta maalipaikoilta odotettua tehokkaammin.

Isännät ovat reilua luokkaa laadukkaampia, ja peliesitykset ovat olleet kotikentällä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta hyviä. Ero perustasossa sekä kotietu pitävät MP:n hieman useammin kuin kerran kahdesta voittavana suosikkina. Kohde on vakiossa oikein pelattu ja isäntien voittoputken jatkuminen näyttää muita tulosvaihtoehtoja todennäköisemmältä.

8 PEPO–MYPA (1)

Kakkonen: PEPO jatkoi vakuuttavia otteitaan, kun vierasottelu PKKU:ta vastaan hoidettiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–0. PEPOn nousua Ykköseen on odotettu jo vähintään kahden kauden ajan, mutta tällä kaudella myös ensimmäiset peliesityksetkin ovat vastanneet melko tarkasti korkealle asetettuja odotuksia.

MyPa pääsi juhlimaan viikolla kotona kauden ensimmäisiä pisteitään, kun KuFu kaatui laadukkaan peliesityksen päätteeksi 1–0. MyPa esiintyi ilman edustusjoukkueen vahvistuksia Myllykoskella vieraillutta KuFua paremmin ja lukemat olisivat voineet olla isäntien hyväksi selvemmätkin. Isossa kuvassa MyPa on kuitenkin alisuorittanut asetettuihin odotuksiin nähden.

PEPOn peliesitykset ovat vastanneet alkukaudesta lohkon ykkösjoukkueen statuksen asettamia odotuksia. Tasoero on isäntien hyväksi merkittävä ja tätä kasvattaa edelleen vieraiden lyhyeksi jäävä palautumisaika viikkopelin jäljiltä. PEPO ansaitsee kotikentällään lähes 80 prosentin suosikkiaseman. Vakion alustavassa pelijakaumassa PEPOn kannatus on jäänyt selvästi alle suursuosikkiaseman ja kotivoitto kuuluukin kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

9 Reipas–KäPa (1X)

Kakkonen: Reipas joutui taipumaan viimeksi NJS:n vieraana 1–2-tappioon menetettyään johtoasemansa viimeisen vartin aikana. Erityisen kirvelevän pistemenetyksestä teki isäntien lisäajalla suorasta vapaapotkusta tehtailema voitto-osuma. Pelillisesti Reipas ei kuitenkaan olisi ansainnut ottelusta pisteitä menettää.

KäPa puolestaan menetti viimeksi pisteet kotikentällään JäPSiä vastaan 1–2. Ottelun lopulla alivoimalle joutunut vierailija iski voittomaalinsa viisi minuuttia ennen varsinaisen peliajan loppua. KäPan peliesitys oli kuitenkin odotetulla tasolla, eikä pistemenetystä voi pitää pelitapahtumiin nähden ansaitsemattomana.

Kummankin joukkueen otteet ovat ensimmäisillä kierroksilla vastanneet melko tarkasti odotuksia. Isännät ovat useamman luokan laadukkaampi joukkue ja kotiottelussa sarjanousijaa vastaan lähes kuusi kertaa kymmenestä voittava ennakkosuosikki. Vakiossa isännät ovat keränneet todennäköisyyttään rankemman kannatuksen, joten vaihtomerkki on syytä asettaa kotivoittoa suojaamaan.

10 Närpes Kraft–GBK (1X)

Kakkonen: Närpes Kraft kärsi viimeksi odotetun 0–3-tappion RoPSin reservijoukkueen vieraana. Kausi on alkanut sarjanousijalla odotetun haastavasti, mutta tilillä on sentään yksi voitto samoista sijoista taistelevaa OLS:ää vastaan.

GBK pääsi juhlimaan kauden avausvoittoaan, kun viikolla pelatussa rästiottelussa kaatui kotikentällä Kemi 3–1. Voitto oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Tätä edelsi kuitenkin viisi selvää tappiota kaikista kauden edeltävistä otteluista ja merkittävästi tälle kaudelle heikentynyt kokkolalaisryhmä joutuu taistelemaan tosissaan putoamista vastaan.

Ottelussa ovat lohkon heikoimmat ryhmät vastakkain. GBK:n otteet ovat viikolla pelattua rästiottelua lukuun ottamatta olleet jopa isäntiä heikompia. Merkittävää tasoeroa ei joukkueiden välillä ole, mutta lepo- ja kotietu nostavat isännät noin 50 prosentin suosikkiasemaan. Isäntien kannatus on vakiossa lievästi koholla, mutta levännyt kotijoukkue on syytä mahduttaa mukaan riveihin niukasti ylipelattunakin.

11 JJK Jyväskylä–JS Hercules (1X)

Kakkonen: JJK sai huilata viime viikonlopun kierroksella, kun paikallisottelu FCV:tä vastaan siirtyi myöhempään ajankohtaan. Edellisessä ottelussa kahden viikon takaa kaatui OLS kotikentällä ansaitusti 2–0. Kauden alku on muutenkin vastannut odotuksia, joissa JJK:ta on povattu lohkon kärkikastiin.

JJK:n tapaan lohkon ehdottomaan eliittiin kuuluva Hercules on löytänyt vireensä. Viikonlopun 3–0-kotivoitto GBK:sta oli jo neljäs peräkkäinen. Kaikissa näissä otteluissa myös Herculeksen oma maali on säilynyt koskemattomana.

Jaossa ovat isot pisteet jopa mahdollisen nousutaistelun kannalta. Kumpikin joukkue on avannut kautensa melko tarkasti odotusten mukaan. Vieraat ovat rankingissa pykälän edellä, mutta kotietu tasoittaa puntteja. JJK ansaitsee kotiyleisönsä edessä marginaalisen suosikkiaseman. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus enemmän kuin paikallaan.

12 SJK Akatemia–OLS (1)

Kakkonen: SJK Akatemia kärsi kauden toisen tappionsa, kun sarjanousija OTP:n vieraana hävittiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 1–3. Useissa aikaisemmissa otteluissaan apuja edustusjoukkueesta saanut Akatemia osoitti ottelussa haavoittuvaisuutensa ja pistemenetys voi osoittautua kauden edetessä merkittäväksi taistelussa lohkon kärkisijoista.

Avauskierroksen jälkeen voitoitta neljä peräkkäistä ottelua rämpinyt OLS sai tappioputkensa poikki, kun viime kierroksen kotiottelussa kaatui samoista sijoista taisteleva Kemi 2–0. Ansaittu voitto suorasta vastustajasta nostaa itseluottamusta. OLS toimii tällä kaudella AC Oulun reservijoukkueena, mutta edustusjoukkueen haasteet Veikkausliigassa ovat jättäneet pelaajaliikenteen vähäiseksi.

Tasoero puhuu sarjan kärkikastiin kuuluvan kotijoukkueen puolesta. Isännät lähtevät otteluun lähes 80 prosentin suosikkina. Vakiossa isäntien kannatus on hieman alle todennäköisyytensä ja suursuosikki kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

13 Kemi City FC–FCV (2)

Kakkonen: Viikolla pelattu rästiottelu Kokkolassa GBK:ta vastaan toi Kemille jo kolmannen perättäisen tappion. Ottelu päättyi Kemin kannalta pelitapahtumiin nähden ansaittuun 1–3-tappioon. Tappiosta erityisen karvaan teki se, että sekä Kemi että GBK taistelevat kumpikin hyvin todennäköisesti putoamista vastaan lohkon tyvipäässä myös syksyllä.

FCV joutui tyytymään viimeksi 1–1-pistejakoon JBK:n vieraana. Toisella puoliajalla jopa kahden miehen ylivoimalla pelannut vaajakoskelaisryhmä menetti täydet pisteet lisäajan rangaistuspotkumaalin myötä. FCV:n alkukausi on sujunut melko tarkasti odotusten mukaan, kun joukkue on niin toteutuneiden tulosten kuin peliesitystensä puolesta esiintynyt lohkon keskimääräisen joukkueen tasolla.

Isännillä on alla jo kolme vaatimatonta peliesitystä perätysten ja palautumisaika viikkopelin jäljiltä jää lyhyeksi. Ero perustasossa puhuu vierailevan FCV:n puolesta ja vieraat ansaitsevatkin selkeän 60 prosentin suosikkiaseman. Vakion alustavassa pelijakaumassa vieraiden kannatus on jäämässä selvästi alle todennäköisyytensä, joten päätöskohde naulataan hyvää etua tarjoavan vierasvoiton varaan.