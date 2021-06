Timo Furuholm keräsi huippupotin kuntavaaleissa.

FC Interin kapteeni Timo Furuholm vaikuttaa jatkossa viheriöiden lisäksi Turun kaupungintalolla. 33-vuotias vasemmistoliiton ensikertalainen valittiin Turun kaupunginvaltuustoon huimalla potilla: 865 äänellä. Hänen edelleen puolueen listoilta nousi ainoastaan Turun äänikuningatar Li Andersson.

– Yllättävän paljon niitä ääniä ropisi loppujen lopuksi, Furuholm kertoo Ilta-Sanomille.

Furuholm oli vaali-iltana Interin mukana pelireissulla.

– Meillä oli joukkueen kanssa ruokailu merkitty kello kahdeksaksi. Se vähän myöhästyi niin kerkesin kännykällä katsomaan ennakkoäänet. Ruuan jälkeen huoneessa seurailin, mutta ei sillä ollut enää kauheasti merkitystä, kun tavoite oli saavutettu ennakkoäänien kohdalla, Furuholm kuvailee ja viittaa 505 saamaansa ennakkoääneen.

Furuholm on tuttu nimi politiikan kentillä. Timon isä Tapio Furuholm, 69, vaikutti Porin kaupunginvaltuustossa vuosina 1977–1988 ja uudestaan 2012–2017. Poikansa tavoin isä asettui ehdolle tänä vuonna ja tuli valituksi vasemmistoliiton valtuustoryhmään puolueen toiseksi suurimmalla äänipotilla.

Perheen sisällä asiaa ei kuitenkaan nostettu sen suuremmin esille.

– Me keskustelemme tosi vähän näistä asioista. Totta kai onniteltiin puolin ja toisin. Hän kyllä ilmoitti, että jos tarvitsee jotain jeesiä niin aina voi kysyä, mutta minulle on tärkeää, samoin kun jalkapallouralla, että mitä vähemmän vertailua kenenkään, sitä enemmän nautin, Furuholm vastaa.

Furuholm tunnetaan jalkapallokentillä pelaajana, joka antaa tunteiden näkyä. Millainen Furuholm tullaan näkemään valtuustossa?

– Jokainen, joka minut tuntee kentän ulkopuolella tietää, että olen vähän erilainen tyyppi kuin kentällä, jossa teen kaikkeni voiton eteen. Yritän tehdä yhteistyötä ja ymmärtää myös sitä vastakkaista puolta, kun asioista keskustellaan. Koko Suomi on rakennettu ratkaisujen varaan, jossa on kuunneltu enemmistöä, vähemmistöä ja kaikkea siltä väliltä.

Furuholm kertoo, että tukea politiikan saralla on tullut myös kaupungin mustavalkoiselta puolelta.

– Yksi ilahduttavista jutuista koko vaaleissa oli se, että monet Tepsin miehiksi tunnustautuneet sanoivat äänestävänsä minua. He näkevät sen läpi. Interin pitkäaikaisena pelaajana ja nykyisenä kapteenina yritän paikallispeleissä näyttää, kuka on kaupungin pomo, mutta se loppuu kun peli on ohi.

Lasten harrastusten mahdollistamisen ja pyöräilyn lisäksi Furuholm haluaa valtuustossa pitää ääntä yhdenvertaisuuden puolesta.

Yksi kannanotto nähtiin torstaina IFK Mariehamn -ottelussa, kun Furuholm tuuletti maalia ottamalla satenkaarivärisen kapteeninnauhan kädestään. Hän halusi tempauksellaan osoittaa tukensa Turun ”satenkaarisuojatiekohulle”. Turussa Kaupunginteatterin edustalla oleva suojatie maalattiin sateenkaaren värein. Suojatie jouduttiin kuitenkin muuttamaan takaisin valkoiseksi poliisin kehotuksesta.

– Se oli pienimuotoinen tuki heille. Se oli hieno ele ja aika valitettavan nopeasti se suojatie saatiin pestyä pois. Täytyy toivoa, että yhtä rivakka toiminta siirtyy myös muihinkin ongelmallisiin kohtiin.

Koko Suomi pysähtyi lauantaina, kun Tanskan Christian Eriksen lyyhistyi kentälle kesken EM-avauksen. Furuholm kuvaa hetkeä ”hirveimmäksi mitä olen nähnyt jalkapallon parissa”.

– Siinä tuli nopeasti selväksi, että peli on peliä ja loppujen lopuksi niin pientä monen muun asian rinnalla. Toivottavasti emme joudu ikinä todistamaan enää mitään vastaavaa, Furuholm toivoo.

Suomen joukkueen toimintaa pelin aikana ja sen jälkeen on ylistetty ympäri maailmaa.

– Todella esimerkillistä toimintaa koko Suomen joukkueelta. He eivät jättäneet missään kohdassa huomioimatta Tanskan joukkuetta. Siinä kentällä taisteltiin isommista asioista kuin ottelun voitosta. Oli upeaa nähdä, että Suomi ymmärsi sen.

Inter kohtaa maanantai-illalla KuPSin Kuopiossa. Kahden huippujoukkueen kohtaamisesta odotetaan kovaa taistelua.

– Kuopion reissut eivät ole menneet kauhean hyvin vuosien saatossa. Tulee tiukka ja tasaväkinen matsia. Todella suuri haaste meille, Furuholm ennakoi.

Interin kausi on lähtenyt käyntiin loistavasti. Joukkue majailee sarjataulukon toisena pisteen päässä sarjajohtaja HJK:sta.

– Vaikkei pelaaminen ole ollut niin hyvää, olemme onnistuneet kääntämään tiukkoja pelejä. Pisteitä pitää tulla, jos haluamme pysyä mukana mestaruustaistossa.

Furuholm iski torstaina Veikkausliiga-uransa 80. maalin. Tuleeko sata maalia vielä uralla täyteen?

– En jaksa uskoa. Sata maalia tuntuu kaukaiselta, mutta mennään peli kerrallaan. Toivottavasti niitä tulee vielä monta lisää.

