Eriksenin sydändraama herätti pelot – juniorin pysäyttävät sanat palasivat suomalaisvalmentajan mieleen

Juha Malinen on törmännyt huippujalkapallon epäinhimillisiin vaatimuksiin Suomen alle 21-vuotiaiden poikien maajoukkueen valmentajana.

Tanskan Christian Eriksenin sydänpysähdys kesken Suomen ja Tanskan EM-ottelun järkytti jalkapallomaailmaa lauantaina. Kaikkien helpotukseksi Eriksen on nyt sairaalassa ja toipumaan päin.

Sydänpysähdyksen syy on vielä hämärän peitossa ja kyseessä on toki yksittäistapaus, mutta tapahtuma antoi uutta pontta jo vuosia kansainvälisessä jalkapallossa käydylle keskustelulle siitä, kuinka käsittämättömän raskaan taakan alle huippujalkapalloilijat nykyään joutuvat.

– Pelimäärät esimerkiksi Valioliigassa tai Espanjan ja Italian liigoissa yhdistettyinä kansainvälisiin peleihin sekä seura- että maajoukkueessa ovat tosi kovia, Suomen alle 21-vuotiaiden poikien maajoukkueen valmentaja Juha Malinen sanoo.

Tällä kaudella huippufutareista eniten otteluita on kirjattu Portugalin ja Manchester Unitedin Bruno Fernandesille, joka on ollut Transfermarkt-sivuston mukaan kuluvan kauden aikana kentällä 68 ottelussa. Hän on siis pelannut ottelun suurin piirtein neljän päivän välein edellisen yhdeksän kuukauden ajan.

Malinen laskeskelee osuvasti huippupelaajien armotonta aikataulua, jossa päälle painavat kotimaan liigat ja cupit, seuran europelit ja maajoukkuepelit.

– Normaaliaikana kausi loppuu pahimmillaan toukokuun loppupuolella, kun pelataan Mestarien liigan finaali. Jos on arvokisakesä, niin sitten kokoontuu maajoukkue, ja arvoturnausta pelataan heinäkuun puolenvälin tuntumaan, jolloin seuraavan kauden harjoitusleiri on jo alkanut, Malinen luettelee.

– Jos pelaaja on ollut edellisenä kesänä harjoitusleirillä heinäkuun loppupuolella, pelannut koko kauden, pelannut kaikki maaottelut, sen jälkeen valmistautunut arvokisoihin ja pelannut ne, niin se on vuosi ilman lomaa. Tällaisia tulee huippupelaajalle kahden vuoden välein.

Eli huippujalkapalloilija saattaa olla tilanteessa, jossa taukoa armottomasta huippu-urheilusta tulee muutama viikko joka toisena kesänä – ja korona-aikana loputon huippupelien kierre on vain kasvanut.

Jalkapallon kesken jääneet huippusarjat pelattiin loppuun kesän 2020 aikana, ja Mestarien liigan voittaja ratkottiin elokuussa. Heti sen perään alkoi jo uusi kausi, josta Euroopan huiput jatkoivat suoraan nyt käynnissä oleviin EM-kisoihin.

Christian Eriksenin tapaus sai monet pohtimaan huippujalkapalloilijoiden rasitusta.

Kisat loppuvat heinäkuun puolessa välissä, ja sitten on jo kiire valmistautumaan uuteen kauteen. Joillekin pelaajille on siis luvassa yli kahden vuoden rypistys ilman mainittavaa lomaa.

Ennusmerkkien perusteella kiire on vain lisääntymässä. Vuonna 2024 Mestarien liiga laajenee 36 joukkueen turnaukseksi, jossa jokainen joukkue pelaa vähintään kymmenen ottelua nykyisen kuuden sijasta.

Eriksenin tapauksen jälkeen aiheesta kirjoitti muun muassa Valioliigassa pelaavan AFC Bournemouthin maalivahti Asmir Begovic.

– Pelaajien terveyttä ja hyvinvointia on ylenkatsottu pitkään. Yhä useampien pelien tunkeminen tiivistettyyn aikaikkunaan johtaa vain suurempiin terveysongelmiin. Toivottavasti valtaapitävät kiinnittävät tähän huomiota jossain vaiheessa, Begovic twiittasi.

Yksi äärimmäisistä esimerkeistä pelien kasaantumisesta nähtiin joulukuussa 2019, kun Liverpool pelasi kaksi ottelua perättäisinä päivinä eri mantereilla, toisen Englannin liigacupissa ja toisen seurajoukkueiden MM-turnauksessa Qatarissa.

Liverpoolin valmentaja Jürgen Klopp ja Manchester Cityn Pep Guardiola ovat olleet kovaäänisimpien joukossa vaatimassa helpotusta valtaviin otteluruuhkiin.

– Sitä vain rukoilee joka päivä ja toivoo, että kaikki selviävät pelin loppuun ilman ongelmia, Guardiola päivitteli viime lokakuussa Goal-sivuston mukaan.

– Totta kai bisnes on kiihtynyt monta vuotta, ja sitä yritetään aina vaan kiihdyttää lisää. Harjoituspelit muuttuvat esimerkiksi maajoukkueessa pääosin Kansojen liigan peleiksi. Siinä on aina riskinsä, painottaa Veikkausliigassa pelaavan Interin kapteeni Timo Furuholm.

Suuntaus saa Malisenkin mietteliääksi.

– Jossakin vaiheessa halua menestyä ja pelaajien tarvittavaa kierrätystä ei ole mahdollista yhdistää. Silloin ollaan kriittisellä alueella.

Timo Furuholm toivoo, että pelaajien ääni saataisiin paremmin kuuluviin.

Malinen muistuttaa myös, että kiire painaa jo huipputason junioripelaajia. Alle 21-vuotiaiden päävalmentaja on törmännyt toistuvasti tilanteisiin, joissa pelaajien kalenteri vaikuttaa lähes epäinhimillisen täydeltä.

– Esimerkiksi Suomessa viime vuonna koronapaineen takia joillakin seurajoukkueilla oli oma peli heti seuraavana päivänä, kun meillä oli ollut maaottelu, Malinen muistelee.

– Nytkin kun pelasimme (kesäkuun alussa) tiistaina Slovakiassa, niin torstaina oli joillakin pelaajillamme seurajoukkueen otteluita. Toki meillä on fiksuja valmentajia, eikä näitä pelaajia sitten peluutettu.

Maajoukkueleireillä pelaajilla on erityisen raskasta, kun lyhyessä ajassa pitää saada aikaan paljon. Suomen leireillä fysiikkavalmentajat pitävät huolta siitä, ettei pelaajien rasitus kasva liian kovaksi.

– Itsekin tunnen syyllisyyttä sillä tavalla, että kun meillä maajoukkueessa on kaksi tapahtumaa eli 15 vuorokautta aikaa luoda pelitapa ja voittava joukkue, niin siinä täytyy tehdä aika paljon asioita. Rasitusta pitää seurata tosi tarkasti. Silti se, mitä pitää tehdä, on vähän enemmän kuin mihin on totuttu, Malinen sanoo.

– Kun minulle sanoo nuori pelaaja, jonka pitäisi olla intoa ja energiaa täynnä, että hän kaipaa nyt lomaa... Tämä on asia, joka saa minulla kellot soimaan – ei siksi, että mikä tällä yksilöllä on, vaan mitä tämä kokonaisuudessa tarkoittaa, Malinen pohtii.

Jalkapallon kansainvälinen pelaajayhdistysten kattojärjestö FIFPRO julkaisi lauantaina – vain muutamia tuntia ennen Christian Eriksenin sairauskohtausta – julkilausuman, jossa vaati muutosta kohti järkevämpää otteluaikataulua.

– Tärkeintä tulevaisuudessa olisi, että myös pelaajien ääntä ja mielipiteitä kuunneltaisiin. He kuitenkin tarjoavat koko sen viihteen, ja mielestäni heille pitäisi antaa isompi tila puhua näistä asioista ja siitä, mihin suuntaan lajia viedään, paaluttaa myös Furuholm.

Malinen on toiveikas, että pelaajien jaksamiseen kiinnitetään tulevaisuudessa entistä enemmän huomiota.

– Asioihin ollaan paneutumassa maailmanlaajuisesti eri tavalla. Yhä enempi käytetään faktaa ja ammatti-ihmisten mielipiteitä. Merkit ovat siinä, että tästä ollaan huolestuneita, ja asiaan halutaan eri tavoin pystyä vaikuttamaan.