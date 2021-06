Vakio: Pohjois-Makedonia ei aio alistua pelkäksi pisteautomaatiksi

Kupongilla on kolme EM-kisojen avauskierroksen ottelua. TPS:n ketsuppipullon aukeamiseen riittää yhä luottoa.

1 Englanti-Kroatia (1)

EM-kisat: Englanti voitti valmistavissa otteluissaan niin Itävallan kuin Romaniankin 1–0-lukemin. Englannin tie on pedattu niin alkulohkon kuin pudotuspelienkin kotiedun myötä aina mestaruuteen asti, mutta ilmassa riittää useampi kysymysmerkki. Mikä tulee olemaan lopullinen puolustuslinjan muoto, kun ykköstoppari Harry Maguire kärsii loukkaantumisesta? Myös hyökkäyspäähän löytyy useampi erilainen variaatio.

Kroatia joutui taipumaan kenraaliharjoituksessaan odotettuun 0–1-tappioon Belgian vieraana. Kroatia ei missään nimessä ole parin vuoden takaiseen MM-finaaliin yltäneen joukkueensa tasolla. Isoin kysymysmerkki on puolustuslinja, jonka otteet ovat olleet epävarmoja useissa tämän vuoden puolella pelatuissa otteluissa.

Kroatia on rankattu lohkossa toiseksi, mutta tasoero Englantiin nähden on merkittävä. Englanti ansaitsee avausottelussa lähes 60 prosentin suosikkiaseman. Ennakkosuosikkina otteluun lähtevä Englanti on vakiossa merkitty selvästi yli todennäköisyytensä. Kotietu voi kuitenkin osoittautua jo avauspelissä odotettua suuremmaksi. Merkitään avauskohde rohkeasti Englannin voiton kautta.

2 Itävalta-P-Makedonia (1X)

EM-kisat: Itävallan valmistavat ottelut eivät sujuneet odotetusti, kun näistä viimeisimmässä pisteet tasattiin maalittomana päättyneessä ottelussa Slovakiaa vastaan. Itävallalta löytyy tasaisesti laatua jokaiselle pelipaikalle maalivahtia lukuun ottamatta sekä muutamia huippuyksilöitä kutenn David Alaba sekä Marcel Sabitzer.

Pohjois-Makedonia raivasi tiensä historiansa ensimmäisiin arvokisoihin Kansojen liigan kautta. Valmistavat ottelut sujuivat melko odotetusti joukkueen tasattua pisteet Slovenian kanssa 1–1 ja kaadettua kotikentällä Kazakstanin 4–0. P-Makedonia on alkurankingissa kisojen heikoin joukkue, mutta sillä on joukkueen perustasoon nähden muutama todella laadukas pelaaja. Napolia edustava Elif Elmas sekä Levantessa pelaava Enis Bardhi voivat olla suurelle yleisölle tuntemattomia nimiä, mutta ovat pelaajia, jotka voisivat hyvin mahtua useiden muidenkin kisajoukkueiden avauskokoonpanoihin.

Itävalta on rankattu lohkon toiseksi laadukkaimmaksi ryhmäksi. Lohkosta voi kuitenkin kehkeytyä yllättävän pienimarginaalinen, sillä Hollannin ottelut pois lukien muut ottelut käydään lähtökohtaisesti neutraalilla kentällä. P-Makedoniassa voi piillä vedonlyöntipotentiaalia, vaikka se lähteekin kaikkiin otteluihinsa altavastaajana. Ero perustasossa pitää Itävallan hieman alle 60 prosentin suosikkina. Vakiossa isäntien kannatus on hieman todennäköisyyttään korkeammalla, joten varmaksi asti kotijoukkuetta ei ole syytä nostaa.

3 Hollanti-Ukraina (1X)

EM-kisat: Hollanti sai kenraaliharjoituksessaan henkisesti tärkeän voiton, kun Georgia kaatui 3–0. Tätä edeltänyt 2–2-tasapeli Skotlantia vastaan oli odotuksiin nähden vaatimaton. Hollannin kohdalla ilmassa on paljon kysymysmerkkejä sen suhteen, mikä Hollannin formaatio kisoissa tulee olemaan ja maksimoiko Frank De Boerin valinnat ylipäätään joukkueen potentiaalia. Selvää on, että alkulohkojen kotiedun myötä Hollanti on lohkon selkein ennakkosuosikki ja vain lohkovoitto kotiyleisöä tyydyttävä tulos.

Ukraina onnistui harjoitusottelussa kotikentällään voittamaan Pohjois-Irlannin 1–0. Ukraina on yksi kisojen mielenkiintoisimmista joukkueista, jonka kilpailukyky muistetaan hyvin karsinnoista. Viimeisen vuoden aikana pelatuissa otteluissa Ukraina ei ole yltänyt samalle tasolle, mutta mukaan on mahtunut runsaasti kentän ulkopuolisiakin tekijöitä. Monipuolinen joukkue pystyy kuitenkin parhaimmillaan haastamaan kaikki alkulohkonsa vastustajat tasapäisesti.

Ero perustasossa sekä kotietu pitävät Hollannin hieman yli 60 prosentin suosikkina. Vakiossa isännät ovat keräämässä todennäköisyyttään runsaammin peliä, mutta selkeän ennakkosuosikin ohitus ei kotiedun takia inspiroi. Vaihtomerkki on syytä asettaa tasapelille, sillä turnauksen ensimmäisen kierroksen otteluita lähestytään tyypillisesti hieman varovaisemmin.

4 RoPS-TPS (X2)

Ykkönen: RoPS joutui tyytymään viimeksi maalittomaan tasapeliin kotikentällään EIF:ää vastaan, vaikka hallitsikin pelitapahtumia hienokseltaan. Pistejakoa ei silti voi pitää pelitapahtumien kulkuun nähden vääryytenä. RoPSin alkukauden otteissa on nähty melko runsaasti vaihtelua, mutta kokonaisuutena joukkue on esiintynyt hieman odotettua laadukkaammin.

TPS:n kone ei ota käynnistyäkseen. Viime viikonloppuna jouduttiin jälleen tyytymään pistejakoon, kun ottelu PK-35:n vieraana päättyi maalittomana. TPS loi jälleen selvästi vastustajaansa runsaammin maalipaikkoja ja olisi näiden valoissa ansainnut selkeän voiton. Hyökkäyspään poissaolot ovat syöneet viimeistelytehoja entisestään ja myös sunnuntaina sivussa jatkavat Elmo Heinonen, Oskari Jakonen ja Joakim Latonen.

Loukkaantumisista kärsivä TPS on joukkueista laadukkaampi, vaikkei se sarjataulukossa näykään. Vieraat ansaitsevat poissaoloistaan huolimatta noin 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa isännät on merkitty vastaavaksi suosikiksi, joten alipelatun TPS:n ketsuppipullon aukeamiseen luottamista on edelleen jatkettava.

5 Gnistan-MP (1)

Ykkönen: Gnistan esiintyi viimeksi odotettua laadukkaammin tasattuaan pisteet Jaron vieraana 2–2. Kolme viimeisintä ottelua on sujunut tappioitta ja myös loukkaantumistilanne on alkanut parantua. Hyökkäyskalusto kaipaisi kuitenkin edelleen kaksi edellistä peliä väliin jättänyttä Rony Huhtalaa, jonka osallistuminen sunnuntaina on epävarmaa.

MP palasi voittokantaan kolmen perättäisen tappion jälkeen, kun kotiottelu KPV:ta vastaan hoidettiin 2–1. Niukkaa voittoa voi pitää myös pelitapahtumiin nähden ansaittuna. MP:n kausi on sujunut kaksijakoisesti ja peliesitysten laadussa on nähty runsasta vaihtelua, mikä näkyy myös tuloksissa.

Gnistan on joukkueista laadukkaampi ja saamassa peliään parempaan kuntoon. Ero perustasossa pitää isännät hieman alle 50 prosentin suosikkina. Gnistanin kannatus on nousemassa todennäköisyyttään korkeammaksi, mutta ykkönen kestää riveissä varmana niukasti ylipelattunakin.

6 JIPPO-FF Jaro (2)

Kakkonen: JIPPO onnistui välttämään tappion kolmannessa peräkkäisessä ottelussaan, kun kotiottelussa VPS:ää vastaan pisteet tasattiin 1–1. JIPPOn tasoitus tuli tyylille uskollisena lisäajalla, mutta tällä kertaa miesylivoimalla tasoitusta hakenut kotijoukkue ansaitsikin pisteensä.

Jaron joutui tyytymään viimeksi kotikentällään 2–2-tasapeliin Gnistania vastaan. Selkeänä ennakkosuosikkina otteluun lähteneen Jaron peliesitys jätti toivomisen varaa, vaikka joukkue loikin vieraita enemmän laadukkaita maalipaikkoja. Jaron alkukausi on ollut kokonaisuutena positiivinen ja sarjan jaettu kärkisija ansaittu.

JIPPO nauttii kotietua, mutta ero perustasossa tekee vierasjoukkueesta noin 50 prosentin ennakkosuosikin. Kohde on vakiossa oikein pelattu ja ennakkosuosikki Jaro tyydytään merkkaamaan varmaksi.

7 MuSa-VPS (2)

Ykkönen: MuSalle tauko peleistä tuli sopivaan saumaan, sillä loukkaantumisia alkoi kertyä uhkaavasti useammalle pelaajalle. Edeltävässä kamppailussa Ekenäsin vieraana pisteet jaettiin 2–2. MuSan tappio olisi kuvannut pelitapahtumia tarkemmin, mutta MuSan rasitus ja poissaolot huomioiden peliesitys oli kelvollinen.

VPS pelasi viikonloppuna Joensuussa ja joutui tyytymään 1–1-pistejakoon JIPPOa vastaan. Varhainen ulosajo vaikeutti luonnollisesti tekemistä, mutta isäntien miesylivoimaa vastaan joukkue oli ottelun toisella puoliajalla aina lisäajalla syntyneen tasoitukseen asti helisemässä. JIPPOa vastaan ulosajon saanut Kareem Moses on pelikieltoisena sivussa, mutta alkukauden loukkaantumisista selvinnyt Joonas Vahtera palannee kokoonpanoon.

MuSa on kärsinyt toistaiseksi vain yhden tappion, mutta esiintynyt kerätyistä pisteistään huolimatta melko odotetusti. Tasoero on VPS:n hyväksi selvä ja vieraat ansaitsevat hieman useammin kuin 40 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja ennakkosuosikki VPS:n menestys nousee varmaksi asti.

8 NJS-Reipas (X2)

Kakkonen: NJS kärsi viikolla kauden ensimmäisen tappionsa, kun paikalliskamppailu JäPSiä vastaan hävittiin tylyin 0–3-lukemin. NJS pääsi pelaamaan lähes koko toisen puoliajan ylivoimalla, muttei onnistunut silti kotijoukkueen puolustuksen murtamisessa.

Reipas on avannut kautensa kahdella voitolla ja myös peliesitykset ovat olleet kelvollisia. Viime viikonlopun kotiottelu MyPaa vastaan hoidettiin 3–2. Reipas kuuluu lohkon terävimmän kärjen, kuten JäPSin sekä PEPOn, taakse jäävään ryhmään ja voi kamppailla myös kärkisijoista, mikäli edustusjoukkueen ringistä saadaan säännöllisiä apuja.

Isäntien viikkopelin myötä kärsimä rasitus sekä ero perustasossa nostavat Reippaan vieraskentälläkin noin 45 prosentin suosikiksi. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus tasaisessa ottelussa paikallaan.

9 KäPa-JäPS (2)

Kakkonen: KäPa sai pistetilinsä auki jaettuaan pisteet NJS:n vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Piste vieraskentällä altavastaajana tyydyttää, mutta maaleitta jääminen kahdella ensimmäisellä kierroksella verrattain kevyitä vastustajia vastaan antaa miettimisen aihetta.

JäPS on avannut kautensa ryminällä. Pelejä on ehditty pelata reilun viikon sisään kolme, ja kaikista on irronnut täydet pisteet. Viikolla kaatui paikallisväännössä NJS 3-0 ja edeltävällä kierroksella PeKa vieraissa 2–1.

Sarjanousija KäPan otteet ovat olleet kahdella ensimmäisellä kierroksella odotetun vaatimattomia. JäPS on joukkueista useamman luokan laadukkaampi, mutta sunnuntain vierasottelu on jo neljäs 13 päivän sisään. Vieraiden materiaalissa riittää laajuutta ja JäPS ansaitsee rasituksesta huolimatta hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vieraiden kannatus on Vakiossa hivenen todennäköisyyttään korkeammalla, mutta ennakkosuosikki täytyy merkata kohteessa piikiksi.

10 Ilves 2-SalPa (1)

Kakkonen: Ilves 2 joutui taipumaan viimeksi kotikentällään 2–3-tappioon KaaPoa vastaan. Maalin tappiota voi pitää tarkkana kuvauksena kentällä nähdystä tasoerosta. Ilveksen reservijoukkueen lähtökohdat kauteen olivat edelliskautta heikommat, mutta ensimmäisten kierrosten pistemenetyksistä ei sovi vetää liian suuria johtopäätöksiä. Laatua joukkueessa on lohkon tasoon nähden riittämiin.

SalPa nappasi kauden ensimmäisen voittonsa, kun kotiottelu HJS:aa vastaan voitettiin 2–1. Peliesitys oli odotetulla tasolla ja niukka voitto ansaittu. SalPa on esiintynyt kahdella ensimmäisellä kierroksella odotettua laadukkaammin.

Ilveksen kausi on käynnistynyt odotettua haastavammin. SalPa taas on esiintynyt hieman odotettua vahvemmin. Ero perustasossa pitää Ilveksen selkeänä 60 prosentin suosikkina. Vakion pelaajat ovat jättäneet pelinsä kahden ensimmäisen kierroksen trendiä mukaillen ja kotijoukkue on jäämässä vain 40 prosentin kannatukseen.

11 GrIFK-I-Kissat (X2)

Kakkonen: GrIFK on avannut kauden kahdella voitolla ja myös peliesitykset oikeuttaneet voittoihin. Viime viikonloppuna joukkue onnistui kääntämään EPS:n vieraana maalin tappioaseman 3–1-voitoksi.

Ilves Kissat joutui taipumaan kauden ensimmäiseen tappioonsa, kun kotiottelu PIF:ää vastaan hävittiin 1–3. Altavastaajana otteluun lähteneen I-Kissojen peliesitys oli odotetulla tasolla ja tappio ansaittu.

Grani on avannut kautensa kahdella perättäisellä voitolla, ja sunnuntain kotiottelussa vastaan asettuva I-Kissat on suotuisa vastustaja voittojen jatkumiselle. Isännät ansaitsevat hieman alle kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kotijoukkue on pelattu päälle 70 pinnan kannatukseen, joten ohipeli isännistä on harkitsemisen arvoinen idea.

12 Honka Akatemia-FC Jazz (1X)

Kakkonen: Honka Akatemia kuului viime kaudella A-lohkon parhaimmistoon. Tällä kaudella joukkue pelaa B-lohkossa. Useampi viime kauden runkopelaaja yrittää vakiinnuttaa paikkaansa edustusjoukkueen riveissä. Kausi avattiin maanantaina tyylipuhtaalla 4–0-kotivoitolla TPV:tä vastaan.

Jazzin kausi on käynnistynyt odotettua heikommin, vaikka paperilla joukkuetta pidettiin viime kauteen nähden vahvistuneena. Kummatkin ensimmäisistä otteluista ovat päättyneett maalittomaan tasapeliin, viimeksi selvästi heikomman TPV:n vieraana.

Ero perustasossa menee selvästi Honka Akatemian eduksi. Kumpikin on kohdannut viimeksi sarjan vaatimattomimpiin joukkueisiin lukeutuvan TPV:n, jota vastaan Jazzin peliesitys jäi selvästi odotettua heikommaksi. Yleisön pääsyä otteluun rajoitetaan edelleen, mutta isännät ansaitsevat silti hieman alle kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman. Hongan kannatus on karkaamassa todennäköisyyttään runsaammaksi ja vähintään vaihtomerkki tarpeen.

13 OTP-SJK Akatemia (2)

Kakkonen: OTP palasi kahden peräkkäisen tasapelin jälkeen voittojen tielle haettuaan viime viikonloppuna täydet pisteet Kemistä 2–1-voitolla. Voittoa voi pitää pelitapahtumiin nähden ansaittuna, vaikka tasoero olikin OTP:n hyväksi pienempi kuin vedonlyöntimarkkina ennen ottelua ennusti.

SJK Akatemia murskasi viimeksi kotikentällään VIFK:n peräti 9–1. Tehtävää helpotti jälleen useampi vierailija edustusjoukkueesta. SJK Akatemia on ilman edustusjoukkueesta saatuja vahvistuksiaankin lohkon kärkijoukkue ja kauden aikana nähdään varmasti vielä useita viime viikonlopun kaltaisia murskajaisia.

OTP on pystynyt lunastamaan vahvistustensa myötä asetettuja odotuksia, mutta tasoeroa sarjan kärkijoukkueeksi laskettavaan vierailijaan on edelleen. SJK Akatemia on vieraskentälläkin noin 50 prosentin suosikki, vaikka avut edustusjoukkueesta jäävät todennäköisesti Veikkausliigan tiiviin ottelutahdin takia uupumaan. Vieraiden kannatus on vakiossa hieman todennäköisyyttään korkeammalla, mutta kärkijoukkue pidetään silti riveissä varmana.