Hämäräperäisessä seksivideoskandaalissa ryvettynyt supertähti valittiin yllättäen EM-kisoihin – näistä kohuista Karim Benzema muistetaan

Karim Benzema valittiin yllättäen Ranskan maajoukkueeseen ensi kertaa sitten vuoden 2015. Takana on monenmoista skandaalia ja kohua.

Karim Benzema on palannut Ranskan paitaan. Kuva harjoitusottelusta Walesia vastaan 2. kesäkuuta, kun Ranska voitti 3–0.

Kun hallitsevan jalkapallon maailmanmestarimaan Ranskan päävalmentaja Didier Deschamps nimesi miehistönsä kesän EM-lopputurnaukseen, yllättävin nimi listalla oli Real Madridin tähtihyökkääjä Karim Benzema, 33.

Taitojensa puolesta Benzema maajoukkueeseen ehdottomasti kuuluukin. Häntä ei kuitenkaan ollut nähty maajoukkuepaidassa kuuteen vuoteen, 2015 jälkeen, jolloin Deschamps hyllytti hänet.

Benzemaa on vuosien varrella haukuttu yltiöpäisestä maalipaikkojen tuhlailusta, mutta etenkin Cristiano Ronaldon lähdön jälkeen hän on ollut Real Madridin hyökkäyksen johtotähti. Maalinteon lisäksi Benzema on monipuolinen pelaaja, joka hallitsee maalipaikkojen rakentelun vierustovereilleen.

Maajoukkueessa Benzema kuitenkin ajautui sivuraiteille erikoisen seksivideoskandaalin vuoksi. Ennen sitä hän ehti pelata Ranskan paidassa 81 ottelua, joissa syntyi 27 maalia.

Loppuvuodesta 2015 Benzema yhdistettiin seksivideoskandaaliin, jossa Ranskan maajoukkuepelaaja Mathieu Valbuena, nyt 36, joutui kiristyksen uhriksi. Tapaus ei ole vieläkään ratkennut, vaan tammikuussa uutisoitiin, että Benzema joutuu oikeuteen kotimaassaan. Häntä epäillään osallistumisesta kiristysyritykseen.

Valbuenasta ja hänen tyttöystävästään kuvattu seksivideo oli päätynyt kahden miehen käsiin. He yrittivät kiristää Valbuenaa ja pyysivät tiettävästi Benzeman apua.

Muun muassa BBC uutisoi tuolloin Benzeman ”epäsuorasti” vihjanneen Valbuenalle, että tämän pitäisi maksaa kiristäjille saadakseen seksivideon pois heiltä.

Valbuena oli sanonut ranskalaisen Le Monden haastattelussa, että Benzema ”ei ollut puhetavaltaan aggressiivinen, eikä puhunut suoraan rahasta”. Benzema oli kuitenkin Valbuenan mukaan vaatinut häntä paikalle johonkin tapaamiseen.

Benzema on väittänyt, että kyse on väärinkäsityksestä ja hänen tarkoituksenaan oli vain auttaa Valbuenaa.

– On absurdia ja epäreilua, että hän joutuu oikeuteen, sanoi Benzeman asianajaja Sylvain Cormier tammikuussa 2021.

Mikäli Benzema todetaan syylliseksi, uhkaa häntä jopa viiden vuoden vankeustuomio.

Seksivideoskandaalin tultua julki Benzeman hyllyttämistä maajoukkueesta edesauttoivat tuolloisen Ranskan pääministerin Manuel Vallsin lausunnot.

– Huippu-urheilijan on oltava esimerkkinä muille. Jos näin ei ole, hänelle ei voi olla tilaa Ranskan maajoukkueessa. Jos ministeri saisi syytteen, hän ei voisi olla enää hallituksessa. Tietyllä tavalla tilanne on sama Ranskan maajoukkueen suhteen, Valls sanoi.

Real Madridin tähtihyökkääjä Karim Benzema juhli osumaansa Sevillan verkkoon Espanjan liigassa toukokuussa.

Totuudesta kiistellään yhä oikeusistuimissa, mutta Benzeman ja Valbuenan välit särkyivät ilmeisen lopullisesti. Vuonna 2018 Valbuena kertoi, että olisi valmis hautaamaan sotakirveen: ”Kättelisin häntä, ei siinä olisi mitään ongelmaa”.

– Pidä kättelysi! oli Benzema vastannut sosiaalisessa mediassa.

Myöskään Valbuena ei ole pelannut maajoukkueessa 2015 skandaalin jälkeen, mutta jatkaa uraansa yhä kreikkalaisessa Olympiakosissa. Ranskalaissivusto RMC Sport kysyi nyt Valbuenan näkemystä Benzeman paluusta maajoukkueeseen.

– Jos hän voi tuoda jotain lisää Ranskan joukkueeseen, niin hyvä hänelle. Kentällä se nähdään. Se oli valmentajan päätös. Minulle Didier Deschamps on voittaja joka tapauksessa. Hän osaa laatia kokoonpanonsa, hän on erittäin älykäs, Valbuena oli sanonut ja korostanut, ettei Benzeman valinta joukkueeseen hetkauta hänen elämäänsä.

Karim Benzema ja Mathieu Valbuena (oik.) juhlivat vielä yhdessä, kun Ranska kaatoi Hondurasin 3–0 MM-kisoissa 2014.

Vuonna 2010 MM-kisoissa Ranskan joukkue hajosi raivokkaisiin sisäisiin ristiriitoihin ja poistui Etelä-Afrikasta lohkovaiheen jälkeen ilman voittoakaan.

MM-kisojen jälkeen Raymond Domenechin päävalmentajana korvasi Laurent Blanc, joka luotsasi sinisiä pari vuotta. 2012 Blancin paikan otti 1998 MM- ja 2000 EM-kultajoukkueiden kapteeni Deschamps. Myös Blanc pelasi noissa mestarijoukkueissa.

2018 Venäjän MM-kisoissa Deschampsista, 52, tuli historian kolmas jalkapalloilija, joka on pystynyt maailmanmestaruuteen sekä pelaajana että valmentajana. Aiemmat ovat Brasilian Mario Zagallo ja Saksan Franz Beckenbauer.

Deschamps on pystynyt kehittämään maajoukkueen pelaamista, mutta ennen kaikkea hän on onnistunut rauhoittamaan levottoman pelaajaryhmän. Nyt hän otti harkitun, mutta ison riskin.

Ranskan maajoukkueen ykköshyökkääjänä MM-kisoissa 2018 toimi Olivier Giroud, jota Benzema vertasi viime vuonna itseensä näin:

– Kaikki erottavat formula 1 -auton ja kartingauton. Ja tämä oli vielä kohteliaasti sanottu.

Eikä valinta Deschampsillekaan helppo ollut.

– Tapasimme ja puhuimme pitkään. Sitten mietin pitkään ja kovaa, ja päädyin tähän ratkaisuun, Deschamps kuvaili.

Olivier Giroud pääsi juhlimaan Chelsean paidassa Mestarien liigan voittoa, mutta peliaika jäi vähiin. Niin voi käydä nyt myös maajoukkueessa EM-turnauksessa.

Vaikka seksivideoskandaali on niistä tunnetuin, on Benzeman uralle mahtunut muitakin kohuja. Ennen 2010 MM-kisoja julkisuudessa väitettiin, että Benzema ja toinen maajoukkuepelaaja Frank Ribery olisivat ostaneet seksipalveluja alaikäiseltä.

Ribery myönsi seksin ostamisen, mutta kiisti tienneensä naisen ikää. Benzema kiisti seksuaalisen kanssakäymisen. Seksin ostaminen täysi-ikäiseltä on Ranskassa sallittua.

Tapausta käsiteltiin oikeudessa saakka, kunnes 2014 tuomari vapautti Benzeman ja Riberyn kaikista syytteistä. Oikeuskokonaisuudessa tuomittiin kuitenkin viisi henkilöä parituksesta.

Ennen 2016 EM-kisoja Benzema puolestaan väitti, ettei Deschamps pudottanut häntä maajoukkueesta seksivideokohun vuoksi, vaan koska ”kumartaa rasistisille voimille”. Lyonissa syntyneellä Benzemalla on algerialaiset sukujuuret, joita hän epäili todelliseksi maajoukkueesta pudottamisen syyksi.

– Hän (Deschamps) on kumartunut Ranskan rasistisen puolen painostuksesta. Hänen on tiedettävä, että Ranskassa ääripuolue pääsi toiselle kierrokselle kaksissa edellisissä vaaleissa, Benzema sanoi tuolloin.

Vielä tämän vuoden alussa Deschamps sanoi, ettei voi koskaan unohtaa Benzeman syytöksiä.

– Se ylitti rajan. Se kosketti nimeäni, perhettäni. Tiettyjen asioiden sanominen johtaa väistämättä suulliseen tai fyysiseen aggressioon. Ja minä kärsin seurauksista. Emme voi unohtaa. En voi unohtaa, enkä koskaan unohda, päävalmentaja vuodatti.

Ranskan päävalmentaja Didier Deschamps.

EM-karsintojen kymmenessä ottelussaan Ranska teki 25 maalia. Eniten, kuusi kertaa, osui Giroud, joka jäi taas viime kaudella seurajoukkueessaan Chelseassa vähille minuuteille ja teki Valioliigassa vain neljä maalia. Benzema paukutti Espanjan liigassa Real Madridille 23 osumaa.

Äärimmäisen fiksuna keskushyökkääjänä Benzema voi olla kentällä ratkaisevan arvokas lisä, kun Les Bleus tavoittelee vuosien 1998 ja 2000 tapaan peräkkäisiä MM- ja EM-kultamitaleja.

Mutta kuinka suuren riskin Deschamps lopulta otti? Voivatko Ranskan kisat mennä pilalle sisäisten ristiriitojen kalinassa, kuten ennen Deschampsin aikaa totuttiin näkemään?

– Asiat ovat muuttuneet. Minun puolestani ja ehdottomasti Karimin puolesta. En aio kertoa, milloin ja miten ne ovat muuttuneet. Aiemmin olosuhteet eivät olleet oikeat, nyt ne ovat, Deschamps vakuutti perustellessaan Benzeman paluuta.

