Vakiovihje: Englanti, Itävalta ja Hollanti suosikit EM-kisojen avausotteluissaan

EM-kisat ovat mukana myös vakiokupongilla. Kotimaan kohteissa SalPalla on mahdollisuus yllättää Tampereella.

1 Englanti–Kroatia (1)

EM-kisat: Englanti voitti valmistavissa otteluissaan niin Itävallan kuin Romaniankin 1–0-lukemin. Kroatia joutui taipumaan kenraaliharjoituksessaan odotettuun 0–1-tappioon Belgian vieraana. Englannin tie on pedattu niin alkulohkon kuin pudotuspelienkin kotiedun myötä aina mestaruuteen asti. Kroatia on rankattu lohkossa toiseksi, mutta tasoero Englantiin nähden on merkittävä. Englanti on avausottelussa lähes 60 prosentin suosikki.

2 Itävalta–P-Makedonia (X2)

EM-kisat: Itävallan valmistavat ottelut eivät sujuneet odotetusti, kun viimeisimmässä pisteet tasattiin maalittomana päättyneessä ottelussa Slovakiaa vastaan. Pohjois-Makedonia tasasi pisteet Slovenian kanssa 1–1 ja kaatoi Kazakstanin 4–0. Itävalta on rankattu lohkon kakkoseksi, mutta lohkosta voi kehkeytyä yllättävänkin pienimarginaalinen. Pohjois-Makedoniassa voi piillä potentiaalia jopa lohkon yllättäjäksi. Ero perustasossa nostaa Itävallan kuitenkin noin 55 prosentin suosikiksi.

3 Hollanti–Ukraina (1X)

EM-kisat: Hollanti sai kenraaliharjoituksessaan henkisesti tärkeän voiton, kun Georgia kaatui 3–0. Ukraina onnistui voittamaan kotikentällään Pohjois-Irlannin 1–0. Hollannin on maksimoitava kotietunsa alkulohkossa, johon se lähtee selkeimpänä suosikkina. Ukrainan kilpailukyky tiedetään viime karsinnoista ja Kansojen liigan peleistä. Kisojen avausottelua lähestytään usein varovasti. Kotietu pitää Hollannin hieman alle 60 prosentin suosikkina.

4 RoPS–TPS (X2)

Ykkönen: RoPS joutui tyytymään viimeksi maalittomaan tasapeliin kotona EIF:ää vastaan, vaikka hallitsi pelitapahtumia hienokseltaan. Saman kohtalon koki TPS vieraillessaan Helsingissä, kun pisteet jaettiin PK-35:n kotikentällä 0–0. TPS loi jälleen voittoon tarvittavat maalipaikat, mutta viimeistely ontui totutun pahasti. Loukkaantumisista kärsivä TPS on laadukkaampi, vaikkei se sarjataulukossa näykään. Vieraat ovat noin 40 prosentin suosikkeja.

5 Gnistan–MP (1)

Ykkönen: Gnistan esiintyi odotettua laadukkaammin tasattuaan pisteet Jaron vieraana 2–2. MP palasi voittokantaan kolmen peräkkäisen tappion jälkeen, kun kotiottelu KPV:ta vastaan hoidettiin 2–1. Niukkaa voittoa voi pitää ansaittuna. Gnistan on joukkueista laadukkaampi ja saamassa peliään parempaan kuntoon. Ero perustasossa pitää isännät hieman alle 50 prosentin suosikkina, vaikka peli pelattaisiin suljetuin ovin.

6 JIPPO–FF Jaro (2)

Kakkonen: JIPPO vältti tappion kolmannessa peräkkäisessä ottelussa, kun pisteet tasattiin kotona VPS:ää vastaan 1–1. JIPPO:n tasoitus tuli tyylille uskollisesti lisäajalla, mutta tällä kertaa miesylivoimalla pelannut kotijoukkue ansaitsikin sen. Jaron esitys jäi odotettua heikommaksi joukkueen tasattua pisteet kotikentällä Gnistania vastaan 2–2. JIPPO nauttii kotietua, mutta ero perustasossa tekee vieraista noin 50 prosentin suosikin.

7 MuSa–VPS (X2)

Ykkönen: MuSa:lle tauko peleistä tuli sopivaan saumaan, sillä loukkaantumisia alkoi kertyä uhkaavasti useammalle pelaajalle. VPS pelasi viikonloppuna Joensuussa ja joutui tyytymään 1–1-pistejakoon JIPPO:a vastaan. MuSa on kärsinyt toistaiseksi vain yhden tappion, mutta esiintynyt kerätyistä pisteistään huolimatta melko odotetusti. Tasoeron on VPS:n hyväksi selvä ja vieraat ovat hieman yli 40 prosentin suosikkeja.

8 NJS–Reipas (X2)

Kakkonen: NJS on avannut kautensa toistaiseksi tappioitta. Viimeksi joukkue joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin kotiottelussa KäPaa vastaan. Reipas jatkoi toisessakin ottelussaan voitokkaana, kun MyPa hoidettiin kotona ansaitusti 3–2. Isäntien viikkopelin rasitus sekä ero perustasossa nostavat Reippaan vieraskentälläkin noin 45 prosentin suosikkiasemaan.

9 KäPa–JäPS (2)

Kakkonen: KäPa sai pistetilinsä auki jaettuaan pisteet NJS:n vieraana maalittomassa ottelussa. JäPS jatkoi voittojen tiellä haettuaan täydet pisteet sarjanousija PeKalta 2–1. Sarjanousija KäPan otteet ovat olleet kahdella avauskierroksella odotetun vaatimattomia. JäPS on useamman luokan laadukkaampi, mutta joutuu urakoimaan viikolla. JäPS on rasituksesta huolimatta hieman useammin kuin kerran kahdesta voittava suosikki.

10 Ilves 2–SalPa (12)

Kakkonen: Ilves 2 joutui taipumaan kotona 2–3-tappioon KaaPoa vastaan. Maalin tappiota voi pitää tarkkana kuvauksena kentällä nähdystä tasoerosta. SalPa nappasi kauden avausvoittonsa, kun kotiottelu HJS:aa vastaan voitettiin 2–1. Ilveksen kausi on käynnistynyt odotettua haastavammin. SalPa taas on esiintynyt hieman odotettua vahvemmin. Vierailla on saumat yllätykseen Ilveksen suosikkiasemasta huolimatta.

11 GrIFK–I-Kissat (1)

Kakkonen: GrIFK onnistui kääntämään maalin tappioaseman EPS:n vieraana 3–1-voitoksi. Ilves-Kissat joutui taipumaan ensimmäiseen tappioonsa, kun kotiottelu PIF:iä vastaan hävittiin 1–3. Grani on avannut kahdella peräkkäisellä voitolla ja sunnuntain kotiottelussa vastaan asettuva I-Kissat on suotuisa vastustaja. Isännät ovat hieman alle kuusi kertaa kymmenestä voittavia suosikkeja.

12 Honka Akatemia–FC Jazz (1)

Kakkonen: Honka Akatemia kuului viime kaudella A-lohkon parhaimmistoon. Nyt useampi pelaaja viime kauden rungosta yrittää vakiinnuttaa paikkaansa edustusjoukkueessa. Jazzin kausi on käynnistynyt odotettua heikommin. Kumpikin ensimmäisistä otteluista on päättynyt maalittomaan tasapeliin, viimeksi TPV:n vieraana. Kotijoukkue on noin kerran kahdesta voittava suosikki.

13 OTP–SJK Akatemia (2)

Kakkonen: OTP palasi kahden tasapelin jälkeen voittojen tielle haettuaan täydet pisteet Kemistä 2–1-voitolla. SJK Akatemia murskasi kotikentällään VIFK:n peräti 9–1. Tehtävää helpotti jälleen useampi vierailija edustusjoukkueesta. OTP on pystynyt lunastamaan vahvistustensa ansiosta odotuksia, mutta eroa sarjan kärkijoukkueeksi laskettavaan vierailijaan on edelleen. SJK Akatemia ansaitsee vieraissakin niukan suosikkiaseman.