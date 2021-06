”V***n lesbo” – naisten palloilusarjassa uusi huutelukohu – solvattu pelaaja pettyi Palloliittoon

Viime viikolla nousi kohu kielenkäytöstä Kansallisen liigan ottelussa. Myös naisten futsalin puolella on käsitelty rumaan kielenkäyttöön liittynyt kurinpitotapaus.

Huutelukohut naispalloilun ja Tampereen Ilveksen ympärillä jatkuvat – nyt futsalin puolella. Naisten Futsal-liigan puolivälieräottelun AC Estudiantes—Ilves loppupuolella vierasjoukkueen huoltaja kommentoi vastustajaa törkeällä tavalla. Ottelu pelattiin 10.4.2021 Tampereella.

Tallenne pelistä on katsottavissa täältä (vaatii kirjautumisen). Kohua aiheuttanut tilanne tapahtuu ajassa 1.53.45.

Ottelu oli juuri päättynyt ACE:n voittoon, kun Ilveksen vaihtopenkiltä kajahti solvaus.

– Olimme joukkueena rivissä kun Ilveksen huoltaja huusi ”vitun lesbo” – tai toiset ovat kuulleet monikossa ”vitun lesbot”, huutelun kohteeksi joutunut ACE:n Heini Lehtipuu kertoo Ilta-Sanomille.

Perjantaina uutisoitiin, kuinka Ilveksen Kansallisen liigan joukkueen päävalmentaja kommentoi oman pelaajan suoritusta törkeällä tavalla. Tapaus on Palloliiton kurinpitovaliokunnan käsittelyssä.

Lue lisää: Ilveksen päävalmentajan törkeä purkautuminen puhuttaa – näin Palloliitto kommentoi kohutapausta

IS tavoitti Ilveksen huoltajan.

– Siinä oli aikamoinen tunnelataus koko pelissä ja se (huutelu) oli sellainen, mitä kaduin saman tien. Sattunut, mikä sattunut. Ei sille enää voi mitään, huoltaja sanoi.

Olitteko osoittanut sen (huutelun) yksittäiselle henkilölle vai ette?

– Yksittäiselle henkilölle ja koko joukkueelle.

Mistä tällainen reaktio?

– Vastapuolen kyseinen pelaaja (Lehtipuu) pilkkasi meidän pelaajia aika vahvasti.

Huoltaja kertoo katuvansa huutelua ja harkinneensa jopa huoltajan hommista luopumista. Hänen mielestä asiasta on nostettu kohtuuttoman suuri ”haloo”.

Huoltaja ja Ilveksen valmennusjohto pyysivät huutelua anteeksi ottelun jälkeen. Ilves myös hyllytti huoltajan seuraavan viikonlopun ACE-ottelusta.

Tapaus siirtyi Palloliiton kurinpitovaliokunnan käsittelyyn. Palloliitto ei kuitenkaan ollut lainkaan yhteydessä huutelun kohteena olleeseen Lehtipuuhun. Pelaaja sai kuulla asiasta seuraavan kerran, kun ACE:n joukkueenjohtaja välitti kurinpitovaliokunnan päätöksen hänelle.

– Luulisi, että kurinpidon pitäisi kuulla kaikkia osapuolia. Huuto oli suora seuraus minun sanomisista, mikä mielestäni tekee minusta aika vahvasti osapuolen, Lehtipuu hämmästelee.

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja Markus Manninen määräsi Ilveksen huoltajan kolmen ottelun toimitsijakieltoon. Lieventävänä seikkana pidettiin anteeksipyyntöä.

Kolme ottelua on suurin mahdollinen rangaistus, jonka kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja voi yksinään määrätä.

Lehtipuu pitää kolmen ottelun toimitsijakieltoa riittämättömänä.

– Tuntuu siltä, että tapaus on haluttu väkisin laittaa siihen kolmen ottelun kieltoon.

Lehtipuun mielestä päätöksen perustelut ovat ”naurettavat”.

– Ymmärtääkseni kurinpidon periaatteisiin kuuluu arvioida rangaistusta suhteessa teosta aiheutuneeseen haittaan, mutta tässä tapauksessa ketään ei kuultu. Haitan arvioiminen on silloin minusta aika hankalaa.

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja toteaa päätöksessä, että huoltajan toiminnassa on ollut kyse ”yksittäisestä epäasiallisesta pikaistuksissa esitetystä ilmauksesta, eikä jatkuvasta moitittavasta menettelystä”.

– Minulle itselle on jäänyt se kuva, että vaikka asian vakavuutta painotetaan, niin silti toimet ovat aika minimaaliset, Lehtipuu sanoo.

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja Manninen ei halunnut vastata kysymyksiin, vaan ohjasi ne Palloliiton kilpailutoiminnan johtajalle Pekka Soinille.

Soini vastasi sähköpostitse, ettei Lehtipuuta kuultu tapauksessa, sillä hän ei ollut Palloliiton näkemyksen mukaan tapauksessa asianosainen.

Huoltaja mainitsee vastineessaan suuttuneensa ACE:n yksittäiselle pelaajalle, joten miksi yksikössä ilmaisemisen mahdollisuus on sivuutettu päätöksessä täysin?

– Tehty ratkaisu perustuu asiassa saatuun selvitykseen. Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajalla oli käytössään videotallenne ottelusta, Soini vastaa.

Soinin mukaan asiaa käsiteltiin kurinpitovaliokunnan lisäksi valitusvaliokunnassa, joka pysytti kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan ratkaisun.

– Näin ollen kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan ratkaisu vastaa mm. rangaistuksen mittaamista koskevalta osin Palloliiton nykykäytäntöä, Soini kertoo kysyttäessä liiton linjaa vihapuhetapauksissa.

Palloliitto tiedotti asiasta ainoastaan sen, että Ilveksen huoltajalle on määrätty kolmen ottelun toimitsijakielto. Lehtipuu ihmettelee, miksi asiaa on yritetty peitellä.

– Tiedottaminen on avainasemassa. Jos Palloliitto oikeasti nostaisi asian esille ja sanoisi, että näin on toimittu, me tuomitsemme tämän, niin se näyttäisi seisovansa arvojensa takana. Se voisi saada yksilöt miettimään sanomisiaan ja asenteitaan.

Ilves otti asiaan kantaa julkaisemalla Instagram-päivityksen.

Lehtipuu toivoo, että tiedottamalla saataisiin myös seurat kehittämään toimintaohjeita vastaavien tilanteiden varalta.

– Palloliitto on tiedottanut esimerkiksi Miesten Kakkosessa tapahtuneista rasistisista huuteluista. Mikä oli syy siihen, että tämä asiaa lakaistiin maton alle?

Soinin mukaan asiasta on tiedotettu ”normaalin kurinpitokäytännön mukaisesti”.

– Jalkapallo kuuluu kaikille ja tästä syystä on täysin selvää, että Palloliitto suhtautuu seksuaalivähemmistöjen solvaamiseen jyrkän kielteisesti, Soini vastaa kysymykseen asian hoitamisesta.

erotuomarille määrättiin yhden ottelun toimitsijakielto.

– Ottelun erotuomari ei ollut puuttunut tilanteeseen sillä tavoin kun hänen olisi tullut puuttua, Soini avaa.