Vakio: JJK, SJK Akatemia ja Hercules viikon runkovarmat

Tanska ja Belgia lähtevät selkeinä suosikkeina kenraaliharjoituksiinsa. Kotimaan kohteissa useita mahdollisuuksia kannattaviin ohipeleihin.

1 FF Jaro–Gnistan (X2)

Ykkönen: Jaro jatkoi tappioitta neljännessä perättäisessä ottelussaan voitettuaan KPV:n vieraskentällä 2–0. Tasapeli olisi kuitenkin kuvannut tasaista paikallisottelua Jaron voittoa tarkemmin. Runsaasti muuttuneen Jaron otteet ovat kuitenkin olleet pääasiassa linjassa odotusten kanssa.

Gnistan onnistui nappaamaan kauden avausvoittonsa Roveniemellä, kun RoPS kaatui 2–1. Isäntien hallinnassa edenneisiin pelitapahtumiin nähden voitto oli kuitenkin onnekas. Gnistan on kärsinyt alkukaudesta poissaoloista ja sairaslistalla on edelleen tunkua, vaikka viimeksi joukkueen avainpelaajiin lukeutuva Douglas Cae palasi tositoimiin.

Jaron otteet ovat viime kierroksilla olleet linjassa odotusten kanssa, vaikka viime kauden tasosta ollaan vielä kaukana. Isännät ovat hieman korkeammin rankattuja. Tosin vieraiden suoritustasosta ei vielä ole samaa näyttöä, kun pelejä on pelattuna kaksi vähemmän. Jaro on kotikentällään noin kerran kahdesta voittava suosikki. Vakiossa yli 70 pinnan kannatuksen kerännyt kotijoukkue on pakko asettaa ohituskaistalle.

2 JIPPO–VPS (2)

Ykkönen: JIPPOn puolustustaistelu palkittiin viime kierroksella, kun loppuhetkien maali toi sille 1–0-voiton TPS:n vieraana. Lähes koko otteluna vastaan ottanut ja TPS:n laadukkaistakin maalipaikoista selvinneen JIPPOn voittoa on vaikea pitää ansaittuna.

VPS esiintyi vakuuttavasti, kun joukkue iski kotiottelussa MP:tä vastaan taululle jo ensimmäisellä puoliajalla loppulukemiksikin jääneen 3–0. VPS:n peliesitykset ovat olleet nousujohteisia, vaikka joukkue joutui kummassakin pohjanmaan derbyssä tyytymään pistejakoon.

JIPPOn itseluottamus on kahden peräkkäisen voiton myötä tapissa. Mehtimäen pieni kenttä tarjoaa ekstraetua isännille, mutta tasoero pitää VPS:n selkeänää 50 suosikkina. Vakiossa oikein pelatussa kohteessa tyydytään merkkaamaan ennakkosuosikki VPS varmaksi.

3 PK-35–TPS (1X)

Ykkönen: PK-35 venyi paikallisottelussa Klubi-04:ää vastaan rangaistuspotkumaalin turvin 1–0-voittoon. PK esitti vahvoja otteita jo talvikaudella, eikä ole joutunut sarjanousijana ylivoimaisten haasteiden eteen Ykkösessäkään. Pistepussi olisi voinut avauskierroksilla karttua runsaamminkin.

TPS:n vaikeudet saivat jatkoa, kun kotiottelu JIPPOa vastaan hävittiin hallinnasta huolimatta 0–1. TPS loi riittävästi maalipaikkoja voittoon ja sama kaava on toistunut myös muissa TPS:n pistemenetyksiin päättyneissä otteluissa. Myös loukkaantumiset ovat vaikeuttaneet turkulaisten tekemistä. Sunnuntaina sivussa ovat edelleen Elmo Heinonen, Samuel Mahlamäki, Joakim Latonen ja Oskari Jakonen.

Sarjanousija PK-35 ei ole tullut Ykköseen heittopussiksi. Alkukauden otteet ovat olleet vahvoja ja tappioissa mukana on ollut epäonnea. Myös TPS:n pistemenetykset ovat olleet maalipaikkoihin nähden epäonnisia. Loukkaantumiset rasittavat vieraita, mutta ero perustasossa pitää TPS:n niukkana suosikkina. Vakiossa oikein pelattuun kohteeseen on syytä varata useampi merkki.

4 JJK Jyväskylä–OLS (1)

Kakkonen: JJK tasasi pisteet Oulussa OTP:n vieraana 0–0. Peliesitys oli melko tarkasti linjassa odotusten kanssa, vaikka niukka tappiokaan ei olisi ollut pelitapahtumiin nähden vääryys. JJK:n kausi on startannut melko tarkasti odotusten mukaan. Joukkueen kapteeni ja viime kausien paras maalintekijä Robin Saastamoinen ei ole ollut täydessä pelikunnossa, mutta kotiottelussa OLS:aa vastaan paluu on mahdollinen.

OLS kärsi jo kolmannen peräkkäisen tappion, kun kotiottelu JBK:ta vastaan hävittiin pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–2. OLS toimii yhteistyössä AC Oulun kanssa, mutta edustusjoukkueen vaikeudet Veikkausliigassa eivät lupaa vahvistuksia ylempää.

JJK on lohkon rankingissa heti terävimmän kärjen takana, kun vieraaksi saapuva OLS kuuluu todennäköisimpiin putoajakandidaatteihin. JJK ansaitsee kotiyleisönsä edessä hieman yli kuusi kertaa kymmenestä toteutuva ennakkosuosikkiaseman. Vakiossa isännät ovat keränneet todennäköisyyttään runsaammin peliä, mutta selkeä ennakkosuosikki kestää riveissä hieman ylipelattunakin.

5 SJK Akatemia–VIFK (1)

Kakkonen: SJK Akatemia on avauskierroksen tappion jälkeen voittanut kolmesti. Viimeksi joukkue jyräsi vieraskentällä GBK:n yli 5–1. Akatemia kuuluu lohkon kärkijoukkueisiin jopa ilman apuja edustusjoukkueesta, joita tosin on edellisissä pelissä nähty useita.

VIFK:n vaatimattomat otteet saivat jatkoa viime kierroksella, kun joukkue hävisi samoista sijoista taistelevalle Kemille kotikentällä 1–3. Selkeäksi suosikiksi vedonlyöntimarkkinan toimesta hinnoitellun VIFK:n peliesitys jäi rajusti odotuksista, eikä tappiota voinut pitää ansaitsemattomana.

SJK Akatemia on saanut viime otteluissaan apuja edustusjoukkueesta. Veikkausliigan ollessa tauolla nähdään tässäkin ottelussa todennäköisesti useita vierailevia tähtiä. Isännät ovatyli 80 prosentin suosikkeja ja vahvistuksien määrästä riippuen suosikkiasema voi olla suurempikin. Vakiossa alle 80 pinnan pelattu kotijoukkue on kelpo runkomerkki.

6 Närpes Kraft–JS Hercules (2)

Kakkonen: Sarjanousija Närpes Kraft joutui taipumaan jälleen tappioon vieraskentällä, kun joukkue hävisi FCV:n vieraana ansaitusti 1–2. Sarjapaikan uusiminen on Närpiössä ykkösprioriteetti, mutta alkukaudesta nähdyn perusteella tehtävä on haastava.

Herculeksen avauskierroksella kärsimä 0–1-tappio paikallispelissä OLS:aa vastaan on neljän kierroksen jälkeen ainoa. Viime kierroksen kotiottelu RoPS 2:ta vastaan toi kauden toisen voiton 1–0. Myös pelitapahtumien hallinta meni selvästi oululaisten eduksi, ja lisäosumat olivat lähempänä kuin vieraiden kavennusmaali.

Isännät kuuluvat kiistatta sarjan vaatimattomimpiin joukkueisiin. Hercules sen sijaan kuuluu viime kauden tapaan sarjan terävimpään kärkeen. Hercules ansaitsee vieraskentälläkin selkeän 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa vieraiden kannatus on jäänyt selvästi todennäköisyyttään maltillisemmaksi, kun suosikki on kerännyt peliä vain 40 prosenttia. Vierasvoitto kuuluu näillä pelijakaumilla kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

7 Kemi City FC–OTP (2)

Kakkonen: Kemi haki kauden avausvoittonsa Vaasasta, kun vierasottelu VIFK:ta vastaan hoidettiin 3–1. Myös Kemin peliesitys oli selvästi ennakko-odotuksia laadukkaampi, eikä voittoa voi pitää ansaitsemattomana.

OTP joutui tyytymään kotikentällään maalittomaan tasapeliin JJK:ta vastaan. OTP loi ottelun vaarallisimmat maalipaikat, eikä niukka voittokaan olisi ollut vääryys. Tasapeli oli OTP:lle jo kolmas neljän kierroksen jälkeen.

Kemi kuuluu viime kauden tapaan lohkon alempaan kastiin, kun sarjanousija OTP on vahvistustensa myötä rankattu terävimmän kärjen taakse. Ero perustasossa nostaa OTP:n vieraskentälläkin yli 50 prosentin suosikiksi. Vakiossa kohde on rastitettu tasabookiksi, joten vierasvoitosta on tarjolla hyvin edullinen varmavalinta.

8 MiPK–PKKU (X2)

Kakkonen: MiPK:n uusi projekti sai tylyn startin, kun kausi avattiin 0–6-tappiolla KuFun vieraana. Isäntien avut edustusjoukkueesta tekivät tehtävästä jo lähtökohtaisesti mahdottoman. Mikkelissä muutoksia on tapahtunut paljon ja joukkue on rankattu selvästi viime kautta heikommaksi.

Viime kaudella Kakkoseen noussut PKKU esiintyi odotuksiin nähden kelvollisesti, eikä putoamisen välttäminen tuottanut lopulta suuria haasteita. Keskiviikon avausottelu kotikentällä Reipasta vastaan hävittiin 0–1, mutta peliesitys oli selvästi odotettua laadukkaampi. PKKU:ssa saattaa piillä viime kauden tapaan vedonlyöntimarkkinan odotuksia enemmän potentiaalia.

MiPK on hieman vieraitaan korkeammin rankattu ja nauttii lepoetua. Isännät ansaitsevat hieman harvemmin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa isäntien kannatus on koholla ja ainakin alipelattu vierasvoitto on syytä mahduttaa mukaan riveihin.

9 PeKa–JäPS (2)

Kakkonen: PeKa avasi kautensa viime viikonloppuna 1–0-voitolla sarjanousijoiden välisessä kohtaamisessa KäPaa vastaan. Pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia kotivoittoa tarkemmin, mutta voitto kauden avauspelissä suoraa kilpailijaa vastaan on omiaan nostamaan Peli-Karhujen itseluottamusta.

A-lohkon vakiokalustoon kuuluva JäPS päätti viime kauden neljänteen sijaan. Lähtijöinä on ollut useampi edelliskausien runkopelaaja. Tulopuolella mielenkiintoisin nimi on varmasti kokenut Aleksi Ristola, jonka onnistumisille hyökkäyspäässä on kysyntää. Kausi avattiin keskiviikkona komealla 5–1-voitolla Kiffenistä. Pelitapahtumat etenivät kuitenkin murskalukemia tasaväkisemmissä merkeissä.

PeKan kausi ei olisi voinut juuri paremmin alkaa, kun kotiottelu tuotti täydet pisteet suoraa kilpakumppania vastaan. Sunnuntaina vaatimustaso nousee selvästi korkeammalle, sillä JäPS kuuluu lohkon kärkijoukkueisiin. Vieraiden rasitus viikolta on isännille eduksi. Ero perustasossa menee JäPSin hyväksi siinä määrin, että noin 55 prosentin suosikkiasema on perusteltu. JäPS on jäämässä vakiossa alipelatuksi ja vieraiden voitto kelpuutetaan varmaksi asti.

10 I-Kissat–PIF (X2)

Kakkonen: Ilves-Kissat esiintyi ensimmäisellä kierroksella odotettua laadukkaammin tasattuaan pisteet paikallisottelussa Ilves 2:ta vastaan 1–1. Piste paikallisottelusta hyvällä peliesityksellä oli kelpo startti sarjanousijalle, joka on kuitenkin toistaiseksi rankattuna selkeästi lohkon vaatimattomimpiin joukkueisiin.

PIF oli yksi viime kauden positiivista yllättäjistä yllettyään sarjanousijana lohkossa aina neljänneksi asti. Muutokset viime kauteen nähden ovat olleet maltillisia. PIF:n avausottelu jouduttiin siirtämään keskiviikolta, joten avausottelulle tyypilliset vaikeudet voivat vielä näkyä sunnuntain otteissa Tampereella.

Ilves-Kissat esiintyi avausottelussa edukseen, mutta ero perustasossa menee selkeästi PIF:n hyväksi. Isännät nauttivat kotiyleisön tuesta ilman rajoituksia, mutta vieraat ansaitsevat noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotijoukkue on merkattu rankasti yli lähes 50 pinnan kannatuksellaan. Ykkösen ohitus on selkeä pelivalinta, eikä vieraiden merkkaaminen varmaksikaan ole vääryys.

11 EPS–GrIFK (1X)

Kakkonen: EPS:n kausi B-lohkossa piti käynnistyä jo viikolla, mutta vierasottelu PIF:ä vastaan siirtyi. Viime kaudella EPS pelasi A-lohkossa, jossa sijoittui seitsemänneksi. Vastaavaa keskikastin sijoitusta odotetaan alkavalla kaudella myös B-lohkon puolella.

GrIFK avasi kautensa voitolla, kun sarjanousija VJS kaatui kotikentällä 1–0. Pelituntuman puutteella oli varmasti oma vaikutuksena, mutta isäntien peliesitys ei voitosta huolimatta yltänyt vedonlyöntimarkkinan ennen ottelua asettamiin odotuksiin.

EPS nauttii ottelussa lepoetua, mutta toisaalta vierailla on alla kokemus kilpailullisesta ottelusta. Lähtökohdat ovat tasaiset, mutta isännille suodaan niukka suosikkiasema. Kohde on vakiossa melko tarkasti oikein pelattu ja kohde rastitetaan isäntien menestyksen kautta.

12 Tanska-Bosnia–Herts. (1)

Maaottelu: Tanskan otteet olivat maaliskuun maajoukkuetauolla vakuuttavia. Kaikki kolme MM-karsintaottelua voitettiin maalierolla 14–0. Keskiviikkona pisteet tasattiin harjoitusottelussa Saksan vieraana 1–1. Tanskalla riittää tasaisesti laatua jokaiselle pelipaikalle, mutta löytyykö joukkueesta ennalta-arvaamattomuutta nousemaan sille povattuun yllättäjän rooliin EM-kisoissa?

Bosnian maajoukkue on ollut viimeiset vuodet murroksessa. Edellinenkään maaottelurupeama ei tuonut kaivattua voittoa, joista edellinen on puolentoista vuoden takaa EM-karsinnoissa. MM-karsinoissa Huuhkajien vieraana pisteet tasattiin 2–2, ja Ranskalle hävittiin kotikentällä 0–1.

Ero perustasossa on EM-lopputurnaukseen valmistautuvan Tanskan hyväksi selvä ja se lähtee otteluun kotikentällään noin 65 prosentin suosikkina. Isäntien kannatus on vakiossa hieman todennäköisyyttään korkeammalla. Vieraiden motivaatio ottelua kohtaan on sen verran kyseenalainen, että Tanska on paalutettava varmaksi ylipelattunakin.

13 Belgia–Kroatia (1X)

Maaottelu: Belgia avasi maaliskuussa MM-karsinnat kahdella voitolla ja yhdellä tasapelillä. Torstaina pelatussa harjoitusottelussa Kreikkaa vastaan pisteet tasattiin 1–1. Belgian avainpelaajiin lukeutuva Kevin De Bruyne sai viime viikonlopun Mestarien liigan finaalissa iskun kasvoihinsa ja joutuu jättämään väliin valmistavat sekä todennäköisesti myös EM-lopputurnauksen avausottelun.

Kroatia puolestaan hoiti keväällä MM-karsinnoissa ennakkoon helpot ottelut Maltaa ja Kyprosta vastaan, mutta kärsi Slovenian vieraana 0–1-tappion. Tiistaina harjoitusottelussa Armenia vastaan tasattiin pisteet 1–1.

Belgia lähtee EM-lopputurnaukseen yhtenä suurimmista suosikeista. Kroatia venyminen finaalin asti MM-kisoissa 2018 muistetaan, mutta joukkue on lähtökohtaisesti tuota ryhmää heikompi. Belgia ansaitsee kotikentällään hieman alle kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman. Isännät ovat keränneet vakiossa todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, joten risti on hyvä valinta kotisuosikin rinnalle.