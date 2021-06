Ilveksen puheenjohtajan mukaan nähty käyttäytyminen on joukkueen päävalmentajalle epätyypillistä.

Palloliitto tuomitsee Ilveksen valmentajan törkeän käytöksen Kansallisen liigan ottelussa. TV-lähetykseen tallentui 29. toukokuuta Ilves–HJK-ottelun tilanne, jossa Ilveksen päävalmentaja Mika Lahtinen kommentoi pelaajan epäonnistuneen suorituksen jälkeen ”Vittu, mikä huora sentään”.

– Tuomitsemme ehdottomasti kaiken tällaisen käyttäytymisen, Palloliiton naisten jalkapallon kehityspäällikkö Heidi Pihlaja kommentoi Ilta-Sanomille.

Tapaus on siirtynyt Palloliiton kurinpitovaliokunnan käsittelyyn. Pihlaja ei halua ottaa kantaa valiokunnan tulevaan päätökseen, mutta nostaa toimitsijakiellon esimerkiksi mahdollisista seuraamuksista.

– Pelikentän tulee olla kaikesta tällaisesta asenteesta ja vihapuheesta ja syrjinnästä vapaa alue. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja ansaitsevat elää, urheilla ja liikkua sellaisena kuin he ovat. Minkäänlainen tästä poikkeava käyttäytyminen ei ole meidän arvomaailman mukaista, Pihlaja painottaa.

Tapauksesta tekee erityisen törkeän se, että valmentajan kommentit raikuvat juuri sen jälkeen, kun Ilveksen 17-vuotias pelaaja epäonnistuu pallon haltuunotossa.

– Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus harrastaa sellaisessa ilmapiirissä, mikä on kannustava ja positiivinen, Pihlaja huomauttaa.

Kun Naisten jalkapalloliigan nimi muuttui Kansalliseksi liigaksi vuonna 2020, sarjan yhtenä ydinarvona esiteltiin samanarvoisuus.

– Sarja, jonka äärelle kaikki, riippumatta sukupuolesta, ihonväristä, uskonnosta tai seksuaalisesta suuntautumisesta, ovat tervetulleita nauttimaan pelistä ja joka on täynnä tunnetta, riemua, pettymystä, iloa sekä, aina, tilanteessa kuin tilanteessa, toisen kunnioittamista, tiedotteessa kuvattiin uuden sarjan linjoja.

Pihlaja on ollut näkyvästi julkisuudessa esillä edistämässä naisten jalkapalloilun ja Kansallisen liigan asemaa. Hän on harmissaan pelaajien, katsojien ja jalkapalloyhteisön puolesta.

– Selkeästi meillä on vielä töitä tehtävänä siinä, että jalkapallo kuuluu jokaiselle ilmapiirissä, missä ei ole minkäänlaisia asenteita tai epäasiallista käyttäytymistä.

Pihlaja toivoo, että Palloliiton Ilvekselle langettamat seuraukset ehkäisevät törkeää käyttäytymistä tulevaisuudessa.

– Uskon, että Palloliiton kurinpitoprosessista tulee sellainen päätös, mikä tuo esiin sen, että tällainen toiminta ei ole ok. Haluan uskoa, että tämä on poikkeustapaus.

Ilveksen puheenjohtaja Kari Pansio.

Ilves ry:n puheenjohtaja Kari Pansion mukaan törkeydet eivät kohdistuneet yksittäiseen pelaajaan.

– Hän on itsekseen purkautunut. Se tunteenpurkaus ei ole kohdentunut oman tai vastustajan pelaajiin eikä tuomariin. Siinä on vieressä ollut ihan naispuolisia henkilöitä, kuten joukkueenjohtaja, joka olisi varmasti puuttunut asiaan.

Pansion mukaan asia on käyty päävalmentajan kanssa läpi ja häntä on varoitettu sekä ohjattu seuratoimijoiden Et ole yksin -verkkokoulutukseen.

– Kyseisen henkilön tuntien pitkältä ajalta tiedän, että hän ei edes kirosanaa saa suustaan ulos.

Jos tilanne päävalmentajan kanssa toistuu, onko niin sanotusti potkujen paikka?

– Silloin ollaan aika lähellä sitä tilannetta. Tämä asia on tuotu selvästi esille.

Palloliitosta viestitään, että Ilvekseen ollaan oltu yhteydessä useampaan kertaan.

– Kurinpitovaliokunta tekee omia asioitaan, mutta toivottavasti oltaisiin yhteydessä seuraan, ettei tule tehtyä päätöksiä, mihin tietyllä tavalla tunteet vaikuttaa. Tämäntyyliset asiat menevät tunteisiin, mutta toivon, että käsittely on asianmukaista.

Ilveksen pelaaja ei halunnut kommentoida asiaa Ilta-Sanomille. Päävalmentaja Lahtinen ei vastannut yhteydenottoihin.

Juttua päivitetty klo 15.41: Lisätty juttuun Palloliiton viesti yhteydenotoista Ilvekseen. Poistettu Pansion väite, ettei Palloliitosta olla oltu yhteydessä Ilvekseen.