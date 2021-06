Suomen EM-kisajoukkueeseen mahtui yksi pelaaja Veikkausliigasta. Peräti kuusi kisapelaajaa ei ole koskaan pelannut Suomen pääsarjassa.

Veikkausliiga on edelleen vahva ponnistusalusta pelaajille kohti suurempia sarjoja – ja jopa EM-kisoihin.

Suomen A-maajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva nimesi tiistaina 26 pelaajan joukkueensa EM-kisoihin. Nimetyistä 21 on pelannut urallaan jossakin vaiheessa Veikkausliigassa.

Mukaan mahtui yksi pelaaja suoraan Veikkausliigasta: HJK:n puolustaja Daniel O’Shaughnessy.

Vastaavasti listalla on peräti kuusi pelaajaa, jotka eivät ole pelanneet urallaan koskaan Suomen pääsarjassa.

Maalivahti Lukas Hradecky tosin oli TPS:n liigajoukkueen ringissä 2008 ja Joona Toivio pelasi HJK:n reservijoukkueessa Klubi 04:ssä 2004–2006, mutta he eivät päässeet kentälle liigapeleissä.

Glen Kamara, Fredrik Jensen, Marcus Forss lähtivät Suomesta maailmalle jo todella nuorina. Thomas Lam on pelannut Hollannissa juniorivuosistaan lähtien.

Myös Tim Sparv rakensi uraansa nuoresta lähtien ulkomailla, mutta hän piipahti Veikkausliigassa kaudella 2008, kun Halmstad lainasi hänet VPS:ään.

Suomen EM-kisapelaajista eniten otteluita Veikkausliigassa on pelannut Rasmus Schüller: 175. Hän pelasi neljä kautta Hongassa ennen kuin siirtyi HJK:hon 2012. Sen jälkeen hän on edustanut Veikkausliigassa pelkästään helsinkiläisiä, mutta väliin on osunut vuosia ulkomailla.

Schüller palasi HJK:hon ulkomailta viime kaudella, mutta hän siirtyi täksi kaudeksi Suomenlahden yli tukholmalaiseen Djurgårdeniin.

Eniten maaleja Veikkausliigassa EM-kisapelaajista on tehnyt Nikolai Alho: 19. Hänet valittiin kisoihin puolustajana. Hän kuitenkin pelasi urallaan pitkään laitahyökkääjänä ennen kuin hänestä alettiin koulia laitapakkia muutama vuosi sitten.

Suomen oletetuista avaavista kisahyökkääjistä sekä Teemu Pukki että Joel Pohjanpalo ovat tehneet Veikkausliigassa 16 maalia.

Joel Pohjanpalo (oik.) teki HJK:lle hattutempun IFK Mariehamnia vastaan uransa toisessa veikkausliigaottelussa keväällä 2012.

Alho ja superkaksikon väliin mahtuvat Schüller (18 maalia) ja Robin Lod (17). Pyry Soiri on tehnyt Veikkausliigassa saman verran maaleja kuin Pukki ja Pohjanpalo.

Lodin liigadebyyttiin liittyy mielenkiintoinen knoppitieto: HJK:n Lod pääsi liigassa kentälle ensimmäisen kerran vaihtopelaajana 22.10.2011 MyPaa vastaan. Hän odotti kentälle pääsyä vierellään muuan Jari Litmanen, joka vaihdettiin kentälle saman pelikatkon aikana.

Lod teki debyytissään maalin oltuaan kentällä vain noin neljä minuuttia.

Suomen EM-kisajoukkueen pelaajat ovat pelanneet yhteensä 1 257 ottelua Veikkausliigassa. Keskiarvoksi tulee noin 48 veikkausliigaottelua per pelaaja.

Kun mukaan otetaan vain 21 Veikkausliigassa pelannutta, heidän keskiarvonsa on noin 60 ottelua.

Kisapelaajista peräti yhdeksän pelaajaa on pelannut liigaurallaan HJK:ssa. Honkaa edustaneita löytyy neljä. Schüllerin kohdalla tulee rasti molempiin ruutuihin.

Fakta Suomen EM-kisapelaajien ottelut Veikkausliigassa: Pelaaja ottelut/maalit Seura/t Rasmus Schüller 175/18 FC Honka, HJK Nikolai Alho 158/19 HJK, FC Lahti Pyry Soiri 112/16 MyPa, VPS Joni Kauko 108/10 FC Inter Robin Lod 86/17 HJK, VPS Lassi Lappalainen 70/15 HJK, RoPS Daniel O’Shaughnessy 69/5 HJK Robert Ivanov 69/5 FC Honka Jukka Raitala 66/0 HJK Leo Väisänen 58/2 HJK, RoPS, PK-35 Vantaa Teemu Pukki 53/16 FC KooTeePee, HJK Robert Taylor 52/15 JJK, RoPS Joel Pohjanpalo 50/16 HJK Paulus Arajuuri 46/3 FC Honka, IFK Mariehamn Sauli Väisänen 23/3 FC Honka, HIFK Jere Uronen 18/1 TPS Jesse Joronen (mv) 18/0 FC Lahti Onni Valakari 16/4 TPS Tim Sparv 8/0 VPS Anssi Jaakkola (mv) 2/0 Ei otteluita Veikkausliigassa: Lukas Hradecky (mv), Joona Toivio, Glen Kamara, Thomas Lam, Fredrik Jensen ja Marcus Forss. Tilastojen lähde: veikkausliiga.com

