Vakio: Tanska ja Belgia suosikkeja EM-kisojen kenraaliharjoituksissaan

JJK ja Veikkausliigan pelaajilla vahvistuva SJK Akatemia ovat viikon runkovarmat.

1 FF Jaro–Gnistan (12)

Ykkönen: Jaro jatkoi tappioitta neljännessä peräkkäisessä ottelussaan voitettuaan paikallisvastustaja KPV:n vieraskentällä 2–0. Tasapeli olisi kuitenkin kuvannut tasaista paikallisottelua Jaron voittoa tarkemmin. Gnistan onnistui nappaamaan kauden avausvoittonsa Roveniemellä, kun RoPS kaatui 2–1. Jaron otteet ovat viime kierroksilla olleet linjassa odotusten kanssa, vaikka viime kauden tasosta ollaan vielä kaukana. Gnistan on kärsinyt poissaoloista ja sairaslistalla on edelleen tunkua. Jaro on kotikentällä noin kerran kahdesta voittava suosikki.

2 JIPPO–VPS (2)

Ykkönen: JIPPOn puolustustaistelu palkittiin, kun loppuhetkien maali toi 1–0-voiton TPS:n vieraana. Maalipaikkoihin nähden voitto oli varsin onnekas. VPS esiintyi vakuuttavasti, kun joukkue iski kotiottelussa MP:tä vastaan taululle jo ensimmäisellä puoliajalla 3–0-lukemat, joihin ottelu myös päättyi. JIPPOn itseluottamus on kahden peräkkäisen voiton myötä tapissa. Mehtimäen pieni kenttä tarjoaa ekstraetua isännille, mutta tasoero pitää VPS:n selkeänä suosikkina.

3 PK-35–TPS (X2)

Ykkönen: PK-35 venyi paikallisottelussa Klubi-04:ää vastaan rangaistuspotkumaalin turvin 1–0-voittoon. TPS:n vaikeudet saivat jatkoa, kun kotiottelu JIPPOa vastaan hävittiin hallinnasta huolimatta 0–1. Sarjanousija PK-35 ei ole tullut Ykköseen heittopussiksi. Alkukauden otteet ovat olleet vahvoja ja tappioissa on ollut epäonnea. Myös TPS:n pistemenetykset ovat olleet epäonnisia. Ero perustasossa pitää TPS:n vieraissakin niukkana suosikkina.

4 JJK Jyväskylä–OLS (1)

Kakkonen: JJK tasasi pisteet Oulussa OTP:n vieraana 0–0. Peliesitys oli melko tarkasti linjassa odotusten kanssa. OLS kärsi jo kolmannen peräkkäisen tappion, kun kotiottelu JBK:ta vastaan hävittiin 1–2. JJK on lohkon rankingissa heti terävimmän kärjen takana, kun vieraaksi saapuva OLS kuuluu putoajakandidaatteihin. JJK on Harjulla rajoitusten puitteissa sallitun yleisömääränkin edessä selkeä suosikki ja yksi kierroksen runkomerkeistä.

5 SJK Akatemia–VIFK (1)

Kakkonen: SJK Akatemia on avauskierroksen tappion jälkeen voittanut kolmesti. Viimeksi kaatui vieraissa GBK 5–1. VIFK:n heikot otteet saivat jatkoa, kun joukkue hävisi samoista sijoista taistelevalle Kemille kotikentällä 1–3. SJK Akatemia on saanut viime otteluissa apuja edustusjoukkueesta. Veikkausliigan ollessa tauolla nähdään tässäkin ottelussa todennäköisesti vierailevia tähtiä. Isännät ovat suursuosikkeja, ja kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

6 Närpes Kraft–JS Hercules (2)

Kakkonen: Sarjanousija Närpes Kraft joutui taipumaan jälleen tappioon vieraskentällä, nyt FCV:n vieraana ansaitusti 1–2. Hercules piti pintansa kärkisijoilla, kun kotiottelu RoPS 2:ta vastaan voitettiin ansaitusti 1–0. Isännät kuuluvat kiistatta sarjan vaatimattomimpiin joukkueisiin. Hercules on viime kauden tapaan sarjan terävintä kärkeä. Hercules on vieraskentälläkin selkeä suosikki ja ansaitsee paikan riveissä varmana.

7 Kemi City FC–OTP (2)

Kakkonen: Kemi haki kauden avausvoittonsa Vaasasta, kun vierasottelu VIFK:ta vastaan hoidettiin 3–1. OTP joutui tyytymään kotona maalittomaan tasapeliin JJK:ta vastaan, vaikka hallitsikin pelitapahtumia hienokseltaan. Kemi kuuluu viime kauden tapaan lohkon alempaan kastiin, kun sarjanousija OTP on vahvistusten myötä rankattu selvästi korkeammalle. Ero perustasossa nostaa OTP:n vieraskentälläkin selkeäksi suosikiksi.

8 MiPK–PKKU (12)

Kakkonen: MiPK:n uusi projekti sai tylyn startin, kun kausi avattiin 0–6-tappiolla KuFun vieraana. Isäntien avut edustusjoukkueesta tekivät tehtävästä jo lähtökohtaisesti mahdottoman. Viime kaudella Kakkoseen noussut PKKU esiintyi viime kaudella kelvollisesti, eikä putoamisen välttäminen tuottanut suuria haasteita. MiPK on viime kauden tapaan vieraita korkeammin rankattu ja kotijoukkue on kotona noin 50 prosentin suosikki.

9 PeKa–JäPS (X2)

Kakkonen: Sarjanousija PeKa avasi kautensa 1–0-voitolla KäPa:sta. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaista peliä tarkemmin. A-lohkon vakiokalustoon kuuluva JäPS päätti viime kauden neljänteen sijaan. Järvenpääläisryhmä on heikentynyt jonkin verran. Ero perustasossa menee kuitenkin vieraiden hyväksi, ja JäPS ansaitsee niukan suosikkiaseman.

10 I-Kissat–PIF (X2)

Kakkonen: Ilves-Kissat esiintyi avauskierroksella odotettua laadukkaammin tasattuaan pisteet paikallisottelussa Ilves 2:ta vastaan 1–1. PIF oli yksi viime kauden positiivista yllättäjistä yllettyään sarjanousijana lohkossa aina neljänneksi asti. Ilves-Kissat esiintyi avausottelussa edukseen, mutta ero perustasossa menee PIF:n hyväksi. Vieraat avaavat kautensa vasta keskiviikkona, mikä tuo rasitusta sunnuntain vieraspeliin. Vieraiden niukka suosikkiasema on silti perusteltu.

11 EPS–GrIFK (1X)

Kakkonen: EPS sijoittautui viime kaudella A-lohkossa seitsemänneksi. GrIFK:n alkukausi oli vaikea, mutta otteet paranivat ja sijoitus oli lopulta peliesitysten tasoon nähden loogisesti kahdeksas. Kumpikin avaa kautensa keskiviikkona. Lähtökohdat ovat kovin tasaiset, mutta isännille suodaan niukka suosikkiasema, vaikka katsomoon ei yleisöä nykyisten rajoitusten puitteissa sallita.

12 Tanska–Bosnia-Herts. (1)

Maaottelu: Tanskan otteet olivat maaliskuun maajoukkuetauolla vakuuttavia. Kaikki kolme MM-karsintaottelua voitettiin maalierolla 14–0. Bosnian maajoukkue on ollut murroksessa. Viimeinenkään maaottelurupeama ei tuonut kaivattua voittoa. Huuhkajien vieraana pisteet tasattiin 2–2 ja Ranskalle hävittiin kotikentällä 0–1. Ero perustasossa on EM-lopputurnaukseen valmistautuvan Tanskan hyväksi selvä ja se lähtee otteluun yli 60 prosentin suosikkina.

13 Belgia–Kroatia (1)

Maaottelu: Belgia avasi MM-karsinnat kahdella voitolla ja tasapelillä. Kroatia hoiti kotikentällään ennakkoon helpot ottelut Maltaa ja Kyprosta vastaan, mutta kärsi Slovenian vieraana 0–1-tappion. Belgia lähtee EM-lopputurnaukseen yhtenä suurimmista suosikeista. Kroatia venyminen finaalin asti MM-kisoissa 2018 muistetaan, mutta joukkue on tuohon nähden heikentynyt. Belgia on kotona noin kuusi kertaa kymmenestä voittava suosikki.