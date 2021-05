Vakio: Huuhkajat haastaa vajaamiehisenä Ruotsin

Manchester City on selkä suosikki Mestarien liigan finaalissa Chelseaa vastaan. Kotimaan kohteista löytyy muutama kannattava ohipeli.

1 Manchester C–Chelsea (1X)

Mestarien liiga: Manchester City pääsi viikonloppuna juhlimaan Valioliigan mestaruutta kotiyleisönsä edessä, kun päätöskierroksen ottelu Evertonia vastaan hoidettiin näytöstyyliin 5–0. Kotimaan mestaruus kauden erityispiirteet huomioiden on toki jo itsessään saavutus, mutta lauantaina City pääsee viimein pelaamaan Pep Guardiolan projektin päätavoitteesta: Mestarien liigan voitosta. Cityn kokoonpanotilanne on finaalin alla optimaalinen ja joukkue on pystynyt jopa säästelemään pelaajiaan viimeisen kuukauden aikana Valioliigassa.

Chelsea hävisi Valioliigan päätöskierroksella Aston Villan vieraana 1–2, vaikka hallitsi pelitapahtumia suvereenilla otteella. Suotuisat tulokset muiden kilpakumppanien peleistä mahdollistivat Chelsean sijoituksen neljän parhaan joukkoon tappiosta huolimatta. Valioliigan viimeiset kierrokset toivat Chelsealle jobinpostia loukkaantumisten muodossa, kun avainpelaajiin lukeutuvat maalivahti Edouard Mendy ja keskikenttäpelaaja N’Golo Kante kärsivät vammoista, eikä kummankaan pelikunnosta ole täyttä varmuutta.

City on joukkueista kiistatta laadukkaampi ja lähtee puolueettomalla kentällä pelattavaan finaaliin suosikkina. Thomas Tuchelin Chelsea on pystynyt kukistamaan Cityn kahdesti kevään aikana, mutta parin viikon takaisessa Valioliigan kamppailussa City pelasi jo vailla motivaatiota. Ero perustasossa sekä vieraiden loukkaantumishuolet asettavat Cityn hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvaan suosikkiasemaan. City on pelattu vakiossa hieman todennäköisyyttään suuremmaksi suosikiksi, mutta suosikin ohitus ei tässä inspiroi. Tasapelin todennäköisyys on finaalissa hieman normaalia sarjaottelua suurempi, joten avauskohde rastitetaan usein osuvalla 1X -yhdistelmällä.

2 Ruotsi–Suomi (1)

Maaottelu: Ruotsi esiintyi vahvasti maaliskuun lopulla pelatulla maajoukkuetauolla voitettua kaikki kolme otteluaan. Tuolloin mukaan maajoukkueeseen nimetyn Zlatan Ibrahimovicin loukkaantuminen ja EM-lopputurnauksesta ulosjäänti on takaisku. Lauantain harjoitusottelussa voidaan nähdä lepuutuksia vielä viime viikonloppuna eurosarjojen päätöskierroksilla urakoineiden pelaajien osalta.

Myös Huuhkajat esiintyi edellisellä maajoukkuetauolla odotuksiin nähden vahvasti, kun MM-karsintapeleistä Bosniaa ja Ukrainaa vastan jäi käteen kaksi pistettä. Suomen kokoonpanosta puuttuvat lauantaina leiriryhmään nimetyistä pelaajista Teemu Pukki, Joel Pohjanpalo, Glen Kamara, Joona Toivio ja Robin Lod. Runsaat poissaolot tarjoavat näyttömahdollisuuksia vahvoja otteita Veikkausliigassa esittäneille Jasin Assenhoulle ja Roope Riskille.

Ruotsi on melko selvästi laadukkaampi joukkue. Kummankin joukkueen kokoonpano on todennäköisesti melko erilainen kuin lopputurnauksen optimaalinen kokoonpano, ja tässä etu menee laadukkaamman pelaajamateriaalin takia Ruotsin eduksi. Isännät lähtevät Friends Areenalla pelattavaan otteluun noin 60 prosentin ennakkosuosikkeina. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto merkitään tunteilematta varmaksi.

3 HIFK–FC Inter (2)

Veikkausliiga: HIFK jatkoi tappioitta neljännessä ottelussaan, kun vierasottelu AC Oulua vastaan hoidettiin 2–1. Peliesitys jäi voitosta huolimatta hieman odotettua heikommaksi. HIFK:n otteet ovat hyvistä tuloksista huolimatta olleet melko vaatimattomia ja tappioita on odotettavissa otteluohjelman vaikeutuessa. Oulua vastaan sivussa olleen Sakari Tukiaisen pelikunto on viikonlopun ottelun alla kysymysmerkki.

Inter oli kotiottelussaan KTP:tä vastaan pitkiä aikoja vaikeuksissa vieraiden tiiviin puolustuksen kanssa. Se pystyi kuitenkin lopulta luomaan 2–1-voittoon tarvitut maalipaikat, vaikka joutuikin urakoimaan ottelun viimeisen puolituntisen vajaamiehisenä Juuso Hämäläisen ulosajon takia. Pelikieltoa kärsivän Hämäläisen lisäksi epävarmoja osallistujia viikonlopun otteluun ovat viimeksi sivussa olleet Rick Ketting ja Aleksi Paananen.

Inter on joukkueista laadukkaampi ja katsomojen säilyessä Helsingissä suljettuina ansaitsevat vieraat kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Interin kannatus säilynyt Vakiossa maltillisena ja ohuesti alipelattu suosikki kelpuutetaan riveihin varmaksi.

4 KuPS–FC Haka (1)

Veikkausliiga: KuPS kärsi kauden toisen tappionsa, kun viime kierroksen vierasottelu Ilvestä vastaan hävittiin 2–3. KuPSin peliesitys oli hieman odotettua heikompi, mutta pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia kotivoittoa tarkemmin.

Haka nappasi kolmen perättäisen tappion jälkeen kauden avausvoittonsa, kun IFK Mariehamn kaatui saarella 3–0. Tehtävää helpotti isäntien avausjaksolla kärsimä ulosajo, mutta ylivoima hyödynnettiin tehokkaasti loppulukemien kuvatessa hyvin kentällä nähtyä tasoeroa.

Ero perustasossa puhuu viimeksi pisteet menettäneen kuopiolaisryhmän puolesta. Isännät ansaitsevat kotiyleisönsä edessä hieman yli 70 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto kuuluu niukasti ylipelattunakin kierroksen runkomerkkeihin.

5 KPV–FF Jaro (X2)

Ykkönen: KPV sai viikonloppuna huilata, kun kotiottelu Gnistania vastaan siirtyi vierasjoukkueen matkustusongelmien takia. Edellisessä kamppailussaan VPS:n vieraana joukkue ylsi 2–2-tasapeliin, vaikka jäikin laadukkaiden maalipaikkojen valossa hieman isäntien varjoon. KPV:n kausi on alkanut tappioitta, vaikka joukkue oli sekä VPS:ää että TPS:ää vastaan pelillisesti heikompi osapuoli.

Jaro tasasi viikonloppuna pisteet niin ikäänn VPS:ää vastaan 1–1. Pistejakoa voi pitää loogisena lopputuloksena tasaisissa merkeissä edenneestä paikallisottelusta. Runsaasti viime kaudesta muuttunut Jaro on ollut positiivinen yllätys kauden ensimmäisissä peleissään, sillä talvikaudella otteet olivat odotuksiin nähden vaatimattomia.

Pohjanmaan paikallisottelusta puhutaan myös näiden joukkueiden ottaessa yhteen ja asetelmat ovat varsin tasaiset. Katsomojen pysyessä edelleen Kokkolassa suljettuina ansaitsee KPV vain hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kohde on tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus tarpeen.

6 TPS–JIPPO (1)

Ykkönen: TPS sai viimein tililleen kauden avausvoiton, kun vierasottelu MP:tä vastaan hoidettiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–1. Pelillisesti TPS on ollut odotetusti sarjan parhaimmistoa, eikä ole pistemenetyksistään huolimatta jäänyt maaliodottamien valossa yhdessäkään ottelussa heikommaksi osapuoleksi.

Myös JIPPO pääsi ensimmäistä kertaa voiton makuun, kun tärkeä kotiottelu Klubi 04:ää vastaan pystyttiin voittamaan 1–0. Myös ottelun pelitapahtumat puolsivat joensuulaisten niukkaa voittoa, vaikka vierailla oli apuja edustusjoukkueesta.

TPS on esiintynyt alkukaudesta odotetusti ja sitä on syytä pitää sarjan laadukkaimpana joukkueena. JIPPO puolestaan on esiintynyt jopa hieman odotettua paremmin, mutta joukkue on edelleen pelivoimaltaan sarjan heikoin. Joukkueiden välinen tasoero on tällä hetkellä sarjan suurin. Isännät voittavat noin seitsemän kertaa kymmenestä. Vakion alustavassa pelijakaumassa isäntien kannatus on odotetusti todennäköisyyttään korkeampi, mutta selkeää suosikkia ei lähdetä varmistelemaan.

7 EIF–MuSa (1X)

Ykkönen: EIF haki edelliskierroksella täydet pisteet PK-35:ltä 3–2-voitollaan vaikka pelasi ottelun loppuhetkillä jopa kahden miehen alivoimalla. Täysi pistepotti oli pelitapahtumiin nähden miesalivoimakin huomioiden ansaitsematon. EIF on sarjataulukon piikkipaikalla, vaikka peliesitykset ovat olleet selvästi odotuksia ja tuloksia vaatimattomimpia. Lauantaina MuSaa vastaan sivussa ovat pelikieltoisina Tuukka Andberg ja Jarkko Heimonen. Loukkaantumisesta kärsineen Valdrin Rashican pelikunto on kysymysmerkki.

MuSa urakoi viikolla kotikentällään Klubi-04:ää vastaan ja lähes myrskyolosuhteissa pelattu ottelu päättyi pelitapahtumiin nähden reilusti 1–1. MuSalta sivussa lauantaina ovat viimeistä peliään pelikieltoa kärsivä Juuso Rantala sekä mahdollisesti keskiviikkona Klubi 04:ää vastaan kolhuja saaneet John Frederiksen, Matias Sallila ja joukkueen kapteeni Jussi Välilä.

EIF:n ensimmäisten kierrosten otteet eivät ole vastanneet odotuksia. MuSa joutuu vierasotteluun lyhyellä palautumisajalla ja loukkaantumisten suhteen ilmassa on useampi kysymysmerkki. Myöskään isäntien kokoonpanotilanne ei ole optimaalinen. EIF:n alkukauden esitykset ovat antaneet syyn pelivoiman korjaukseen alaspäin, mutta tähän kamppailuun lähtökohdat suosivat silti isäntien menestystä. Arvioin kotivoiton todennäköisyyden maltilliseen 55 prosenttiin. Isäntien voitto mukaan riveihin, muttei varmaksi asti.

8 VPS–MP (1)

Ykkönen: VPS tasasi viikonloppuna pisteet pohjanmaan paikalliskamppailussa Jaroa vastaan 1–1. Pistejakoa voi pitää reiluna lopputuloksen tasaisina edenneisiin pelitapahtumiin nähden. VPS:n osalta positiivista ottelussa oli koko alkukauden sivussa olleiden Aleksi Pahkasalon ja Karem Mosesin paluu tositoimiin.

MP joutui taipumaan viimeksi kotikentällään TPS:ää vastaan 1–2-tappioon ja ansaitsi täyden pistemenetyksen myös pelitapahtumien valossa. MP:n alkukausi on sujunut melko tarkasti odotusten mukaan, vaikka otteluohjelma on ollut verrattain haastava. Joukkueen pitkäaikaisiin runkopelaajiin lukeutuvan Iiro Äijön loukkaantumista on syytä pitää merkittävänä heikennyksenä, joka on jo kahdessa viimeisessä ottelussa näkynyt puolustuspelaamisessa.

VPS on joukkueista kiistatta laadukkaampi ja myös alkukauden loukkaantumishuolet ovat helpottaneet. Kotivoittoon päädytään hieman alle 60 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kotivoiton pelipinnat ovat todennäköisyyttään korkeammalla, mutta selkeiden ennakkosuosikkien ollessa kortilla tyydytään VPS merkkaamaan varmaksi.

9 MyPa–NJS (X2)

Kakkonen: Ryminällä muutama vuosi takaperin Ykköseen kavunnut MyPa sinnitteli kaksi kautta ylhäällä, mutta nyt vauhtia haetaan jälleen sarjaporrasta alempaa. Pelaajiston runko koostuu tutuista paikallisista nimistä, mutta moni Ykkösessä pelanneesta ryhmästä on vaihtanut maisemaa. Rahkeet tuskin riittävät taistelemaan välittömästä noususta takaisin Ykköseen.

NJS:n viime kausi sujui melko odotetusti joukkueen sijoituttua tutussa lohkossa yhdeksänneksi. NJS:n onni viime kaudella oli, että lohkosta löytyi kaksi selkeästi muita heikompaa joukkuetta. NJS on muuttunut jonkin verran viime kauteen nähden, mutta rankingissa ”Palokärjet” asettuvat samoille sijoille joihin edelliskausi päätettiin.

MyPa ei lähde kauteen lohkon kärkisuosikkien joukossa, mutta on hieman avauskierroksen vastustajaa NJS:ää korkeammin rankattu. MyPa ansaitsee avausottelussa kotiedun turvin noin 50 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on kerännyt kymmenen pinnaa liikaa peliä puoleensa, joten isännät asetetaan tässä kohtaa ohituskaistalle.

10 PeKa–KäPa (1X)

Kakkonen: Karhulasta ponnistava Peli-Karhut palaa Kakkoseen lähes 30-vuoden tauon jälkeen! Muutamilla täsmähankinnoilla vahvistuneen sarjanousijan pelaajamateriaali on luonnollisesti sarjan vaatimattomimpia. Tärkeimpiä vahvistuksia ovat samaan lohkoon Ykkösestä pudonneesta MyPasta kaapatut maalivahti Tomas Turunen ja keskuspuolustaja Juuso Laitinen.

Myös KäPa palaa liiton sarjoihin yhden Kolmosessa vietetyn kauden jälkeen. Joukkue on vahvistunut muutamilla tällä kaudella Ykköstä pelaavista helsinkiläisjoukkueista saaduilla pelaajilla, mutta selkeässä haastajan roolissa kauteen lähdetään myös Käpylässä. Eduksi laskettakoon valmennustiimi, jossa monessa mukana ollut Ossi Virta toimittaa päävalmentajan virkaa.

Kauden avausottelu sisältää kysymysmerkkejä kummankin joukkueen suoritustasosta, mutta merkittävää tasoeroa ei joukkueiden välillä pitäisi olla. Isännät nauttivat kotietua ja lähtevät otteluun sen turvin marginaalisina suosikkeina. Vedonlyöntimarkkina sekä vakion alustava pelijakauma kallistuu vieraiden suosikkiaseman suuntaan, joten tässä kohtaa uidaan vastavirtaan ja luotetaan kotijoukkueen menestykseen avauskierroksella.

11 FC Jazz–SalPa (1X)

Kakkonen: Jazz esiintyi viime kaudella melko tarkasti odotusten mukaan sijoituttuaan B-lohkossa seitsemänneksi. Porissa on tapahtunut jonkin verran muutoksia, joista suurimpana Jani Uotisen saapuminen joukkueen peräsimeen. Viimeksi KPV:ta Veikkausliigassa valmentaneen Uotisen lisäksi joukkuetta vahvistaa niin ikään Veikkausliigasta kokemusta omaava hyökkääjä Elias Ahde.

Selvästi viime kaudelle heikentyneen SalPan kausi oli odotetun haastava ja sijoitus oli lopulta yhdeksäs. Salossa alkavaan kauteen lähdetään melko samoista askelmerkeistä mihin edeltävä kausi päättyi. Merkittävää tasonnostoa on vaikea ennustaa, ja pahimmassa tapauksessa ”Joutsenlauma” joutuu taistelemaan putoamista vastaan.

Jazzia on syytä pitää joukkueista laadukkaampana ja isännät ansaitsevatkin noin 54 prosentin korkeammaksi, mutta suosikin ohitus ei tässä kohtaa inspiroi. Kotivoitto varmistetaan tasapelillä, sillä ottelussa on pientä paikalliskamppailunkin henkeä.

12 Ilves 2-I–Kissat (1)

Kakkonen: Ilveksen reservijoukkueen otteet Kakkosen B-lohkossa ovat olleet kahdella edelliskaudella vahvoja. Muutoksia on edelliskauteen nähden tapahtunut ja moni viime kaudella minuutteja reservijoukkueessa saanut pelaaja pelaa lähtökohtaisesti edustusjoukkueessa. Siitä huolimatta reserviryhmä on edelleen varsin kilpailukykyinen, kuten talven cupin ottelutkin osoittivat. Tie nousi Kakkosen Cupissa pystyyn vasta välierissä, jossa hävittiin SJK Akatemialle rangaistuspotkujen päätteeksi 1–2.

Ilves-Kissat palaa Kakkoseen usean Kolmosessa vietetyn kauden jälkeen. Joukkue on vahvistunut muutamilla lähialueen joukkueita ylemmilläkin sarjatasoilla edustaneilla pelaajilla. Kauteen lähdetään vahvistuksista huolimatta selkeänä altavastaajana. Viimeisessä harjoitusottelussa tuli kotikentällä 1–3-tappio Kakkosen A-lohkoon noussutta KäPaa vastaan.

Ilves 2 on perustasoltaan useamman luokan laadukkaampi ja paikallisotteluasetelmasta huolimatta selkeä suosikki. Hieman useammin kuin kuusi kertaa kymmenestä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin etenkin, kun kannatus on vakion alustavassa pelijakaumassa jäämässä turhankin maltilliseksi.

13 OTP–JJK Jyväskylä (2)

Kakkonen: Sarjanousija OTP on vahvistunut monilla Kakkosen tasolle kovilla pelaajilla ja odotukset ovat korkealla. Kausi on käynnistynytkin kolmen ensimmäisen pelin osalta tappioitta. Kauden ensimmäinen kotiottelu tuotti avausvoiton, kun toinen sarjanousija Närpes Kraft kaatui selvin 4–0-lukemin. Viime viikonloppuna joukkue joutui tyytymään 2–2-tasapeliin JBK:n vieraana.

JJK nousi viime kaudella Kakkoseen ja kuului pelillisesti sarjan parhaimmistoon. Syksyä kohden lisääntyneet tappiot vesittivät nousuhaaveet ja sijoitus oli lopulta vaatimattomasti kuudes. Kausi avattiin SJK Akatemian vieraana 1–3-tappiolla. Peliesitys oli tappiosta huolimatta odotettua laadukkaampi. Viime viikonloppuna kauden kotiavauksessa tehtiin VIFK:sta selvää jälkeä 4–0. Voitto oli ansaittu, vaikka tehtävää helpottikin vieraiden aikainen ulosajo.

OTP:n otteet ovat olleet ensimmäisillä kierroksilla kelvollisia ja vedonlyöntimarkkina on hinnoitellut sen alusta lähtien sarjan kärkijoukkueiden kastiin. Omaan näkemykseeni nähden arvostus on liian korkea, eikä vastustajien taso ensimmäisillä kierroksilla ole ollut JJK:n tasoa. Isännille suodaan kuitenkin kotiedun turvin hieman alle 50 prosentin suosikkiasema. Vakion alustava pelijakauma on kallistumassa liiaksi kotijoukkueen suuntaan, joten päätöskohteessa JJK merkitään rohkeasti varmaksi.