Vakio: Manchester City suosikki Mestarien liigan finaalissa

Huuhkajat lähtee ilman Teemu Pukkia haastajana Solnassa pelattavaan maaotteluun Ruotsia vastaan.

Mestarien liiga: Cityn mestaruusjuhlat saivat lentävän lähdön, kun päätöskierroksella kaatui Everton kotiyleisön edessä 5–0. Chelsea hävisi Aston Villan vieraana 1–2, vaikka hallitsi pelitapahtumia suvereenisti. Suotuisat tulokset muissa peleistä mahdollistivat silti Chelsean sijoituksen neljän parhaan joukkoon tappiosta huolimatta. City on kiistatta laadukkaampi, mutta Tomas Tuchelin Chelsea on voittanut kahdesti kevään keskinäisissä otteluissa. City on finaalissa kerran kahdesta voittava suosikki.

Maaottelu: Ruotsi esiintyi vahvasti maaliskuun maajoukkuetauolla voitettuaan kaikki kolme otteluaan. Tuolloin mukaan maajoukkueeseen nimetyn Zlatan Ibrahimovicin loukkaantuminen ja EM-lopputurnauksesta ulosjäänti on takaisku. Myös Huuhkajat esiintyi odotuksiin nähden vahvasti, kun MM-karsintapeleistä Bosniaa ja Ukrainaa vastan jäi käteen kaksi pistettä. Ruotsi on melko selvästi laadukkaampi ja lähtee Friends Areenalla pelattavaan otteluun noin 55 prosentin suosikkina.

Veikkausliiga: HIFK jatkoi tappioitta neljännessä ottelussaan, kun vierasottelu AC Oulua vastaan hoidettiin 2–1. Peliesitys jäi silti hieman odotettua heikommaksi. Inter oli kotiottelussa KTP:tä vastaan vaikeuksissa vieraiden tiiviin puolustuksen kanssa, mutta pystyi kuitenkin luomaan 2–1-voittoon tarvitut maalipaikat. Inter on laadukkaampi ja katsomojen säilyessä Helsingissä suljettuina vieraat ansaitsevat hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

Veikkausliiga: KuPS kärsi kauden toisen tappionsa, kun vierasottelu Ilvestä vastaan hävittiin 2–3. KuPS:n esitys oli hieman odotettua heikompi, mutta pistejako olisi kuvannut tasaista ottelua tarkemmin. Haka nappasi kolmen tappion jälkeen avausvoittonsa, kun IFK Mariehamn kaatui saarella 3–0. Tehtävää helpotti isäntien avausjakson ulosajo. Tasoero puhuu kuopiolaisten puolesta ja isännät ovat kotiyleisönsä edessä hieman yli 70 prosentin suosikkeja.

Ykkönen: KPV sai viikonloppuna huilata, kun kotiottelu Gnistania vastaan siirtyi vieraiden matkustusongelmien takia. Edellisessä pelissä VPS:n vieraana tuli 2–2-tasapeli. Jaro tasasi pisteet niin ikään VPS:aa vastaan 1–1. Pistejakoa voi pitää pelitapahtumiin nähden loogisena tuloksena. Pohjanmaan paikallisottelun asetelmat ovat varsin tasaiset. Katsomojen pysyessä edelleen Kokkolassa suljettuina KPV on vain hieman yli 40 prosentin suosikki.

Ykkönen: TPS sai viimein kauden avausvoiton, kun vierasottelu MP:tä vastaan hoidettiin ansaitusti 2-1. Myös JIPPO pääsi voiton makuun, kun tärkeä kotiottelu Klubi 04:ää vastaan voitettiin 1–0. TPS:n alkukauden vaikeuksista on ainakin kannattajien keskuudessa tehty liian iso numero, sillä joukkue on esiintynyt pistemenetyksistä huolimatta odotetulla tasolla. Joukkueiden tasoero on sarjan suurin, ja isännät ovat noin seitsemän kertaa kymmenestä voittavia suosikkeja.

Ykkönen: EIF haki täydet pisteet PK-35:n vieraana 3–2-voitolla, vaikka pelasi ottelun loppuhetkillä jopa kahden miehen alivoimalla. Täysi pistepotti oli miesalivoimakin huomioiden ansaitsematon. MuSa nappasi avausvoittonsa kaadettuaan kotona RoPS:n 3–1. Tehtävää helpotti aikainen johtomaali rangaistuspotkusta sekä vieraiden ulosajo. EIF on esiintynyt alkukaudesta odotettua vaatimattomammin, mutta on kotiedun turvin kerran kahdesta voittava suosikki.

Ykkönen: VPS tasasi pisteet pohjanmaan paikalliskamppailussa Jaroa vastaan 1–1. Pistejakoa voi pitää pelitapahtumiin nähden reiluna lopputuloksena. MP taipui kotona TPS:aa vastaan ansaittuun 1–2-tappioon. VPS on kiistatta laadukkaampi ja myös alkukauden loukkaantumishuolet ovat helpottaneet. Kotivoittoon päädytään hieman alle 60 prosentin todennäköisyydellä.

Kakkonen A: Ryminällä muutama vuosi takaperin Ykköseen kavunnut MyPa sinnitteli kaksi kautta ylhäällä, mutta nyt vauhtia haetaan jälleen sarjaporrasta alempaa. Runko koostuu tutuista paikallisista nimistä, mutta moni Ykkösessä pelanneesta ryhmästä on vaihtanut maisemaa. NJS sijoittui melko odotetusti Kakkosen tutussa lohkossa yhdeksänneksi. MyPa on avausottelussa kotiedun turvin hieman yli kerran kahdesta voittava suosikki.

Kakkonen A: Karhulasta ponnistava Peli-Karhut palaa Kakkoseen lähes 30-vuoden tauon jälkeen! Muutamilla täsmähankinnoilla vahvistuneen sarjanousijan materiaali on luonnollisesti sarjan vaatimattomimpia. Myös KäPa palaa liiton sarjoihin yhden Kolmosessa vietetyn kauden jälkeen ja lähtee sekin kauteen haastajan roolissa. Kauden avausottelu sisältää kysymysmerkkejä kummankin tasosta, mutta isännät ansaitsevat kotiedun turvin suosikkiaseman.

Kakkonen B: Jazz esiintyi viime kaudella melko tarkasti odotusten mukaan sijoituttuaan seitsemänneksi. Porissa on tapahtunut muutoksia, mutta asetelmat kauteen ovat hyvät. Selvästi viime kaudelle heikentyneen SalPa:n kausi oli odotetun haastava ja sijoitus oli lopulta yhdeksäs. Myös SalPa:n kausi starttaa samoista askelmerkeistä mihin edelliskausi päättyi. Jazzia voi pitää laadukkaampana ja isännät ovat hieman alle 50 prosentin suosikkeja.

Kakkonen B: Ilveksen reservijoukkueen otteet Kakkosessa ovat olleet kahdella viime kaudella vahvoja. Muutoksia on tapahtunut, mutta ryhmä on yhä varsin kilpailukykyinen, kuten talven cup-ottelut osoittivat. Ilves-Kissat palaa Kakkoseen usean Kolmosessa vietetyn kauden jälkeen. Joukkue on vahvistunut muutamilla lähialueen joukkueita ylemmilläkin sarjatasoilla edustaneilla pelaajilla. Ilves 2 on paikallisotteluasetelmasta huolimatta selkeä suosikki.

Kakkonen C: Sarjanousija OTP on vahvistunut monilla Kakkosen tasolle kovilla pelaajilla ja odotukset ovat korkealla. Kausi on käynnistynyt kolmen ensimmäisen pelin osalta tappioitta. Viimeksi OTP joutui tyytymään 2–2-tasapeliin JBK:n vieraana. JJK nappasi avausvoittonsa, kun VIFK kaatui kotona 4–0. Isännät ovat kotiedun turvin hieman alle kerran kahdesta voittavia suosikkeja.