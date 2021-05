Kommentti: Jouluun on yli puoli vuotta, mutta sesongin hittilahja on jo selvillä Kuopiossa ja Espoossa

KuPS ja Honka ovat ottaneet asiakseen pehmustaa HJK:lle kuningastien mestaruuteen, kirjoittaa Janne Oivio.

Mitä antaa lahjaksi sellaiselle, jolla on jo kaikkea? Sikäli kun kuluvan kauden jalkapallon Veikkausliigan seuroja on uskominen, niin vastaus kuuluu: “lisää sitä samaa”.

“Sama”, tässä tapauksessa, on mestaruus. HJK:lla on niitä jo 30, ja vaikka viiden kierroksen jälkeen on toki suorastaan rikollisen aikaista julistaa mitään, niin pahaenteiseltä näyttää juuri nyt haastajien pukukopeissa. Kilpakumppanit tuntuvat tekevän parhaansa Toni Koskelan joukkueen elämän helpottamiseksi.

Lauantai oli hyvä päivä Klubille ja huono sen haastajille. KuPSin varsin kelvollinen puolustus romahti täysin Ilveksen vieraana ja salli ohitseen kolme osumaa. 2–3-tappio oli toinen häviö liigassa viiteen peliin. Sillä tahdilla ei kauden päätteeksi juhlita.

Kuopiolaiset voittivat jo Suomen cupin ja päihittivät vieläpä HJK:n finaalissa. Se ei kuitenkaan lohduta liigassa, jossa ero suosikin ja sen ykköshaastajan välillä on revennyt jo kuuden pisteen mittaiseksi. Eihän se nyt tietenkään ole mahdoton kurottava, mutta Simo Valakarin joukkue polttaa virhemarginaaliaan kovaa vauhtia.

Tuoreessa Pallokerhon jaksossa keskustellaan mm. Veikkausliigan tilanteesta.

Tähän näyttää jo sortuneen Honka. Nuorentuneessa ryhmässä on edelleen paljon laatua, ja piti olla uusia ajatuksiakin. Treenikentän onnistumiset eivät ole ainakaan vielä välittyneet otteluihin. Espoolaiset ovat tiputtaneet neljästä pelistä viisi. Loppukauden on sujuttava lähes täydellisesti, ja pelattavaa olisi vielä 22 ottelun verran. Mainittakoon esimerkinomaisesti, että kun Honka sijoittui 33 ottelun liigakaudella 2018 neljänneksi, se hävisi viisi ottelua.

Lahjoja, lahjoja – ja kaikki sen laariin, jolla on jo komero täynnä kultaa.

Samalla kun haastajat kompuroivat lauantaina, HJK otti dramaattisen, mutta täysin ansaitun, voiton Seinäjoella. SJK pysyi vierasjoukkueen kyydissä 90 minuuttia, muttei enää lisäaikaa. HJK ei ole aina viime vuosina loistanut vaikeissa tilanteissa, mutta tällä kaudella jo kotipeleissä Honkaa ja Lahtea vastaan sekä nyt Seinäjoella Klubi osoitti puolustavan mestarin paineensietokykyä ja kärsivällisyyttä, kun kaikki ei sujunut alusta alkaen kuin tanssi.

2-0-voitto SJK:sta piti helsinkiläiset sarjakärjessä (13 pistettä viidestä pelistä). HJK:n ainoa tasapeli on KuPSin vieraana, eli torjuntavoitto sekin. Inter kyttää pisteen päässä.

Turkulaiset ovat alkukauden perusteella nousemassa päähaastajaksi, mutta en ole ihan varma, miten paljon Töölössä hikoillaan sen edestä huhtikuussa cupissa otetun 4-0-voiton jälkeen. Jose Riveiron joukkue on kovaa tekoa, mutta materiaali on varsin ohkainen. Tärkeä toppari Rick Ketting jo tipahti toviksi riveistä.

Inter voitti KuPSin, Lahti Interin, KuPS Lahden ja niin edelleen. Tasaisuus on ollut alkukauden kuva, ja se antaa Klubille mahdollisuuden karkumatkalle. Kärkiseurojen huolenaihe on tämä: Inter ja HJK kohtaavat ensimmäisen kerran 11. syyskuuta, eli Klubi pääsee nyt KuPSin, Ilveksen, Hongan, Lahden ja SJK:n kohdattuaan takomaan pääasiassa alemman astin porukoita pataan valtaosan koko kesästä.

Seuraavat kolme vastustajaa ovat heittopussit AC Oulu ja Haka sekä alkukauden pirteästi pelannut IFK Mariehamn, jonka päivän kunto tosin heittelee kuin murrosikäisen mielialat. Tätä tarkoitin, kun puhuin Klubin haastajien virhemarginaalin kapeudesta. Viisi kierrosta vasta takana, mutta...

Yhtään mikään ei ole vielä ratkennut. Mutta ihan hirveän montaa lahjaa ei siedä enää Kuopiosta tai muualtakaan HJK:lle annettavan enää lähiaikoina.