Vakio: Chelsea ja Liverpool ottavat pakkovoiton päätöskierroksella

Leicesterille edes viimeisen ottelun voitto tuskin riittää paikkaan Mestarien liigassa.

1 Manchester C–Everton (1)

Valioliiga: City hävisi viikolla Brightonin vieraana 3–2, vaikkei esiintynytkään pelitapahtumien valossa isäntiä heikommin. Mestaruuden varmistuminen ja motivaation puute on paistanut Cityn tekemisestä kahdessa viime ottelussa. Mestari tarvitsee päätöskierroksen ottelusta hyvän kenraaliharjoituksen tulevaan Mestarien liigan finaaliin.

Everton nappasi viikolla kotiyleisönsä edessä 1–0-voiton Wolvesista, vaikka peliesitys jäikin selvästi odotettua heikommaksi. Evertonin kautta ja sijoitusta kymmenen parhaan joukossa voi pitää kelvollisena, sillä joukkue on kärsinyt kauden aikana useista avainpelaajiensa loukkaantumisista.

City haluaa luonnollisesti käynnistää mestaruusjuhlat kotiyleisön edessä voitolla. Ero perustasossa pitää Cityn kiinni 70 prosentin suursuosikkina. Vakiossa isäntien peliprosentit ovat säilyneet maltillisina, ja avauskohde tarjoaa laadukkaan varmavalinnan Cityn voiton muodossa.

2 Wolverhampton–Manchester U (12)

Valioliiga: Wolves hävisi toisen peräkkäisen ottelun, kun viikkokierroksen vierasottelu Evertonia vastaan päättyi 0–1. Pelillisesti Wolves ei jäänyt juuri vieraita heikommaksi, eikä ottelussa nähty montaa laadukasta maalipaikkaa. Wolves tiedotti perjantaina yllättäen kauden viimeisen ottelun jäävän päävalmentaja Nuno Espirito Santosin viimeiseksi Wolverhamptonissa.

Unitedin vaisut otteet Valioliigassa saivat jatkoa, kun viikolla pisteet tasattiin kotikentällä Fulhamia vastaan 1–1. Osasyy viime viikkojen heikkoihin esityksiin on kohtuuton ottelutahti, sillä United on joutunut urakoimaan rästipelinsä pois alta saman viikon sisällä. Ensi viikolla Unitedilla on edessä Villarrealia vastaan Euroopan liigan finaali, johon joukkue säästelee todennäköisesti useita avainpelaajiaan.

Wolves pääsee päättämään kauden kotiyleisönsä edessä. Tasoero on vieraiden hyväksi selkeä, mikäli kautta ei päätetä täysin normaalista poikkeavalla kokoonpanolla. United ansaitsisi optimikokoonpanollaan noin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Kohde on rastitettu vakiossa samoilla askelmerkeillä, mutta runsas rastitus on paikallaan.

3 Leicester–Tottenham (12)

Valioliiga: Leicester pääsi viikonloppuna juhlimaan FA-cupin mestaruutta, kun Chelsea kaatui tasaisessa finaalissa 1–0. Viikolla joukkue ei pystynyt vastaamaan samaan haasteeseen, kun Leicester hävisi Chelsean kotikentällä 1–2. Myös ottelun pelitapahtumat etenivät isäntien selkeässä hallinnassa. Leicesterin asema neljän parhaan joukossa keikahti päälaelleen Chelsea-tappion myötä, sillä maalierossa joukkue on tasapisteissä olevaa Liverpoolia neljä maalia jäljessä.

Tottenham romahti viikolla kotiyleisönsä edessä ansaittuun 1–2-tappioon Aston Villaa vastaan. Tappio vaikeutti entisestään ohkaisia mahdollisuuksia ensi kauden europeleihin oikeuttaviin sijoituksiin. Mahdollisuudet kuuden joukkoon ovat vielä olemassa, mutta edes voitto päätöskierroksella ei enää välttämättä riitä. Nykyinen sijoitus seitsemäntenä oikeuttaisi osallistumisen syksyllä starttaavaan Uefan uuteen Konferenssiliigaan.

Leicesterin täytyy voittaa ja toivoa Liverpoolin tai Chelsean menettävän pisteitä, mikäli joukkue mielii sijoittua neljän parhaan joukkoon. Tottenhamin palautumisaika jää viikkokierrokselta päivää lyhyemmäksi. Kotiyleisön tuen tärkeään päätöskierroksen otteluun saava Leicester ansaitsee noin 45 prosentin suosikkiaseman. Kohde on vakiossa oikein pelattu ja kummankin pelatessa voitosta jätetään tasapeli ulos riveistä.

4 Aston Villa–Chelsea (2)

Valioliiga: Aston Villa onnistui viikolla yllättämään Tottenhamin vieraissa 2–1-voitolla, joka oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Villan kautta voi pitää kaikin puolin onnistuneena, vaikka potentiaali olisi voinut ilman avainpelaajien loukkaantumishuolia riittää korkeampaankin sijoitukseen.

Chelsea haki viikolla revanssin FA-cupin finaalitappion jälkeen, kun kotiottelu Leicesteriä vastaan voitettiin 2–1. Chelsea oli ottelussa myös pelillisesti vieraita askeleen edellä ja voitto pelitapahtumiin nähden ansaittu. Voiton myötä positio neljän parhaan joukossa on turvallinen, vaikka pistemenetyksiin ei päätöskierroksella ole varaa.

Isännät pääsevät kauden päättävään kotiotteluun ilman tulospaineita, kun taas Chelsealla riittää edelleen puolustettavaa sijoituksessa neljän parhaan joukossa. Chelsea on vieraissa hieman yli 60 prosentin suosikki. Chelsea on jäämässä vakiossa niukasti alipelatuksi, joten selkeästä ennakkosuosikista saadaan laadukas varma riveihin.

5 West Ham–Southampton (1)

Valioliiga: Hammersin ote eurosijoituksista on lipsunut kevään edetessä, mutta toistaiseksi ensi kauden Euroopan liigaan pääsy on vahvasti omissa käsissä. Viikolla West Ham onnistui alun vaikeuksien jälkeen kaatamaan WBA vieraissa 3–1 ja hallitsi ottelua loppulukemien kuvaamalla tavalla.

Southampton kannattajineen joutui pettymään, kun viikkokierroksen kotiottelu Leedsiä vastaan hävittiin tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–2. Kevätkausi oli Southamptonille haasteellinen niin loukkaantumisten kuin peliesitysten epätasaisuuden osalta. Sijoitus alemmassa keskikastissa jää jälkeen ennen kauden alkua asetetuista odotuksista.

Taistelu eurosijoista pitää Hammersin motivaation yllä päätöskierrokselle asti. Myös perustasoltaan laadukkaampi kotijoukkue on noin 55 prosentin suosikki. Isännät ovat keränneet vakiossa todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta selkeää motivaatio- ja kotietua nauttiva Hammers pidetään riveissä varmana.

6 Liverpool–Crystal Palace (1)

Valioliiga: Liverpool kaatoi viikolla Burnleyn vieraissa ansaitusti 3–0. Neljäs peräkkäinen voitto ja kilpakumppanien otteluiden suotuisat tulokset ovat nostaneet Liverpoolin viimein neljännelle sijalle, jolle se myös peliesitystensä puolesta kuuluu. Päätöskierrokselle riittää kuitenkin pelattavaa, sillä Pool on tasapisteissä olevan Leicesterin edellä neljä maalia paremman maalieronsa turvin.

Crystal Palace joutui taipumaan viikolla kotiottelussa Arsenalia vastaan 1–3-tappioon varhaisesta johtoasemasta huolimatta. Roy Hodgson on jälleen luotsannut joukkueensa turvallisesti putoamisviivan yläpuolelle, vaikka Palace on kärsinyt kauden aikana runsaista loukkaantumisista. Palace tiedotti viikolla, että Hodgsonin valmennusvastuu päättyy tähän kauteen ja samalla päättyy myös 73-vuotiaan brittimanagerin pitkä ura valmentaja.

Liverpool pelaa voitosta, jolla se varmistaa hyvin suurella todennäköisyydellä paikkansa neljän parhaan joukossa ja ensi kauden Mestarien liigassa. Ero perustasossa ja motivaatiossa nostaa isännät noin 80 prosentin suursuosikiksi. Isäntien kannatus on säilynyt vakiossa maltillisena ja ykkönen kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

7 Arsenal–Brighton (1)

Valioliiga: Arsenal uhkaa jäädä viikolla Crystal Palacen vieraana nappaamasta 3–1-voitosta huolimatta europelien ulkopuolelle. Voitto Brightonista ja edellä olevien Tottenhamin ja Evertonin pistemenetykset voisivat mahdollistaa sijoituksen seitsemäntenä ja osallistumisen syksyllä starttaavaan Uefan uuteen Konferenssiliigaan.

Brighton tarjosi viikolla kotiyleisölleen aihetta juhlaan kaadettuaan Manchester Cityn vaiheikkaiden tapahtumien jälkeen 3–2. Voittoa ei voi pitää täysin ansaittuna, mutta isossa kuvassa Brighton on edelleen tällä kaudella eniten epäsuotuisasta onnestakärsinyt joukkue.

Arsenalin luulisi tavoittelevan voittoa ja sijoitusta seitsemäntenä, joten Tykkimiehet on myös esittämään kotiyleisölle parasta osaamistaan. Isännät ansaitsevat hieman alle 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Ykkönen on vakiossa niukasti ylipelattu, mutta motivaatioetua nauttiva kotisuosikki säilyy riveissä varmana.

8 Leeds U–West Bromwich (1)

Valioliiga: Leeds nappasi kolmannen peräkkäisen voittonsa, kun viikkokierroksen vierasottelu Southamptonia vastaan voitettiin 2–0. Pelitapahtumiltaan ottelu oli selvästi loppulukemiaan tasaväkisempi. Leedsin kausi on vastannut melko tarkasti odotuksia, joissa sarjanousija rankattiin sarjataulukon parempaan puoliskoon.

WBA:n peliesitys kauden viimeisessä kotiottelussa jäi aikaisesta johtoasemasta huolimatta vaatimattomaksi, kun pisteet menetettiin West Hamille 1–3. Edeltävällä kierroksella joukkue pystyi haastamaan Liverpoolin odotettua paremmin, vaikkei 1–2-tappiota voinut pitää pelitapahtumiin nähden ansaitsemattomana.

Leeds päättää kauden voittoon kotiyleisön edessä noin 65 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa isäntien kannatus on karannut hieman todennäköisyyttään korkeammaksi, mutta vaihtomerkkien käyttäminen ei inspiroi selkeätä suosikkia vastaan.

9 Sheffield U–Burnley (12)

Valioliiga: Sheffield kiusasi viikonloppua Evertonia 1–0-vierasvoitolla, vaikka tasapeli olisi kuvannut pelitapahtumia vierasvoittoa tarkemmin. Viikolla Newcastlen vieraana joukkue hävisi ansaitusti 0–1.

Kotiyleisön tuki ei tarjonnut viikolla Burnleylle riittävästi pontta tekemiseen joukkueen hävittyä Liverpoolille selvin 0–3-lukemin. Myös edeltävässä kotiottelussa Leedsiä vastaan tuli ruma 0–4-tappio, vaikka tuolloin tasoero ei täysin vastannut loppulukemia.

Sheffieldin kausi on ollut täydellinen mahalasku, mutta kotikannattajat saapuvat rajoitusten puitteissa nauttimaan viimeisestä Valioliigan ottelusta hetkeen. Ensi kaudella edessä on uusi projekti ja uudelleen rakennus. Ero perustasossa menee Burnleyn eduksi siinä määrin, että vieraiden marginaalinen suosikkiasema on perusteltu, vaikka kotikannattajat ovatkin paikalla. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus tarpeen.

10 Fulham–Newcastle U (1)

Valioliiga: Fulham tasasi viikolla pisteet Manchester Unitedin vieraana 1–1. Pistejako kuvaa niukasti maalipaikkoja sisältäneen ottelun kulkua tarkasti. Kaudesta jää varmasti niin kannattajille kuin pelaajille hampaankoloon, sillä joukkueen potentiaalia ei saatu täysin ulosmitattua. Matkaan mahtui myös epäonnea, eikä sijoitusta putoamisviivan alapuolella voi pitää täysin ansaittuna.

Newcastle pääsi juhlimaan viikolla voittoa kotiyleisönsä edessä, kun Sheffield United kaatui 1–0. Myös pelitapahtumien hallinta meni selvästi Newcastlen nimiin. Newcastle pystyi parantamaan otteitaan kauden edetessä ja säilyi lopulta sarjassa ansaitusti.

Fulhamin palautumisaika on viikkokierroksen jäljiltä päivää pidempi ja kotiyleisön saaminen kauden viimeiseen kotiotteluun antaa putoamisesta huolimatta ekstralatauksen. Isännät ansaitsevat noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Fulhamin kannatus on jäämässä todennäköisyyttään maltillisemmaksi. Luotetaan isäntien hyötyyn kotiyleisöstä ja merkataan Fulham varmaksi.

11 IFK Mariehamn–FC Haka (X2)

Veikkausliiga: Kahdella voitolla kautensa startannut IFK Mariehamn joutui taipumaan viimeksi KuPSin vieraana selkeään 0–2-tappioon. Tappion lisäksi ottelu aiheutti Mariehamnille päänvaivaa, kun joukkueen kapteeni ja puolustuksen johtohahmo Robin Buwalda loukkaantui. Buwalda miehittää sairaslistaa, jossa ovat jo ennestään muun muassa Vahid Hambo ja Riku Sjöroos.

Haka kärsi jo kauden kolmannen tappionsa, kun kotiottelu KTP:tä vastaan hävittiin tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–3. Vaikka Haka on esiintynyt tuloksiaan paremmin, syö orastava tappioputki varmasti itseluottamusta.

Ensimmäisten kierrosten peliesitykset ovat kääntäneet voimasuhteita isäntien eduksi, mutta sillä on riesanaan loukkaantumishuolia. Isännät ansaitsevat kotikentällään noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa saarelaiset on merkitty lähes 70 prosenttiseen kannatukseen, joten ohipeli rajusti ylipelatusta kotijoukkueesta on ainoa looginen pelivalinta.

12 AC Oulu–HIFK (1X)

Veikkausliiga: Oulun heikot otteet saivat jatkoa, kun kotiottelu SJK:ta vastaan hävittiin 0–2. Peliesitys oli jopa kahta edeltävää tappioon päättynyttä ottelua vaatimattomampi – toki myös SJK vastustaja oli kahta edeltäjäänsä laadukkaampi.

HIFK tasasi pisteet kotikentällään Ilvestä vastaan pelitapahtumiin nähden reilusti 1–1. HIFK:n peliesitykset kauden ensimmäisissä otteluissa ovat olleet melko tarkasti linjassa odotusten kanssa, vaikka avauskierroksella voitto Hakasta tulikin onnekkaasti.

Veikkausliigan vaatimustasoon tottuminen on osoittautunut Oululle odotettua haastavammaksi. Rutinoitunut HIFK on suorittanut melko tarkasti odotusten mukaan ja lähtee otteluun vieraskentälläkin noin 40 prosentin suosikkina. Vakiossa vieraat on merkitty yli 50 pinnan kannatukseen, joten pelivalinta on pakko kohdistaa isäntien menestykseen sekä tasonnostoon kotiyleisön edessä.

13 Jaro–VPS (X2)

Ykkönen: Jaro jatkoi voittojen tiellä haettuaan vieraspisteet Turusta TPS:n kustannuksella 2–1-voitolla. Suurimman osan ottelusta johtoasemassa viettänyt Jaro pystyi pitämään isännät poissa laadukkailta maalipaikoilta ja peliesitys oli hieman odotettua laadukkaampi. Viime kauteen nähden paljon uudistuneen pietarsaarelaisryhmän otteet ovat olleet ensimmäisillä kierroksilla nousujohteisia.

VPS joutui tyytymään tasapeliin toista paikallisvastustajaansa KPV:tä vastaan, kun pisteet tasattiin Vaasassa 2–2. Pistejako on linjassa tasaisina edenneiden pelitapahtumien kanssa. VPS:n ensimmäisten kierrosten otteet ovat olleet melko tarkasti linjassa odotusten kanssa. Joukkuetta täksi kaudeksi vahvistamaan saapuneiden, mutta alkukauden loukkaantumisten vuoksi toistaiseksi väliin jättäneiden Aleksi Pahkasalon, Joonas Vahteran ja Kareem Mosesin paluuta pelikentille saadaan vielä odottaa.

Pohjanmaan paikalliskamppailusta tuskin tunnetta puuttuu, ja otteluun lähdetään tasaväkisistä asetelmista. Jaron lähtökohdat otteluun ovat edelleen poissaoloista kärsivää VPS:ää paremmat ja kotiyleisön tuki tekee isännistä hieman yli 40 prosentin suosikin. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on todennäköisyyttään korkeammalla, joten vieraiden menestykseen nojaava pelivalinta tarjoaa pientä etua.