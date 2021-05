Tässä on Huuhkajien EM-leiriryhmä – joukossa yksi iso yllätysnimi

Markku Kanerva nimesi Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen EM-leirityksen pelaajat.

Huuhkajilla on edessään kaikkien aikojen kesä.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen EM-leiriryhmä on julkaistu. Päävalmentaja Markku Kanerva nimesi leiritykseen 26 pelaajaa.

Mukaan valitut pelaajat näkee jutun lopusta, ao. twiitistä tai tästä linkistä.

Kyseessä ei ole vielä lopullinen EM-kisajoukkue.

Listalta puuttuvat vielä maajoukkueen vakiokasvot Robin Lod, Jukka Raitala, Joona Toivio ja Robert Taylor. Kanervan mukaan Minnesota United FC ei päästänyt Lodia ja Raitalaa leiritykseen, koska seuran ei ollut pakko. Suomi pelaa 29.5. maaottelun Ruotsia vastaan, mutta ottelu ei ole ns. kansainvälisenä pelipäivänä.

– Joona Toivio ei ole listalla. Häcken pelaa Ruotsin cupin finaalin 30. päivä ja seura halusi pitää hänet finaalissa. Sen takia hän ei ole mukana. Robert Taylor ei ole myöskään listalla. Norjan sarja pyörii ja heillä on pari matsia leiriviikolla. Seura (SK Brann) halusi pitää hänet siellä, Kanerva selitti tiedotustilaisuudessa.

Nelikon puuttuminen ei tarkoita sitä, etteivätkö he voisi olla EM-joukkueessa.

Listan todellinen yllätysnimi on FC Lahden Jasin Assehnoun, 23, joka on aloittanut kautensa Veikkausliigassa erinomaisesti. Hyökkäävä laitapelaaja Assehnoun on ensimmäistä kertaa A-maajoukkueen mukana.

– Olemme seuranneet Jasinia pitkään. Hän on taitava ja luova pelaaja, jolla on erittäin hyvä laukaus. Pyrin aina nostamaan potentiaalisia pelaajia joukkueeseen. Hänen kohdallaan näyttöpaikka meni aika myöhään, mutta nyt hän sen saa, Kanerva perusteli yllätyskorttiaan.

Kanervalta tentattiin myös Teemu Pukin pelikuntoa. Pukki kärsii nilkkavammasta.

– Teemu Pukin kuntoutus on hyvässä vaiheessa ja olemme tosi positiivisia sen suhteen, että hän on kisoissa kunnossa. Hyvältä näyttää.

Marcus Forss saattaa pudota vielä leirityksestä ja Ruotsi-pelistä, jos hänen seuransa Brentford pääsee Englannin mestaruussarjan nousufinaaliin, joka on maaottelun kanssa päällekkäin.

Kanerva kertoi, että hänen ”isolla bruttolistallaan” oli noin 40 nimeä. EM-joukkueeseen saa tänä vuonna valita poikkeuksellisesti 26 pelaajaa.

Huuhkajien leiriryhmä kokoontuu maanantaina 24. toukokuuta. Lauantaina 29.5. Suomi kohtaa Tukholmassa pelattavassa A-maaottelussa Ruotsin.

Suomen lopullinen joukkue EM-kisoihin julkaistaan kesäkuun ensimmäinen päivä. 4. kesäkuuta joukkue pelaa maaottelun Viroa vastaan Helsingin Olympiastadionilla.

Suomen miesten maajoukkuehistorian ensimmäiset arvokisat alkavat ottelulla Tanskaa vastaan Kööpenhaminassa 12. kesäkuuta.