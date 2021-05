Vakio: Valioliigassa jaossa Mestarien liigan paikat

Motivaatiolla ja kotiedulla on Englannin päätöskierroksella normaalia suurempi merkitys.

1 Manchester C–Everton (1)

Valioliiga: Mestaruutensa jo edelliskierroksella varmistanut City voitti Newcastlen vieraskentällä 4–3. Everton hävisi kotonaan tasaisista ottelusta huolimatta Sheffieldille 0–1. Evertonin palautumisaika jää viikkokierroksen jäljiltä päivää lyhyemmäksi. City haluaa käynnistää mestaruusjuhlat voitolla rajoitusten salliman kotiyleisön edessä. Ero perustasossa pitää Cityn suursuosikkina.

2 Wolverhampton–Manchester U (12)

Valioliiga: Wolves hävisi Tottenhamin vieraana 0–2 ja oli myös loppulukemia vastaavalla tavalla heikompi. Unitedilla on Valioliigassa alla kaksi peräkkäistä tappiota, mutta edeltävän viikon kolmen pelin viikkotahti oli kohtuuton. Wolves pääsee päättämään kauden kotiyleisönsä edessä. Tasoero on vieraiden hyväksi selkeä, mikäli kautta ei päätetä normaalista poikkeavalla kokoonpanolla. United on noin kerran kahdesta voittava suosikki.

3 Leicester–Tottenham (12)

Valioliiga: Leicester juhli viikonloppuna FA-Cupin mestaruutta, kun Chelsea kaatui 1–0. Tottenham kaatoi kotona Wolvesin 2–0 ja myös peliesitys oli vakuuttava. Leicesterin tilanne kolmantena on top-4 sijoitusta ajatellen turvallinen, mutta edessä on kaksi ottelua suoria kilpailijoita vastaan. Tottenhamin palautumisaika jää päivää lyhyemmäksi ja kotiyleisön tuen saava Leicester on niukka suosikki.

4 Aston Villa–Chelsea (2)

Valioliiga: Aston Villa kärsi niukan, mutta ansaitun, 2–3-tappion Crystal Palacen vieraana. Chelsea joutui taipumaan FA-cupin finaalissa Leicesterille 0–1-tappioon tasaisessa ottelussa. Isännät pääsevät kauden päätösotteluun ilman paineita, mutta Chelsealla riittää puolustettavaa sijoituksessa neljän parhaan joukossa. Chelsea on vieraissa hieman alle 60 prosentin suosikki.

5 West Ham–Southampton (1)

Valioliiga: Hammersin ote eurosijoituksista on lipsunut ottelu ottelulta. Viimeksi pisteet tasattiin Brightonin vieraana 1–1, vaikka joukkue hallitsikin pelitapahtumia. Southampton kaatoi kotona Fulhamin ansaitusti 3–1. Taistelu eurosijoista pitää Hammersin motivaation yllä päätöskierrokselle asti. Myös perustasoltaan laadukkaampi kotijoukkue on noin 55 prosentin suosikki.

6 Liverpool–Crystal Palace (1)

Valioliiga: Liverpool säilytti saumansa neljän parhaan joukkoon maalivahti Alissonin iskettyä voittomaalin lisäajalla 2–1-voittoon päättyneessä vierasottelussa WBA:ta vastaan. Palace nappasi 3–2-kotivoiton Aston Villasta. Niukka voitto oli myös pelitapahtumiin nähden oikeutettu. Liverpool pelaa todennäköisesti sunnuntaina edelleen paikasta neljän parhaan joukkoon ja on rajoitusten salliman kotiyleisönsä edessä suursuosikkiaseman.

7 Arsenal–Brighton (1)

Valioliiga: Kolme peräkkäistä voittoa ja kilpailijoiden pistemenetykset ovat pitäneet oven auki Arsenalille kuuden parhaan joukkoon. Paikallisottelu Chelseaa vastaan voitettiin 1–0, tosin melko selvästi vastoin pelitapahtumien kulkua. Brightonin otteet ovat jäänet kahdessa viime ottelussa vaatimattomiksi. Viimeksi pisteet tasattiin West Hamia vastaan 1–1 vieraiden selkeästä hallinnasta huolimatta. Arsenal ansaitsee päätöskierroksella hieman harvemmin kuin kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman.

8 Leeds U–West Bromwich (1)

Valioliiga: Leeds nappasi toisen peräkkäisen voiton, kun vierasottelu Burnleyä vastaan hoidettiin 4–0. Voitto oli ansaittu, vaikka pelitapahtumat etenivätkin suvereeneja loppulukemia tasaväkisemmissä merkeissä. WBA hävisi viimeksi Liverpoolin vieraana pelitapahtumiin nähden ansaitusti 1–2, vaikkei sen peliesitys ollutkaan odotuksiin nähden kelvoton. Leeds päättää kauden voittoon kotiyleisön edessä noin 65 prosentin todennäköisyydellä.

9 Sheffield U–Burnley (12)

Valioliiga: Sheffield kiusasi viimeksi Evertonia 1–0-vierasvoitollaan, vaikka tasapeli olisikin kuvannut pelitapahtumia vierasvoittoa tarkemmin. Burnley hävisi viimeksi kotikentällään Leedsiä vastaan 0–4, vaikkei kentällä nähty tasoero vastannutkaan täysin loppulukemia. Sheffieldin kausi on ollut täydellinen mahalasku, mutta kotikannattajat saapuvat rajoitusten puitteissa nauttimaan viimeisestä Valioliigan ottelusta hetkeen.

10 Fulham–Newcastle U (12)

Valioliiga: Fulhamin putoamisen varmistuttua joukkue kärsi viimeksi ansaitun 1–3-tappio Southamptonin vieraana. Newcastle hävisi kotona Manchester Citylle 3–4 ottelussa, jossa panoksettomuus näkyi kummankin otteissa. Fulhamin palautumisaika on päivää pidempi ja kotiyleisön saaminen paikalle kauden viimeiseen kotiotteluun antaa putoamisesta huolimatta ekstralatauksen. Isännät ansaitsevat marginaalisen suosikkiaseman.

11 IFK Mariehamn–FC Haka (1X)

Veikkausliiga: Kahdella voitolla kautensa startannut IFK Mariehamn joutui taipumaan KuPSin vieraana selkeään 0–2-tappioon. Haka puolestaan kärsi jo kauden kolmannen tappionsa, kun joukkue hävisi kotiottelun KTP:tä vastaan ansaitusti 0–3. Ensimmäisten kierrosten peliesitykset ovat muuttaneet voimasuhteita isäntien eduksi, mutta sillä on riesanaan loukkaantumisia. Isännät ansaitsevat kotikentällään niukan suosikkiaseman.

12 AC Oulu–HIFK (2)

Veikkausliiga: Oulun heikot otteet saivat jatkoa, kun kotiottelu SJK:ta vastaan hävittiin 0–2. Peliesitys oli jopa kahta edeltävää tappioon päättynyttä ottelua vaatimattomampi. HIFK tasasi pisteet kotikentällään Ilvestä vastaan pelitapahtumiin nähden reilusti 1–1. Veikkausliigan vaatimustasoon totuttautuminen on osoittautunut Oululle odotettua haastavammaksi. Rutinoitunut HIFK on suorittanut melko tarkasti odotusten mukaan ja lähtee votteluun vieraskentälläkin selkeänä suosikkina.

13 Jaro–VPS (1X)

Ykkönen: Jaro jatkoi voittojen tiellä haettuaan vieraspisteet Turusta TPS:nltä2–1. Niukka voitto oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. VPS tasasi pisteet kotikentällään KPV:tä vastaan 2–2. Pistejako on linjassa tasaisina edenneiden pelitapahtumien kanssa. Pohjanmaan paikalliskamppailussa riittää tunnetta ja asetelmat ovat tasaväkiset. Jaron lähtökohdat otteluun ovat poissaoloista kärsivää VPS:ää paremmat ja kotiyleisön tuki antaa isännille niukan suosikkiaseman.