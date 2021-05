Vakio: Chelsea vie FA-cupin otteluruuhkasta huolimatta

Selkeästi alipelatut Lazio ja Union Berlin nostetaan rohkeasti varmoiksi.

1 Chelsea–Leicester (1)

FA-cup: Thomas Tuchelin alaisuudessa hurjaan vireeseen äitynyt Chelsea joutui pitkästä aikaa taipumaan tappioon, kun kotiottelu Arsenalia vastaan hävittiin 0–1. Pelitapahtumat etenivät kuitenkin selvästi Chelsean hallinnassa, eikä tappiota voi pitää niihin nähden oikeutettuna. Chelsean nostamien sijalta yhdeksän Valioliigan neljän parhaan joukkoon sekä Mestarien liigan finaalipaikka on kova työnäyte tammikuun lopulla Chelsean peräsimeen saapuneen Tuchelin kyvyistä.

Leicester pitää pintansa Valioliigan neljän parhaan joukossa, kun joukkue kaatoi maanantaina vieraissa Manchester Unitedin 2–1. Edeltävällä kierroksella Leicester onnistui häviämään kotikentällä Newcastlea vastaan tasaisista pelitapahtumista huolimatta 2–4. Leicesterin kautta voi jo tässä vaiheessa pitää selvästi odotukset ylittäneenä.

FA-cupin finaali pelataan puolueettomalla Wembleyllä ja paikalle otetaan pitkästä aikaa kymmentuhatpäinen yleisö. Riskitasot lienevät finaalille tyypillisen matalalla. Chelsean suosikkiasemaa kaventaa viikon rästiotteluiden jälkeinen lyhyempi palautumisaika, mutta joukkue on silti lähes 50 prosentin suosikki. Chelsea on kerännyt todennäköisyyttään runsaammin peliä, mutta kovavireinen ennakkosuosikki kestää painotuksen ylipelattunakin.

2 Southampton–Fulham (12)

Valioliiga: Southamptonin vaisut kevätkauden otteet ovat ajaneet joukkueen sarjataulukon tyvipäähän. Viikolla Southampton palasi kuitenkin lähes kuukauden tauon jälkeen voittokantaan, kun rästiottelu Crystal Palacea vastaan voitettiin ansaitusti 3–1.

Fulhamin putoaminen takaisin Championshipiin varmistui, kun maanantain kotiottelu Burnleyta vastaan hävittiin 0–2. Myös pelitapahtumat etenivät vieraiden komennossa ja tappio oli myös niiden valossa ansaittu. Kohtaloa ensimmäisen putoajan roolissa ei sen sijaan voi pitää täysin oikeutettuna, sillä Fulham keräsi pisteitä selvästi peliesitysten oikeuttamaa odotusarvoaan vähemmän.

Southamptonin palautumisaika jää keskiviikkona pelattavan rästiottelun myötä hieman lyhyeksi, mutta joukkue on silti kotikentällään noin 45 prosentin suosikki. Vakiossa isäntien kannatus on karannut rankasti yli todennäköisyytensä, mutta panoksettomassa ottelussa pelinkuva voi muuttua äkistikin. Runsas rastitus on kohteessa enemmän kuin paikallaan.

3 Brighton–West Ham (2)

Valioliiga: Brightonin peliesitys jäi Wolvesin vieraana selvästi odotettua heikommaksi ja tuloksena oli ansaittu 1–2-tappio. Brightonin kausi on sujunut jälleen selvästi alle peliesitysten oikeuttaman tason. Sivussa viikonloppuna West Hamia vastaan ovat pitkäaikaispotilaiden lisäksi pelikieltoa kärsivät Lewis Dunk ja Neal Maupay.

West Ham esiintyi odotettua vaatimattomammin hävittyään kotikentällä Evertonille 0–1. Muutama viikko takaperin paikkaa neljän joukossa hätyytelleen West Hamin eurohaaveet ovat saaneet viimeaikaisten pistemenetysten myötä takapakkia ja paikkaa kuuden parhaan joukossa joudutaan puolustamaan viimeiselle kierrokselle asti. Hammers joutuu tulemaan viikonloppuna edelleen toimeen ilman Declan Riceä ja Arthur Masuakua, jotka ovat kuitenkin jo selvästi lähempänä pelikuntoa kuin edellisellä viikolla.

Brightonin sarjapaikka sai sinettinsä putoajien kohtalon selvittyä odotettua aiemmin. West Ham on vieraita rankingissa edellä ja lähtee otteluun selvästi isäntiä paremmista lähtökohdista niin motivaation kuin kokoonpanotilanteenkin osalta. Vieraat ansaitsevat noin 45 prosentin suosikkiaseman. Kohde on Vakiossa alustavasti oikein pelattu. Motivaatioetua nauttiva West Ham merkitään kohteessa varmaksi.

4 AC Oulu–SJK (X2)

Veikkausliiga: Oulun kausi on alkanut kahdella tappiolla. Viimeksi vierasottelu IFK Mariehamnia vastaan hävittiin 1–3, ja etenkin ensimmäisen jakson alussa nähty puolustuspelaaminen herättää kysymyksiä. Suunta olisi saatava pikaisesti kääntymään, sillä paha tappioputki kauden alkuun ajaa liigatasolla kokemattoman joukkueen nopeasti epätoivoiseen tilanteeseen.

SJK on joutunut tyytymään tasapeleihin kauden kahdessa ensimmäisessä ottelussaan. Viimeksi pisteet tasattiin kotikentällä HIFK:ta vastaan pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–1. Avausottelussa KTP:tä vastaan joukkue olisi ansainnut pisteille, mutta tutut ongelmat laadukkaiden maalipaikkojen luomisen sekä viimeistelyn suhteen aiheuttaa päänvaivaa.

Kumpikin joukkue metsästää kuumeisesti kauden avausvoittoa. Oulun onneksi yleisörajoitukset hellittävät ja paikalle kotijoukkueen tueksi saadaan ottaa 400 katsojaa. Tasoero on vieraiden hyväksi selkeä, ja SJK on hieman useammin kuin kerran kahdesta voittava suosikki. Kohde on vakiossa oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

5 HIFK–Ilves (X2)

Veikkausliiga: HIFK tasasi viimeksi pisteet SJK:n vieraan 1–1. Pistejakoa voi pitää pelitapahtumin ja HIFK:n viimeisen vartin ajan kestäneeseen miesalivoimaan nähden ansaittuna. SJK:ta vastaan ulosajon saanut Mosa Yaghoubi on lauantaina Ilvestä vastaan pelikieltoisena sivussa.

Ilves avasi kautensa komealla 2–0-voitolla sarjanousija AC Oulun vieraana ja esiintyi loppulukemai oikeuttavalla tavalla laadukkaammin. Tiistain kotiavauksessa HJK:ta vastaan tuli puolestaan tyly 0–3-tappio, eikä peliesityksellä enempää olisi ansaitukaan. HJK:ta vastaan kentällä nähtiin Ilveksen uudet kolumbialaishankinnat Roger Torres ja Jean Carlos Blanco. Kokeneille pelimiehille on mahdollisesti tarjolla isoakin roolia nuoressa joukkueessa.

HIFK on avannut kautensa tappioitta, muttei ole pelillisesti esittänyt ihmeitä. Ilves on runsaista muutoksistaan huolimatta rankingissa korkeammalla. Tiistaina pelattu ottelu rasittaa vieraita. Tasainen ottelu, jossa kummankaan joukkueen asettaminen selkeäksi suosikiksi on haastavaa. Vakiossa HIFK on pelattu alustavasti 45 prosentin suosikiksi, joten isäntien ohitus tarjoaa etua.

6 Juventus–Inter (12)

Serie A: Juventus palasi viime viikonloppua Milania vastaan kärsityn nöyryyttävän 0–3-tappion jälkeen voittokantaan, kun vierasottelu Sassuoloa vastaan hoidettiin keskiviikkona 3–1. Juventuksen tilanne sarjataulukossa viidentenä on kriittinen, sillä paikka neljän parhaan joukossa vaatii voitot viimeiseltä kahdelta kierrokselta sekä pistemenetyksiä taulukossa edellä olevilta kilpakumppaneilta.

Mestaruutensa varmistanut Inter kaatoi viikolla kotikentällään Roman 3–1. Tätä edeltäneellä kierroksella murskattiin Sampdoria peräti 5–1. Interin suoritustaso on ollut vuoden vaihteen jälkeen selvästi kilpakumppaneita korkeammalla ja mestaruuskannu pokataan Inter-leirissä kymmenen vuoden tauon jälkeen ansaitusti.

Juventus on selkä seinää vasten kahdella viimeisellä kierroksella. Mestarien liigasta ulos jääminen olisi nöyryytys menestykseen tottuneelle seuralle. Mestaruuden ryöstö Juventukselta maistuisi Interille entistä makeammin, mikäli se pystyy aiheuttamaan vanhalle rouvalle myös Mestarien liigasta ulos jäämisen. Juventus ansaitsee ottelussa noin 45 prosentin suosikkiaseman. Kohde on Vakiossa oikein pelattu ja rastitus etenee kummankin joukkueen voiton kautta.

7 Roma–Lazio (2)

Serie A: Roman leirissä kasteet on käännetty jo ensi kauteen, sillä viikkokierroksen 1–3-tappio Interin vieraana romutti viimeisetkin toivon rippeet europeleihin yltämisen suhteen. Kevätkausi oli Romalle varsinainen mahalasku, sillä joukkue kilpaili vielä alkuvuodesta tasapäisesti paikasta neljän parhaan joukossa.

Lazion mahdollisuudet neljän parhaan joukkoon vesittyivät toissakierroksella, kun Fiorentinan vieraana tuli pelitapahtumiin nähden ansaittu 0–2-tappio. Lazion voitot kahdelta viime kierrokselta ja neljäntenä olevan Napolin tappiot veisivät joukkueet tasapisteisiin, joissa keskinäisten otteluiden etu on Napolilla. Kautta voi pitää kevätkauden kohentuneiden otteiden myötä onnistuneena, sillä Lazio on perustasoltaan selvästi sarjataulukossa edellä olevia joukkueita heikompi.

Roman pitkin kevättä jatkuneet vaisut otteet ovat nostaneet Lazion rankingissa selvästi edelle. Roma lähtee hakemaan revanssia tammikuun derbyssä kärsityn nöyryyttävän 0–3-tappion jälkeen, mutta Lazion lähtökohdat kauden herruuden ratkaisevaan otteluun ovat optimaalisemmat. Lazio on paikallisottelussa hieman yli 40 prosentin suosikkia. Vakiossa Roma on merkattu vastaavaan suosikkiasemaan, joten vieraiden räikeästi alipelattu voitto on erinomainen varma.

8 Leverkusen–Union Berlin (2)

Bundesliiga: Leverkusen joutui viimeksi tyytymään pistejakoon, kun vierasottelu Bremeniä vastaan päättyi maalittomana. Tämän hetkinen sijoitus kuudentena oikeuttaisi paikkaan ensi kauden Euroopan liigassa, mutta se vaatii tulevan viikonlopun vastustajan päihittämisen.

Union jäi viimeksi Wolfsburgin jalkoihin vierasottelun päätyttyä pelitapahtumiin nähden ansaittuun 0–3-tappioon. Unionin kautta voi pitää jo tässä vaiheessa onnistuneena, minkä ensi kauden europeleihin oikeuttava sijoitus kruunaisi. Mahdollisuudet siihen ovat edelleen olemassa, mutta se vaatii täyden pistepotin viikonloppuna Leverkusenilta.

Leverkusen puolustaa paikkaansa kuuden joukossa, johon Unionillakin olisi voitolla mahdollisuus yltää. Perustaso puhuu laadukkaamman kotijoukkueen puolesta, mutta vieraat tarjoavat väkevän vastuksen. Kotivoitto toteutuu hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa Leverkusen on pelattu roimaan 70 prosentin kannatukseen. Vieraat eivät enää tässä vaiheessa tasapelistä kostu, joten voittoa haetaan riskilläkin. Rajusti alipelattu Union merkitään kohteessa rohkeasti varmaksi.

9 SC Freiburg–Bayern Munchen (2)

Bundesliiga: Freiburg palasi viikonloppuna voittokantaan, kun vierasottelu Kölniä vastaan voitettiin 4–1. Kaksi viime hetken maalia vääristävät loppulukemia, sillä ottelu eteni selvästi tasaväkisemmissä merkeissä. Freiburgin sijoitus yhdeksäntenä on yläkanttiin peliesitysten oikeuttamaan tasoon nähden.

Yhdeksännen peräkkäisen mestaruutensa jo kaksi kierrosta sitten varmistanut Bayern murskasi viimeksi Gladbachin tylyin 6–0-lukemin. Viime kaudella kaiken voittaneen Bayernin standardeilla kuluva kausi on ollut kotimaan mestaruudesta huolimatta pettymys. Kesällä Bayernissa alkaa jälleen uusi ja kenties entistäkin suvereenimpi aikakausi kun, Julian Nagelsmann saapuu joukkueen peräsimeen.

Panokseton ottelu, jossa vieraat ansaitsevat perustasonsa myötä selkeän 75 prosentin suursuosikkiaseman. Bayern on jäämässä vakiossa jopa niukasti alipelatuksi, joten selkeä ennakkosuosikki kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

10 Arm. Bielefeld–Hoffenheim (1)

Bundesliiga: Bielefeld tasasi viimeksi pisteet Herthan vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Pistejakoa voi pitää tarkkana kuvauksena niukasti maalipaikkoja sisältäneestä ottelusta. Edeltävällä kierroksella Bielefeld kärsi ruman 0–5-tappion Gladbachin vieraana. Heikompi maaliero edellä olevaan Bremeniin nähden pitää Bielefeldin karsijan paikalla ennen viikonlopun kierrosta.

Hoffenheim kaatoi kotikentällään Schalken ansaitusti 4–2. Ottelu oli Hoffenheimille viides peräkkäinen ilman tappiota. Peliesitysten tasossa on tappiottomista otteluista huolimatta nähty runsasta vaihtelua, mikä on ymmärrettävää keskikastin sijoituksen myötä hiipuneen motivaation takia.

Vieraat ovat kiistatta laadukkaampi ryhmä, mutta karsijan paikalla oleva Bielefeld lähtee otteluun selkeä motivaatioetu puolellaan. Motivaatioedun myötä todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti. Bielefeld on vakion alustavassa pelijakaumassa niukasti ylipelattu, mutta motivoituneen kotijoukkueen painottaminen ilman panosta pelaavaa vierailijaa vastaan ei tunnu näistä lähtökohdista perusteettomalta pelivalinnalta.

11 Mönchengladb–VfB Stuttgart (1)

Bundesliiga: Gladbach kärsi viimeksi ruman 0–6-tappion Bayernin vieraana, ja murskalukemat kuvasivat hyvin kentällä nähtyä tasoeroa. Edeltävässä kotiottelussa Gladbach kuritti kuitenkin itse Bielefeldia 5–0. Voitto viikonloppuna pitää saumat kuuden parhaan joukkoon elossa, mikä olisi kunniakas päätös ensi kaudeksi Dortmundin peräsimeen siirtyvän Marco Rosen projektille Gladbachissa.

Stuttgart sai viime kierroksella neljän ottelun tappioputkensa poikki, kun kotiottelu Augsburgia vastaan voitettiin 2–1. Voitto oli kuitenkin varsin tasaisina edenneisiin pelitapahtumiin nähden onnekas. Stuttgartin keskikastin sijoitus on linjassa kauden aikana nähtyjen peliesitysten tason kanssa.

Gladbach on joukkueista laadukkaampi ja europelitavoitteen myötä myös motivoituneempi ilman panosta pelaavaan vierasjoukkueeseen nähden. Kotivoitto toteutuu noin kuusi kertaa kymmenestä. Vakiossa ennakkosuosikin kannatus karannut kymmenisen pinnaa yli todennäköisyytensä, mutta selkeästä motivaatiotilanteesta ei ole syytä lähteä hakemaan varmistuksia saati ohipeliä.

12 Hertha BSC–FC Köln (X2)

Bundesliiga: Hertha on selvinnyt rästiotteluiden otteluruuhkasta odotuksiin nähden hyvin. Keskiviikon 2–1-vierasvoitto Schalkesta oli jo seitsemäs peräkkäinen ottelu ilman tappiota. Niukka voitto Schalken vieraana oli pelitapahtumiin nähden ansaittu. Schalkea vastaan varoituksia ottaneet Vladimir Darida sekä Dodi Lukebakio ovat viikonloppuna pelikiellossa, mikä aiheuttaa ongelmia jo ennestään runsaista loukkaantumisista kärsivälle Herthalle.

Köln kärsi viimeksi 1–4-tappion kotikentällään Freiburgia vastaan, vaikka ottelu eteni selvästi loppulukemia tasaväkisemmissä merkeissä. Kölnin tilanne putoamisviivan alapuolella on kriittinen. Eroa putoamisviivan yläpuolella oleviin ryhmiin on kolme pistettä, kun sarjaa on pelaamatta kaksi kierrosta.

Hertha joukkueista laadukkaampi, eikä isossa kuvassa ansaitsisi olla mukana putoamiskamppailussa. Vieraat tiedostavat isäntien poissaolohuolet sekä rasitustilan ja yrittävät hakea täyttä pistepottia riskilläkin. Hertha ansaitsee kotikentällään marginaalisen 38 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa isännät on rastitettu lähes 60 prosentin kannatukseen. Vieraiden menestykseen nojaava pelivalinta on tällä pelijakaumalla looginen valinta.

13 FC Augsburg–Werder Bremen (12)

Bundesliiga: Augsburg kärsi kolmannen peräkkäisen tappion, kun vierasottelu Mainzia vastaan hävittiin 1–2. Pelillisesti Augsburg ei jäänyt isäntiä jälkeen, ja pistejako olisi ollut perusteltu. Viime kuukauden pistemenetykset ovat ajaneet Augsburgin putoamisuhan alle, ja eroa ensimmäiseen putoajaan on vain kaksi pistettä.

Myös Bremenin otteet ovat viimeisten kuukausien aikana olleet alavireisiä ja putoaminen on viime kauden tapaan realistinen uhka. Viime kierroksella joukkue sai neljän ottelun mittaiseksi venyneen tappioputkensa poikki, kun kotiottelu Leverkusenia vastaan päättyi maalittomana vieraiden hallinnasta huolimatta.

Augsburg on joukkueista laadukkaampi ja esiintynyt viimeaikaisia tuloksiaan paremmin. Bremenin otteissa taas ei ole ollut juuri kehumista ja lukuisat tappiot ovat olleet lähes poikkeuksetta ansaittuja. Kumpikin joukkue kaipaa vielä pisteitä sinetöidäkseen sarjapaikkansa. Ottelun häviäminen voi käydä kohtalokkaaksi kummallekin. Augsburg ansaitsee ottelussa niukan 40 prosentin suosikkiaseman. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus suositeltavaa.