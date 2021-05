Vakio: Hurjavireinen Chelsea selkeä suosikki FA-cupin finaalissa

Serie A:n viidenneksi pudonnut Juventus on vahvoilla kotiottelussa mestaruuden varmistanutta Interiä vastaan.

1 Chelsea–Leicester (1)

FA-cup: Chelsea on huimassa vireessä. Paikka Mestarien liigan finaalissa varmistui, kun Real Madrid kaatui välierissä yhteismaalein 4–1. Viikonloppuna kaatui kotona kovaa jälkeä tehnyt Manchester City vieraissa 2–1. Leicester onnistui häviämään kotona Newcastlea vastaan 2–4, pelitapahtumiltaan ottelu oli tasaväkinen kamppailu. FA-cupin finaali pelataan puolueettomalla Wembleyllä, ja riskitasot lienevät finaalille tyypillisen matalalla. Chelsean suosikkiasemaa kaventaa viikon rästiottelun rasitus, mutta joukkue on silti lähes 50 prosentin suosikki.

2 Southampton–Fulham (12)

Valioliiga: Southamptonin vaisu kevätkausi on ajanut joukkueen sarjataulukon tyvipäähän. Viimeksi tuli ansaittu 0–2-tappio Liverpoolin vieraana. Fulhamilla on vielä ohuet saumat säilyttää sarjapaikka, mutta vaatimattomilla peliesityksillä pisteiden kerryttäminen ei ota onnistuakseen. Southamptonin palautumisaika jää keskiviikon rästiottelun myötä lyhyeksi, mutta joukkue on silti kotikentällä noin 45 prosentin suosikki.

3 Brighton–West Ham (12)

Valioliiga: Brightonin esitys jäi Wolvesin vieraana selvästi odotettua heikommaksi ja tuloksena oli ansaittu 1–2-tappio. Myös West Ham esiintyi odotettua vaatimattomammin hävittyään kotikentällä Evertonille 0–1. Brighton tarvitsee vielä pisteitä sinetöidäkseen sarjapaikkansa. West Hamin viimeaikaiset tappiot uhkaavat syöstä joukkueen ulos eurosijoilta, mutta rankingissa vieraat ovat ohuesti Brightonin edellä. West Ham on ottelussa marginaalinen suosikki.

4 AC Oulu–SJK (2)

Veikkausliiga: Oulun kausi on alkanut kahdella tappiolla. Vierasottelu IFK Mariehamnia vastaan hävittiin 1–3, ja etenkin ensimmäisen jakson alussa nähty puolustuspelaaminen herättää kysymyksiä. SJK on joutunut tyytymään tasapeleihin kauden kahdessa ensimmäisessä ottelussaan. Viimeksi pisteet tasattiin kotikentällä HIFK:ta vastaan pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–1. Tasoero on vieraiden hyväksi selkeä, ja SJK on hieman yli kerran kahdesta voittava suosikki.

5 HIFK–Ilves (X2)

Veikkausliiga: HIFK tasasi viimeksi pisteet SJK:n vieraana 1–1. Ilves avasi kautensa komealla 2–0-voitolla sarjanousija AC Oulun vieraana ja esiintyi loppulukemia oikeuttavalla tavalla laadukkaammin. Paljon muutoksia kokenut Ilves on korkeammalle rankattu, mutta tiistain kotiottelu HJK:ta vastaan rasittaa. Tasainen peli, jossa kummankaan asettaminen selkeäksi suosikiksi on haastavaa.

6 Juventus–Inter (1)

Serie A: Juventus kärsi kotona tasaisista pelitapahtumista huolimatta karvaan 0–3-tappion AC Milanille. Mestaruutensa varmistanut Inter murskasi kotikentällä Sampdorian peräti 5–1. Juventuksen pistemenetykset alkavat uhata jopa neljän parhaan joukkoon pääsyä. Viikkokierros tuo valmistautumiseen oman mausteensa, mutta motivoitunut Juventus on kotikentällään selkeä 45 prosentin suosikki.

7 Roma–Lazio (X2)

Serie A: Roma pääsi pitkästä aikaa voiton makuun myös kotimaan kentillä, kun sarjan heikoimpiin lukeutuva Crotone murskattiin 5–0. Lazio kärsi ansaitun 0–2-tappion Fiorentinan vieraana. Roman kevään vaisut otteet ovat nostaneet Lazion rankingissa selvästi edelle. Lazio on pienimarginaalisessa paikallisottelussa hieman alle 40 prosentin suosikki.

8 Leverkusen–Union Berlin (1)

Bundesliiga: Leverkusen joutui tyytymään pistejakoon, kun vierasottelu Werder Bremeniä vastaan päättyi maalittomana. Union jäi Wolfsburgin jalkoihin vierasottelun päätyttyä ansaittuun 0–3-tappioon. Leverkusen puolustaa paikkaansa kuuden joukossa, johon Unionillakin olisi voitolla mahdollisuus yltää. Tasoero puhuu isäntien puolesta, vaikka piste-ero sarjataulukossa on maltillinen. Kotivoitto toteutuu noin 55 prosentin todennäköisyydellä.

9 SC Freiburg–Bayern Munchen (2)

Bundesliiga: Freiburg viikonloppuna palasi voittokantaan, kun vierasottelu Kölniä vastaan voitettiin 4–1. Kaksi viime hetken maalia vääristävät loppulukemia, sillä peli oli huomattavasti lopputulosta tasaisempi. Yhdeksännen peräkkäisen mestaruutensa jo varmistanut Bayern murskasi Gladbachin tylyin 6–0-lukemin. Panokseton ottelu, jossa vierasjoukkue on perustasonsa myötä 75 prosentin suursuosikki.

10 Arm.Bielefeld–Hoffenheim (1X)

Bundesliiga: Bielefeld tasasi pisteet Herthan vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Pistejakoa voi pitää tarkkana kuvauksena niukasti maalipaikkoja sisältäneestä ottelusta. Hoffenheim kaatoi kotona Schalken ansaitusti 4–2. Vieraat ovat laadukkaampi ryhmä, mutta ensimmäisellä putoajan paikalla oleva Bielefeld lähtee otteluun selkeä motivaatioetu puolellaan. Todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välillä tasaisesti.

11 Mönchengladb.–VfB Stuttgart (1)

Bundesliiga: Gladbach kärsi ruman 0–6-tappion Bayernin vieraana, eivätkä loppulukemat jättäneet epäselvyyttä kentällä nähdystä tasoerosta. Stuttgart sai neljän ottelun tappioputkensa poikki, kun kotiottelu Augsburgia vastaan voitettiin 2–1. Voitto oli kuitenkin tasaisina edenneisiin pelitapahtumiin nähden onnekas. Gladbachilla on edelleen ohuet saumat europeleihin. Laadukkaampi ja motivoituneempi kotijoukkue on noin 56 prosentin suosikki.

12 Hertha BSC–FC Köln (1)

Bundesliiga: Hertha vältti tappion kuudennessa peräkkäisessä ottelussa, kun pisteet tasattiin kotona Bielefeldiä vastaan 0–0. Peliesitys jäi kuitenkin selvästi odotettua vaatimattomammaksi. Köln kärsi 1–4-tappion kotona Freiburgille, vaikka ottelu oli selvästi loppulukemia tasaväkisempi. Hertha on pykälän laadukkaampi, vaikka putoaminen uhkaa kumpaakin joukkuetta. Isännät ansaitsevat noin 45 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman.

13 FC Augsburg–Werder Bremen (12)

Bundesliiga: Augsburg kärsi kolmannen peräkkäisen tappion, kun vierasottelu Mainzia vastaan hävittiin 1–2. Pelillisesti Augsburg ei jäänyt isännistä jälkeen, ja pistejako olisi ollut pelitapahtumiin nähden oikeampi lopputulos. Bremen sai tappioputkensa poikki, kun kotiottelu Leverkusenia vastaan päättyi maalittomana. Augsburg on joukkueista laadukkaampi, vaikka kummankaan putoamisuhassa olevan joukkueen viimeaikaiset otteet eivät vakuuta. Isännät ansaitsevat hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman.