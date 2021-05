Vakio: Sevillalla sauma romuttaa Real Madridin mestaruushaaveet

Vakiokierroksella kohteita Englannista, Espanjasta, Italiasta ja Suomesta.

1 Aston Villa–Manchester U (2)

Valioliiga: Aston Villa palasi viime kierroksella voittokantaan, kun Everton kaatui vieraissa 2–1. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisena edenneitä pelitapahtumia tarkemmin. Täysi pistepotti piti kuitenkin ohuet mahdollisuudet eurosijoille elossa. Villan ykköshyökkääjä Jack Grealish lähestyy pelikuntoa, mutta vielä Unitedia vastaan miestä tuskin kokoonpanossa nähdään.

United tasasi viimeksi Valioliigassa pisteet Leedsin vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa, vaikka niukka voitto olisi kuvannut pelitapahtumia tarkemmin. United selvitti torstai-iltana tiensä Eurooppa-liigan finaaliin, kun Roma kaatui yhteismaalein 8–5. Unitedin loukkaantumistilanne on kelvollinen, sillä potentiaalisen avauskokoonpanon miehistä sivussa ovat vain Anthony Martial ja Daniel James.

Unitedin asema neljän sakissa on melko turvallinen, mutta pienikin sauma ulosjäämiselle pitää motivaation yllä. Laadukkaampi vierailija ansaitsee ottelussa selkeän 55 prosentin suosikkiaseman. Vieraat ovat keränneet Vakiossa hieman todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta avauskohde pelataan silti suosikkivarman kautta.

2 West Ham–Everton (12)

Valioliiga: West Hamin paikka eurosijoilla ehti olla koetuksella joukkueen hävittyä kahdesti peräkkäin. Paluu voittokantaan tuli kreivin aikaan, kun maanantain vierasottelu Burnleyta vastaan hoidettiin 2–1. Hammers hallitsi myös pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. West Hamin kokoonpanosta puuttuvat pitkäaikaispotilaat, kuten Arthur Masuaku sekä Declan Rice, joiden poissaoloihin on ehditty jo sopeutumaan.

Everton joutui taipumaan kotiottelussa Aston Villaa vastaan 1–2-tappioon, vaikka pistejako olisikin kuvannut tasaista ottelua paremmin. Läpi kauden useiden avainpelaajiensa loukkaantumisista kärsinyt Everton joutuu otteluun taas siipirikkoisena, kun James Rodríguez on sivussa pohjevamman vuoksi.

West Ham on rankingissa niukasti edellä ja ansaitsee hieman yli 40 prosentin suosikkiaseman. Kummallakin joukkueella riittää tavoiteltavaa eurosijoitusten osalta, joten motivaatio on kunnossa. Kohde on Vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus lienee tasaisessa kohtaamisessa turvallisin vaihtoehto.

3 Arsenal–West Bromwich (1)

Valioliiga: Arsenal haki viimeksi täydet pisteet Newcastlen vieraana 2–0-voitollaan ja hallitsi myös pelitapahtumia selvään voittoon oikeuttavalla tavalla. Taival eurokentillä päättyi torstai-iltana, kun Euroopan liigan välierät hävittiin Villarrealille yhteismaalein 1–2. Arsenalilla on ohuet saumat eurosijoille, mutta kausi uhkaa jälleen päättyä alle odotusten.

WBA rimpuilee edelleen putoamista vastaan. Maanantaina pisteet tasattiin kotikentällä Wolvesia vastaan 1–1. Loppulukemia voi pitää tarkkana kuvana pelitapahtumista. Tätä edeltäneellä kierroksella pisteet tasattiin Aston Villan vieraana 2–2, vaikka maalin tappio ei olisi ollut vääryys.

Arsenalin haitaksi lasketaan torstaina Eurooppa liigan välierässä kertynyt rasitus, mutta kolmen päivän lepoaika ei anna syytä merkittävään korjaukseen. Selkeä ero perustasossa pitää isännät kiinni noin 65 prosentin todennäköisyydellä toteutuvassa suosikkiasemassa. Vakiossa Arsenal on kerännyt kymmenisen pinnaa liikaa peliä puoleensa, mutta selkeä ennakkosuosikki säilyy riveissä varmana.

4 FC Inter–FC Haka (1X)

Veikkausliiga: Inter nappasi avausottelussaan KuPSia vastaan 1–0-voiton, vaikka oli joutui peluuttamaan ottelussa normaalista poikkeavaa avauskokoonpanoa. Odotuksia laadukkaammat peliesitykset saivat jatkoa maanantaina, vaikka vierasottelu Lahtea vastaan hävittiin 1–2. Inter hallitsi ottelua selvällä otteella ja voitto vastaavilla loppulukemilla olisi kuvannut kentällä nähtyä tasoeroa tarkemmin.

Haka kärsi avausottelussa HIFK:n vieraana 0–2-tappion, vaikka olisi ansainnut pisteen. Haka säilytti viime kaudella ansaitusti sarjapaikkansa ja on ainakin viime kauden pelaajien liigakokemuksen myötä edelliskautta valmiimpi. Sarjapaikan säilyttäminen koituu tuskin tälläkään sesongilla ongelmaksi.

Tasoero on sarjan kolmanneksi rankatun Interin hyväksi selkeä. Veritas-stadionin nurmen kunto on parantunut selvästi kauden avauksesta, mutta pienentänee silti edelleen hieman maaliodottamaa. Laadukkaampi kotijoukkue on kuusi kertaa kymmenestä voittava suosikki. Vakiossa selkeän ennakkosuosikin kannatus on karannut odotetusti yli todennäköisyytensä ja vaihtomerkin voi asettaa kotivoiton suojaksi.

5 IFK Mariehamn–AC Oulu (X2)

Veikkausliiga: Viime kaudella vaivoin sarjapaikkansa säilyttänyt IFK Mariehamn lähtee uuteen kauteen muuttuneena. Uusien hankintojen sisäänajo on edelleen vaiheessa, vaikka avausottelusta irtosikin täysi pistepotti Hongan kaaduttua vieraskentällä 2–0. Pelitapahtumien valossa Mariehamn ei ollut isäntiä etevämpi, mutta vastustajan puolustuslinjan virheet hyödynnettiin tehokkaasti.

Sarjanousija AC Oulun kausi alkoi maanantaina 0–2-kotitappiolla Ilvestä vastaan. Myös pelitapahtumat puolsivat vieraiden selkeää voittoa, ja tasoero oli jopa hieman odotettuakin suurempi. Oulu on luonnollisesti sarjanousijana haastajan roolissa ja sarjapaikan suora säilyttäminen näyttää epätodennäköiseltä, vaikka viime kaudella Ykkösessä laadukkaasti esiintynyttä runkoa on vahvistettu järkevästi.

Mariehamn on joukkueista pykälän verran laadukkaampi, mutta tasoero on maltillinen. IFK Mariehamn kärsi Honkaa vastaan useiden avauskokoonpanon pelaajien poissaoloista, jotka saattavat vaivata vielä sunnuntainakin. Isännät ovat kotikentällään noin 46 prosentin suosikkeja. Vakiossa reilusti yli 60 pinnan kannatukseen merkitty kotivoitto on pakko ohittaa.

6 Juventus–Milan (1)

Serie A: Juventus nousi Udinesen vieraana maalin tappioasemasta 2–1-voittoon kahdella viime hetken maalilla. Ansaittu voitto tuli tärkeään saumaan, sillä vaikka mestaruusputki katkesikin, käy taistelu neljän parhaan joukkoon oikeuttavista sijoituksista tasaisena.

Milan palasi kahden peräkkäisen tappion jälkeen voittokantaan, kun kotiottelu Beneventoa vastaan hoidettiin 2–0. Milan myös hallitsi ottelua pitkästä aikaa suvereenisti. Heikosti sujuneen kevätkauden myötä mestaruus karkasi paikallisvastustaja Interille, mutta sijoitusta neljän parhaan joukossa voi pitää odotuksiin nähden kelpo suorituksena.

Kumpikaan joukkue ei ole ollut viime aikoina parhaimmillaan. Juventus on perustasoltaan selvästi laadukkaampi ja kotikentällään noin 55 prosentin suosikki. Juventuksen kannatus on säilynyt Vakiossa maltillisena ja suosikista saadaan jopa pientä etua tarjoava varmavalinta.

7 Real Madrid–Sevilla (X2)

La Liga: Real Madrid piti pintansa kärkikamppailussa, kun kotiottelu Osasunaa vastaan hoidettiin vakuuttavasti 2–0. Keskiviikkona tie nousi pystyyn Mestarien liigassa, kun finaalipaikka menetettiin Chelsealle yhteismaalein 1–3. Runsaasti loukkaantumisista kevätkaudella kärsinyt Real joutuu sunnuntaina tulemaan toimeen ilman Raphael Varanea.

Sevillan viiden peräkkäisen ottelun voittoputki katkesi maanantai-iltana, kun kotiottelu Bilbaota hävittiin loppuhetkillä hallinasta huolimatta 0–1. Sevillan takamatka sarjaa johtavaan Atleticoon nähden on kuusi pistettä. Mestaruustoiveiden ylläpitämiseksi Real olisi kukistettava vieraissa, sillä tasoero muuhun kärkikolmikoon nähden on selkeä.

Real Madridin haitaksi lasketaan keskiviikon UCL-ottelusta kertynyt rasitus. Hyvävireinen Sevilla haastaa isännät taisteluun pisteistä, mutta laadukkaampi Real on kotikentällään rasituksestaan huolimatta noin 45 prosentin suosikki. Vakiossa fyysisesti rasittuneempi kotijoukkue on kerännyt lähes 60 prosentin kannatuksen. Vieraiden menestyksen varaan rakennettu peli-idea tarjoaa parhaan edun.

8 Valencia–Valladolid (2)

La Liga: Valencia hävisi kotona ansaitusti 2–3 Barcelonalle. Kevätkausi on kuitenkin sujunut Valencialta kelvollisesti ja peliesitykset ovat olleet nousujohteisia. Sarjapaikka vaatii vielä matemaattisen varmistuksen, joten ilman motivaatiota Los Che ei vielä tulevan kierroksen otteluun lähde.

Valladolid pelasi jo neljännen peräkkäisen tasapelin, tällä kertaa pisteet jaettiin kotona Betistä vastaan 1–1. Niukka tappiokaan ei tuolloin olisi ollut vääryys. Valladolid on pisteen erolla putoamisviivan yläpuolella ja kamppailu sarjapaikan puolesta jatkuu todennäköisesti viimeisille kierroksille asti.

Valencia on joukkueista reilua luokkaa laadukkaampi ja kotikentällään noin 45 prosentin suosikki. Vakiossa isäntien kannatus on karannut selvästi todennäköisyyttään korkeammaksi. Edullisin pelivalinta on selvästi alipelatuksi jäämässä oleva vierasvoitto.

9 Villarreal–Celta (2)

La Liga: Villarreal kaatoi viimeksi sarjassa Getafen 1–0, vaikkei esiintynytkään vieraita etevämmin. Edelliskierroksen sekä tulevan sunnuntain ottelun asetelmiin vaikutti toki Euroopan liigan välieräottelut Arsenalia vastaan. Villarreal selvitti torstai-iltana tiensä kilpailun finaaliin yhteismaalein 2–1. Panosta riittää vielä kotimaan sarjassakin, sillä puolustettavana on sijoitus kuuden parhaan joukossa.

Celta on edelleen ohuesti iskuetäisyydellä eurosijoille, kun kotiottelussa kaatui Levante ansaitusti 2–0. Celta ei kuitenkaan pääse sunnuntain vierasotteluun optimaalisella kokoonpanolla, sillä sivussa on varmasti avainpelaajiin lukeutuva Renato Tapia sekä mahdollisesti myös hyökkäyspelin sielu Iago Aspas.

Villarrealin palautumisaika jää torstain Euroopan liigan ottelun jäljiltä lyhyeksi, mutta ero perustasossa pitää isännät noin 50 prosentin suosikkina. Vakiossa kotivoitto on keräämässä lähes 60 prosentin kannatuksen, joka on selvästi ylkäkanttiin todennäköisyyteensä nähden. Alipelattu vierasvoitto on rohkea, mutta edullinen varmavalinta.

10 EIF–FF Jaro (1)

Ykkönen: EIF pelasi viime kaudella parhaimmillaan Ykkösen kärkijoukkueiden tasoista futista, mutta epätasapaino hyökkäys- ja puolustuspelin välillä söi parhaimmat menestysmahdollisuudet. Siirtomarkkinoilla joukkue menetti useamman avainpelaajan, mutta tulopuolella on ehkä tammisaarelaisille epätyypillisemmin useampi mielenkiintoinen kotimainen pelaaja.

Jaro tavoitteli viime kaudella EIF:n tapaan Ykkösen kärkisijoja, mutta kärsi myös samoista ongelmista, eli tulivoimainen hyökkäyspeli toteutettiin kenttätasapainon kustannuksella. Joukkue menetti useita edelliskausien avainpelaajia. Myös valmennusvastuu siirtyi talven aikana valmentajana kokemattoman Jimmy Warghin harteille.

Talven aikana vähemmän muutoksia läpi käynyt ja paremmin Suomen cupissa esiintynyt EIF lähtee kauteen vieraita korkeammin rankattuna ja on kotikentällään noin 45 prosentin suosikki. Paremmista lähtökohdista kauteen lähtevä EIF merkitään vakiossa oikein pelattuna varmaksi.

11 RoPS–MP (X2)

Ykkönen: RoPS:in viime kausi Veikkausliigassa meni pahasti penkin alle ja putoaminen Ykköseen varmistui jo varhaisessa vaiheessa. Liigatason pelaajat ovat lähteneet ja muutamia ulkomaalaishankintoja lukuun ottamatta runko koostuu omista kasvateista. Välitön paluu Veikkausliigaan näyttää epätodennäköiseltä.

MP säilytti viime kaudella sarjapaikkansa verrattain kivuttomasti. Edelliskaudella pelannut ydinryhmä on säilynyt hyvin kasassa ja täydentynyt muutamilla täsmähankinnoilla. Joukkue kaipaa tulivoimaa hyökkäyspäähän, mutta kollektiivinen pelaaminen on kunnossa. Vedonlyöjien on syytä pitää MP:tä silmällä, sillä joukkue oli jo viime kaudella tuottava pelikohde.

RoPS lähtee kauteen korkeammin rankattuna, mutta on lähtökohtaisesti keskimääräistä Veikkausliigaputoajaa heikompi. Napapiirillä katsojia otetaan paikan päälle 400, joten kotietu on ottelussa lähellä normaalia tasoaan. RoPS on avausottelussa hieman alle kerran kahdesta voittava suosikki. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on karannut päälle 60 pinnan, joten kotivoiton ohitus on näillä peliprosenteilla looginen valinta.

12 MuSa–JIPPO (1X)

Ykkönen: MuSa onnistui jälleen viime kaudella säilyttämään sarjapaikkansa Ykkösessä, mikä ei pelaajamateriaalin laatuun ja peliesitysten tasoon nähden ollut itsestäänselvyys. Pelaajasiirtojen ja talvikauden otteiden myötä ennusmerkit eivät puolla tehtävän helpottumista. Joukkue lähtee kauteen lähes samalta tasolta kahden heikommaksi rankatun sarjanousijan kanssa.

JIPPOlla on alla kaksi vahvaa perättäistä kautta Kakkosessa. Nyt rahkeiden riittävyyttä päästään testaamaan sarjaporrasta ylempänä, mutta joukkue lähtee kauteen selkeässä haastajan roolissa. Pelaajamateriaali on sarjan vaatimattomin, mutta Pohjois-Karjalassa osataan maksimoida niukat resurssit.

Ykkösen tasolla rutinoituneempi MuSa lähtee kauteen vain hieman vieraita korkeammin rankattuna. Isännät ansaitsevat kauden avausottelussa noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa isäntien kannatus on lievästi koholla, joten todennäköinen tasapeli on syytä mahduttaa riveihin kotisuosikin rinnalle.

13 HJK Klubi 04-KPV (2)

Ykkönen: Klubi 04 lähtee kauteen totutun nuorella ryhmällä ja kamppailee lähtökohtaisesti sarjapaikkansa puolesta. Menestymismahdollisuuksia määrittelee paljon se, löytyykö edustusjoukkueen ringistä pelaajia 04:än vakituiseen kokoonpanoon. Akatemiajoukkueen pelaaminen Ykkösessä lienee HJK:lle selkeä prioriteetti.

KPV:n viime kausi jäi kovista odotuksista huolimatta suutariksi. Heikosti sujunut alkukausi ja kesällä tehdyt hätiköidyt päätökset valmennusvastuun suhteen vesittivät nousumahdollisuudet, vaikka peliesitysten taso oli kauden loppupuoliskolla sarjan parhaimmistoa. Joukkue on täksi kaudeksi muuttunut paljon ja mukaan on tullut useita katsomattomia kortteja ulkomaalaishankintojen muodossa.

Tasoero sarjanousijan ja ennakkoon varsin tasaisessa Ykkösessä ylempään keskikastiin rankatun KPV:n väillä selkeä. KPV on vieraskentälläkin hieman useammin kuin kerran kahdesta voittava suosikki. Vakiossa vieraiden kannatus on jäämässä turhankin maltilliseksi, ja alipelattu suosikki tarjoaa laadukkaan ideavarman.