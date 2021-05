Vakio: Sevilla tarjoaa kovan haasteen Real Madridille

Kupongilla on kohteita viidestä sarjasta. Espanjassa taistellaan mestaruudesta, Englannissa ja Italiassa europaikoista.

1 Aston Villa–Manchester U (2)

Valioliiga: Aston Villa palasi viime kierroksella voittokantaan, kun Everton kaatui vieraissa 2–1. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisena edenneitä pelitapahtumia tarkemmin. United tasasi viimeksi Valioliigassa pisteet Leedsin vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. UEL-välierässä Roomaa ManU nuiji vieraat 6–2 ja torstaina pelattava toinen osa lienee enää pelkkä muodollisuus. Unitedin asema neljän sakissa on melko turvallinen, mutta motivaatio on edelleen kunnossa. Laadukkaampi vierailija ansaitsee ottelussa selkeän 55 prosentin suosikkiaseman.

2 West Ham–Everton (1X)

Valioliiga: West Hamin paikka eurosijoituksilla on koetuksella, kun alla on kaksi peräkkäistä tappiota. Viimeksi tuli pelitapahtumiin nähden oikeutettu 0–1-tappio paikallisottelussa Chelseaa vastaan. Everton joutui taipumaan viimeksi kotiottelussaan Aston Villaa vastaan 1–2-tappioon, vaikka pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin. West Ham on rankingissa niukasti edellä ja kotikentällään noin 45 prosentin suosikki.

3 Arsenal–West Bromwich (1)

Valioliiga: Arsenal haki täydet pisteet Newcastlen vieraana 2–0-voitollaan ja hallitsi myös pelitapahtumia selvään voittoon oikeuttavalla tavalla. WBA rimpuilee edelleen putoamista vastaan. Viimeksi pisteet tasattiin Aston Villan vieraana 2–2, vaikka maalin tappio olisi kuvannut paremmin pelitapahtumien kulkua. Arsenal rasittuu torstaina Eurooppa liigan välierässä, mutta selkeä tasoero pitää isännät noin 65 prosentin suosikkina.

4 FC Inter–FC Haka (1)

Veikkausliiga: Inter nappasi avausottelussaan KuPS:a vastaan 1–0-voiton, vaikka oli joutui peluuttamaan ottelussa normaalista poikkeavaa avauskokoonpanoa. Haka säilytti viime kaudella ansaitusti sarjapaikkansa ja on ainakin viime kauden pelaajien liigakokemuksen myötä edelliskautta valmiimpi. Tasoero on sarjan kolmanneksi rankatun Interin hyväksi selkeä. Veritas-stadionin nurmen kunto tuonee jälleen oman mausteensa otteluun. Isännät ansaitsevat noin 60 prosentin suosikkiaseman.

5 IFK Mariehamn–AC Oulu (12)

Veikkausliiga: Viime kaudella vaivoin sarjapaikkansa säilyttänyt IFK Mariehamn lähtee kauteen runsaasti muuttuneena. Uusien hankintojen sisäänajo on harjoitusotteluiden perusteella vielä vaiheessa. Sarjanousija AC Oulu lähtee kauteen luonnollisesti haastajan roolissa, mutta viime kauden runkoa on vahvistettu järkevällä tavalla. Mariehamn on joukkueista pykälän verran laadukkaampi ja kotikentällään noin 45 prosentin suosikki.

6 Juventus–Milan (1)

Serie A: Juventus nousi Udinesen vieraana maalin tappioasemasta 2–1-voittoon kahdella loppupelin maalilla. Voitto tuli tärkeään saumaan, sillä taistelu neljän parhaan sijoituksista käy tasaisena. Milan palasi kahden peräkkäisen tappion jälkeen voittokantaan, kun kotiottelu Beneventoa vastaan hoidettiin 2–0. Myös pelitapahtumien hallinta meni suvereenisti Milanin nimiin. Kumpikaan joukkue ei ole ollut viime aikoina parhaimmillaan. Juventus on perustasoltaan selvästi laadukkaampi ja kotikentällään noin 55 prosentin suosikki.

7 Real Madrid–Sevilla (1X)

La Liga: Real Madrid piti pintansa kärkikamppailussa, kun kotiottelu Osasunaa vastaan hoidettiin 2–0. Sevillan viiden peräkkäisen ottelun voittoputki piti joukkueen ohuesti mukana jopa mestaruustaistelussa, mutta maanantaina tuli katkera 0–1-tappio Athletic Bilbaolle. Real Madrid rasittuu viikolla Mestarien liigan välierien toisessa osaottelussa Chelsean vieraana. Hyvävireinen Sevilla haastaa isännät taisteluun pisteistä, mutta laadukkaampi Real on kotikentällään rasituksestaan huolimatta noin 45 prosentin suosikki.

8 Valencia–Valladolid (1)

La Liga: Valencia kärsi ansaitun 2–3-tappion kotona Barcelonaa vastaan. Valladolid pelasi jo neljännen peräkkäisen tasapelinsä, kun tällä kertaa pisteet jaettiin kotona Betistä vastaan 1–1. Niukka tappiokaan ei olisi ollut vieraiden hallitsemiin pelitapahtumiin nähden vääryys. Valencialla on kuuden pisteen kaula putoamisviivaan, kun taas vieraat ovat kuivilla vain pisteen erollaan ensimmäiseen putoajaan. Valencia on joukkueista laadukkaampi ja kotikentällään noin 45 prosentin suosikki.

9 Villarreal–Celta (12)

La Liga: Villarreal kaatoi Getafen 1–0, vaikkei esiintynyt vieraita etevämmin. Torstaina edessä on UEL-välierien toinen osaottelu Arsenalin vieraana. Ensimmäinen osa voitettiin kotona 2–1. Celta on edelleen ohuella iskuetäisyydellä eurosijoille, kun viimeksi kotiottelussa kaatui Levante ansaitusti 2–0. Villarrealin palautumisaika jää torstain UEL-ottelun jäljiltä lyhyeksi, mutta ero perustasossa pitää isännät noin 50 prosentin suosikkina.

10 EIF–FF Jaro (1)

Ykkönen: EIF pelasi viime kaudella parhaimmillaan Ykkösen kärkijoukkueiden tasoista futista, mutta epätasapaino hyökkäys- ja puolustuspelin välillä söi parhaimmat menestysmahdollisuudet. Useita viime kauden avainpelaajia menetettiin, mutta myös tulopuolella on mielenkiintoisia kotimaisia nimiä. EIF:n tapaan kärkisijoja viime kaudella havitellut Jaro on menettänyt useita avainpelaajiaan. Talven aikana vähemmän muutoksia läpi käynyt EIF lähtee kauteen vieraita korkeammin rankattuna ja ansaitsee kotikentällään selkeän suosikkiaseman.

11 RoPS–MP (12)

Ykkönen: RoPS:in viime kausi Veikkausliigassa meni pahasti penkin alle ja putoaminen oli selvä jo varhain. Tulijoita ja lähtijöitä on riittänyt, mutta perusrunko rakentuu omien kasvattien ympärille. MP säilytti sarjapaikkansa verrattain kivuttomasti. Viime kaudella pelannut ydinryhmä on säilynyt hyvin kasassa ja täydentynyt muutamilla täsmähankinnoilla. RoPS lähtee kauteen korkeammin rankattuna ja avausotteluun ennakkosuosikkina, mutta mikkeliläisiä ei sovi aliarvioida.

12 MuSa–JIPPO (1X)

Ykkönen: MuSa onnistui jälleen viime kaudella säilyttämään sarjapaikkansa Ykkösessä. Pelaajasiirtojen ja talvikauden otteiden ennusmerkit eivät puolla tehtävän helpottumista. JIPPO:lla on alla kaksi vahvaa kautta Kakkosessa. Nyt rahkeiden riittävyyttä päästään testaamaan sarjaporrasta ylempänä, mutta joukkue lähtee kauteen selkeänä haastajana. Ykkösen tasolla rutinoituneempi MuSa on kotikentällään noin 45 prosentin suosikki.

13 HJK Klubi 04–KPV (2)

Ykkönen: Klubi 04 lähtee alkavaan kauteen totutun nuorella ryhmällä ja kamppailee lähtökohtaisesti sarjapaikkansa puolesta. KPV:n viime kausi jäi kovista odotuksista huolimatta suutariksi. Joukkue on muuttunut paljon ja mukaan on tullut paljon katsomattomia kortteja ulkomaalaishankintojen muodossa. Tasoero sarjanousijan ja ylempään keskikastiin rankatun KPV:n välillä on selkeä. KPV on vieraskentälläkin selkeä suosikki.