Vakio: Rajusti alipelatun Brightonin kotivoitto kierroksen runkomerkki

Motivaatiotekijät ovat merkittävässä roolissa Englannin sarjojen viimeisillä kierroksilla.

1 Chelsea–Fulham (1)

Valioliiga: Hyvävireinen Chelsea raivasi tiensä takaisin Valioliigan neljän parhaan joukkoon, kun paikallisvastustaja West Ham kaatui vieraskentällä 1–0. Voitto oli Chelsean komennossa edenneisiin pelitapahtumiin nähden ansaittu ja lukemat olisivat voineet olla selvemmätkin. Laadukkaat peliesitykset saivat jatkoa viikolla Mestarien liigan välierien ensimmäisessä osaottelussa Real Madridia vastaan, kun pisteet tasattiin 1–1.

Fulham majailee edelleen niukasti putoamisviivan alapuolella. Viimeksi tuli piste vastoin pelitapahtumien kulkua, kun vierasottelu Arsenalia vastaan päättyi 1–1. Takamatka ensimmäisen säilyjän paikalla olevaan Brightoniin on ennen viikonlopun kierrosta seitsemän pistettä. Vaikka kautta on jäljellä viisi kierrosta, ovat Fulhamin mahdollisuudet säilymiseen marginaaliset.

Chelsea joutuu otteluun hieman normaalia haastavimmista lähtökohdista, sillä peli asettuu Mestarien liigan välieräotteluiden väliin. Ottelun voittaminen on neljän parhaan joukossa säilymisen edellytys ja laaja pelaajamateriaali tarjoaa kierrätysvaihtoehtoja. Chelsea ansaitsee kotikentällään noin 67 prosentin suosikkiaseman. Isäntien kannatus on Vakiossa karannut päälle 80 pinnan, mutta selkeä suursuosikki säilyy riveissä varmana.

2 Everton–Aston Villa (12)

Valioliiga: Neljä viime otteluaan tappioitta pelannut Everton haki täydet pisteet Arsenalin vieraana 1–0-voitollaan, vaikka tasapeli olisi kuvannut paremmin niukasti maalipaikkoja sisältäneen ottelun kulkua. Everton on viimein päässyt eroon läpi kauden avainpelaajia vaivanneista loukkaantumisista ja kuuden parhaan joukkoon yltäminen on realistinen tavoite.

Aston Villa joutui tyytymään selvästä hallinnasta huolimatta 2–2-tasapeliin kotikentällä WBA:ta vastaan. Tasapeliä edelsi kaksi peräkkäistä tappiota laadukkaita Manchester Cityä ja Liverpoolia vastaan. Aston Villan iskukyky on heikentynyt tuntuvasti avainpelaaja Jack Grealishin loukkaannuttua. Joukkueen mahdollisuudet kuuden parhaan joukkoon ovat enää teoreettiset.

Everton on joukkueista pykälän verran laadukkaampi ja lähtee otteluun kotikentällään hieman useammin kuin kerran kahdesta voittavana suosikkina. Isäntien kannatus on Vakiossa hieman todennäköisyyttään korkeammalla, joten vaihtomerkkiä on syytä harkita kotivoiton suojaksi.

3 Brighton–Leeds (1)

Valioliiga: Brighton epäonnistui jälleen realisoimaan maalipaikkansa, kun vierasottelu Sheffieldia vastaan hävittiin selkeästä hallinnasta huolimatta 0–1. Brighton on sarjataulukossa ensimmäisellä säilyjän paikalla, vaikka peliesitykset oikeuttaisivat sijoitukseen keskikastissa. Heikosta viimeistelystä on muodostunut todellinen akilleenkantapää, mutta putoaminen pitäisi välttää varsin kivuttomasti.

Leeds vältti tappion kuudennessa peräkkäisessä ottelussaan tasattuaan pisteet kotikentällä Manchester Unitedia vastaan 0–0, vaikka niukka tappio olisi ollut pelitapahtumiin nähden ansaittu. Edeltävässä ottelussa pisteet jaettiin Liverpoolia vastaan 1–1, mutta tuolloin Leeds olisi ansainnut voittaa hallitsevan mestarin.

Tasoero joukkueiden välillä menee vain ohuesti Leedsin eduksi. Edelleen putoamisuhassa oleva Brighton on kuitenkin motivoituneempi, vaikka vieraillakin on edelleen marginaaliset mahdollisuudet kuuden parhaan joukkoon. Brighton ansaitsee kotikentällään hieman noin 47 prosentin suosikkiaseman. Kun Vakiossa tappiotta pelannut Leeds on asetettu 40 prosentin suosikiksi, on pelivalinta selkeä: rajusti alipelattu kotisuosikki kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

4 Norwich C–Reading FC (12)

Championship: Norwich haki täydet pisteet QPR:n vieraana 3–1-voitollaan, vaikka ottelu eteni selvästi loppulukemia tasaväkisemmissä merkeissä. Paluun Valioliigaan varmistuttua ei joukkueen puolustusasenne ole luonnollisestikaan ollut samalla tasolla kuin motivaation ollessa 100 prosenttia voiton maksimoimiseksi.

Reading tasasi pisteet kotikentällään Swanseaa vastaan 2–2. Kolmannen peräkkäisen tasapelin myötä menetetyt pisteet tarkoittivat Readingin jäämistä ulos pudotuspeleistä. Tämä on joukkueelle varmasti pettymys, sillä kauden peliesitykset olivat parhaimmillaan sarjan kärkitasoa.

Norwich on joukkueista kiistatta laadukkaampi ja ilman motivaatiotakin selkeä 55 prosentin suosikki. Vakiossa isäntien kannatus on yli 70 prosenttia, mutta kotivoiton ohituskaan ei pelin asetelmat huomioiden inspiroi. Alipelattu vierasvoitto on silti syytä nostaa mukaan riveihin mahdollista arvoa nostamaan.

5 Brentford–Watford (12)

Championship: Brentford palasi viime viikonloppuna kahden peräkkäisen tasapelin jälkeen voittokantaan, kun vierasottelu Bournemouthia vastaan hoidettiin 1–0. Viikolla joukkue jatkoi samalla linjalla, kun rästipeli Rotherhamia vastaan voitettiin niin ikään 1–0. Tämäkin kausi tuntuu Brentfordin osalta toistavan kahta edeltävää. Vaikka peliesitykset ovat olleet monella eri mittarilla laadukkaita, suoraan nousuun oikeuttavat sijoitukset ovat karanneet. Pudotuspeleihin Brentford lähtee selkeimpänä ennakkosuosikkina.

Watford varmisti nousunsa takaisin Valioliigaan, kun kotiottelu Millwallia vastaan voitettiin 1–0. Suoraa nousua voi pitää hyvänä suorituksena, sillä Watford ei lukeutunut kauteen kirkkaimpiin suosikkeihin. Myös kesken kauden tehtyä valmentajavaihdosta voi pitää onnistuneena ja ehkä yhtenä suoran nousun avaintekijöistä.

Kummankin pelatessa ilman merkittävää motivaatiota nousee maaliodottama tavallista korkeammaksi. Brentford on heikommasta sarjasijoituksestaan huolimatta joukkueista laadukkaampi ja viikon rästiottelun tuomasta rasituksesta huolimatta hieman yli 40 prosentin suosikki. Isäntien kannatus on vakiossa hieman koholla, joten vaihtomerkki on syytä mahduttaa mukaan kotivoittoa suojaamaan.

6 Stoke–QPR (1X)

Championship: Stoke tasasi pisteet Forestin vieraana 1–1. Pistejakoa voi pitää tarkkana kuvauksena tasaisesta ottelusta. Stoken kautta keskikastissa voi pitää jälleen odotuksiin nähden pettymyksenä, vaikka myös tämän kauden esityksillä joukkue olisi ansainnut hieman tuloksia enemmän.

QPR joutui taipumaan kotiottelussaan Norwichia vastaan 1–3-tappioon, vaikkei esiintynyt merkittävästi vierasjoukkuetta heikommin. Kausi on ollut QPR:n osalta ohi jo hyvän aikaa, mutta merkittävää työmoraalin romahdusta ei ole ollut nähtävissä.

Kummankin kauden päättyminen keskikastin sijoituksiin on melko linjassa odotusten kanssa. Isännät ovat rankingissa edellä ja lähtevät otteluun hieman yli 40 prosentin suosikkeina. Kohde on Vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

7 Preston–Barnsley (X2)

Championship: Preston haki täydet pisteet Coventryn vieraana 1–0-voitollaan. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin. Prestonin keskikastin sijoitus kuvaa hyvin ailahtelevaa suoritustasoa. Parhaimillaan joukkue on esiintynyt kärkikuusikon tasolla, mutta romahtanut usein myös selvästi itseään heikompiakin vastustajia vastaan.

Barnsley voitti kotikentällä Rotherhamin 1–0, vaikkei peliesitys olisi oikeuttanut täyteen pistesaaliiseen. Keski-iältään sarjan nuorimman Barnsleyn nousua pudotuspeleihin voi pitää yhtenä tämän kauden kovimmista suorituksista. Päävalmentaja Valérien Ismaël on tehnyt työllään vaikutuksen ja herättänyt varmasti suurempienkin seurojen mielenkiinnon.

Preston on turvallisesti keskikastissa ja vieraat varmistaneet paikkansa kuuden parhaan joukossa. Laadukkaampi Barnsley on vieraissakin hieman alle 50 prosentin suosikki. Kohde on Vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

8 Luton–Middlesbrough (2)

Championship: Luton onnistui välttämään tappion jo neljännessä peräkkäisessä ottelussa, kun vieraspeli Bristolia vastaan voitettiin 3–2. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisia pelitapahtumia paremmin. Lutonin sijoitusta ylemmän keskikastin tuntumassa voi pitää yhtenä kauden suurimmista yllätyksistä, sillä ennakkoasetelmissa joukkue oli yksi todennäköisimmistä putoajakandidaateista.

Boro jatkoi voitokkaana toisessa peräkkäisessä ottelussaan, kun kotiottelu Sheffieldiä vastaan hoitui 3–1. Pelitapahtumiltaan ottelu oli selvästi loppulukemia tasaväkisempi. Boron hyytyminen kevätkaudella ja pudotuspeleistä ulosjääminen alittivat selvästi joukkuetta kohtaan asetetut ennakko-odotukset, joissa sitä pidettiin yhtenä potentiaalisimmista kärkijoukkueiden haastajista.

Kumpikin joukkue lähtee otteluun ilman suurempaa motivaatiota, ja myös todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välillä tasaisesti. Vakiossa Luton on saanut lähes 50 prosentin kannatuksen. Alipelattu vierasvoitto kuuluu näin selvästi alipelattuna kierroksen runkomerkkeihin.

9 Rotherham–Blackburn (1)

Championship: Rotherham on epäonnistumassa hyödyntämään positioedun, joka sille tarjoutui rästioteluiden myötä. Viikolla Brenfordin vieraana tullut 0–1-tappio oli jo viides peräkkäinen. Ensimmäisen säilyjän paikalla oleva Derby on neljän pisteen päässä ja Rotherhamilla on vielä yksi ottelu vähemmän pelattuna.

Blackburn murskasi kotiottelussaan Huddersfieldin peräti 5–2. Blackburnin sijoitus keskikastissa on tarkasti linjassa ennen kauden alkua asetettujen odotusten kanssa, vaikka syyskaudella otteet indikoivat selvästi korkeampaakin sijoitusta.

Rotherhamin tilanne ensimmäisellä putoajan paikalla ei viimeaikaisista tappioista huolimatta ole toivoton, sillä otteet eivät ole olleet niin heikkoja kuin tappiot antavat ymmärtää. Isäntien motivaatio liikuttaa todennäköisyyskenttää tuntuvasti, ja Rotherham ansaitsee kotikentällään noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakion pelaajat ovat huomioineet isäntien motivaatioedun, mutta oikein pelattu kotijoukkue kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

10 Swansea–Derby (X2)

Championship: Swansea varmisti paikkansa kuuden parhaan joukossa jaettuaan viimeksi pisteet Readingin vieraana 2–2. Niukka voittokaan ei olisi ollut vääryys. Swansean peliesitysten tasossa on riittänyt runsaasti vaihtelua läpi kauden, eikä joukkueen paluu Valioliigaan näytä todennäköiseltä pudotuspelimahdollisuudesta huolimatta.

Derby kärsi jo viidennen peräkkäisen tappion hävittyään kotikentällä Birminghamille ansaitusti 1–2. Derbyn peliesitysten taso on viime otteluissa romahtanut. Paineet eivät tappioputkessa helpota, vaikka ensimmäisellä putoajan paikalla oleva Rotherhamkin on hävinnyt toistaiseksi kaikki rästipelinsä.

Motivaatioetu tasoittaa todennäköisyyksiä Derbyn suuntaan, mutta vieraiden otteissa ei ole ollut kehumista. Swansea ansaitsee ottelussa noin 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa pelaajien usko Derbya vastaan on mennyt lopullisesti, sillä isännät on merkitty lähes 70 prosentin kannatukseen. Kotivoiton ohitus on kelpo pelivalinta, sillä Derby voi tyytyä ottelussa pisteeseenkin.

11 Wycombe–Bournemouth (2)

Championship: Wycomben 1–2-tappio Cardiffin vieraana varmisti käytännössä pelien jatkuvan ensi kaudella sarjaporrasta alempana. Kahden jäljellä olevan ottelun voittamisen ja yli kymmen maalia heikomman maalieron kuromisen todennäköisyys ei päätä huimaa.

Bournemouth kärsi kotikentällään 0–1-tappion Brentfordia vastaan ja myös peliesitys jäi selvästi odotettua vaatimattomammaksi. Bournemouth lähtee parin viikon päästä alkaviin pudotuspeleihin toiseksi suurimpana ennakkosuosikkina. Viime kierroksen peliesityksen perusteella tasoero selkeimpänä suosikkina pudotuspeleihin lähtevään Brentfordiin nähden on kuitenkin tuntuva.

Wycombe taistelee, kunnes putoaminen saa matemaattisen sinettinsä, mutta tasoero on Bournemouthiin merkittävä. Vieraat ansaitsevat ottelussa hieman yli 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelattu ennakkosuosikki merkitään kohteessa varmaksi.

12 Huddersfield–Coventry C (1)

Championship: Huddersfield romahti Blackburnin vieraana tylyyn 2–5-tappioon, eikä pelitapahtumatkaan jättäneet epäselvyyttä kentällä nähdystä tasoerosta. Myös edeltävän kierroksen 0–1-kotitappio Barnsleyta vastaan oli surkea esitys, vaikka loppulukemat säilyivätkin maltillisina.

Coventry joutui taipumaan kotikentällään 0–1-tappioon Prestonia vastaan, mutta olisi ansainut peliesityksellään pisteille. Tappiota edeltäneet kolme peräkkäistä voittoa sinetöivät kuitenkin Coventryn sarjapaikan, ja sarjanousijan suoritusta voi pitää onnistuneena.

Vieraat ovat esiintyneet viime aikoina laadukkaammin, mutta isännät tarvitsevat voiton sinetöidäkseen sarjapaikkansa. Motivoitunut kotijoukkue lähtee otteluun noin 45 prosentin suosikkina. Isännät ovat vakiossa niukasti ylipelattuja, mutta selkeää motivaatioetua vastaan ei pelata. Ykkönen kuuluu kierrosen runkomerkkeihin.

13 Birmingham–Cardiff C (2)

Championship: Birmingham pelasi jo kuudennen peräkkäisen ottelun ilman tappiota, kun vierasottelu Derbya vastaan voitettiin ansaitusti 2–1. Samalla varmistui sarjapaikka myös tulevalle kaudelle. Sarjapaikan säilyttämistä voi pitää Birminghamin hyvänä suorituksena, sillä joukkueen suoritustaso oli etenkin syyskaudella todella vaatimaton.

Cardiff voitti kotiottelussaan Wycomben 2–1 tasaisista pelitapahtumista huolimatta. Jääminen ulos pudotuspeleistä on Cardiffille pettymys, sillä joukkue olisi ansainnut peliesityksillä enemmän. Vuodenvaihteessa tullut ruma tappioputki teki kuitenkin tehtävänsä.

Kumpikin pääsee otteluun ilman tulospainetta. Vieraat ansaitsevat laadukkaampana joukkueen marginaalisen suosikkiaseman. Vakiossa isännät on merkitty 40 prosentin suosikiksi. Vaikka motivaatio uupuu, on laadukkaampi vierasjoukkue merkittävä alipelattuna varmaksi.