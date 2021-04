Kansallisen liigan ottelu KuPS–HJK on IS:n kuukauden peli – viisi pointtia sunnuntain kamppailuun

KuPS ja HJK ovat aloittaneet Kansallisen liigan voitoilla.

Gentjana Rochi on tykittänyt KuPSille viisi maalia kahdessa ottelussa.­

ISTV:ssä vapaasti näkyvä IS:n kuukauden peli on sunnuntaina naisten jalkapalloa.

Silloin kaksi ensimmäistä otteluaan Kansallisessa liigassa voittanut KuPS kohtaa edelleen tappioitta olevan HJK:n.

Ilta-Sanomat nostaa esille ottelut oleelliset tiedot ja puheenaiheet.

Perustiedot

Ottelu: KuPS–HJK alkaa sunnuntaina kello 14.00.

Televisio: ISTV ja Ruutu näyttävät ottelun suorana. Löydät ottelulähetyksen myöhemmin tästä artikkelista.

Pelipaikka: Kuopion keskuskentän jalkapallostadion. Ottelu pelataan ilman katsojia.

Historia: KuPSin loppuvuodesta 2018 perustetun naisten edustusjoukkueen historia on vielä lyhyt. HJK:n naisten joukkue perustettiin 1971. Joukkueet ovat kohdanneet liigapeleissä viidesti. HJK on voittanut otteluista neljä ja KuPS yhden.

Asetelmat

KuPS on noussut ryminällä kohti Kansallisen liigan kärkeä. Ensimmäisellä kaudellaan se oli viides ja viime kaudella nousi jo pronssille. Edelliskauden mestari HJK jäi neljänneksi heikommalla maalierolla. Ennen tämän kauden alkua kuopiolaiset rankattiin hallitsevan mestarin Åland Unitedin ykköshaastajaksi.

Kyseessä on vielä nuoren liigakauden kärkikamppailu, sillä nämä kaksi joukkuetta ovat kahden kierroksen jälkeen ainoat, jotka jatkavat puhtaalla voittosaldolla. KuPS kaatoi avausottelussaan HPS:n kotonaan 4–0 ja toisella kierroksella PK-35 Vantaan vieraissa 3–0. HJK taas kaatoi ensin JyPK:n kotonaan 4–1 ja yllätti sitten viime kauden hopeajoukkueen TiPSin vieraissa maalein 2–0.

HJK:n hyökkäys vastaan KuPSin puolustus

Ennen kauden alkua HJK:n mahdolliseksi Akilleen kantapääksi uumoiltiin joukkueen loukkaantumisten rokottamaa hyökkääjätilannetta ja maalintekovoimaa. KuPSin heikkous taas oli viime kaudella etenkin kärkiotteluissa puolustuspeli.

Tähän mennessä näitä ongelmia ei hirveästi ole näkynyt, sillä ”Klubi” on iskenyt ensimmäiseen kahteen peliinsä kuusi maalia ja toisaalta ”Savon keltamustat” ei ole päästänyt vielä yhtäkään osumaa.

HJK:n kokenut keskikenttäpelaaja Linda Ruutu kantoi maalintekovastuuta avausmatsissa kahdella osumallaan, ja Hongasta joukkueeseen siirtynyt Vilma Hakala on osunut kertaalleen kummassakin pelatussa ottelussa. Jenkkikaksikko Gabriella Cuevas ja Taryn Jakubowski vaikuttavat vahvistuksilta KuPSin puolustuslinjaan.

Seuraa heitä

Kuopion Palloseura pelaa iloista ja tehokasta hyökkäyspeliä, jota kannattaa seurata. Viime kauden maalikuningatar, pohjoismakedonialainen Gentjana Rochi on osunut kahdessa ensimmäisessä ottelussa peräti viidesti. Myös viime kaudella maalitilaston kakkoseksi sijoittunut Aino Kröger on saanut maalitilinsä auki. Hyökkäysmateriaalin leveydestä kertoo se, että albanialaistähti Lavdije Begolli on aloittanut ensimmäiset pelit penkin puolelta. Myös laitapakki Jakubowski tukee hyökkäyksiä mielellään ja tehokkaasti.

Helsinkiläisjoukkueen 19-vuotiaalta hyökkääjältä Ria Karjalaiselta odotetaan paljon. Nummelan Palloseuran kasvatti iski viime kaudella maalin ensimmäisessä liigaottelussaan, mutta tällä kaudella avausmaali on vielä liigan puolella tekemättä. Suomen cupissa vihtiläinen säväytti paukuttamalla kahdeksan maalia KTP:n verkkoon. Nea Lehtola ja Veera Hellman ovat olleet tärkeässä osassa maalipaikkojen luonnissa.

Perinneseurat vastakkain

Kuopiossa vietetään sunnuntaina varsinaista KuPS–HJK-päivää, sillä Kansallisen liigan ottelun jälkeen seurojen miesten edustusjoukkueet kohtaavat Veikkausliigan ottelussa samalla stadionilla kello 18.30.