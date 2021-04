Vakio: Chelsean leveä materiaali kestää otteluruuhkan

Motivaatiotekijät ovat merkittävässä roolissa Valioliigan ja Championshipin viimeisillä kierroksilla.

1 Chelsea–Fulham (1)

Valioliiga: Chelsea raivasi tiensä takaisin neljän parhaan joukkoon, kun paikallisvastustaja West Ham kaatui vieraskentällä 1–0. Voitto oli ansaittu ja lukemat olisivat voineet olla selvemmätkin. Fulham majailee niukasti putoamisviivan alapuolella. Viimeksi tienattiin piste vastoin pelitapahtumien kulkua, kun vierasottelu Arsenalia vastaan päättyi 1–1. Chelsea rasittuu viikolla Mestarien liigan välierässä, mutta rosterissa riittää leveyttä. Chelsea on rasituksesta huolimatta lähes 65 prosentin suosikki.

2 Everton–Aston Villa (1X)

Valioliiga: Everton haki täydet pisteet Arsenalin vieraana 1–0-voitolla, vaikka tasapeli olisi kuvannut paremmin niukasti maalipaikkoja sisältäneen ottelun kulkua. Aston Villa joutui tyytymään hallinnastaan huolimatta 2–2-tasapeliin kotona WBA:ta vastaan. Everton on niukasti laadukkaampi ja sillä on ohuet saumat vielä eurosijoillekin. Laadukkaampi kotijoukkue on kerran kahdesta voittava suosikki.

3 Brighton–Leeds (1)

Valioliiga: Brighton epäonnistui jälleen realisoimaan maalipaikkansa, kun vierasottelu Sheffieldia vastaan hävittiin selkeästä hallinnasta huolimatta 0–1. Leeds vältti tappion kuudennessa peräkkäisessä ottelussa tasattuaan pisteet kotikentällä Manchester Unitedia vastaan 0–0, vaikka joukkue olisi ansainnut niukan tappion. Yhä putoamisuhassa oleva Brighton on motivoituneempi ja kotikentällään hieman alle 50 prosentin suosikki.

4 Norwich C–Reading FC (1)

Championship: Norwich haki täydet pisteet QPR:n vieraana 3–1-voitolla, vaikka ottelu oli selvästi loppulukemia tasaisempi. Reading tasasi pisteet kotona Swanseaa vastaan 2–2. Kolmas peräkkäinen pistemenetys tarkoitti myös Readingin jäämistä ulos pudotuspeleistä. Norwich on kiistatta laadukkaampi ja ilman motivaatiotakin selkeä 55 prosentin suosikki.

5 Brentford–Watford (1)

Championship: Brentford palasi kahden peräkkäisen tasapelin jälkeen voittokantaan, kun vierasottelu Bournemouthia vastaan hoidettiin 1–0. Myös peliesitys oikeutti selkeään voittoon. Watford varmisti nousunsa takaisin Valioliigaan, kun kotiottelu Millwallia vastaan voitettiin 1–0. Kummankin pelatessa ilman merkittävää motivaatiota nousee maaliodottama tavallista korkeammaksi. Brentford on heikommasta sarjasijoituksestaan huolimatta laadukkaampi ja noin 45 prosentin suosikki.

6 Stoke–QPR (1X)

Championship: Stoke tasasi pisteet Forestin vieraana 1–1, ja pistejakoa voi pitää tarkkana kuvauksena tasaisesta ottelusta. QPR taipui kotona Norwichia vastaan 1–3-tappioon, vaikkei esiintynyt merkittävästi vieraita heikommin. Kummankin kauden päättyminen keskikastin sijoituksiin on linjassa odotusten kanssa, vaikka Stoke olisi tälläkin kaudella ansainnut enemmän. Isännät ovat rankingissa edellä ja hieman yli 40 prosentin suosikkeja.

7 Preston–Barnsley (X2)

Championship: Preston haki täydet pisteet Coventryn vieraana 1–0-voitollaan. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin. Barnsley voitti kotikentällä Rotherhamin 1–0, vaikkei peliesitys olisi oikeuttanut voittoon. Preston on turvallisesti keskikastissa ja vieraat varmistaneet paikkansa kuuden parhaan joukossa. Laadukkaampi Barnsley on vieraissakin lähes 45 prosentin suosikki.

8 Luton–Middlesbrough (12)

Championship: Luton onnistui välttämään tappion jo neljännessä peräkkäisessä ottelussa, kun vieraspeli Bristolia vastaan voitettiin 3–2. Pistejako olisi silti kuvannut tasaista peliä paremmin. Boro jatkoi voitokkaana toisessa peräkkäisessä ottelussaan, kun kotiottelu Sheffieldia vastaan hoitui 3–1. Ottelu oli kuitenkin selvästi loppulukemia tasaväkisempi. Kumpikin lähtee otteluun ilman suurempaa motivaatiota, ja todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välillä tasaisesti.

9 Rotherham–Blackburn (1)

Championship: Rotherham jäi neljännessä peräkkäisessä ottelussa ilman pisteitä, kun vierasottelu Barnsleyta vastaan hävittiin 0–1. Peliesitys oli kuitenkin selvästi odotettua laadukkaampi, eikä tappiota voinut pitää täysin ansaittuna. Blackburn murskasi kotiottelussa Huddersfieldin peräti 5–2. Rotherhamin tilanne ensimmäisen putoajan paikalla ei viimeaikaisista tappioista huolimatta ole toivoton, sillä pelejä on rästissä ja otteet ovat olleet kelvollisia. Motivoitunut kotijoukkue on hieman harvemmin kuin kerran kahdesta voittava suosikki.

10 Swansea–Derby (12)

Championship: Swansea varmisti paikkansa kuuden parhaan joukossa tasattuaan pisteet Readingin vieraana 2–2. Niukka voittokaan ei olisi ollut vääryys. Derby kärsi jo viidennen peräkkäisen tappion hävittyään kotikentällä Birminghamille ansaitusti 1–2. Motivaatioetu tasoittaa todennäköisyyksiä Derbyn suuntaan, mutta vieraiden otteissa ei ole ollut kehumista. Swansea on noin 45 prosentin suosikki.

11 Wycombe–Bournemouth (2)

Championship: Wycomben edeltävän kierroksen 1–2-tappio Cardiffin vieraana varmisti pelien käytännössä jatkuvan ensi kaudella sarjaporrasta alempana. Bournemouth kärsi viimeksi kotikentällään 0–1-tappion Brentfordia vastaan ja myös peliesitys jäi selvästi odotettua vaatimattomammaksi. Tasoero on Bournemouthin hyväksi merkittävä. Vaikka vieraidenkin sijoittuminen kuuden parhaan joukkoon on sinetöity, ansaitsee Bournemouth hieman yli kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman.

12 Huddersfield–Coventry C (1)

Championship: Huddersfield romahti Blackburnin vieraana tylyyn 2–5-tappioon. Coventry joutui taipumaan kotona 0–1-tappioon Prestonia vastaan, mutta olisi ansainnut pisteitä. Vieraat ovat esiintyneet viime aikoina laadukkaammin, mutta isännät tarvitsevat kipeämmin pisteitä sinetöidäkseen sarjapaikkansa. Motivoitunut kotijoukkue lähtee otteluun noin 45 prosentin suosikkina.

13 Birmingham–Cardiff C (12)

Championship: Birmingham pelasi jo kuudennen peräkkäisen ottelun ilman tappiota, kun vierasottelu Derbya vastaan voitettiin ansaitusti 2–1. Samalla varmistui myös sarjapaikka. Cardiff voitti kotiottelussaan Wycomben 2–1 tasaisista pelitapahtumista huolimatta. Kumpikin pääsee otteluun painetta. Vierasjoukkue on laadukkaampana marginaalinen suosikki.