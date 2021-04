Ruotsalaisjoukkue pelasi sarjaottelun koronatartunnasta huolimatta – sitten tuli synkkiä uutisia

Ruotsin naisten jalkapallon pääsarjajoukkue Piteå ei rikkonut koronavirussäännöstöjä.

Jalkapallon Ruotsin pääsarjassa pelaava Piteå pelasi sunnuntaina sarjapelin Eskilstunaa vastaan, vaikka joukkueessa oli todettu yksi koronavirustartunta ennen ottelua. Piitimen kunnassa pelaavassa Piteåssa ei ole suomalaisia, mutta sen vastustajan Eskilstunan riveissä pelaa maajoukkuepelaaja Kaisa Collin.

Collin tuli vaihdosta kentälle ottelun 78. minuutilla.

Piteån joukkueen lääkäri Arne Zingmark kertoi maanantaina, että seura toimi Norrbottenin läänin koronavirussäännösten mukaan. Yhden tartunnan takia joukkueen ottelua ei tarvinnut perua.

Suomessa useimmissa palloilulajeissa joukkueen ottelu siirtyy, jos joukkueessa todetaan koronavirustartunta. Terveysviranomaiset jäljittävät tartunnan saaneen kontaktit. Lääkäri Zingmark harmitteli, että koronaviruksen aiheuttama tauti on monella alkuun oireeton.

– Ottelupäivänä kokoonpanossa olleet pelaajat olivat oireettomia. Yksi heistä sai oireita ottelun aikana. Hänet otettiin sivuun ja testattiin, ja hänen testituloksensa oli positiivinen, Zingmark kertoi.

Ottelun jälkeen koko Piteån joukkue testattiin. Tartuntoja on nyt yhteensä neljä, ja joukkueen toiminta on keskeytyksissä. Piteån seuraava ottelu eli sunnuntaina Linköpingiä vastaan pelattava ottelu on siirretty.

– Toivottavasti Piteå selviää ilman lisätartuntoja. Vastustajan, oman joukkueemme ja yhteisömme kannalta ottelun siirtäminen on ainoa oikea toimi, arvioi Linköping tiedotteessaan.