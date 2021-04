Vakio: Alipelatut Chelsea ja Norwich kannattavia varmoja

Rajusti muuttunut KuPS lähtee suosikkina Veikkausliigan avauskierroksen otteluun Interiä vastaan.

1 West Ham–Chelsea (2)

Valioliiga: West Ham joutui taipumaan viimeksi Newcastlen vieraana 2–3-tappioon jouduttuaan pelaamaan lähes tunnin alivoimalla. Peliesitys oli alivoima huomioiden kelvollinen ja tasapeli olisi kuvannut pelitapahtumia kotivoittoa tarkemmin.

Chelsea eteni viikonloppuna FA-cupin finaaliin, kun Manchester City kaatui Wembleyllä 1–0. Myös ottelun pelitapahtumat puolsivat Chelsean niukkaa voittoa. Viikolla pisteet tasattiin kotikentällä Brightonia vastaan maalittomana päättyneessä ottelussa. Pistejakoa voi pitää loogisena lopputuloksena niukasti maalipaikkoja sisältäneisiin pelitapahtumiin nähden.

Lontoon paikallisottelu, jossa panokset ovat poikkeuksellisen kovat kummankin tavoitellessa paikkaa neljän parhaan joukossa. Chelsean lähtökohdat ovat haastavammat, kun alla on viikolta rästiottelu Brightonia vastaan, ja vain kahden päivän päästä edessä on Mestarien liigan välierä Real Madridia vieraana. Chelsea on otteluruuhkasta huolimatta hieman useammin kuin kerran kahdesta voittava suosikki. Vieraiden kannatus on jäämässä vakiossa selvästi todennäköisyyttään pienemmäksi, joten alipelattu suosikki merkataan avauskohteessa varmaksi.

2 Sheffield U–Brighton (2)

Valioliiga: Sheffieldissä odotetaan jo kauden päättymistä. Viimeksi joukkue hävisi Wolvesin vieraana ansaitusti 0–1. Tappio oli kaikki kilpailut mukaan lukien kuudes peräkkäinen. Kuluva kausi ja paluu Championshipiin on hyvin sujuneen viime kauden jälkeen tyly päätös Sheffieldin nykyiselle projektille.

Brighton on vain seitsemän pistettä putoamisviivan yläpuolella, vaikka ansaitsisi peliesityksillä paikan ylempänä putoamisuhan ulottumattomissa. Viikolla joukkue pelasi jo kauden 13. tasapelin, kun pisteet jaettiin rästiottelussa Chelsean vieraana 0–0.

Brightonin haitaksi lasketaan viikon rästiottelussa Lontoosta kertynyt rasitus, mutta laadukkaampi vierasjoukkue ansaitsee lyhyemmällä lepoajallakin selkeän 55 prosentin suosikkiaseman. Vieraiden kannatus on säilynyt Vakiossa maltillisena ja vain aavistuksen ylipelattu Brighton merkitään varmaksi.

3 QPR–Norwich (2)

Championship: QPR jatkoi voitokkaana, kun viikkokierroksen vierasottelu Swanseaa vastaan hoidettiin ansaitusti 2–1. Edeltävällä kierroksella Middlesbrough’n vieraan tuli niin ikään 2–1-voitto, vaikka QPR joutui pelaamaan viimeisen puolituntisen vajaamiehisenä.

Norwich on kärsinyt kaksi peräkkäistä tappiota Valioliigaan nousun varmistuttua. Viikolla kotiottelu Watfordia vastaan hävittiin 0–1. Viikonloppuna pisteet menetettiin aikaisesta johtomaalista huolimatta Bournemouthille 1–3, mutta 17. minuutin kohdalla tullut ulosajo vaikeutti tekemistä.

Kummankin joukkueen pelatessa ilman motivaatiota, ei puolustuspeliin panosteta normaalilla antaumuksella. Maaliodottama nousee normaalia korkeammalle. Norwich on perustasonsa myötä vieraskentälläkin selkeä 55 prosentin suosikki. Vakiossa vieraiden kannatus on jäänyt selvästi alle todennäköisyytensä, joten alipelattu suosikki kelpaa hyvin varmaksi asti.

4 Watford–Millwall (1)

Championship: Watford palasi viikolla voittokantaan, kun vierasottelu nousun jo varmistanutta Norwichia vastaan voitettiin 1–0. Myös peliesitys oli voittoon oikeuttavalla tasolla. Edeltävällä kierroksella peliesitys jäi selvästi odotettua vaisummaksi, kun paikallisottelu Lutonia vastaan hävittiin ansaitusti 0–1.

Millwall romahti viikolla kotiottelussa Bournemouthia vastaan 1–4-tappioon. Edeltävällä kierroksella joukkue laittoi paikallisvastustaja Brentfordin selvästi odotettua ahtaammalle, kun pisteet tasattiin maalittomana päättyneessä ottelussa.

Motivoituneempi Watford palautuu viikkokierroksen jäljiltä päivää pidempään ja on kotikentällään noin kuusi kertaa kymmenestä voittava suosikki. Motivoitunutta suursuosikkia ei lähdetä tässä kohteessa varmistelemaan, vaikka pelipinnat ovat vakiossa karanneetkin päälle 70 prosentin.

5 Barnsley–Rotherham (1X)

Championship: Barnsley vankisti asemiaan kuudentena, kun viikkokierroksen vierasottelu Huddersfieldia vastaan voitettiin 1–0. Barnsleyn hallitsemiin pelitapahtumiin nähden runsaslukuisempikin voitto olisi ollut ansaittu. Edeltävällä kierroksella Barnsleyn peliesitys jäi odotettua heikommaksi, kun vierasottelu Coventrya vastaan hävittiin 0–2. Odotettua vaisummasta peliesityksestä huolimatta tappio ei ollut ansaittu.

Rotherhamin säilymismahdollisuudet kokivat kolauksen toisessa ottelussa perätysten, kun viikolla pelattu kotiottelu Boroa vastaan hävittiin ansaitusti 0–1. Edeltävän kierroksen kotiottelu Birminghamia vastaan hävittiin niin ikään 0–1, vaikka tuolloin peliesityksellä olisi ansaittu pisteitä.

Barnsley on joukkueista kiistatta laadukkaampi, vaikka putoamista vastaan taisteleva Rotherham on tuloksiaan parempi. Isännät ansaitsevat noin 55 prosentin suosikkiaseman. Isäntien kannatus Vakiossa on karannut reilusti yli todennäköisyytensä, mutta selkeän ennakkosuosikin jättäminen ulos riveistä ei houkuttele. Alipelattu tasapeli mahdutetaan mukaan riveihin.

6 Middlesbrough–Sheffield W (2)

Championship: Boro palasi viiden voitottoman ottelun jälkeen voittokantaan, kun viikkokierroksen vierasottelu Rotherhamia vastaan voitettiin 2–1. Myös pelitapahtumat puolsivat vieraiden selkeää voittoa. Edeltävän kierroksen kotiottelu QPR:ää vastaan hävittiin hallinnasta huolimatta 1–2. Boro voi pelata loppukauden ilman paineita, mutta kuuden parhaan joukosta ulos jääminen vaikuttaa syöneen rankasti motivaatiota.

Sheffield nappasi viikkokierroksella säilymismahdollisuudet hengissä pitäneen 1–0-voiton kotikentällä Blackburnia vastaan. Voitto oli myös Sheffieldin hallitsemiin pelitapahtumiin nähden ansaittu. Edeltävän kierroksen kotiottelussa Bristolia vastaan jäätiin ilman palkintoa, kun dominoinnista huolimatta pisteet jaettiin 1–1.

Borolla ei ole ottelussa panosta, mutta vieraiden panokset eivät juuri isommat voisi olla. Säilyminen vaatii omien voittojen lisäksi useita vastustajien pistemenetyksiä. Boro on kaksi luokkaa laadukkaampi ryhmä, mutta vieraiden motivaatioetu kaventaa isäntien suosikkiaseman 40 pinnan tuntumaan. Vakiossa isännät on merkattu yli kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi. Alipelattu vierasvoitto nostetaan rohkeasti varmaksi.

7 Nottingham–Stoke (X2)

Championship: Forest tasasi viikolla pisteet Birminghamin vieraana 1–1, eikä pistejakoa voi pitää pelitapahtumiin nähden suurena vääryytenä. Edeltävällä kierroksella Forest joutui taipumaan kotikentällään Huddersfieldia vastaan 0–2-tappioon, jote voi pitää vieraiden hallintaan nähden ansaittuna.

Stoke kärsi viikolla 2–3-tappion kotikentällä Coventrya vastaan, muttei esiintynyt vieraita heikommin. Edeltävällä kierroksella pisteet tasattiin kotiottelussa Prestonia vastaan 0–0, vaikka pelitapahtumia hallittiinkin hienokseltaan.

Forestin sarjapaikka vaatii vielä varmistuksen, mutta pistekaulan menettäminen vaatisi melkoista epäonnea. Pieni motivaatioetu kotijoukkueelle voidaan suoda, mutta todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välillä tasaisesti. Kumpikin lienee tyytyväisiä tasapeliinkin. Stoke ansaitsee ottelussa marginaalisen suosikkiaseman. Vakiossa kotijoukkue on kerännyt todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, joten vieraiden varaan nojaava pelivalinta tarjoaa etua.

8 Derby–Birmingham (1)

Championship: Derby kärsi viikolla jo neljännen peräkkäisen tappionsa, kun vierasottelu Prestonia vastaan hävittiin 0–3. Tappio oli vaatimattomaksi jääneeseen peliesitykseen nähden ansaittu. Edeltävällä kierroksella Blackburnin vieraana tullut 1–2-tappio sen sijaan oli ansaitsematon, sillä Derby loi isäntiä runsaammin maaliodottamaa.

Birmingham pelasi jo viidennen tappiottoman ottelun tsattuaan viikolla pisteet kotona Forestia vastaan 1–1. Pistejakoa voi pitää tasaisiin pelitapahtumiin nähden reiluna lopputuloksena. Edeltävällä kierroksella napattiin isot kolme pistettä Rotherhamin vieraana 1–0-voitolla, vaikka pelit etenikin isäntien hallinnassa.

Derby tarvitsee kipeästi pisteitä, sillä peräkkäiset tappiot ovat syöneet jo turvalliselta näyttänyttä eroa putoamisviivaan. Myöskään Birmingham ei ole vielä täysin kuivilla, mutta sille kelpaisi Derbya vastaan varmasti tasapelikin. Derby on ottelussa hieman harvemmin kuin kerran kahdesta voittava suosikki. Oikein pelattu kotivoitto merkitään kohteessa piikiksi.

9 Cardiff C–Wycombe (12)

Championship: Cardiff tasasi pisteet jo kolmannessa peräkkäisessä ottelussa, kun viikolla pisteet jaettiin Brentfordin vieraana 1–1. Pistejakoa voi pitää tasaisiin pelitapahtumiin nähden oikeana lopputuloksena. Edeltävällä kierroksella pisteet jaettiin kotikentällä Readingia vastaan niin ikään 1–1. Cardiffin saumat kuuden parhaan joukkoon pääsemisestä sulivat viimeisen kuukauden aikana. Kuuden joukosta ulosjäämistä voi pitää pettymyksenä.

Wycomben säilymismahdollisuudet säilyivät edelleen hengissä, kun kotiottelu Bristolia vastaan voitettiin 2–1 ja kilpakumppanit Rotherham, Derby sekä Huddersfield kärsivät kaikki tappiot. Wycombe on kerännyt pisteitä viimeisen kuukauden aikana tehokkaasti ja onnistunut hyödyntämään vastustajiensa motivaation puutteen.

Cardiff on joukkueista reilut kaksi luokkaa laadukkaampi ja lähtee otteluun ilman motivaatiotakin selkeänä 58 prosentin ennakkosuosikkina. Isännät ovat keränneet Vakiossa selvästi todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta selkeän suosikin jättäminen ulos kupongilta kylmää. Vieraat hakevat kolmea pistettä isolla riskilläkin, eikä isäntiä kiinnosta välttämättä tappioasemassa takaa-ajo. Suosikin rinnalle vieraiden voitto rivin mahdollista arvoa nostamaan.

10 Blackburn–Huddersfield (2)

Championship: Blackburn joutui viikolla taipumaan putoamisviivan alla kamppailevalle Sheffieldille 0–1. Myös pelitapahtumien hallinta meni isäntien nimiin ja tappio oli ansaittu. Edeltävällä kierroksella Blackburn nappasi kevätkaudella harvinaisiksi muodostuneen voiton, kun kotiottelu toista putoajakandidaattia Derbya vastaan klaarattiin 2–1. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaista otteluakotivoittoa paremmin.

Huddersfield jäi viikolla kotona Barnsleyta vastaan täysin jyrän alle, vaikka loppulukemiksi kirjattiinkin maltillinen 0–1-tappio. Edeltävällä kierroksella Hudds nappasi tärkeät kolme pistettä, kun vierasottelu Forestia vastaan hoidettiin ansaitusti 2–0.

Isännät ovat lähes luokkaa laadukkaampi nippu ja saavat viikkokierrokselta myös lepoedun puolelleen. Panosta ei loppukauden peleissä enää ole, mutta kotivoitto toteutuu silti hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa isäntien kannatus on karkaamassa todennäköisyyttään korkeammaksi. Huddersfield tarvitsee vielä pisteitä varmistaakseen sarjapaikansa, joten alipelatuksi jäänyt vierasjoukkue merkitään rohkeasti varmaksi.

11 Coventry–Preston (X2)

Championship: Coventry nappasi viikolla jo kolmannen peräkkäisen voittonsa kaadettuaan Stoken vieraissa 3–2, vaikkei joukkue esiintynytkään isäntiä laadukkaammin. Edeltävällä kierroksella kaatui Barnsley 2–0, vaikka tuolloinkin pistejako olisi kuvannut tasaista ottelua kotivoittoa paremmin.

Preston palasi viikolla voittokantaan, kun kotiottelu putoamista vastaan taistelevaa Derbya vastaan hoidettiin 3–0. Edeltävällä kierroksella pisteet tasattiin Stoken vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa, eikä Prestonin niukka tappiokaan olisi ollut vääryys.

Preston on joukkueista laadukkaampi ja palautunut viikkokierroksen jäljiltä päivää pidempään. Vieraat ansaitsevat marginaalisen suosikkiaseman, vaikka isännät eivät vielä sarjapaikkansa suhteen olekaan saletissa. Vakiossa kotijoukkue on merkitty lähes kerran kahdesta toteutuvaan suosikkiaseman, joten ohipeli isännistä on kohteen selkein pelivalinta.

12 Lincoln C–Hull (X2)

Ykkösliiga: Lincolnin kausi on sujunut toistaiseksi selvästi yli odotusten ja joukkue on vahvasti mukana kamppailussa pudotuspelipaikoista. Viikolla napattiin kolmas perättäinen voitto, kun vierasottelu Burtonia vastaan voitettiin ansaitusti 1–0. Edeltävällä kierroksella pisteet haettiin Bristol Roversin vieraana niin ikään 1–0-voitolla.

Hull etenee sarjakärjessä kohti välitöntä paluuta Championshipiin. Viikolla pisteet tasattiin kärkijoukkueiden välisessä kamppailussa Sunderlandia vastaan 2–2. Pistejakoa edelsi neljä peräkkäistä voittoa, joista viimeisin oli 2–1-voitto kotikentällä heikommasta Fleetwoodista.

Hull on joukkueista reilua luokkaa laadukkaampi ja vieraissakin selkeä 45 prosentin suosikki. Vakiossa Hull on kerännyt hieman todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen ja vierasvoitto varmistetaan tasapelillä.

13 FC Inter–KuPS (X2)

Veikkausliiga: Inter lähtee alkavaan Veikkausliigan kauteen edelliskautta haastavammista lähtökohdista. Joukkue on menettänyt useita viime kauden avainpelaajiaan, eikä saapuneet korvaajat vastaa täysin menetyksiä. Suurin menetyksistä on yllättäen HJK:n riveihin siirtynyt tähtihyökkääjä Filip Valencic, mutta myös laitapelaajien Connor Ruanen sekä Kevin Kouassivi-Benissan lähdöt jättivät puutteita. Interin peliesitykset niin Suomen cupissa kuin kevään mittaan pelatuissa harjoitusotteluissakin ovat jättäneet runsaasti toivomisen varaa.

KuPS on käynyt talven aikana läpi isoja muutoksia. Peli-identiteetti sekä pelaajisto ovat muovautunut päävalmentajaksi saapuneen Simo Valakarin näkemyksen mukaisiksi. Valakari valmennustiimeineen on saanut vietyä isot muutokset läpi onnistuneesti. KuPSin peliesitykset niin Suomen cupissa kuin harjoitusotteluissakin ovat olleet vakuuttavia. Kuluneella viikolla tiedotettu Saku Savolaisen vakava loukkaantuminen asettaa KuPSin haastavaan tilanteeseen, sillä isoon rooliin kaavaillulle laitapelaajalle ei löydy rosterista täydellistä korvaajaa.

Kauteen lähdetään asetelmista, jossa tasoero on kasvanut KuPSin hyväksi viime kauteen nähden. Kauden avausottelu luonnonnurmella voi vaikeuttaa kummankin joukkueen tekemistä. KuPS ansaitsee yleisöltä suljetuin ovin pelatussa ottelussa noin 39 prosentin suosikkiaseman. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.