Palloliiton pomo Ari Lahti kertoi superliigan mahdollisista, erittäin karuista vaikutuksista Suomeen – ”Ihan oikeasti”

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahden mukaan superliiga on jo edennyt pidemmälle kuin pelkäksi uhkaukseksi.

Jalkapallossa velloo kirpeä konflikti, joka on puhjennut superliigaa puuhaavien kahdentoista suurseuran ja Euroopan jalkapalloliiton Uefan välille.

Suurseurat ovat ilmoittaneet perustavansa uuden superliigan, joka käytännössä tuhoaisi Uefan pyörittämän Mestarien liigan. Uefa on uhannut kapinallisia ankarilla vastatoimilla.

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti vastasi tiistai-iltana Ilta-Sanomien kysymyksiin superliigasta.

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti, mitä superliiga tarkoittaisi nimenomaan Suomen kannalta?

– Eurooppalaisten seurajoukkuekilpailujen arvo alenisi ja se vaikuttaisi suoraan suomalaisten seurojen saamaan tulovirtaan eurocupeista. Se saattaisi myös vaikuttaa Palloliiton saamaan tukeen Uefalta.

– Suomalaisjoukkueilta voisi myös katketa mahdollisuus osallistua arvokkaimpaan eurooppalaiseen seurajoukkuekilpailuun.

Onko uhka uudesta liigasta todellinen vai onko tässä vain kyse kovista puheista, jotta seurat saisivat paremman diilin nykyisestä järjestelmästä?

– Viime kädessä tässä on kyse rahasta ja vallasta. Tässä on nyt pistetty kova kovaa vasten ihan oikeasti. Olen ymmärtänyt, että ainakin Uefa on valmis etsimään ratkaisua. Palloliiton näkökulma on tietysti se, että toivomme ratkaisun löytyvän.

– Joka tapauksessa tämä on jo pidemmällä kuin pelkkä uhkaus. Tässä on selkeästi jo tehty juridisia sopimuksia ja niidenkin purkaminen saattaa olla oma hommansa.

Miten tämä tilanne on ylipäätään päässyt syntymään?

– Tällaisia superliigan kaltaisia ajatuksia on ollut esillä jo vuosia. Luulen, että koronatilanteen takia monella isolla seuralla on tosi suuri hätä. Markkinalla on ollut epänormaali tilanne. Ahdinko on ajanut seurat tähän tilanteeseen ja kärjistänyt keskustelua. Siksi tämä tapahtuu nyt.

Tiistaina Uefan kongressiin osallistunut Ari Lahti kertoo, että kaikki jäsenmaat tuomitsevat superliigan. Kuva vuodelta 2019.­

Olit tiistaina Uefan kongressissa ja Uefan on määrä pitää hallituksen kokous perjantaina. Miten asiaa on puitu ja mitä on odotettavissa?

– Asia on hyvin yksiselitteinen. Kaikki Uefan jäsenvaltiot tuomitsivat superliigan. Kongressin lopuksi todettiin, että superliigan synty pyritään estämään kaikin keinoin. Halutaan, että jalkapallossa säilyy historia ja järjestelmässä kunnioitetaan jokaista joukkuetta, niitä pienempiäkin.

– Täytyy muistaa, ettei jalkapalloa pelinä voi omistaa muutama yksityinen iso seura tai niiden taustavaikuttajat. On enemmänkin niin, että jalkapallon pitää ottaa kaikki sidosryhmineen huomioon.

Onko Uefalla voimaa estää superliigan synty?

– Ainakin vääntövoimaa on. Ymmärtääkseni Euroopassa on kuitenkin elinkeinon harjoittamisen vapaus, joten voi olla vaikea vain kieltää asioita. Mutta ei se kaiken järjestelmän ulkopuolella pelaaminenkaan helppoa ole.

Ilmoille on heitetty näkemyksiä, joiden mukaan Uefan pitäisi paiskata kapinallisseurat heti pihalle Mestarien liigasta? Uskotko tällaiseen?

– Aika kovaa retoriikkaa, mutta toisaalta uskon, että tarvittaessa Uefa on myös valmis melko koviin keinoihin. Ei Uefa helposti periksi anna. Tämä on vakava uhka koko eurooppalaiselle jalkapallolle.

Chelsean fanit protestoivat tiistai-iltana Lontoossa näyttävästi superliigaa vastaan. Chelsea on yksi niistä 12:sta seurasta, jotka ovat superliigan perustajajäseniä.­

Tanskan jalkapalloliiton puheenjohtaja Jesper Möller on todennut, että superliigan seurojen pelaajien sallittaisiin purkaa sopimuksensa ja vaihtaa joukkuetta ilmaiseksi. Uskotko, että näin käy?

– Pelaajat ovat sopimuksen tehdessään ymmärtäneet, että joukkue pelaa tiettyjä Uefan ja Fifan alaisia kilpailuja. Siksi en näe tätä välttämättä täysin mahdottomana ajatuksena. Möller on juristi ja hyvin perillä tähän liittyvistä oikeudellisista ongelmista. Siinä mielessä tämä ei ole kaukaa haettu ajatus.

Mitä voisi tapahtua superliigan pelaajien ja EM-kisojen suhteen?

– En tiedä tarkasti, mitä keinoja on nyt harkinnassa. Voitaisiinko pelaajia todella sulkea pois EM-kisoista? Itse näen sen niin, että pelaajillakin on oikeuksia, eivätkä he ole olleet ymmärtääkseni tekemässä päätöksiä superliigasta. Joka tapauksessa pitäisin mahdollista sulkemista hankalana päätöksenä tulevien EM-kisojen suhteen.

– Varmasti se voisi olla keino, jota voidaan harkita myöhemmässä vaiheessa.