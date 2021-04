McConaughey antoi avoimen haastattelun CNN:lle.

Näyttelijä Matthew McConaughey puhui hiljattain CNN:n haastattelussa suhteestaan urheiluun ja siinä sivussa myös vaimoonsa Camila Alvesiin.

Texasissa varttunut McConaughey, 51, tunnetaan intohimoisena amerikkalaisen jalkapallon ja erityisesti Texas Longhornsin fanina. Hänelle jalkapallo on yhtä kuin jenkkifutis, ja se toinen versio vähäpätöistä socceria.

Tai oli.

Kaikki muuttui, kun näyttelijäkomistus tapasi nykyisen vaimonsa, brasilialaisen Alvesin. Pariskunta meni naimisiin 2012.

– Kun löytää elämänsä naisen ja hän on Brasiliasta. Wuhuu! Silloin on parasta tutustua myös siihen toiseen jalkapallon brändiin, herra McConaughey, hän revitteli CNN:lle.

Parhaan miespääosan Oscar-pystin Dallas Buyers Club -elokuvasta saaneen McConaugheyn mukaan avioliitto brasilialaisen kanssa tarkoitti sitä, että hänkin sai ”pistoksen jalkapalloa suoraan suoneensa”. Suhde maailman suosituimpaan pallopeliin on vain syventynyt pariskunnan jälkikasvun myötä.

Hän kertoi ymmärtäneensä vuosien varrella, mikä lajin globaali merkitys on.

– Reykjavik, Kapkaupunki, Cleveland, New York, Malibu, Varsova. Jalkapallo on, mihin ikinä meneekin. Sinun ei tarvitse edes esittäytyä – kunhan vain otat jalkasi esiin, ja pallo kyllä tulee luoksesi. Jalkapallo on upea rauhanrakentaja, hän tunnelmoi CNN:n mukaan.

McConaughey on rakastunut jalkapalloon. Kuva vuodelta 2019.­

Jalkapalloinnostus meni lopulta niin pitkälle, että McConaughey päätyi lunastamaan kaksi vuotta sitten osaomistuksen kotikaupunkinsa Austinin jalkapallojoukkueesta.

Austin FC oli perustettu vuotta aiemmin, ja se liittyi jo täksi kaudeksi laajennusjoukkueena MLS:ään. Omistajaporras on tehnyt suuria investointeja: 30 000 katsojaa vetävän stadionin ja noin 45 miljoonaa dollaria maksaneen harjoituskeskuksen.

Kausikortin lunasti heti avauskaudella 15 000 kannattajaa. Kausikortin jonottajia on lähes yhtä paljon, 14 000.

– Austinissa on meneillään jalkapallokuume. Väittäisin, että Austin FC:llä on mahdollisuus edustaa koko lajia – tunnelmaa, kulttuuria ja fanikokemusta – paremmin kuin millään muulla joukkueella MLS:ssä.

Austinissa nähdään tällä kaudella myös suomalaisväriä. Alexander Ring pelasi keskikentällä 90 minuuttia, kun joukkue hävisi Los Angeles FC:lle 2–0 MLS:n avauskierroksella viime viikonloppuna.