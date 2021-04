Vakio: Veikkausliigan avaus mukana vakiokupongilla

KuPS lähtee suosikkina Veikkausliigan avauskierroksen vierasotteluun Interiä vastaan. Watfordin kotivoitto on viikon runkovarma.

1 West Ham–Chelsea (1X)

Valioliiga: West Ham joutui taipumaan Newcastlen vieraana 2–3-tappioon jouduttuaan pelaamaan lähes tunnin alivoimalla. Peliesitys oli alivoima huomioiden kelvollinen, ja pistejako olisi kuvannut peliä tarkemmin. Chelsea eteni FA-cupin finaaliin, kun Manchester City kaatui Wembleyllä 1–0. Myös pelitapahtumat puolsivat niukkaa voittoa. Chelsea joutuu urakoimaan viikolla Brightonia vastaan ja vain kahden päivän päästä on Mestarien liigan välierä Real Madridia vastaan. Chelsea on otteluruuhkasta huolimatta hieman useammin kuin kerran kahdesta voittava suosikki.

2 Sheffield U–Brighton (2)

Valioliiga: Sheffieldissä odotetaan jo kauden päättymistä. Viimeksi joukkue hävisi Wolvesin vieraana ansaitusti 0–1. Brighton on vain kuusi pistettä putoamisviivan yläpuolella, vaikka peliesityksillä joukkue ansaitsisi paikan putoamisuhan ulottumattomissa. Viimeksi pisteet tasattiin kotona Evertonia vastaan hallinnasta huolimatta 0–0. Brighton rasittuu viikolla Chelsean vieraana, mutta on silti selkeä 55 prosentin suosikki.

3 QPR–Norwich (12)

Championship: QPR kaatoi Middlesbroughn vieraskentällä 2–1, vaikka joutui pelaamaan viimeisen puolituntisen vajaalla. Norwichin nousu Valioliigaan varmistui jo ennen kotiottelua Bournemouthia vastaan kilpakumppanien menettäessä pisteitä. Norwich menetti aikaisesta johtomaalistaan huolimatta pisteet Bournemouthille 1–3 jouduttuaan varhain alivoimalle. Norwich on vieraskentällä selkeä 55 prosentin suosikki.

4 Watford–Millwall (1)

Championship: Watfordin esitys jäi selvästi odotettua vaisummaksi 0–1-tappiossa paikallisottelussa Lutonia vastaan. Millwall laittoi paikallisvastustajansa odotettua ahtaammalle tasattuaan pisteet Brentfordin vieraana maalittomassa ottelussa. Motivoituneempi Watford palautuu viikkokierroksen jäljiltä päivää pidempään ja on kotona noin kuusi kertaa kymmenestä voittava suosikki.

5 Barnsley–Rotherham (1)

Championship: Barnsleyn peliesitys jäi odotettua heikommaksi, kun vierasottelu Coventrya vastaan hävittiin 0–2. Tappio ei silti ollut pelitapahtumiin nähden ansaittu. Rotherhamin säilymismahdollisuudet kokivat kolauksen, kun kotiottelu Birminghamia vastaan hävittiin 0–1. Tappiota on kuitenkin vaikea pitää ansaittuna. Barnsley on laadukkaampi, mutta putoamista vastaan taisteleva Rotherham on tuloksiaan parempi. Isännät ansaitsevat noin 55 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman.

6 Middlesbrough–Sheffield W (12)

Championship: Boro kärsi jälleen pelitapahtumien vastaisen tappion, kun tasainen kotiottelu QPR:ää vastaan hävittiin 1–2. Sheffield jäi kotiottelussaan Bristolia vastaan ilman palkintoa, kun dominoinnista huolimatta pisteet jaettiin 1–1. Sheffieldin täytyy viikkokierroksella välttää tappio ja ensimmäisen säilyjän paikalla olevan Derbyn menettää pisteitä, jotta putoaminen sarjasta ei varmistu ennen viikonloppua. Viikkokierroksen tulokset vaikuttavat merkittävästi Sheffieldin voiton todennäköisyyksiin ilman motivaatiota pelaavan Boron vieraana pelattavaan otteluun.

7 Nottingham–Stoke (X2)

Championship: Forest taipui kotona Huddersfieldia vastaan 0–2-tappioon, jota voi pitää loogisena lopputuloksena vieraiden hallinnassa edenneisiin pelitapahtumiin nähden. Stoke tasasi pisteet tuttuun tyyliinsä kotiottelussa Prestonia vastaan 0–0, vaikka hallitsi hienokseltaan peliä. Kumpikin operoi viimeiset kierrokset ilman motivaatiota, ja molempien palautumisaika jää viikkokierroksen jäljiltä lyhyeksi, mikä voi näkyä pelaajien kierrätyksenä.

8 Derby–Birmingham (1)

Championship: Kolme peräkkäistä tappiota ovat ajaneet Derbyn jälleen ensimmäiselle putoajan paikalle. Viimeksi joukkue taipui Blackburnin vieraana 1–2-tappioon, vaikka loi isäntiä runsaammin laadukkaita maalipaikkoja. Birmingham nappasi jälleen isot kolme pistettä Rotherhamin vieraana 1–0-voitollaan, vaikka jäikin pelillisesti isännistä jälkeen. Derby tarvitsee pisteitä kipeästi, mikäli viikkokierroksen ottelut eivät suju suotuisasti.

9 Cardiff C–Wycombe (1)

Championship: Cardiff tasasi pisteet kotiottelussa Readingia vastaan 1–1. Wycombe menetti toisessa ottelussa perätysten aikaisen johtoasemansa, kun pisteet tasattiin Swansean vieraana 2–2. Isäntien mahdollisuudet nousta kuuden joukkoon ovat yhtä teoreettiset kuin vieraiden säilymismahdollisuudet. Wycomben putoaminen voi varmistua jo viikkokierroksella. Cardiff on reilut kaksi luokkaa laadukkaampi ja lähtee otteluun ilman motivaatiotakin selkeänä ennakkosuosikkina.

10 Blackburn–Huddersfield (1X)

Championship: Blackburn palasi pitkästä aikaa voittokantaan, kun kotiottelu Derbya vastaan klaarattiin 2–1. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin. Huddersfield nappasi tärkeät pisteet, kun vierasottelu Forestia vastaan hoidettiin ansaitusti 2–0. Isännät ovat lähes luokkaa laadukkaampi joukkue ja Blackburn saa viikkokierrokselta myös lepoedun puolelleen. Kotivoitto toteutuu hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä.

11 Coventry–Preston (1X)

Championship: Coventry jatkoi voitokkaana toisessa peräkkäisessä ottelussaan kaadettuaan kotona Barnsleyn 2–0. Tasapeli olisi kuitenkin kuvannut tasaista ottelua tarkemmin. Preston tasasi pisteet Stoken vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa, eikä niukka tappiokaan olisi ollut vääryys. Preston on laadukkaampi ja palautuu viikkokierrokselta päivää pidempään. Vieraat ansaitsevat marginaalisen suosikkiaseman.

12 Lincoln C–Hull (2)

Ykkösliiga: Lincolnin kausi on sujunut selvästi yli odotusten ja joukkue on vahvasti mukana kamppailussa pudotuspelipaikoista. Viimeksi pisteet haettiin odotetusti Bristol Roversin vieraana 1–0-voitolla. Hull etenee sarjakärjessä kohti välitöntä paluuta Championshipiin. Viimeisin 2–1-voitto kotikentällä Fleetwoodista oli neljäs peräkkäinen. Hull on reilua luokkaa laadukkaampi ja vieraissakin selkeä 45 prosentin suosikki.

13 FC Inter–KuPS (2)

Veikkausliiga: Inter on menettänyt viime kauden avainpelaajiaan, ja myös peliesitykset niin Suomen cupissa kuin harjoitusotteluissa ovat jättäneet runsaasti toivomisen varaa. KuPS:n alkuvuoden otteet ovat olleet vakuuttavia siihen nähden, kuinka suuria muutoksia joukkueessa on tapahtunut. Uuteen kauteen startataan asetelmista, jossa tasoero on kuopiolaisten eduksi selkeä. KuPS on vieraskentälläkin niukka suosikki.